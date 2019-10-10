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Все про:Зеленський (3110) Коломойський (598) Приватбанк (321)

 Україна не поверне "ПриватБанк" Коломойському, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не поверне "ПриватБанк" його колишньому власникові олігарху Ігореві Коломойському.

Про це він заявив відповідаючи на запитання журналістки під час пресмарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна не поверне ("ПриватБанк" Коломойському. - Ред.)", - сказав Зеленський.

Водночас, на запитання чи отримає Коломойський від держави компенсацію в 2,2 млрд, президент сказав, що про це треба питати суд, а не його.

Також читайте: Зеленський про спори з Коломойським за "Приватбанк": У суді не все так чесно і не у всіх цих справах у нас може бути перемога. Тому потрібно ще до суду домовитися

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153239
 
 
 Топ коментарі
 
Порошенко сделал безвиз с ЕС , а твоя Моника Зеленски сделает безвиз с Логандониею . Хахаха
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а шо ж ты тут один от зелефермы воюешь? Украина не вернет "ПриватБанк" Коломойскому, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6718
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Зрада!!!
Всі на соємайдан в неділю!!!
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Порошенко сделал безвиз с ЕС , а твоя Моника Зеленски сделает безвиз с Логандониею . Хахаха
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еще и богатыми сделал пару своих кумыв
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Лично мне мой доход и возможность свободного перемещения по ЕС важнее тебя и кумов Пороха.
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а лично мне плевать на то что тебе важнее. и плевать на пролетевшего на выборах сивого сивнорылого жабохряка
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Поэтому ты тот, кто ты есть - тупорылое быдло.
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быдло выходило в воскресенье мычать на майдан под говнарей-недорокеров.
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Выродок, ты из какой зеленой жопы выполз???
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Порошенко-Лолита в подписанных Минских соглашениях согласился на амнистию террористов Лугандонии. А ты про какую-то монику лопочешь...
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у тебя претензии что Украина сделает безвиз с Украиной? ты хеком объелся?
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Поправочка: с оккупированной засРашкой частью Украины безвиза не будет.
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Зеля сказал а сама Бабушка Беня что сказала..... Україна не поверне "ПриватБанк" Коломойському, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6572 Самозванец не пустозвонь а то поменяю на другого Празеденту...
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а традиционный зелеовощеантимайдан в Мариинском будет?
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Да просто заплатят ему компенсацию в $2 млрд. Ну а те $5 млрд которые заплатил каждый украинец, как рефинансирование - просто простят. Отличная у зебилов перемога! Приват банк НАШ!
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ты чего так воспрянул? он еще сказал "будем договариваться" и второе у тебя есть 2 лярда лишних и за что их мы должны отдать Коломойскому? мозги у вас поклонники хайпа есть?
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рожа порошенка просит 10 ударов бейсбольной битой со всего размаху
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Дурню, він сказав, що не поверне банк, але гроші віддасть як не пишний. А коломийському треба лише його мільярди. блаЗЄнскій посилається на рішення суду і це означає, що в суді все вже вирішено: платники податків заплатять коломИйському. Тому, дурний Зєфане, передчасно радієш.
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Не ори, это сказано для вас!

