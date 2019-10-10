 "Ми не хочемо спілкуватися з російськими пропагандистами": заступник голови ОП Тимошенко повідомив, що Скабєєвій відмовили в акредитації на пресмарафон Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LB.ua розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Сказали, що вона не зможе в'їхати сюди", - сказав Тимошенко.
"Ми не хочемо спілкуватися з російськими пропагандистами. Якщо є журналісти, які конструктивно спілкуються, ми їх, звичайно, акредитуємо. З пропагандистами немає сенсу спілкуватися. Хоча вони ловлять президента, він їм щось відповідає, як було в ООН", - додав він.
Нагадаємо, що 25 вересня під час поїздки в ООН Зеленський дав коментар одному з російських телеканалів.
У квітні російські журналісти обманом потрапили на територію турецького готелю, де на вихідних відпочивав тоді ще тільки обраний президентом Володимир Зеленський.
Окрім іншого, це буде класична ситуація "жаба VS гадюка".
корр. УНИАН Роман Цимбалюк задаёт вопрос Путину на пресс-конференции, 2017 год
Просто -
вот видео, он сказал моя страна.
https://youtu.be/3LNE46kVM14
"Сказали, что она не сможет въехать сюда", - сказал Тимошенко.Источник: https://censor.net.ua/n3153236
но, а чьо так? ведь ысчо савсем недавно...
Разрешили бы..... заманили..... потом нашли бы у нее гранаты и в "справедливом" Печерском впаяли бы терроризм!
Шо , уже всех заложников освободили? Менять эту уродину не накого?