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 Політика України
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Все про:Зеленський (3110) Путін (10980) Росія (20141) США (5616)

 Публікація стенограм моїх розмов із Путіним може зашкодити процесу обміну полоненими, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що він не готовий публікувати стенограми своїх розмов з будь-ким.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів під час пресмарафону в Києві в четвер.

Журналісти запитали, чи готовий президент опублікувати стенограми своїх розмов, щоб народ почув про що говорить глава держави і як сильно він відстоює інтереси країни.

"Я не готовий опублікувати свої розмови. Я навіть не опублікував свою розмову з паном Трампом. Я Верховний Головнокомандувач, а не телеведучий якогось каналу. Я не займаюся піаром, у мене немає жодних роздумів з приводу порушення "червоних ліній", але тактика є тактика, стратегія є стратегія. Я не маю демонструвати всім свої розмови з тим чи іншим лідером будь-якої держави. Це щось нове", - заявив Зеленський.

Крім того, президент згадав тему публікації стенограм розмови з Путіним.

"До чого призведе публікація моїх розмову з Путіним. Чи призведе вона до якогось продовження наших зустрічей - ні. Думаю, що все скінчено. ...Я не буду нічого публікувати, тому що це все зашкодить процесу повернення людей і припинення війни, ось і все", - підкреслив президент.

"Якщо якісь люди, через які-небудь ЗМІ проситимуть мене щось опублікувати, я почну публікувати розмови цих людей з іншими лідерами. Але я цього не роблю. Тому що я вважаю, що це неправильно. Навіть якщо в цих розмовах була та чи інша риторика. Навіть якщо вона була про якихось людей, про якісь прізвища, я вважаю, що це неможливо. Це неправильно. Тому що все це вплине я розумію на що. Це будуть проблеми із західними партнерами і це будуть проблеми всередині нашого суспільства. У нас тепер непроста ситуація. Давайте боротися за результати", - підсумував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми не хочемо спілкуватися з російськими пропагандистами": заступник голови ОП Тимошенко повідомив, що Скабєєвій відмовили в акредитації на пресмарафон Зеленського

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153238
 
 
 Топ коментарі
 
Ах ты сморчек ЗЕленый!
О чем ты там трепалось? Моника...
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Даже боюсь представить что там про Монику было Публикация стенограмм моих разговоров с Путиным может навредить процессу обмена пленными, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5682
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Даже боюсь представить что там про Монику было Публикация стенограмм моих разговоров с Путиным может навредить процессу обмена пленными, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5682
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ШАРИЙ РОССИЮ НАЗВАЛ СВОЕЙ СТРАНОЙ, А НЕ УКРАИНУ. ( На 53 мин 40сек)

https://youtu.be/3LNE46kVM14
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Ах ты сморчек ЗЕленый!
О чем ты там трепалось? Моника...
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теперь каждый раз когда в.а.зелю будут тыкать в желтую лужу которая из него вытекла он будет прикрываться обменом пленных...
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Просто кто-то на букву з будет висеть на столбе.
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..."в этих разговорах была та или иная риторика"... Петя прав , хотя и жлоб жадный .
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Даже если в этих разговорах была та или иная риторика. Источник: https:// censor.net.ua/n3153238

Какая ТА и какая ИНАЯ??)) Всем -не будет, не обещал, не должен))
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молодец. всё верно. а соевые боты - обиженные подкацапники.
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"З сортиру чути огидливе пердіння" (С) Лесь
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да. твоё. ты соевый обиженный подкацапник.
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Мне довелось видеть много разных предательств. И, признаюсь, меня всегда удивляло, как низко может пасть человек.Joe Black
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"У меня нет размышлений" и "приведет ли она (публикация базаров с пуйлом) к продолжению наших встреч? "И это чмо мнит себя президентом -през отбросов оно, но никак не президент Украинцев
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А яка військова підготовка в нашого Верховного Головнокомандуючого?
Ні, я нічого не хочу сказати- я сам в армії не служив, хворію на бронхіальну астму і щомиті повинен мати в кишені інгалятор. Але пройшов підготовку і по контракту в тербаті як бойовий медик.
Який діагноз у Зеленського? Чи може він виконувати обов'язки хоча б презедента, не кажу про Верховного Головнокомандуючого?
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Знаєте,мене завжди дивувало в нашій державі те,що президентом може стати будь-хто:і колишній зек,і людина,яка знаходиться в розшуку за вчинення злочинів,і людина з підозрою на наркозалежність.А от,наприклад,щоб стати рядовим пожежним-рятувальником,треба пройти звичайну медкомісію,лікарсько-кваліфікаційну комісію,психо-фізіологічну комісію,купу тестів психолога,потім взяти купу довідок(в тому числі про відсутність судимості і відсутність бізнесу),зібрати характеристики з кожного(!) місця навчання і роботи,подати електронну декларацію про доходи і кілька місяців чекати,доки пройде перевірка достовірності даних.Тобто рядовий пожежник повинен бути здоровою,психічно врівноваженою людиною.з бездоганною біографією.А президентом може бути будь-який дурень.
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Ага, и навредит репутации Моники - кристально честной давалке!
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А стенограмма разговоров с Коломойским???? Тоже помешает??? Чему??? Бабла еще натырить???!!!
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а Украине... отот базар... не может навредить????
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Уже однаково: що публікація розмов, що уперта відмова від такої публікації нашкодить лише дупі самої Моніки. Яким бовдуром треба бути, щоб весь час ставити себе у таку позицію.
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А он ещё не понял ,что главная проблема - это он ?
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".... проблемы с западными партнёрами...", что ты наговорил Путину?
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Я Верховный Главнокомандующий, а не телеведущий какого-либо канала. Я не занимаюсь пиаром, у меня нет никаких размышлений по поводу нарушения "красных линий", но тактика нарушения "красных линий" есть тактика, стратегия нарушения"красных линий" есть стратегия. и для этого именно и не будет он публиковать рахзговоры с окупантом ибо тому .кто не нарушает "красных линий" нечего скрывать от собственного народа...
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