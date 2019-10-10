EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  2298  78
Все про:Зеленський (3110) Слуга народу (342)

 "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу"

Президент Володимир Зеленський погодився, що вибудував "жорстку" політичну вертикаль щодо партії "Слуга народу", членів якої обрали до парламенту завдяки йому.

Про це він заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Жорстко (побудував вертикаль відносин з СН, - Ред.), тому що у нас демократія. Люди їх обирали, вони перемогли завдяки мені. Завдяки підтримці суспільством мого прізвища і завдяки тому, що багато хто з них щось значить і професіонали у своїх регіонах, містах ", - сказав він.

Проте  він підкреслив, що не хоче "ламати цю партію".

"Але якщо вони самі почнуть їсти одне одного, я через рік їх розпущу", - підкреслив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Нашу партію треба назвати "Слуга МВФ", - депутат від "СН" Дубінський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153223
 
 
 Топ коментарі
 
Наш презедент, это нечто!
У него так "хорошо" поставлена речь, что хер поймёшь о чем он вообще говорит!
 показати весь коментар
 
Через рік Зе, з такими темпами і в тому напрямку куди прямує, разом хряком Януковичем в Ростові по пеньках буде стрибати в кращому випадку. "Если они начнут есть друг друга, я их через год распущу", - Зеленский о "слугах народа" - Цензор.НЕТ 6785
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Цікаво,чому так не любе влада пана Дубинського?Ні минула,ні теперішня?
 показати весь коментар
 
 
Через рік Зе, з такими темпами і в тому напрямку куди прямує, разом хряком Януковичем в Ростові по пеньках буде стрибати в кращому випадку. "Если они начнут есть друг друга, я их через год распущу", - Зеленский о "слугах народа" - Цензор.НЕТ 6785
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Витя застолбил только одно место для пэти
 показати весь коментар
 
 
Сер гей, краще розкажи як ти лохонувся. "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу" - Цензор.НЕТ 7756
 показати весь коментар
 
 
зебил, ты так и не понял как тебя сейчас моника шмаркль опустил? "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу" - Цензор.НЕТ 9969
оно ж тебе четко сказало: "пофиг что те зебилы ВЫБИРАЛИ себе клоунов! Если МНЕ они неугодны - я их поразгоняю, а не те лохи что их выбирали" "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу" - Цензор.НЕТ 9969
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
животное,ты с ташкета вернулось?
 показати весь коментар
 
а, чухонец.. так это ты под ником "серГей серГеев" жопой виляло?))
И шо, ты снова начнешь истерить и раскаиваться


 показати весь коментар
 
 
вот так оно с зебилами всегда: было "днипро"- а стало "сэргей сэргэев" "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу" - Цензор.НЕТ 9610
 показати весь коментар
 
 
ну, ты раздуплилось, наконец-то, лишнехромосомное?))
или всё диагнозы свои на цензоре ретранслируешь? "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу" - Цензор.НЕТ 6965
 показати весь коментар
 
 
"Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу" - Цензор.НЕТ 7822 зебил, ты там рукоблудством поменьше занимайся, убогий
Поди, не в офисе моники сидишь, а на Цензоре!
 показати весь коментар
 
 
"Люди их выбирали, они победили благодаря мне"

слуги зеленского, а не слуги народа..)) Похоже единственная цель зеленского сегодня - это поржать над зебилами и их "выбором""Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу" - Цензор.НЕТ 8643
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ваша секта идиотов-свидетелей Святого Пеэтра Рошенко это уже к осени первый раз обещала, затем "осенью", теперь уже "через рік"?"Если они начнут есть друг друга, я их через год распущу", - Зеленский о "слугах народа" - Цензор.НЕТ 1924
 показати весь коментар
 
 
після сьогоднішнього Зе спілкування , питання де "идиоты -свидетели" автоматично знято і 100% показує на вашу спілноту зебілів фанатів Зе сцкла. "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу" - Цензор.НЕТ 2007
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да верю я вам идиотам. Узбагойся и не нервничай! "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу" - Цензор.НЕТ 3596
 показати весь коментар
 
твоя віра мені до лампочки, ти своєму зе наркоману головне,щоб вірив "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу" - Цензор.НЕТ 5713
 показати весь коментар
 
 
так они не протянут так долго, голодные и холодные...безработные...КТО этому как и остальному Поверит....
 показати весь коментар
 
 
скажите ему кто-то что он не царь, и у него строго определенные полномочия. а то во все дела свое зеленое рыло всунул
 показати весь коментар
 
 
а это скажите спасибо "конституционному суду"
они возвели его в ранг тсаря )))))))))
 показати весь коментар
 
 
Наш презедент, это нечто!
У него так "хорошо" поставлена речь, что хер поймёшь о чем он вообще говорит!
 показати весь коментар
 
 
"Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши пардон, как крисы Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!"
 показати весь коментар
 
 
та голохвастов прямо профессор риторики, в сравнении с зеленским))
 показати весь коментар
 
 
Через год тебя самого было бы хорошо погнать и покидать тебе в спину твои кассовые аппараты.
 показати весь коментар
 
