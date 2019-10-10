 Зеленський: Я підтримую пільги для ветеранів війни на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це він повідомив під час пресмарафону.
"Пільги я підтримую. Які є можливості, і що ми робимо? Ми зустрічалися з ветеранами, з добровольцями, які переїхали до Києва, – вони не мають можливості винаймати житло, в них немає можливості взяти кредит через великі відсотки. Ми обговорюємо з міністром ці пільги. Це будуть і кредитні пільги, і щодо черг на житло", – сказав Президент.
За його словами, одним із варіантів вирішення проблеми житла для ветеранів може стати будівництво для них житлових комплексів взамін на сприяння будівельним компаніям у виділенні землі під їхні проєкти.
"У цих житлових комплексах мають бути дитячі садочки, школи тощо", – наголосив Президент.
Глава держави також виступив за активний діалог з ветеранами.
Он сам сказал,что у него в голове так:
Может даже так.
Судя потому,что оно несёт и делает, то даже скорее,что именно так.
То оте... ну, другие слуги, мутят... А я не... Я - за... Или зе...
Мендель, где ты? Иди разберись, а то в край запутали журналюги!
А дзявуління нікчемних порохосмоктунців зайвий раз підтверджує що все робиться вірно.
Давай припиняй цю безглузду кроваву бійню, а решта питань потім вирішиться.
Потом выслушиваешь, что бы воспользоваться.
Нужна монетизация льгот!
Льготы и привилегии - пережиток совка.
раненныйуклонившийся от воинской службы как никто другой понимает ветеранов и всем своим смелым сердцем их поддерживает (мама Римма не даст соврать).