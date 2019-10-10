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Все про:ВР (5881) Зеленський (3110) Слуга народу (342)

 Зеленський розповів про тиск на "слуг народу" в Раді: "Завтра вашу тещу посадять"

На депутатів від партії "Слуга народу" чинять емоційний і психологічний тиск інші нардепи.

Про це під час пресмарафону повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Є досвідчені парламентарії в інших партіях, які щодня займаються тільки одним - впливом емоційним, грошовим", - зазначив він, не ставши уточнювати імена таких нардепів.

За словами Зеленського, вони хочуть розколоти партію "Слуга народу".

"Наприклад, коли не проголосували за один із законів, але потім проголосували все-таки, тому що ми зустрілися, я почав говорити з депутатами, пояснювати ... Вранці приїхали ці люди, ходили по Верховній Раді, надсилали есемески: "Завтра вашу тещу посадять, якщо ви зараз проголосуєте". Тобто вони використовують недосвідченість деяких депутатів СН", - розповів президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153257
 
 
 Топ коментарі
 
Ганс Христиан Зельберштейн...
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Да столько вранья и тупизны не было даже у Овоща. А тот был целый проффесор, этот просто бездарность, как актер и как президент.
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Ему только в сериалах и на сцене народ смешить, такое брешет без всяких доказательств.
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Так-так-так... А чия саме це теща людей на джипі подавила? Хто нагадає? Хомутинника, так? Того самого компаньйона Коломойського?
Я чув що він уже в списку СН, але до нардепа треба ще троє діючих слуг вигнати.
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"Завтра вашу тещу посадять" це швидше підкуп Зеленський розповів про тиск на "слуг народу" в Раді: "Завтра вашу тещу посадять" - Цензор.НЕТ 2866
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