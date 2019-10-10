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 Політика України
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Все про:ВР (5881) Зеленський (3110) Слуга народу (342)

 Зеленський розповів про тиск на "слуг народу" в Раді: "Завтра вашу тещу посадять". ВIДЕО

На депутатів від партії "Слуга народу" чинять емоційний і психологічний тиск інші нардепи.

Про це під час пресмарафону повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Є досвідчені парламентарії в інших партіях, які щодня займаються тільки одним - впливом емоційним, грошовим", - зазначив він, не ставши уточнювати імена таких нардепів.

За словами Зеленського, вони хочуть розколоти партію "Слуга народу".

"Наприклад, коли не проголосували за один із законів, але потім проголосували все-таки, тому що ми зустрілися, я почав говорити з депутатами, пояснювати ... Вранці приїхали ці люди, ходили по Верховній Раді, надсилали есемески: "Завтра вашу тещу посадять, якщо ви зараз проголосуєте". Тобто вони використовують недосвідченість деяких депутатів СН", - розповів президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153257
 
 
 Топ коментарі
 
Ганс Христиан Зельберштейн...
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Зеленський розповів про тиск на "слуг народу" в Раді: "Завтра вашу тещу посадять" - Цензор.НЕТ 127 там ответ от зебилов один:
Зеленський розповів про тиск на "слуг народу" в Раді: "Завтра вашу тещу посадять" - Цензор.НЕТ 6039
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згідний, той Петро нишком вдома ще ходить з надувною булавою )))
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тіпа плешивого Пашинського? Ото вовчара )))
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в рот візьмеш?
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хіба серед соєвих були такі які не крали?
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Смотри! Он твою жену имеет, а ты здесь сопли распускаешь.
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я твою пользую потихеньку, поки ти в окопах )))
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Не женат. Так что ты обычный ватный пи@ол онанист.
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буває.а чому ти рішив що я одружений? так що ти звичайний петесос )
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Завтра вашу тещу посадят, если вы сейчас проголосуете" Источник: https://censor.net.ua/n3153257
Для этого надо проголосовать за или против?
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я так понял, шо "за". а "пугал" лично Рябошапка.
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Швишде за все 75% шлюх народу лише зрадіють якщо їхніх тещ посадять.
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КАКОЕ ЖЕ ОНО ТУПОЕ ЧМО!ПОЗОРИЩЕ!
скорой бы его уже на ростов выгнать!
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Там і баригу мальдівського чекають ..Як не як теж ригіАнал !
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Так-так-так... А чия саме це теща людей на джипі подавила? Хто нагадає? Хомутинника, так? Того самого компаньйона Коломойського?
Я чув що він уже в списку СН, але до нардепа треба ще троє діючих слуг вигнати.
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"Завтра вашу тещу посадять" це швидше підкуп Зеленський розповів про тиск на "слуг народу" в Раді: "Завтра вашу тещу посадять" - Цензор.НЕТ 2866
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Це швидше Петросян ... чи навіть йще низче - Дробатенко !
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Вот почему в подавляющем большинстве самых развитых стран мира никогда первым лицом государства не был персонаж моложе 40 ?!
Хакером , может и можно быть в 16 лет (хотя обычно это только в фантастических фильмах, где программистами называют сисадминов , не написавших за жизь ниодной строчки кода) ...

Но есть такое понятие даже не опыт (который и за 5 лет в какой-то конкретной области можно "заработать") .
Есть такое понятие , как житейская мудрость или просто мудрость ... И она приходит через не только достижения и удачу , но и через личные трагедии , фобии , неудачи .

Вова из интеллигентной профессорской семьи . Интеллектуальная реакция у него феноменальная , хоть и чувство юмора слегка приземлённое - это явно не Стивенсон
("Принц Флоризель") ... и точно не Жванецкий !
Житейской мудрости ему не хватает , потому такие и примитивные умозрительные схемы он и выдвигает ... деля политиков на старый мотлох и новый супер-дупер дел-люкс ...
Нет понимания , что прилагательной "молодой" не является константой даже в при бесконечно малой временной дескретности ...
И что к старым политикам он невольно относит такие партии , в которых были такие столпы , как Вл. Черновол и Драч , Лукьяненко и Хмара ... и что если уж оне не избежали соблазна деления и пачкования с другими силами , то куда там до них всякой интеллектуальной немощи из рестораторов-донжуанов , качков , борцов и грантоедов соросо-лобистов .
И Богданами Ерёменко та Димой Разумковым не залатать зияющие дыры интеллекта подавляющего большинства этой "сборной солянки под выборы" ...

Пламенное желание сделать что-то полезное для народа и страны очевидно ... Но как легко манипулировать такой пассионарностью молодых и гарячих пламенных борцов "за светлое будущее" канализируя их кипучую деятельность в нужном разным силам закулисья .
Кулиса обычно очень большая и в ней много интересантов помещается .

Мне особо омерзительна деятельность Сороса, поскольку у себя в стране он даже левее самых левых демократов ... т.е. за почти социализм . А в таких странах как Украина его грантоеды продавливают антинародные и антисоциальные "РЫГформы" . В его стране либертарианство было тренде в середине 19-го века .
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Чувствую Васе Рыбникову теперь вдохновения на месяц хватит.
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Вася Рыбников сдулся - не хватает харизмы и пассионарности , када он поёт про внутренние дела Украины !
А иногда и плагиатом попахивает , когда он Юлю записал в "мать драконов" , то была компиляция на Вовин мульт-сериал ! Только у Вовы смешнее ... бо тогда Вова бил по всем , влючая и власть .
А у Васи последнее время просто смердит заказухой под Кондитера . Офшоренко у него почти супер-герой ...
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Так, штучна партія дає тріщини, а від так і начебто своя більшість викликає недовіру.
Далі буде .
Ніхто не хоче ділити відповідальність з капітулянтом, тим більш давати голоси "за капітуляцію".
Ніхто не бажає відповідати за неззаконні дії гаранта.
Це ж додуматись - пред"явити підозру, арештувати - для того щоби потім збирати докази вини, а потім тиснути на суддю щоби засудив не оцінюючи докази.
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Значить є за що ту тещу садити, раз їх так це лякає.
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так нахрена эту зеленую шпану набирал в раду если они своей тени боятся?
они должны отстаивать интересы украинцев, а выходит так что боятся голосовать даже..
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А эти люди в соедующие 5 лет вас всех могут посадить. Поэтому в ваших же интересах построить правильную систему, выполнить все обещания, и не профукать свой рейтинг который уже падает.
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Головне щоб на нардепів Юзік не надавив.
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