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Все про:Зеленський (3110) Золоте (40)

 Розведення сил у Петрівському і Золотому можливе лише за умови дотримання режиму тиші впродовж семи днів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що розведення військ у населених пунктах Золоте і Петрівське можливе лише одночасно і тільки за умови дотримання режиму тиші впродовж семи днів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час пресмарафону.

За словами глави держави, домовленість про відведення сил у трьох пунктах: Станиці Луганській, Золотому і Петрівському - після дотримання семиденного режиму тиші. У Станиці Луганській режим тиші був дотриманий, тому почалося розведення військ.

"У Золотому є розведення? У Петрівському є розведення? А в Петрівському були постріли?.. Чи минуло в Петрівському сім днів і не було пострілів? Минуло. Але ми будемо розводити дві ланки - Петрівське і Золоте. Немає такого, що спочатку Золоте, а потім Петрівське або Петрівське, а потім Золоте. Ми сказали, що готові (до розведення сил. - Ред.) у двох пунктах. Тому ми не розводимо, бо в Золотому були постріли", - підкреслив Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людям у Золотому казали, президент вас здасть, завтра тут буде "Л/ДНР". Навіщо залякувати? - Зеленський

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у середу, 9 жовтня з Харкова до міста Золоте Луганської області виїхали близько 20 авто (за даними поліції - більш ніж 25). У них представники "Національного корпусу", журналісти і волонтери вирушили на мирну акцію проти розведення військ.

На блокпосту в місті Кремінна колону зупинили правоохоронці, які заблокували проїзд. Між поліцейськими і мітингувальниками сталися сутички. Правоохоронець вистрілив у повітря. Коли одна з машин намагалася прорватися через кордон поліції, то наїхала на ногу поліцейському, співробітника Нацполіції госпіталізували.

Згодом на місце прибув лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький. Правоохоронці пояснили йому, що зупинили авто для перевірки. Після цього колону машин пропустили далі.

Під час огляду автомобілів і особистих речей учасників протесту і журналістів поліцейські вилучили 6 одиниць мисливської зброї. Зброю обіцяють перевірити і, якщо вона легальна, повернути власникам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153242
 
 
 Топ коментарі
 
вся "пресс-конференция" моника давным-давно описана одной строчкой:
Варкалось. Хливкие шорьки. Пырялись по наве, И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове.



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Разведение сил в Петровском и Золотом возможно только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней, - а чому 7 днів, а не 8?
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вся "пресс-конференция" моника давным-давно описана одной строчкой:
Варкалось. Хливкие шорьки. Пырялись по наве, И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове.



