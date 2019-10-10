 Бюджет-2020: Зеленський обіцяє, що фінансування Офісу Президента не збільшуватиметься

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час пресмарафону.

Так, відповідаючи на запитання, чи може він пообіцяти, що фінансування Офісу Президента не буде збільшено у 2020 році, Зеленський сказав: "Так".

Нагадаємо, в проєкті бюджету на 2020 рік передбачено збільшення фінансування Офісу Президента на 40 млн гривень.

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