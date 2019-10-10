 Євреї всього світу сумують разом з родичами жертв теракту в Галле - Ложкін

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив президент Єврейської конфедерації України, віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін.
За словами Ложкіна, теракт в Галле стався в момент, коли місцева єврейська громада збиралася в синагозі для святкової молитви.
"Злочинець у камуфляжі, відкривши вогонь по людях, які були зовні, спробував закласти вибухівку під двері синагоги та увірватися всередину. Ще один пакет вибухівки він закинув на єврейське кладовище, що розташоване поряд. Двоє - чоловік і жінка - загинули на місці. Є й поранені", - прокоментував він.
Як повідомлялося, поліція вже затримала злочинця, який 9 жовтня в місті Галле (земля Саксонія-Анхальт, Німеччина) вчинив теракт, в результаті якого двоє людей загинули, ще кілька отримали поранення. Злочинець транслював напад в інтернеті. За даними слідства, мова йде про 27-річного громадянина Німеччини.
От кого это чмо собирается защищаться?От украинцев?И кто еще в эту федерацию входит?
Наверное его бывший патрон Янукович со своими страусами?
Какой смысл, хрен поймёшь) Ну этот Ложкин так видит эту херню в которой он президент.
Другой правильны Ложкин котиков рисует
В мире каждый день кто то кого то убивает...
Но только Ложкин заслужил внимание...
Шо за WTF?
Утренник в палестинском детском саду.
Один из журналистов рассказал о вранье СМИ : они пишут, в Израиле убит полицией палестинец но они не пишут, что перед этим он зарезал 5 евреев и когда напал на шестого, его уничтожили...
вичавлюйте раба
чи вам потрібне їхнє визнання ?