"При этом, на вопрос получит ли Коломойский от государства компенсацию в 2,2 млрд, президент сказал, что об этом надо спрашивать суд, а не его.Источник: https://censor.net.ua/n3153239" Надеюсь, ты понял смысл сказанного, или партия не позволяет?
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Зачем Коломойскому Приват, у него вся Украина с холопами.
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О! Соєва ботоферма працює - вже нові картинки! Украина не вернет "ПриватБанк" Коломойскому, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2671
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а шо ж ты тут один от зелефермы воюешь? Украина не вернет "ПриватБанк" Коломойскому, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6718
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так, дають смачні смаколики, а не якесь там незрозуміле зелене
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Чего ты суетишься? Всем умным людям давно известно, что банк коломойше не нужен. Зеля вернет ему деньгами (миллиардами). В том числе и из твоего дырявого кармана.
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Так беня сразу сказал,что он его не интересует,он требует компенсации! А про это Зеля ни чего не сказал,отдаст ли бюджет,т е мы ему несколько миллиардов долларов !?
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Ну да... Очень ВАЖНОЕ... но... по-приколу!
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Украина не вернет "ПриватБанк" Коломойскому, я сам его ему верну, - Зеленский Украина не вернет "ПриватБанк" Коломойскому, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7869
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Порошенко сделал безвиз с ЕС , а твоя Моника Зеленски сделает безвиз с Логандониею . Хахаха
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сделал - молодец. а теперь пусть проваливает нафиг, сивая старая брехливая свиножаба!
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Да ладно , видел ка ваши по грядкам копанным чухали . Разберальщики козломордые . Україна не поверне "ПриватБанк" Коломойському, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2703
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Все на антимайдан, зелесрань, рыгослужковая
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узбагойся! никто больше порохохрпяка не выберет президентом. не заставите проголосовать за эту свинью вы никого кроме ваших 8%
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знач кампєнсації бить! вова ж он чєстний, он бабушке то нє аткажет
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А зачем Бене пустой банк. После откачки оттуда ярдов. Это уже проблемы бюджета будут, ну и вкладчиков, есно.
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а Украина вернет ему выведенные через 95-й квартал 5 ярдов приват банка?
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Чую и тут сбрехал... Хотя не, есть варианты: вернёт какойнить бабушкиной прокладке или денег закинет.
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Что, очередная мантра рушится и ты в панике?
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Выше тебе написали. Здание (сооружение) банка коломойше не надобно. Зеля ему деньгами отдаст, в том числе и твоими. А ты, дурачек, все Порога поливаешь Україна не поверне "ПриватБанк" Коломойському, - Зеленський - Цензор.НЕТ 732
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значит уже порешали.. налогоплательщики выплатят Бене 2.2 млрд баксов..
Сцукиии!
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Конечно.
Владимир Александрович же сказал, что нужно прорешать договориться до суда.
'Эта мелкая гопота привыкла, что все можно прорешать.
Даже Баканова в США посылали, чтобы все прорешать с судом Делавэра.
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ШАРИЙ РОССИЮ НАЗВАЛ СВОЕЙ СТРАНОЙ, А НЕ УКРАИНУ. ( На 53 мин 40сек)
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В УСИКА, ГВОЗДИКА (ЭТО УКР БОКСЕРЫ, ЛЮБИТЕЛИ ШАРИЯ)
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Це і так зрозуміло. Тут інші цікаві питання: чи віддасть Україна гроші за ПриватБанк Коломойському, так, як він хоче? Чи віддасть Коломойський гроші , які винен державним установам? Чи винен гроші сам Зєлєнскій Коломойському і скільки? І якщо винен, то чим думає розраховуватись?
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Он не вернёт, а суд вернёт, Зеленский именно так сказал.
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Украина не вернет "ПриватБанк" Коломойскому, - Зеленский -- врет , как дышит. Беня хочет компенсации в 2 миллиарда . Почему Моника об этом не говорит ?
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Лучше бы вернули. Но вопрос в 170 ярдах грн. что гройсман с гонтаревой напечатали - где они делись? Сколько из этих бумажек в кассе привата осталось, если все то в чем проблема вывести их обратно в минфин. А если не все то где они?
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Бабушка их давно в недвижимость в штатах, на Кипре и в Швейцарии вложила.
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Конечно.
Все же сказано напрямую, сказал же Владимир Александрович договариваться ДО суда.
Или договорятся выплатить Бене, или суд присудит Бене компенсацию.
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да, ему дадут денег
еще пять млрд к тем, спи..ным
и, может быть, он что то даже откатит зеле )))))))))))
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Вова,ты хорошо подумал прежде чем такое сказать? Смотри, Игорь Валериевич вечером может и в угол на гречку поставить!
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У порохоботов ступор, кого же в этой ситуации одобрять, а про кого кричать зраднык)))
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А бабушка Бэня у вночка требует банк? Не слышал. Бабушка требует у внучка ДЕНЬГИ ЗА БАНК!

А так да! Банк не отдадут! Ни в жисть! Вы шо?!
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Это пацак. Ему бесполезно объяснять разницу между зданием(будинком) и миллиардами денег! Україна не поверне "ПриватБанк" Коломойському, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8849
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Пусть требует. Ох уж мне эти хитрые еврейские бабушки. Кстати, а чего в последнее время не слыхать тезиса мол Земля клоун, а всё решает Коломойских, который "всьо решает"?
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А зачем повторять то, что является аксиомой?

