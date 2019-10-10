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Все про:ветерани (394) Зеленський (3110) пільги (79) бойові дії (606)

 Зеленський: Я підтримую пільги для ветеранів війни на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський підтримує введення пільг, зокрема на житло, для учасників бойових дій на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це він повідомив під час пресмарафону.

"Пільги я підтримую. Які є можливості, і що ми робимо? Ми зустрічалися з ветеранами, з добровольцями, які переїхали до Києва, – вони не мають можливості винаймати житло, в них немає можливості взяти кредит через великі відсотки. Ми обговорюємо з міністром ці пільги. Це будуть і кредитні пільги, і щодо черг на житло", – сказав Президент.

За його словами, одним із варіантів вирішення проблеми житла для ветеранів може стати будівництво для них житлових комплексів взамін на сприяння будівельним компаніям у виділенні землі під їхні проєкти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада утворила тимчасову спецкомісію з питань правового статусу ветеранів

"У цих житлових комплексах мають бути дитячі садочки, школи тощо", – наголосив Президент.

Глава держави також виступив за активний діалог з ветеранами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153225
 
 
 Топ коментарі
 
руцко-украинской войны, пиzдюк вазелиновый!!!
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Спасибо пресс-марафону от нашего Народного найвыдатнишого политика современности за то,что теперь я знаю,что у него вместо мозга.

Он сам сказал,что у него в голове так:

Зеленский: Я поддерживаю льготы для ветеранов войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 7862
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Президент достоен своих избирателей . Вы сделали это вместе 🙋🙋🙋
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руцко-украинской войны, ****** вазелиновый!!!
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а твои слуги в жестких рукавицах от тебя Не поддерживают....
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Спасибо пресс-марафону от нашего Народного найвыдатнишого политика современности за то,что теперь я знаю,что у него вместо мозга.

Он сам сказал,что у него в голове так:

Зеленский: Я поддерживаю льготы для ветеранов войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 7862
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он ему не под силу. Не была фанатом его комического творчества, нет сил ни читать ни комментировать его нижайшее зеленое нашествие. Хорошего дня.
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Так он не сказал, что у него получается. Он просто сказал,что в голове у него кубик Рубика.

Может даже так.
Зеленский: Я поддерживаю льготы для ветеранов войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 4716

Судя потому,что оно несёт и делает, то даже скорее,что именно так.
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Я? Я, конечно поддерживаю, шо за вопрос?!
То оте... ну, другие слуги, мутят... А я не... Я - за... Или зе...
Мендель, где ты? Иди разберись, а то в край запутали журналюги!
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Президент достоен своих избирателей . Вы сделали это вместе 🙋🙋🙋
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Саме так......................... і ми не жалкуємо.
А дзявуління нікчемних порохосмоктунців зайвий раз підтверджує що все робиться вірно.
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Ну це ти погарячкував, Олександровичу.....................
Давай припиняй цю безглузду кроваву бійню, а решта питань потім вирішиться.
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Вначале ходишь с протянутой рукой что бы тебе дали льготы.
Потом выслушиваешь, что бы воспользоваться.
Нужна монетизация льгот!
Льготы и привилегии - пережиток совка.
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Шмаркля сам четырежды раненный уклонившийся от воинской службы как никто другой понимает ветеранов и всем своим смелым сердцем их поддерживает (мама Римма не даст соврать).
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Після формули штангенмаєра , обдроченці бамбаса , теж стануть ветеранами !😈
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Зеленський: "А в головє у мєня ето: опілкі, свісєлкі, запчасті от кубіка рубіка.. еее..еее.."
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Вже час отримати уточнення, кого саме він вважає ветеранами війни, наших вояків, чи як?
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З ветеранами хоче домовитися - будь-які льготи - на трамваї безкоштовно покататися, на пляжі безкоштовно позагоряти, що там ще треба безкоштовно? У туалєти безкоштовний пропуск? Запросто.
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Кажуть убогий іхтамнєтов , навіть 70 кВт ,із зкидкою виділив , на місяць ветеранам ! Це незнана щедрість ! Слава іхтамнєтову - іхтамнєтов понад усе !😈
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В смысле "переехали в Киев и у них нет возможности снять жилье", а что они именно в столицу прутся? Я в Запорожье живу и работаю, есть много других городов, что за мода такая в столицу ломиться? Как донецких ******* начали, тоже в Киев как один начали ехать. Украина - большая страна, и очередь на жилье может быть не только в Киеве, но и, например, в Николаеве, так даже дешевле будет
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