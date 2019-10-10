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Все про:бізнес (374) підприємці (125) спрощенка (10) Южаніна (75)

 Зеленський ліквідує систему спрощеного оподаткування як таку - Южаніна

Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна зазначила, що Зеленський навіть не поцікавився, проти чого виступають підприємці, які вже неодноразово проявляли свою позицію біля Офісу президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Чесно кажучи, до останнього була переконана, що у знищенні ФОПів зацікавлені лише декілька народних депутатів, які замість мізків озброїлися гаслом "податки повинні сплачувати всі". Але із сьогоднішнього прес-марафону виходить, що і президент не зрозумів, що означатиме зобов’язати кожного підприємця (крім платників єдиного податку першої групи) застосовувати касові апарати, а ще й до того вести складський облік", - зазначила нардепка.

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"Він навіть не поцікавився, проти чого виступають підприємці, які вже неодноразово виявляли свою позицію біля Офісу президента. А заїжджена фраза "коли компанії не захотіли платити нормально податки, вийти з тіні, вони придумали, що будуть оформлювати все на ФОПи" свідчить тільки про одне: президент навіть не намагався дослухатися до експертів, які розібралися в усіх підводних каменях законопроектів про РРО і кешбеки і прагнули донести свою думку до влади. Наголошую: підписанням цих законів пан Зеленський ліквідує спрощену систему оподаткування як таку!" - резюмувала Южаніна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153244
 
   
 Топ коментарі
 
То не предприниматели, а борыги.

Честный человек должен сидеть на субсидии !
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я так понимаю 80 % ФОП голосовали за Зеленого и его Сервантов
Ну вот Вам и ответ
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Ну шо, соплявые, победили олигархов?
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будет налоговый Майдан - это уже понятно - вынесем его - не первый
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Не совсем понятно .В воюющей стране не только налоги должны платить все, но и от чистого сердца добавлять.
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А хто не платить? Чому фіськали з ними не борюкаються?
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Вы начали этот путь грязные порохоботы,увеличили налоги,придумали новые которые взбрели в дурную голову болвану реве и подали предпринимателям в форме законов,зелька просто продолжил по нему идти - делай что хочешь,принимай любые идиотские законы это можно.
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"зелька просто продолжил по нему идти ", - от як ти про свого хазяїна Зеленський ліквідує систему спрощеного оподаткування як таку - Южаніна - Цензор.НЕТ 7650
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Хозяева есть у тебя грязный путинский порохобот,пнх.
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А сейчас проверим.Путин - педофил,повтори пожалуйста.
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путін це *****, а ти написав його з великої літери, тобто ти спалився, росіянин.
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кто такой Путин ?

Путин - *****.

Повтори.
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Южанина - автор драконовских законов против бизнеса, теперь кричит - караул! спасите бизнес! У них такая тактика: за ошибки свинарника должна ответить команда Зе. Пять лет занимались словоблудием и воровством, теперь все их хвосты должна исправить за месяц команда Зе. Зрада зрадная...
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Ага, уже Южанина виновата! Вот это поворот! А при Южаниной ФОПы не возмущались. Может все- Зеленський ліквідує систему спрощеного оподаткування як таку - Южаніна - Цензор.НЕТ 7790 таки зебилы виноваты?
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Ты точно говоришь, что не возмущались? Ну, порохоботам брехать, что дышать. Свыни не вынни...
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"Южанина - автор драконовских законов против" рукожопых лузеров автобляхеров...
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И реформы и проверки с верификацией все начинается снизу-с мелких предпринимателей и пенсов! Убить в зародыше лишние рты. Украина для убыточных Зеленских! Сытый голодного не понимает никогда!. Рева бессмертен! Единственное , что хорошо, что Зе пообещал уйти в случае недовольства народа . Вот он и гонит волну по принятию законов про продажу земли и приватизацию всего , что еще приносит прибыль. Сама за него голосовала , но не понимаю, как можно собрать команду и ориентироваться только на свое мнение!
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Куда он уйдет? Окстись. Не для того он пришел, чтобы уйти.
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Эти ***** ФОПы зарабатывают себе и семье на жизнь.
А должны клянчить рабочие места, сидеть на субсидии.
Не нравится - валите из Украины!
Не мешайте очищать территорию от населения.
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Ты за кого, за белых или за красных???
Несёшь такую пургу, что ничего понять нельзя.
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За жовто-блакитних!
Ну хочется мне видеть мою страну богатой и процветающей!
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Южаніна з поросячого блоку ? Далі можна не читати. )))
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Зебил хуже опарыша, с тем хоть на рыбалку сходить можно)))
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хто ж тебе відпустить з Лахти на рибалку? )))
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Ви зробили це разом!
Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Вор должен сидеть в тюрьме, все граждане Украины должны платить налоги, как платят их везде в мире.
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С головой проблемы? Где сказано, что ФОПы не хотят платить налоги?
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Вы, мальчик гена, или ваши родственники, знакомые пробовали заниматься малым бизнесом?
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ФОПи кажуть, що то є помста Зелено-Риговської влади , за то, що вони допомогали матеріально Майдану і добробатам АТО з першого дня війни.
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Все дебилы, голосовавшие за полудурка должны быть наказаны в извращённой форме!
И это правильно!
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Уже наказаны, оттого и воют, как скаженни. 8% - це образа, в извращённой форме. Дальше будут посадки, а это, ваааще, для пулудурков из будки - редкая извращёнка.
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Есть ФОПы, а есть хитро-жёлтые ФОПищи, какие никакие и не ФОПы, а косят под ФОПы, уходя от реальных налогов.
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Так наказывают пускай нарушителей. Десятки тысяч фискалов штаны просиживают. Зачем же вместе с жуликами выплескивать и честных кормильцев семей и плательщиков в казну? Куда они завтра? В нормальных странах пылинки с таких сдувают, а наши дуроклоуны ищут идиотские и простые решения...
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