Ну если ты хочешь,то "спейшли фор ю", как говорят в ЛондОнах:
Зеля -клоун, а всё решает Коломойский, который всё решает.
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А два лярди, вважай транш МВФ для тебе копійки? Україна не поверне "ПриватБанк" Коломойському, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9128
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Вы бы таблеточек каких поили, что ли, для улучшения мозгового кровообращения.
Бене выплатят 2 миллиарда денег из госбюджета Украины за Приват, а Вы - дебил - ожидаете "одобрения"?
Да жри с лопаты!
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2,2 млрд пусть платит Моника из своего кармана!
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Ага, щас. Может еще дом в Крыму продать?
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Україна не поверне "ПриватБанк" Коломойському, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8321

Министерство финансов по ошибке опубликовало на официальном сайте пресс-релиз о проигрыше дела Приватбанка. Речь о иске бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова касательно возврата им акций Приватбанка. Позднее новость с сайта была удалена, а Минфин пояснил происходящее «технической ошибкой».
«В сообщении, которое было вскоре удалено с сайта, Минфин, Национальный банк (НБУ) и ПриватБанк информировали о том, что собираются оспорить в аппеляции решение Хозсуда Киева от 8 октября. Речь о судебном производстве по иску Коломойского и его кипрской компании Triantal Investments, которые пытаются добиться возврата акций ПриватБанка и требуют признать недействительным договор купли-продажи банка в процессе национализации», - информирует Liga.net.
В Минфине прокомментировали удаление пресс-релиза тем, что «данное сообщение не является актуальным, и было обнародовано по технической ошибке на сайте», пишут «Українські Новини».
При этом само решение 8 октября принято не было - суд только закончил стадию выяснения обстоятельств дела и назначил судебные дебаты в 10:30 17 октября, информирует «НВ Бизнес».
https://petrimazepa.com/minfin_po_oshibke_obnarodoval_press_reliz_o_proigryshe_dela_privatbanka
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Подло действуют. Сделают пол-шажочка, ждут реакции. Реакция не соответствует их ожиданиям - включают заднюю.
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Украина не вернет "ПриватБанк" Коломойскому, - Зеленский

Його поверне Печерський самий гумманний суд в світі.
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Не вернет, а подарит. Еще и с доплатой )))
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Значит бородатая бабушка получит кроме награбленных еще денюжки и после дефолта скупит пол страны
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190 млрд. Кредита из них 170 себе. Собрать половину бабла страны и выдать афелированным фирмам. Вернуться и хрюкать. Вышлите этого бородача в Америку нах он нужен, или к дереву привяжите, чтобы монеты золотые отдал
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Беня должен денег Народу Украины -- пусть вернет то что украли !!! Нет в тюрьму с конфискацией всего майна Україна не поверне "ПриватБанк" Коломойському, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2545
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Как тогда он может это гарантировать, а это нет? Суд значит деньги вернуть может, а банк нет! Просто Коломойский говорил, что ему банк и нафиг не нужен
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Каломойский
Президент Объединённой еврейской общины Украины, с 1 998 года член Попечительского совета еврейской общины Днепропетровска, бывший глава и член до 2011 года Европейского совета еврейских общин, президент Европейского еврейского союза (EJU). С 1995 года имеет гражданство Израиля, о чём заявил в Лондонском арбитражном суде в 2007 году, и Кипра.

Коломойскийс В 2008 году он стал президентом Всеукраинского союза еврейских общественных организаций «Объединенная еврейская община Украины».
В 2010 году был избран сроком на 5 лет президентом Европейского Совета Еврейских Общин (European Council of Jewish Communities (ECJC). В октябре 2014 года представители ЕСЕО, сообщили что после 2011 года связь с ним прервалась и он не состоит в организации.
В 2011 году на пять лет был избран президентом Европейского Еврейского Союза (EJU), созданного для координации деятельности еврейских общин Европы.
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невернет потому как переименует и это уже будет не приват и можно вернуть
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