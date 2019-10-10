 Громадська рада доброчесності просить представника Зеленського в КС Веніславського спростувати або підтвердити доказами поширену ним інформацію про корупцію в Раді

Днями представник Президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ" зазначив: "Насправді казати, що члени ГРД абсолютно безгрішні самі по собі, теж навряд чи можна. Виявляється, частиною оцього громадянського суспільства було налагоджено певний "бізнес", коли до суддів приходили і казали, що для того, щоб отримати позитивний висновок, ви маєте заплатити. Зараз суддів допитують у рамках кримінальних проваджень щодо цього", - йдеться в заяві Громадської ради доброчесності.

"Громадська рада доброчесності звертає увагу на те, що, звинувачуючи громадськість (ГРД) у "налагодженому бізнесі", пан Веніславський не наводить жодних фактів на підтвердження своєї заяви. Більше того, наведене ним в інтерв’ю журналісту твердження про "позитивний висновок" свідчить про необізнаність представника Президента із передбаченими Законом повноваженнями ГРД. Відповідно до Закону "Про судоустрій і статус суддів" ГРД не може надавати позивні висновки щодо суддів - лише висновки про невідповідність критеріям професійної етики та доброчесності", - заявили в ГРД.

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"Громадська рада доброчесності висловлює стурбованість тим, що тоді як Президент заявляє про підтримку участі громадськості у розбудові судової влади, його представник у Конституційному Суді поширює щодо ГРД неправдиву інформацію. У зв’язку цим звертаємось до пана Веніславського з пропозицією надати докази, що підтверджують причетність ГРД до зазначених у публікації "схем" або за їхньої відсутності - спростувати висловлені звинувачення. Також заявляємо, що готові усіляко сприяти виявленню проявів недоброчесної поведінки, у тому числі в межах будь-яких кримінальних проваджень надати слідству відповідні свідчення, а також спростувати усі сумніви й підозри", - акцентували в ГРД.

"Додатково повідомляємо, що нинішнього року ГРД неодноразово ставала об’єктом інформаційних атак і провокацій. Зокрема, у липні-серпні керівники судів повідомили ГРД про листи фейкових організацій, що від імені Ради вимагали надати дані щодо суддів. Також відомі випадки шахрайства адвокатів, які займались здирництвом за "відкликання" поданих ними до ГРД скарг на суддів. Закликаємо посадових осіб відповідально ставитися до своїх слів і не поширювати неправдиву інформацію. Сподіваємось якнайшвидше отримати вичерпну відповідь пана Веніславського, а також чекаємо результатів розслідування зазначених ним кримінальних проваджень, якщо такі існують", - резюмували в ГРД.

Інтерв'ю з представником Президента України в Конституційному Суді Федором Веніславським "Я не відкидав би й конспірологічної теорії, що закон про люстрацію був потрібен більше не Україні" читайте тут.