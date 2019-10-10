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Все про:Зеленський (3110) прес-конференція (86) пропаганда (1256) Тимошенко_Кирило (10)

 "Ми не хочемо спілкуватися з російськими пропагандистами": заступник голови ОП Тимошенко повідомив, що Скабєєвій відмовили в акредитації на пресмарафон Зеленського

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва намагалася акредитуватися на пресконференцію президента Володимира Зеленського, але отримала відмову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LB.ua розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Сказали, що вона не зможе в'їхати сюди", - сказав Тимошенко.

"Ми не хочемо спілкуватися з російськими пропагандистами. Якщо є журналісти, які конструктивно спілкуються, ми їх, звичайно, акредитуємо. З пропагандистами немає сенсу спілкуватися. Хоча вони ловлять президента, він їм щось відповідає, як було в ООН", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський порадив жителям окупованих територій розмовляти з телевізором, як російський комік Свєтлаков. ВIДЕО

Нагадаємо, що 25 вересня під час поїздки в ООН Зеленський дав коментар одному з російських телеканалів.

У квітні російські журналісти обманом потрапили на територію турецького готелю, де на вихідних відпочивав тоді ще тільки обраний президентом Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153236
 
   
 Топ коментарі
 
а богдан против не будет?))
"Мы не хотим общаться с российскими пропагандистами": замглавы ОП Тимошенко сообщил, что Скабеевой отказали в аккредитации на пресс-марафон Зеленского - Цензор.НЕТ 7904
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Цирк для зебыдла -в США оно общалось исключительно с рашпропагандонами
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Зеленский отказал Скабеевой в оральной аккредитации.
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не пустили монику к телу скабеевой. "Мы не хотим общаться с российскими пропагандистами": замглавы ОП Тимошенко сообщил, что Скабеевой отказали в аккредитации на пресс-марафон Зеленского - Цензор.НЕТ 6053
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пропагандон это не журналист-все правильно
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Нужно было аккредитовать, а потом мендель на неё натравить.
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Напустити Мендель на ************? Мені подобається ваша ідея.
Окрім іншого, це буде класична ситуація "жаба VS гадюка".
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официально -нет, ну, а в кулуарах какого-нибудь форума-подходите, не стесняйтесь, без переводчиков)))
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И так на раз два три свиноботы дружно заскулили в защиту журнализдки)
"Мы не хотим общаться с российскими пропагандистами": замглавы ОП Тимошенко сообщил, что Скабеевой отказали в аккредитации на пресс-марафон Зеленского - Цензор.НЕТ 9369
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А чего ты картинку фотку с митинга избирателей зеленскава запостил?
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Мы не хотим общаться... его ловят...он что-тоотвечает...


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Цирк для зебыдла -в США оно общалось исключительно с рашпропагандонами
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ты соевое зебыдло.
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А в Кремле не боятся колких вопросов и дают аккредитацию любым пропагандистам. В этом и заключается наша слабость.
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Я бы посмотрел ,как бы они давали акредитацию журналистам стране,которая у них бы отжала кусок территории,убивала их граждан отправляя наемников на их землю,и в то же время рассказывала,что #этонемы,#настамнет и это внутренний российский конфликт.
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.. ну, так вы грозитесь отобрать у нас нашу житницу Кубань и Крым - попробуйте отнять, а потом проверим сможет ли повториться вот это:
корр. УНИАН Роман Цимбалюк задаёт вопрос Путину на пресс-конференции, 2017 год
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Зачем Украине отнимать у Франции Кубань ?
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Щоб потім пити своє шампа... пардон, кубанське "Ми не хочемо спілкуватися з російськими пропагандистами": заступник голови ОП Тимошенко повідомив, що Скабєєвій відмовили в акредитації на пресмарафон Зеленського - Цензор.НЕТ 470
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Атнимать - це завжди була нац. доктріна Козлостана , особливо актуально це сьогодня коли править у вас вже чверть століття царь ***** Миротворець ,андєрстєнд мокша?
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Шо ви йому "англійською", воно ж свой ізиг не досить розуміє...
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Врешь лахта. В кремле фабрикуют дела против украинских журналистов и сажают их в тюрьму. Как это было с Сущенко, которому в россии дали 12 лет.
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Не так нужно делать. Запустить в Украину, а потом упаковывать и закрывать. Нужно действовать кацапскими методами.
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А потом выменивать на украинских патриотов, которые томятся в российских тюрьмах.
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Не нужно обобщать. Скабеева это - абсолютное зло. Зеленский пока что учится. Злом я бы его сейчас не назвал. Мне кажется, он искренне стремиться к добру.
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Ґабсолютне зло? Пффффф. Занадто дрібна для цього.
Просто -


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Ну раз пропагандонів з вєлікой гєрманії повісили в перших рядах, то в цьому випадку- достойна кандидатка.🤔
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ШАРИЙ РОССИЮ НАЗВАЛ СВОЕЙ СТРАНОЙ, А НЕ УКРАИНУ. ( На 53 мин 40сек)
вот видео, он сказал моя страна.
https://youtu.be/3LNE46kVM14
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Как-то насрать на этого подонка и его предпочтения.
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зато ему не насрать. после следующих вьіборов он будет в парламенте.
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Порохоботы я рад что мародера зеля поставил раком,теперь чоколад для вас практически без особого труда добыть мона😆😆😆
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Я правильно зрозумів, що Скабєєва в'їхала в Україну? А що Бакановське СБУ їй дало дозвіл?
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Неправильно.
"Сказали, что она не сможет въехать сюда", - сказал Тимошенко.Источник: https://censor.net.ua/n3153236
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не пропагандистами, а пропагандонами...

но, а чьо так? ведь ысчо савсем недавно...
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Зря, я бы ее на границе наручники надел и в каталашку за призывы к террористической деятельности, кстати по закону сколеновстана, аж гай бы зашумел.
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Этой паскуде в рот дать в западло а не то что аккредитацию ..
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Ну и диб-лы!
Разрешили бы..... заманили..... потом нашли бы у нее гранаты и в "справедливом" Печерском впаяли бы терроризм!
Шо , уже всех заложников освободили? Менять эту уродину не накого?
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