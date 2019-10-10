 АМКУ оштрафував на 6,5 млрд дистриб'ютора-монополіста "Тедіс Україна" та низку тютюнових компаній

Про це повідомляє пресслужба АМКУ, інформує Цензор.НЕТ.
Штраф накладено на такі компанії:
"Тедіс Україна" - 3,4 млрд грн;
Філіп Морріс Сейлз Енд Дистрибьюшн - 366 млн грн;
"Філіп Морріс Україна" - 814 млн грн;
"Джей ті Інтернешнл Україна" - 434 млн грн;
"Джей ті Інтернешнл Компані Україна" - 488 млн грн;
"Імперіал Тобакко Продакшн Україна" - 167 млн грн;
"Імперіал Тобако Юкрейн" - 292 млн грн;
"Брітіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна" - 80 млн грн;
А/Т тютюнова компанія.А.Т. - Прилуки - 448 млн грн.
"Поведінка цих компаній була погодженою, а результатом співпраці з єдиним і спільним для всіх виробників дистриб’ютором на ринку первинного продажу сигарет стало створення і підтримання штучних бар’єрів, що перешкоджали виходу на ринок інших суб’єктів господарювання. На практиці порушники встановили такі умови для укладання договорів з іншими, окрім "Тедіс", потенційними дистриб’юторами, які просто унеможливили їх появу на цьому ринку", - йдеться в повідомленні пресслужби.
В АМКУ зазначили, що в 2012-2015 рр. саме "Тедіс Україна" не тільки не відповідало згаданим критеріям, але і не виконувало в повному обсязі своїх основних дистриб'юторських функцій (продаж до 58% обсягу сигарет шляхом самовивозу або в роздріб, тобто без будь-якої доставки покупцям). Однак виробники ніяк на це не реагували.
Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд Києва заборонив Антимонопольному комітету України накладати штраф на тютюнового монополіста "Тедіс Україна".
Тезис Украина - это наглые кацапы которые уже лет 10 как монополизировали
Рынок табачных изделий таким образом что кроме них больше никто не может
купить партию сигарет у производителей или импортировать
Чем они убили на на рынке табака любую конкуренцию и задрали по максимуму цены...
А остальные оштрафованные за взятки подыгрывали им... + одна ДК..
Еще есть одна маленькая проблема, связанная с этим бегством: BAT и PM были 3 и 5 номерами в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины
А курцям зара сумно, цигарки знов подорожчають.
Намерение уже осуществилось?В статье об этом ни слова.
Гугль поманиторь
Причиной этого является принятый Верховной Радой законопроект №1049 с коррупционными схемами, заставляющий табачные компании закрывать производство в Украине. Власти выгоден контрабас и контрафакт.
Большинству курильщиков придется перейти на низкопробные подделки, изготовленные из непроверенного сырья и без соблюдения государственных стандартов безопасности. Это уже происходит по всей Украине.
Эти 4 табачные компании,работающие по белому являются крупнейшими из 10 плательщиками налогов и работодателями для тысяч человек.Гнать надо дебильную власть.
Доруководились,безумные?