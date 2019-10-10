 Відносини між Україною та Польщею налагодилися, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтефакс-Україна, в ході спілкування в рамках пресмарафону в четвер у Києві, відповідаючи на запитання польського журналіста про те, чи приніс результат його візит до Польщі і чи є напрацювання для вирішення українсько-польського питання в історичному контексті, Зеленський сказав: "У нас було кілька зустрічей з президентом Дудою, також я зустрічався з вашим прем'єр-міністром, з польськими депутатами. У нас зараз налагодилися відносини, і ці відносини дуже непогані".

За його словами, створено робочі групи з врегулювання історичних питань, підписано низку договорів з польською стороною. Серед іншого, як зазначив глава Української держави, "з'явилися відносини і в газовій сфері".

"Це для нас, українців, дуже важливо, особливо зараз, коли ми шукаємо різні треки, які б забезпечили нам енергетичну незалежність", - зазначив Зеленський.

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"Ми не можемо забувати нашу історію, але ми повинні розуміти, що існує сьогодні, сучасні країни, сучасні відносини, сучасні люди, які не мають між собою сперечатися іноді, коли це стосується історично складних питань з боку обох країн. Тому я думаю, що попереду нас чекає тільки дружба", - підкреслив глава Української держави.