 
пора уже ЗЕленого отправлять в Ростов. иначе путен половину населения Украины отправит за Магадан, лес валить!!!
 показати весь коментар
 
 
общество поддержало не фамилию , а изменения которые должны произойти в стране , и если их не будет , то через год будет запрос на смену фамилии гаранта
 показати весь коментар
 
 
Да правильно оно сказало лохторат поддержал его фамилию, ну которая Голобородько.
 показати весь коментар
 
 
Йух он распустит. Через год даже самые заклятые зебилы проголосуют за кого угодно, только не за "слуг" "Если они начнут есть друг друга, я их через год распущу", - Зеленский о "слугах народа" - Цензор.НЕТ 7094
 показати весь коментар
 
 
А порохню не карежит,шо Зе на английском отвечал?
 показати весь коментар
 
 
корежит конечно . а еще их корежит. что Михо знает 7 языков .
 показати весь коментар
 
 
нр. ит с вери найс, иф президент ноу инглиш ленгвич!
 показати весь коментар
 
 
Английское произношение зельки корежит любого, более-менее знающего английский язык.
 показати весь коментар
 
 
Все,шо он говорил,все было понятно.Если ты 0 в английском тогда все понятно.вы визжали,шо он и на мові не вміє балакати,а тут бац...и зрада,ещё и на англиском заговорил и не так уж и плохо.
 показати весь коментар
 
Ты,тупень,на родном научись грамотно писать,а уже потом рассуждай,кто и как английский знает.
 показати весь коментар
 
 
ну к тебе па поваду раднова претензий нет
 показати весь коментар
 
Ну,ну и шо он ответил, ЦИТАТУ и перевод.
 показати весь коментар
 
Это недоразумение на родном руцьком изьясняться до сих лет не научилось.
 показати весь коментар
 
Ти ще досиди до того часу на тубареткі.
 показати весь коментар
 
 
«Київтеплоенерго» хоче підвищити тарифи на опалення з 1 січня 2020 року. Про це йдеться в проекті тарифів, опублікованому на сайті компанії.Т ак, тарифи на опалення для населення хочуть підвищити з 964,19 грн / Гкал до 1 250, 01 грн / Гкал.

Ну что зебобик, "эпоха бедности прошла", началась эпоха нищеты???
Киевляне, я Вас поздравляю!!! Слава Зе!!!

Зе, давай, бери билеты на Ростов, пока можно.
 показати весь коментар
 
 
зе типичный поц с лубянки. Как-то пу@ло тоже также говорил, что пойдите спросите людей на улице - хотят ли они Майдан?? Когда глава страны строит будущее страны на сплетнях и разговорах, как бабушки возле подъезда, это уже дно непробиваемое. шлемазл "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу" - Цензор.НЕТ 1160
 показати весь коментар
 
 
Вот вам и покращення , через год... А кто возместит убытки на внеочередные выборы?... Блин, вместо конструктива - один деструктив... Уже предполагает , шо пришли своей ватагой слуг не плекаты и что-то производить, а , просто по приколу, чубитися.
 показати весь коментар
 
 
По приколу були обрані, - по приколу і діють.
 показати весь коментар
 
 
не понял, у нас демократия, но если, что "я их распущу"...
 показати весь коментар
 
 
Его самого через год на шалевку распустят.
 показати весь коментар
 
Т.е. Зе сам сказал, что у нас парламентско-президентская форма правления, но при этом готов разогнать парламент, без достаточных, на то, по Конституции и закону, основаниях? Полный трешак! Как и то что все эти депутаты (из его зеленой партии) - на самом деле просто "палец, нажимающий кнопку", а бе самостоятельные ЗАКОНОТВОРЦЫ! Рука-лицо...
 показати весь коментар
 
 
"Родился на улице Герцена, в гастрономе номер двадцать два. Известный экономист, по призванию своему - библиотекарь. В народе - колхозник. В магазине - продавец. В экономике, так сказать, необходим. Это, так сказать, система… э-э-э… в составе ста двадцати единиц. Фотографируете Мурманский полуостров и получаете «Те-ле-фун-кен». И бухгалтер работает по другой линии - по линии библиотекаря. Потому что не воздух будет, академик будет!"
Це шизофазія, уривок з промови хворого шизофренією.
 показати весь коментар
 
Я хотів би побачити це шоу - щоб СН почали в прямому сенсі цих слів їсти одне одного...


 показати весь коментар
 
Пусть жрут друг друга тупорылые твари "слуги "
 показати весь коментар
 
Через рік на вулицях курортних міст:"Подайте бившему Слугє Народа"
 показати весь коментар
 
 
Чушь Собачья! Распустит он)))))) Да через год рейтинг твоей Слуги Народа будет как сейчас у ЕС-БПП. Кто ж захочет без ручной Рады остаться??)) Лучше бы сказал где обещаное понижение тарифов??
 показати весь коментар
 
Очень хочется услышать условия при которых Зелёнка ты разобьештся головой об стену.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору