 Бюджет-2020: Зеленський обіцяє, що фінансування Офісу Президента не збільшуватиметься

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час пресмарафону.
Так, відповідаючи на запитання, чи може він пообіцяти, що фінансування Офісу Президента не буде збільшено у 2020 році, Зеленський сказав: "Так".
Нагадаємо, в проєкті бюджету на 2020 рік передбачено збільшення фінансування Офісу Президента на 40 млн гривень.
-Ви фоп?
-Я не фоп
-А хто фоп?
-Фопи
-Ну ви теж якби фоп
-Але я не фоп
-Але ж ми всі вийшли з фопів
-Не всі
-Так
-Ну то й що?
-Дуже дякую
-За що?
-За питання
-Так що буде з фопами?
-Дивіться,мої хлопці ну тобто ми з хлопцями хоча не можна так казати ось
-???
-Дуже дякую а хто ви?
Ставки на фаворит спорт принимают?
Или он не ваш народ ? Если не ваш - может, вы страной ошиблись ?
А он наврал в 99% случаев открытия рта.
Господин назвал меня любимой женой! (С)