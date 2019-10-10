EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  701  33
Все про:Зеленський (3110) Польща (1964) Дуда (199)

 Відносини між Україною та Польщею налагодилися, - Зеленський

На думку президента України Володимира Зеленського, українсько-польські відносини налагодилися.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтефакс-Україна, в ході спілкування в рамках пресмарафону в четвер у Києві, відповідаючи на запитання польського журналіста про те, чи приніс результат його візит до Польщі і чи є напрацювання для вирішення українсько-польського питання в історичному контексті, Зеленський сказав: "У нас було кілька зустрічей з президентом Дудою, також я зустрічався з вашим прем'єр-міністром, з польськими депутатами. У нас зараз налагодилися відносини, і ці відносини дуже непогані".

За його словами, створено робочі групи з врегулювання історичних питань, підписано низку договорів з польською стороною. Серед іншого, як зазначив глава Української держави, "з'явилися відносини і в газовій сфері".

"Це для нас, українців, дуже важливо, особливо зараз, коли ми шукаємо різні треки, які б забезпечили нам енергетичну незалежність", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Польща на знак солідарності з Україною долучилася до часткового бойкоту сесії ПАРЄ

"Ми не можемо забувати нашу історію, але ми повинні розуміти, що існує сьогодні, сучасні країни, сучасні відносини, сучасні люди, які не мають між собою сперечатися іноді, коли це стосується історично складних питань з боку обох країн. Тому я думаю, що попереду нас чекає тільки дружба", - підкреслив глава Української держави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153255
 
   
 Топ коментарі
 
воно "думало"... але потім йому сказали...
Отношения между Украиной и Польшей наладились, - Зеленский - Цензор.НЕТ 465
Отношения между Украиной и Польшей наладились, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8280
 показати весь коментар
 
Алина!.. ваши таблетки в тумбочке слева.. а затем, туда Отношения между Украиной и Польшей наладились, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5525
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
воно "думало"... але потім йому сказали...
Отношения между Украиной и Польшей наладились, - Зеленский - Цензор.НЕТ 465
Отношения между Украиной и Польшей наладились, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8280
 показати весь коментар
 
 
Это ПРЕЗИДЕНТ - не може! А Шмаркля - зможе все!!! И страну - слить, и баблом страны вопросы коррупционеров порешать, нк, а уж в плане прослушки разговоров - ... ему МОНА фсьоо!!!
 показати весь коментар
 
 
А еще я двух парагвайцев на Оболони встрел... Налаживаемся, ...ять!!! Ну, и шо поляки!? Чьо говорят?
 показати весь коментар
 
***
промеж оксаной и олегом
внезапно стало горячо
официантка расплескала
харчо
 показати весь коментар
 
 
Алина!.. ваши таблетки в тумбочке слева.. а затем, туда
 показати весь коментар
 
 
дурочка тут тільки ти, а Вятрович - український історик
 показати весь коментар
 
 
Як на мене, то погіршились. Напади на українуів в побиття наших громадян збільшились. Підозрюю, Зєлєнскій просто черпає інформацію з якихось джерел, що знаходяться навіть не в кацапії, а на Марсі.
 показати весь коментар
 
 
Ану черпони нам информацию откуда знаешь и расскажи!
 показати весь коментар
 
 
Із засобів масової інформації. І це моє особисте враження. Я на кордоні живу. Тому можу мати власне враження. Хіба не так?
 показати весь коментар
 
А что должно быть?Если поляк побил украинца, то это плохо, а если наоборот?Будем по каждому случаю дипломатическую ноту в МИД отправлять?
 показати весь коментар
 
Взагалі-то цивілізовані країни так і роблять. Це називається консульським супроводом. Чи ви вважаєте, що консули повинні дбати лише про депутатів і чиновників?
 показати весь коментар
 
Консул это немного другое, я про ноту в МИД только говорил. Консул и так сейчас этими проблемами занимается насколько мне известно.
 показати весь коментар
 
всё!.. Победа!.. теперь можно отдыхать в Турцию мотнуть и там в красных труселях перед Богданом..
 показати весь коментар
 
 
єврею пофіг на націогально визвольний рух, на історію України не здивуюся, якщо, найближчим часом, ще й з мадярами і кацапами стосунки "покращаться"
 показати весь коментар
 
 
правильно, покращувать не надо- нужно только со всеми воевать и обсирать всех- свыня лексеич, это ты?
 показати весь коментар
 
перевізникам дозволи поляки дали...на три роки вперед
але ж брехло...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
там где свыня всунула засранный пятак- везде насрала
 показати весь коментар
 
и тебе в штаны тоже.. и так несколько раз в неделю.. от, клятый Порох!.. и тут успел..
 показати весь коментар
 
 
Поляки продолжают вандалить на украинских монилах а так конечно наладились.
 показати весь коментар
 
Торговать историей украинского народа нельзя.. То, что зеля Президент Украины - результат борьбы украинского народа - и Хмельницкого, и Петлюры, и Бандеры и многих тысяч погибших..
 показати весь коментар
 
когда в Польше разрушают памятники украинцам и не восстанавливают..
 показати весь коментар
 
За рахунок того, що ми вчергове втерлись від того, як поляки смачно на нас плюнули, зруйнувавши 12 українських пам"ятників. А ми їм - ексгумацію. Може, ще квартири у центрі Львова їм повіддаємо? Реституція ж!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору