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Все про:Німеччина (1293) євреї (55) теракт (701) Ложкін (83)

 Євреї всього світу сумують разом з родичами жертв теракту в Галле - Ложкін

У день великого свята Йом-Кіпур практично щороку активізуються терористи і правоохоронні органи змушені бути особливо пильними. Євреї всього світу сумують разом з родичами жертв теракту в Галле, Німеччина.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив президент Єврейської конфедерації України, віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін.

За словами Ложкіна, теракт в Галле стався в момент, коли місцева єврейська громада збиралася в синагозі для святкової молитви.

"Злочинець у камуфляжі, відкривши вогонь по людях, які були зовні, спробував закласти вибухівку під двері синагоги та увірватися всередину. Ще один пакет вибухівки він закинув на єврейське кладовище, що розташоване поряд. Двоє - чоловік і жінка - загинули на місці. Є й поранені", - прокоментував він.

Як повідомлялося, поліція вже затримала злочинця, який 9 жовтня в місті Галле (земля Саксонія-Анхальт, Німеччина) вчинив теракт, в результаті якого двоє людей загинули, ще кілька отримали поранення. Злочинець транслював напад в інтернеті. За даними слідства, мова йде про 27-річного громадянина Німеччини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153221
 
 
 Топ коментарі
 
Не пригадую, щоб цей пан хоч раз висловив співчуття родинам наших загиблих воїнів..ні як державний чиновник, ні як приватна особа..
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Как эта новость касается нас?
В мире каждый день кто то кого то убивает...
Но только Ложкин заслужил внимание...

Шо за WTF?
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В Украине евреи не погибают , Германия нам рассказывает , как надо бороться с террористами на Донбассе .
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Если судить по колличеству порохастых свинособак, гавкающих на Цензоре, так в Украине 100500% за сывочолого мародера. А ты гришь- .хоть вас и много...
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Ригореванш, зелена шмаркля, почався після 21 квітня.. Вся ригомразь почала збігатися в країну де перемогло нікчемне малоросійське бидло.
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Брехня! Зеленський навіть співчуття не висловив. Ніколи йому на брёхвинге бреше.
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В Украине евреи не погибают , Германия нам рассказывает , как надо бороться с террористами на Донбассе .
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В Украине украинцы погибают - вот что страшно.
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Как это не погибают?!Почитай ФИО погибших бойцов и офицеров ВСУ ....И ТЫ СИЛЬНО УДИВИШСЯ!!!!!Видимо у нас в руководстве и бизнесе много про российских евреев и им память о проукраинских евреях...политически не нужна!!!!
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Президент Еврейской конфедерации Украины.Евреи Украины хоть об этом знают? Євреї всього світу сумують разом з родичами жертв теракту в Галле - Ложкін - Цензор.НЕТ 1368
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Говорят, он сам основал эту конфедерацию
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Конфедерация и федерация - это формы государственного устройства. Конфедерация и федерация являются совокупностью территориальных образований разной степени автономий. Конфедерация и федерация создаются как союзы и альянсы, созданные для защиты от внешних и внутренних угроз.
От кого это чмо собирается защищаться?От украинцев?И кто еще в эту федерацию входит?
Наверное его бывший патрон Янукович со своими страусами?
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Дело в том что слово "конфедерация" странно звучит в этом словосочетании. Приблизительно как Президент Еврейской автоматизации Украины....
Какой смысл, хрен поймёшь) Ну этот Ложкин так видит эту херню в которой он президент.
Другой правильны Ложкин котиков рисует
Євреї всього світу сумують разом з родичами жертв теракту в Галле - Ложкін - Цензор.НЕТ 7016
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Як мінімум одна людина в Німеччині зрозуміла, що євреї вчергове тягнуть світ у третю світову війну. Бо дехто забуває, хто за національністю ***** і 80% його банди.
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Интересно см они уже расписали куда бомбам падать а куда нет
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Как эта новость касается нас?
В мире каждый день кто то кого то убивает...
Но только Ложкин заслужил внимание...

Шо за WTF?
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Где твой скорьбеж когда убивают палестинцев?!!
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Длинный Нос 5d73b8a4 Палестинцы- двоюродные братья евреев, поэтому их разборки - семейное дело.
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Геракл Платонович, Вы мне напомнили передачу, вчера, Березовца на Прямом.
Один из журналистов рассказал о вранье СМИ : они пишут, в Израиле убит полицией палестинец но они не пишут, что перед этим он зарезал 5 евреев и когда напал на шестого, его уничтожили...
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Да прям там. Зеленский вроде как говорил что президент Франции, Германии, Рашки и Украины будут принимать решение о полной амнистии террористам. В Европе знают об етом?В Украине Конституционный суд принял закон который освобождает террористов под домашний арест или залог. А Зеленский
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І що Ізраїль скаже що в Німеччині розгул антисемітизму та запровадить санкції ?
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Не пригадую, щоб цей пан хоч раз висловив співчуття родинам наших загиблих воїнів..ні як державний чиновник, ні як приватна особа..
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він не пан, він злодій
вичавлюйте раба
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Відколи це ввічливість стала ознакою рабства..?
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відколи вам сруть на голову, а ви -"ввічливі"
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Із 67-ми коментарів на цей час - 45-ть видалено.. Потужно, цензор..
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ахаха, а ты почитай как Яхве их тысячами травил язвами и вырезал как свиней из-за пустяков. почитай и не пиши туфты. или свитая Пиплия врет? Євреї всього світу сумують разом з родичами жертв теракту в Галле - Ложкін - Цензор.НЕТ 4683
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Россия мутит воду буквально везде. Владимир Свинопутин работает по специальности.
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Люди погибли и это ужасно. Но ложке обязательно надо выделить национальную принадлежность погибших, якобы из-за этого мы должны скорбить сильнее
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Писал ли такие посты ложкин про украинцев во время Иловайска и Дебальцево?
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Это правильно . Но ПОЧЕМУ ЕВРЕИ НЕ ПРИЗНАЮТ ГОЛОДОМОР УКРАИНЦЕВ ?
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ви дійсно не знаєте ЧОМУ,

чи вам потрібне їхнє визнання ?
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Дайте угадаю, он, небось, "харекришна" выкрикивал.
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Ага,арабского происхождения.Можно поздравить фрау пионерку с результатами ее политики.И это только начало
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Вот именно, евреи всего мира. Им выделили Израиль и Биробиджан, но они лезут в чужие дома как тараканы. Что делает синагога в Германии? Немцы неоднократно и недвусмысленно заявляли, что не хотят их на немецкой земле. Но нет, паразит не может жить во своя и на своем.
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