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тааааккк.. глянул "зелюка" - похоже у него начинается отходняк, вжэ шось лопоче невразумиле й про себе.. Разведение сил в Петровском и Золотом возможно только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней, - Зеленский - Цензор.НЕТ 353
скоро оно побежит за новой порцией "шаурмы" Разведение сил в Петровском и Золотом возможно только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней, - Зеленский - Цензор.НЕТ 353
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п.с. "на Донбасси - ПОСТРИЛЮЮТЬ"... та "этот "процесс" расеи наверное надоел" (с) моника зеленских о войне...
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А чего 7 дней? А если на 8 день Путин начнет наступление, что скажет тогда зелень? А с него спросят в первую очередь почему отвел войска с завоеванных позиций, вояка хренова. Оно хочет мира, но не хочет воевать, а такого не бывает. Мир приходит при активных боевых действиях, когда враг сломлен и боится. А языком сколько не трепай толку никакого, да еще с паРашей, которая всю свою историю воюет.
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Ваши предложения,какой выход из данной ситуации вы предлагаете?
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если не знаешь выход из ситуации, то не лезешь в президенты воюющей страны
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По твоей логице петручио знает выход, но тогда почему не реализовал свой план по минскому договору
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Я могу только сказать.что идти на уступки агрессору и сдавать свои позиции - это преступно, антиконституционно и безрассудно, Путину нужен не Донбасс, а вся Украина. Лучше уж потихоньку отвоевывать свою землю и ждать пока Путин сдохнет, а кацапам надоест эта война, чем идти на поводу у врага без освобождения оккупированных земель и без гарантий от дальнейших наступлений. А гарантий не будет, так как паРаша была, есть и будет врагом украинцев и при этих отношениях не могут быть гарантии. Не будет примирения никогда и на этом нужно поставить точку, насильно мил не будешь, убийцам мира не будет, война 6 лет даром не проходит и оставляет глубокий след в памяти людей. А если взять историю, то таких следов очень много.
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Все, що було при Порошенко ЗЕфіли цитують так, як віруючі цитують Святе письмо. А вкючити мізки і зробити так, як треба країні - слабо?
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И журналисты все свои и вопросы задают по указке
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-Почему 7?
-А шоб никто не догадался.
Вот это вся зебильная логика.
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В Одессе уже со второго мая 2014 не стреляют. Так что выводи войска с новороссии!
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Ага.Только ж ты , обдолбыш, считаешь, что если стреляют в Широкино или на Светлодарке,то это не мешает разведению сторон Золотом и Петровском. Ты ж в такой риторике ответил журналистке.
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А шо это за магическое число? Что оно гарантирует? Разведение сил в Петровском и Золотом возможно только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8256
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Ну-с и как!? Тишина!? Не балуют сепарки-то? Дайте ж ему селедки, или к детям - зебилятам отпустите!!!
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И сотворил бог землю на седьмой день а Моника закончила войну за тот же срок . Дебил а шо значит твои семь дней это гарантия чего в твоём тупом понимании?
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Разведение сил в Петровском и Золотом возможно только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней, - а чому 7 днів, а не 8?
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Почти шесть лет война . Просто зе не способен мыслить больше чем на 7 дней вперёд .
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они в офисе перЗедента спички тянули, и выпала цифра "7".. так что, все четко!
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Тобто Зе працює по Порошенківським схемам і сам самостійно нічого не робить?
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Не Зе подписывал в Минске соглашение об амнистии террористов, а Порошенко.
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Підписував Кучма, але там була передбачена процедура амністії, під яку не всі терористи підпадали Розведення сил у Петрівському і Золотому можливе лише за умови дотримання режиму тиші впродовж семи днів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7979
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ага, значит Порошенко договаривался про амнистию только главарям террористов.
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вы чи дибилы? вы зачем ЗЕ выбрали? шоб он работал по схемам порошенка вместо порошенка?!
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Одни проплаченая тролли сидят😁работнички мля
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Ну допустим условия для разведения понятны.
А условия для возврата какие? Стрельнули - вернулись и снова отсчёт 7 дней?
Или об условиях возврата трусливо "забыли" поговорить?
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Зе , я правильно понял - после семи дней мы отходим и дырявые заходят и ржут с нас?!
И обьясни мне тупому принцип этой формулы - Мы отходим и потом нам дают контроль над границей?! ..брр. бред какой-то ... так пускай забирают свои манатки и 314здуют в рашу и мы уже невидем порядок в своем доме сами ! Но видать ты что-то нам не договариваешь в этой теме... смотри доиграешься стратег войны и мира"
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Нельзя оставлять людей , они нам верили . Козломордое отродие не когда не соблюдает законы.
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давай вова жгі єщьо! такого їпанашку вибрали...то хош поржемо
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- Разведения не будет, если нарушат режим тишины.
Тихонько, но достаточно, чтоб услышать, пердит...
- Президент, Вы только что нарушили режим тишины.
Краснея...
- Дужэ дякую. Розведення сил у Петрівському і Золотому можливе лише за умови дотримання режиму тиші впродовж семи днів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1601
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Соглашение о разведении войск в районе Станицы Луганской,
Золотого и Петровского было подписано еще в сентябре 2016 года, и никто не считал это капитуляцией.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2088354-ugoda-pro-rozvedenna-zivoi-sili-na-donbasi-pocinae-diati-vidsogodni-marcuk.html
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Там були терміни виконання, а її не виконували.
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а проблемы остались нерешенными. Из-за этих постоянных, ставших уже традицией "подписывали, но не выполняли" потенциальные инвесторы обходят стороной Украину.
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Так вот ты какой -през жопа... Интересно, когда нибудь, где нибудь такое уже встречалось?
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Все пять президентов Украины
Все потихоньку сдавали Украину
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7 днів "тиші" із 6-ти років обстрілів? Не замало часу? Дурхата якась Розведення сил у Петрівському і Золотому можливе лише за умови дотримання режиму тиші впродовж семи днів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1472
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там теперь предказуемо будут постоянные обстрелы. формуле не дадут сработать.
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ДА, что ты нарколыга, говоришь. В Станице не были никаких 7 дней тишины, но ты же отвел(разведением назвать не могу, так как кацапы не отошли, а подошли) ВСУ.

Так что верим...
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русня может и десять дней тихо сидеть, но все равно потом начнет стрелять. на то они и русские.
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На місце відведених ВСУ повинні стати миротворці.!!!! це УКРАЇНСЬКА ФОРМУЛА!
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Только и всего? А оккупационные власти не должны ничего отводить?
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Билят, ЗЕдятлы, вы только одно забыли, подготовить позиции куда отвести войска. Служба тыла как сидела на ящиках с тушонкой так и сидит. Великий Хомчаковский ГШ и Гидрант все порешали, а кто окопы копать будет, блиндажи строить? Пистец...
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Вчера отправляли очередной эшелон на восток из Чернигова, солдаты несколько ночей провели под вагонами . Где народные миллиарды выделенные МО, куда вы суки их деваете?
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