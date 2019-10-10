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 Політика України, Економіка
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Все про:ДУСЯ (29) Зеленський (3110) Тимошенко_Кирило (10)

 Автор формату пресмарафону - Зеленський. За оренду місця не платимо, а частування для журналістів оплатить ДУС, - заступник голови ОП Тимошенко

Пресконференцію президента Володимира Зеленського на приватному ринку їжі оплатило Державне управління справами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LB.ua сказав заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Хто оплачує? Державне управління справами", - сказав він.

Питання спочатку ставилося Президенту Володимиру Зеленському під час перерви у його пресмарафоні. Президент сказав, що не знає. Після цього на запитання відповів Тимошенко.

Водночас назвати вартість заходу він відмовився і порадив дізнаватися "вартість круасанів" офіційним запитом у ДУС.

"Ми платили за їжу, якою пригощають журналістів. За оренду ми не платимо", - сказав Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми не хочемо спілкуватися з російськими пропагандистами": заступник голови ОП Тимошенко повідомив, що Скабєєвій відмовили в акредитації на пресмарафон Зеленського

Він також сказав, що пресконференція у неофіційній обстановці була ідеєю Зеленського.

"Автор формату - саме Президент. Він сказав, що якщо буде велика зала, ми проведемо пресконференцію дві-три години, все одно не зможуть усі поставити запитання. [А так] Президент намагається відповісти всім, журналісти можуть ставити уточнювальні запитання", - сказав Тимошенко.

За його словами, Kyiv Food Market вибрали тому, що він досить великий, щоб розмістити велику кількість журналістів.

"Ми не хотіли це робити в офіційному приміщенні", - сказав він.

Нагадаємо, що гастрономічний ринок Kyiv Food Market розташований у центрі Києва на території колишнього заводу "Арсенал".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153246
 
 
 Топ коментарі
 
Панство, будь ласкаа, підкажіть де показують гаварящу сабачку Зе? Автор формата пресс-марафона - Зеленский. За аренду места не платим, а угощения для журналистов оплатит ГУД, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3421
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Заголовки иностранной прессы: "презЕдент-имитатор" Моника Зеленски провел "пресс-конференцию" на базаре, попутно нажравшись халявной шаурмы"
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эхх, Кілер-дилетант - біда в країні.
або "каков призЕдент-имитатор, таков и "киллер" Автор формата пресс-марафона - Зеленский. За аренду места не платим, а угощения для журналистов оплатит ГУД, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8511
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Заголовки иностранной прессы: "презЕдент-имитатор" Моника Зеленски провел "пресс-конференцию" на базаре, попутно нажравшись халявной шаурмы"
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- Три талона на обед в кооперативной столовой "Бывший друг желудка". (с)
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а 21 березня - всесвітній день дауна, тому 21 - число Зеленського, придатне для проведення всіляких виборів.
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МОЙ, УВЫ- НЕ ЗАДАННЫЙ ВОПРОС К ЗЕЛЕНСКОМУ….
Автор формату пресмарафону - Зеленський. За оренду місця не платимо, а частування для журналістів оплатить ДУС, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4590

ВОЛОДЯ! (ЧЕРЕЗ ВЫ)… НЕ ХОТИТЕ ВОТ ТУТ, В СТРИМ ПРЯМОМ
ЭФИРЕ СКАЗАТЬ ПРОСТО….РЕБЯТА Я УСТАЛ! Я ДУРАК! Я НИФИГАЧЕ НЕ ПОНИМАЮ КУДА ВЛЕЗ!
И ПОНИМАЮ- КУДА ВЛЕЗЬ! А ОТПУСТИТЕ МЕНЯ- В КВАРТАЛ-95 Я ХОРОШИЙ…. Я УХОЖУ И
ГОРИ ОНИ ВСЕ ПРОПАДОМ???????!!!!!!!!!!
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РЕИНКАРНА́ЦИЯ Кашпировского и Чумака!!!!
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Панство, будь ласкаа, підкажіть де показують гаварящу сабачку Зе?
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гаварящие сабачки сидять в будці у ПЕСа
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а шо, говорящую собачку Зе уже увели с базара? на вечернюю случку с богданом))
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балакун з нього так-собі, на відміну від досвідчених найсвітліших і найсвятіших політиків у вишиванках.
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показательно, что у кацапов еще с 2014 года подгорает от вышиванок
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А эта, что сегодня прессмарафонирует сбежала, что ли?

Понятно тогда, чего марафон.
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В Будке ПЕСа сидят псы, которых вы, ватные самки собаки, до сих пор сцытесь до безтямы и в любой тени видите.
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Лох это все оплатит и коломойскому отслюнявит хрустов
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Даже формат встречи идиотский. Про остальное и говорить не стоит.
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зрада, однозначно. никто из бывших на такое не решился, хотя болтуны там были гораздо более сладкоголосые.
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моника просто хотел чувствовать себя в родной обстановке - на базаре Автор формату пресмарафону - Зеленський. За оренду місця не платимо, а частування для журналістів оплатить ДУС, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8573
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На что не решился? Чтоб целый день убеждать людей, что если им кажется, что зе -тупое, трусливое, некомпетентное ничтожество,то им это не кажется?

