 Автор формату пресмарафону - Зеленський. За оренду місця не платимо, а частування для журналістів оплатить ДУС, - заступник голови ОП Тимошенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LB.ua сказав заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"Хто оплачує? Державне управління справами", - сказав він.
Питання спочатку ставилося Президенту Володимиру Зеленському під час перерви у його пресмарафоні. Президент сказав, що не знає. Після цього на запитання відповів Тимошенко.
Водночас назвати вартість заходу він відмовився і порадив дізнаватися "вартість круасанів" офіційним запитом у ДУС.
"Ми платили за їжу, якою пригощають журналістів. За оренду ми не платимо", - сказав Тимошенко.
Він також сказав, що пресконференція у неофіційній обстановці була ідеєю Зеленського.
"Автор формату - саме Президент. Він сказав, що якщо буде велика зала, ми проведемо пресконференцію дві-три години, все одно не зможуть усі поставити запитання. [А так] Президент намагається відповісти всім, журналісти можуть ставити уточнювальні запитання", - сказав Тимошенко.
За його словами, Kyiv Food Market вибрали тому, що він досить великий, щоб розмістити велику кількість журналістів.
"Ми не хотіли це робити в офіційному приміщенні", - сказав він.
Нагадаємо, що гастрономічний ринок Kyiv Food Market розташований у центрі Києва на території колишнього заводу "Арсенал".
або "каков призЕдент-имитатор, таков и "киллер"
ВОЛОДЯ! (ЧЕРЕЗ ВЫ)… НЕ ХОТИТЕ ВОТ ТУТ, В СТРИМ ПРЯМОМ
ЭФИРЕ СКАЗАТЬ ПРОСТО….РЕБЯТА Я УСТАЛ! Я ДУРАК! Я НИФИГАЧЕ НЕ ПОНИМАЮ КУДА ВЛЕЗ!
И ПОНИМАЮ- КУДА ВЛЕЗЬ! А ОТПУСТИТЕ МЕНЯ- В КВАРТАЛ-95 Я ХОРОШИЙ…. Я УХОЖУ И
ГОРИ ОНИ ВСЕ ПРОПАДОМ???????!!!!!!!!!!
Понятно тогда, чего марафон.
https://youtu.be/CButvEJZtJU
Ну так себе достижение...
ехайте в окопы...там и обстановка и бесплатно и экстрим и адреналин... по пяткам
Если не платишь - ты товар!
Наша бубочка все рубит дно
Взяли и спалили следующую локацию пресс-ралли.
Интересно, что Алекс Купер связан с одесским влиятельным бизнесменом Владимиром Галантерником. Который вместе с главой Офиса президента Андрея Богдана был на скандальной свадьбе в Сен-Тропе.
Да и сам президент часто посещает заведения, которые принадлежат Галантернику. В Одессе Зе останавливался в Hotel de Paris, который принадлежит Галантернику.Кроме того, одним из потенциальных кандидатов на пост мэра Одессы от "Слуги народа" является нардеп Алексей Леонов, которого также связывают с Владимиром Галантерником.
Вот и вся благотворительность. Чисто порешали.
В Донецке носились с Ахметовым. В Днепре нынче ипанулись на Коломойском.
Одесситы не гордятся своими бандюками?
антимайдан,
уклонение от мобилизации,
сокрытие доходов,
неуплата налогов,
неуплата алиментов,
неуплата коммуналки
Шо ты выпилить можешь, говно бесхребетное?
Шо ты выпилить можешь, говно бесхребетное?"
Остальные проблемы раздувались для нынешних зебилов.
Зато теперь они тепленькие с готовыми влажными анусами стоят покорно в очереди на оприходование Коломойским.
...
Так что вся та бессвязная ахинея из высказываний хидранта, которую привел в своем фейсбуке Арестович - это мыслительные испражнения Богдан-Мендель-Пристайки и прочих Рябошапок. Можете сходить к Арестовичу, но предупреждаю, такой бред читать не любой психиатр согласится.
Вот и весь "формат".
Статья 364. Злоупотребление властью или служебным положением
1. Злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений либо в иных личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц, -
наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия,-наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.