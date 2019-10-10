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Все про:цигарки (408) Антимонопольний комітет (159) штраф (307)

 АМКУ оштрафував на 6,5 млрд дистриб'ютора-монополіста "Тедіс Україна" та низку тютюнових компаній

Антимонопольний комітет ухвалив рішення оштрафувати низку тютюнових компаній і монополіста-дистриб'ютора "Тедіс Україна" на суму 6,5 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ, інформує Цензор.НЕТ.

Штраф накладено на такі компанії:

"Тедіс Україна" - 3,4 млрд грн;
Філіп Морріс Сейлз Енд Дистрибьюшн - 366 млн грн;
"Філіп Морріс Україна" - 814 млн грн;
"Джей ті Інтернешнл Україна" - 434 млн грн;
"Джей ті Інтернешнл Компані Україна" - 488 млн грн;
"Імперіал Тобакко Продакшн Україна" - 167 млн ​​грн;
"Імперіал Тобако Юкрейн" - 292 млн грн;
"Брітіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна" - 80 млн грн;
А/Т тютюнова компанія.А.Т. - Прилуки - 448 млн грн.

"Поведінка цих компаній була погодженою, а результатом співпраці з єдиним і спільним для всіх виробників дистриб’ютором на ринку первинного продажу сигарет стало створення і підтримання штучних бар’єрів, що перешкоджали виходу на ринок інших суб’єктів господарювання. На практиці порушники встановили такі умови для укладання договорів з іншими, окрім "Тедіс", потенційними дистриб’юторами, які просто унеможливили їх появу на цьому ринку", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільших виробників сигарет звинувачують у створенні картелю, штрафи можуть перевищити 10 млрд гривень, - Загребельська

В АМКУ зазначили, що в 2012-2015 рр. саме "Тедіс Україна" не тільки не відповідало згаданим критеріям, але і не виконувало в повному обсязі своїх основних дистриб'юторських функцій (продаж до 58% обсягу сигарет шляхом самовивозу або в роздріб, тобто без будь-якої доставки покупцям). Однак виробники ніяк на це не реагували.

Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд Києва заборонив Антимонопольному комітету України накладати штраф на тютюнового монополіста "Тедіс Україна".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153230
 
 
 Топ коментарі
 
А це вже 40% роста іканомікі чи нє? АМКУ оштрафовал на 6,5 млрд "Тедис Украина", "Филипп Моррис Украина" и ряд других производителей и дистрибьюторов сигарет - Цензор.НЕТ 1862
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Сегодня компания Филип Моррис Украина (ФМУ) сообщила о готовности полностью прекратить производство в Украине и закрыть Харьковскую табачную фабрику. Её поддержали British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) и Imperial Tobacco (IT).

Причиной этого является принятый Верховной Радой законопроект №1049 с коррупционными схемами, заставляющий табачные компании закрывать производство в Украине. Власти выгоден контрабас и контрафакт.
Большинству курильщиков придется перейти на низкопробные подделки, изготовленные из непроверенного сырья и без соблюдения государственных стандартов безопасности. Это уже происходит по всей Украине.
Эти 4 табачные компании,работающие по белому являются крупнейшими из 10 плательщиками налогов и работодателями для тысяч человек.Гнать надо дебильную власть.