Ну так себе достижение...
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ну конечно, вы привыкли к более матёрым болтунам, которые прикидываются патриотами и вешают вам красивую лапшу
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Креативное и очень выигрышное решение - кафе. Ставка на молодежь, ломка совковых стереотипов.
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Следующее интервью будет в публичном туалете, ставка на молодёжь!
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Вы сторонник классических постановочных пресс конференций с заранее согласованными вопросами?
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Наверно большой(и хороший) завод был, если столько журналистов собралось.
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Аффтар формата - папа Крла из мордера. Режисер - постановщик - ЗеБо-бик гениальный. Текст - Мендель-Крендель-Пендель. В главных ролях: Моника Шмаркляй. В эпизодах: кто-то с карандашами. "Антракт, негодяи!"
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не надо в официальном?
ехайте в окопы...там и обстановка и бесплатно и экстрим и адреналин... по пяткам
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Вы проверьте там: простуженная крыса палку колбасы с прилавка не прихватила!? Зе-билята голодают, поди.
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Судя по тому, что журналисты выносят мозг зе - Украина не рояль. И не Порох их ведь всех скупил? А в проведении Майдана на выходных виноват Порох. Логика зе)
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Фопам тра поднатужиться. ДУСя сама грошей не заробить

Автор формату пресмарафону - Зеленський. За оренду місця не платимо, а частування для журналістів оплатить ДУС, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 852
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Если ты платишь - значит ты покупатель.
Если не платишь - ты товар!
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"За аренду места не платим" это как? Это как? Всем так можно? Если нет, то как-то на взятку похоже или на отжим или злоупотребление властью.
Наша бубочка все рубит дно
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А чего на частном ринке? Логичнее в цирке.
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Ну что вы спойлерите?

Взяли и спалили следующую локацию пресс-ралли.
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Фуд-маркет, в котором сейчас проходит пресс-марафон Владимира Зеленского, открыли два предпринимателя: основатель "Городского рынка еды" в Одессе Алекс Купер и владелец сети ресторанов La Famiglia Михаил Бейлин.
Интересно, что Алекс Купер связан с одесским влиятельным бизнесменом Владимиром Галантерником. Который вместе с главой Офиса президента Андрея Богдана был на скандальной свадьбе в Сен-Тропе.
Да и сам президент часто посещает заведения, которые принадлежат Галантернику. В Одессе Зе останавливался в Hotel de Paris, который принадлежит Галантернику.Кроме того, одним из потенциальных кандидатов на пост мэра Одессы от "Слуги народа" является нардеп Алексей Леонов, которого также связывают с Владимиром Галантерником.
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нтересно, что Алекс Купер связан с одесским влиятельным бизнесменом Владимиром Галантерником. Который вместе с главой Офиса президента Андрея Богдана был на скандальной свадьбе в Сен-Тропе.


Вот и вся благотворительность. Чисто порешали.
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У Одессы есть официальный градоначальник - Геннадий Труханов, а есть неофициальный: мультимиллионер, который контролирует Всю Одессу, живет в Лондоне и "решает" одесские вопросы. Его зовут Владимир Галантерник, но в городе это имя предпочитают лишний раз не произносить.
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А почему, если не секрет?
В Донецке носились с Ахметовым. В Днепре нынче ипанулись на Коломойском.

Одесситы не гордятся своими бандюками?
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я думаю что нет - но побаиваются, а гордятся своими бандюками только в Донецке.
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Кто такой ГУД,откуда у него заработки,пусть покажет чеки.
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Я от этих клоунов за 4 месяца устал больше чем от всех проблем вместе за 5 лет!
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так уволься с соевой ботофермы.
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А мож вас начать выпиливать? Бо источник этих проблем именно вы - тупорылое ватное быдло.
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нет. не нас, а вас надо выпиливать. потому, что мы патриоты Украины. А источник этих проблем именно вы - тупорылое ватное соевое быдло.
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Перечень проявлений твоего патриотизма, ватная самка собаки:
антимайдан,
уклонение от мобилизации,
сокрытие доходов,
неуплата налогов,
неуплата алиментов,
неуплата коммуналки
Шо ты выпилить можешь, говно бесхребетное?
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это те про меня, а всё сам про себя сказал. читай сам себе с выражением: "Перечень проявлений твоего патриотизма, ватная самка собаки: антимайдан, уклонение от мобилизации,сокрытие доходов, неуплата налогов, неуплата алиментов, неуплата коммуналки
Шо ты выпилить можешь, говно бесхребетное?"
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5 лет реально была одна проблема - кацапы.

Остальные проблемы раздувались для нынешних зебилов.
Зато теперь они тепленькие с готовыми влажными анусами стоят покорно в очереди на оприходование Коломойским.
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Мне тут домашний радио-инженер сказал, что Владимир Александрович сидит спиной к окошку, потому что наушничек у него в ухе работает в СВЧ-диапазоне, а через стены сигнал не проходит.
Так что вся та бессвязная ахинея из высказываний хидранта, которую привел в своем фейсбуке Арестович - это мыслительные испражнения Богдан-Мендель-Пристайки и прочих Рябошапок. Можете сходить к Арестовичу, но предупреждаю, такой бред читать не любой психиатр согласится.
Вот и весь "формат".
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Да, как врач психиатр со огромным стажем, подтверждаю ваши слова.
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Т.е. этот имитатор игры х....м на рояле использовал своё служебное положение в своих, корыстных целях, для того, что бы попиарится имея с этого дивиденды с зеЛохов итак же использовал свое служебное положение в интересах КАЛомойского, не оплачивать аренду. А это уже криминал. ОЧЕРЕДНОЙ со стороны фигляра без диплома клоуна. Автор формату пресмарафону - Зеленський. За оренду місця не платимо, а частування для журналістів оплатить ДУС, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4042

Статья 364. Злоупотребление властью или служебным положением

1. Злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений либо в иных личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц, -
наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия,-наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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Примечание. 1. Должностными лицами являются лица, постоянно или временно осуществляющие функции представителей власти, а также занимают постоянно или временно на предприятиях, в учреждениях или организациях независимо от формы собственности должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, или выполняющие такие обязанности по спе-циально полномочиями.
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