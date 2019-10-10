 Розведення сил у Петрівському і Золотому можливе лише за умови дотримання режиму тиші впродовж семи днів, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час пресмарафону.

За словами глави держави, домовленість про відведення сил у трьох пунктах: Станиці Луганській, Золотому і Петрівському - після дотримання семиденного режиму тиші. У Станиці Луганській режим тиші був дотриманий, тому почалося розведення військ.

"У Золотому є розведення? У Петрівському є розведення? А в Петрівському були постріли?.. Чи минуло в Петрівському сім днів і не було пострілів? Минуло. Але ми будемо розводити дві ланки - Петрівське і Золоте. Немає такого, що спочатку Золоте, а потім Петрівське або Петрівське, а потім Золоте. Ми сказали, що готові (до розведення сил. - Ред.) у двох пунктах. Тому ми не розводимо, бо в Золотому були постріли", - підкреслив Президент.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у середу, 9 жовтня з Харкова до міста Золоте Луганської області виїхали близько 20 авто (за даними поліції - більш ніж 25). У них представники "Національного корпусу", журналісти і волонтери вирушили на мирну акцію проти розведення військ.

На блокпосту в місті Кремінна колону зупинили правоохоронці, які заблокували проїзд. Між поліцейськими і мітингувальниками сталися сутички. Правоохоронець вистрілив у повітря. Коли одна з машин намагалася прорватися через кордон поліції, то наїхала на ногу поліцейському, співробітника Нацполіції госпіталізували.

Згодом на місце прибув лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький. Правоохоронці пояснили йому, що зупинили авто для перевірки. Після цього колону машин пропустили далі.

Під час огляду автомобілів і особистих речей учасників протесту і журналістів поліцейські вилучили 6 одиниць мисливської зброї. Зброю обіцяють перевірити і, якщо вона легальна, повернути власникам.