Доруководились,безумные?
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НА 40% ВИРОСТУТЬ ЦІНИ НА ЦИГАРКИ. І пів України буде вкотре дякувати владі.
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Не истерите если не понимаете предмета...
Тезис Украина - это наглые кацапы которые уже лет 10 как монополизировали
Рынок табачных изделий таким образом что кроме них больше никто не может
купить партию сигарет у производителей или импортировать
Чем они убили на на рынке табака любую конкуренцию и задрали по максимуму цены...
А остальные оштрафованные за взятки подыгрывали им... + одна ДК..
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Не берусь судить кто прав, а кто виноват. Но "Филипп Моррис Украина" уже закрывается и куча людей из харьковской фабрики останутся без работы.
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Палити будуть російський "Дукат". Це кацпське замовлення.
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Зачем им зарплаты, если эпоха бедности закончилась?
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BAT раньше вещи собирать начали.
Еще есть одна маленькая проблема, связанная с этим бегством: BAT и PM были 3 и 5 номерами в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины
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Слава Богу, що спромігся покинути палити!
А курцям зара сумно, цигарки знов подорожчають.
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Наоборот дешевле станут! Точно знаю, что таможня никому не давала импортировать сигареты
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А звільнені з роботи іх за що купуватимуть? Чи вони бросять палити бо їсти нічого?
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Это так по-российски! Давайте сохранять монополистов, а то люди без работы останутся АМКУ оштрафував на 6,5 млрд "Тедіс Україна", "Філіп Морріс Україна" та низку інших виробників і дистриб'юторів сигарет - Цензор.НЕТ 4764
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Ну, где этот придурок соевый, Бук Вар?Ты ж мне вчера рассказывал, что в Харькове табачку закроют. Давай, появись и признай себя шоколадным фейкомётом.
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Новые изменения в законодательстве Украины приносят первые плоды: многие зарубежные компании уже готовы уйти с украинского рынка. Одной из первых стала компания Филип Моррис Украина (ФМУ), которая заявила о своем намерении закрыть Харьковскую табачную фабрику. Причина такого решения - поправки к принятому Верховной Радой законопроекту №1049, основанные на коррупционных схемах.

Намерение уже осуществилось?В статье об этом ни слова.
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По ходу да...прилуки 1500 чел,харьков 1000
Гугль поманиторь
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Пока не закрылись в Харькове насколько понимаю, там лишь намереваются закрыть.
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Пропонуєш дочекатися коли виставлять за ворота 1000 чоловік?
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А выставят ли вообще?Вон металлурги уже который день жалуются на повышение ренты на добычу железной руды, и?
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Уже объявили о закрытии, а что не так? Я тоже писала , но как ни странно не отношусь к фейкометам. На сегодняшний день самым большим фейкопометом есть правительство которое врет каждый день, сегодня рекорд- каждый час
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А можно пруф, поскольку тот, что дали выше говорит только о намерении закрыться, а не о самом закрытии.
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оштрафовать перед закрытием и уходом))
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о, решили бандосов маасковских подоить, мегаполис-тедис. в чей карман - пока не понятно, но забавно.
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Бутусик забыл добавить что тедис - это путинская компания,по сути весь многомиллиардный рынок сбыта табачной продукции принадлежал при янике и потрохе этим засрашкинским мразям.
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Сегодня компания Филип Моррис Украина (ФМУ) сообщила о готовности полностью прекратить производство в Украине и закрыть Харьковскую табачную фабрику. Её поддержали British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) и Imperial Tobacco (IT).

Причиной этого является принятый Верховной Радой законопроект №1049 с коррупционными схемами, заставляющий табачные компании закрывать производство в Украине. Власти выгоден контрабас и контрафакт.
Большинству курильщиков придется перейти на низкопробные подделки, изготовленные из непроверенного сырья и без соблюдения государственных стандартов безопасности. Это уже происходит по всей Украине.
Эти 4 табачные компании,работающие по белому являются крупнейшими из 10 плательщиками налогов и работодателями для тысяч человек.Гнать надо дебильную власть.

Доруководились,безумные?
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Зєбілам повинно бути боляче, бо інакше як через сраку до них не дійде. Харків в другому турі дав 87% голосів за ЗЄ!
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А львовская фабрика почему то не попала,а там левак сплошной
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Таки поперли а «в» или « из» никто не анонсировал, но таки поперли))))))))
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Дивно, що "амку" побачила змову тютюнових компаній, а от "один_місяць=чотири_тижні" в мобільних операторів не бачить.
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молодцы. теперь беритесь за роттердамщиков.
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