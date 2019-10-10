 Україна не поверне "ПриватБанк" Коломойському, - Зеленський

Про це він заявив відповідаючи на запитання журналістки під час пресмарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна не поверне ("ПриватБанк" Коломойському. - Ред.)", - сказав Зеленський.

Водночас, на запитання чи отримає Коломойський від держави компенсацію в 2,2 млрд, президент сказав, що про це треба питати суд, а не його.

Також читайте: Зеленський про спори з Коломойським за "Приватбанк": У суді не все так чесно і не у всіх цих справах у нас може бути перемога. Тому потрібно ще до суду домовитися