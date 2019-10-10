 "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу"

Про це він заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"Жорстко (побудував вертикаль відносин з СН, - Ред.), тому що у нас демократія. Люди їх обирали, вони перемогли завдяки мені. Завдяки підтримці суспільством мого прізвища і завдяки тому, що багато хто з них щось значить і професіонали у своїх регіонах, містах ", - сказав він.
Проте він підкреслив, що не хоче "ламати цю партію".
"Але якщо вони самі почнуть їсти одне одного, я через рік їх розпущу", - підкреслив президент.
оно ж тебе четко сказало: "пофиг что те зебилы ВЫБИРАЛИ себе клоунов! Если МНЕ они неугодны - я их поразгоняю, а не те лохи что их выбирали"
И шо, ты снова начнешь истерить и раскаиваться
или всё диагнозы свои на цензоре ретранслируешь?
Поди, не в офисе моники сидишь, а на Цензоре!
слуги зеленского, а не слуги народа..)) Похоже единственная цель зеленского сегодня - это поржать над зебилами и их "выбором"
они возвели его в ранг тсаря )))))))))
У него так "хорошо" поставлена речь, что хер поймёшь о чем он вообще говорит!
все тут
Ну что зебобик, "эпоха бедности прошла", началась эпоха нищеты???
Киевляне, я Вас поздравляю!!! Слава Зе!!!
Зе, давай, бери билеты на Ростов, пока можно.
Це шизофазія, уривок з промови хворого шизофренією.