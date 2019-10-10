 Від початку 2019 року кількість громадян, які проживають на території України, скоротилася на 1,5 млн, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет у Telegram.
"Ділюся з вами графіком. Цікавим і дещо сумним", - написав він.
Дубілет зазначив, що одним із пріоритетів уряду є зміна негативного соціально-демографічного тренду в нашій країні: "Зараз з України їде більше, ніж приїжджає, а помирає більше, ніж народжується".
"Постало питання даних. Виявилося, що їх у потрібному вигляді немає. Працюємо зараз разом з прикордонною службою над статистикою щодо перетину кордону та з Мін'юстом - щодо народжуваності/смерті.
Ділюся невеликою порцією інформації, яку ми змогли дістати з баз даних, щодо перетину кордону. Тут ми порахували кількість українців, які виїхали за межі України і не повернулися понад 21 день (накопичувально), а також кількість українців, які повернулися після 21-денної відсутності (щодня).
Що бачимо:
- Від початку року кількість українців, які проживають на нашій території, скоротилася на 1,5 млн осіб.
- Бачимо масові повернення українців додому наприкінці квітня - на початку травня на європейські та українські свята.
- Після цих свят негативний тренд зменшився, але все одно присутній. Повертатися додому стало теж більше людей (помаранчева лінія).
Я хочу побудувати подібний графік і за минулий рік, щоб зрозуміти, чи є ці зміни чимось глобальним, або просто сезонний чинник.
Уточню, це дані попередні. На них і на інших масивах я розраховую побудувати публічні дашборди, щоб суспільство могло, зокрема, за ними оцінювати роботу влади в довгостроковій перспективі", - написав він.
Неужто бубочка брехал? Надо же? А с виду такой погядочный евгейский мальчик?!
Їдуть з кінцями навіть ті, кому тут було дуже не погано: дрібні та середні бізнесмени, дизайнери, архітектори, інженери, що мали тут дохід у 1-1,5 тис євро на місяць. Їдуть заради майбутнього дітей, бо ТУТ ЖОПА НАСТАЛА!
Євреї висмокчуть Україну як павук муху а оболонку продадуть кацапам під радісне улюлюкання 73%.
Ті що не поїдуть їстимуть власних дутей, як то було у 33 році. Саме таку ціну платять ті, хто віддає власну країну на поталу євреям.
вечное завывание "не той нарид достался" партийных лузерных лошков
Виявляється формула щастя народного дуже проста:
У владі жиди, на екрані "Свати".
Здесь мы посчитали количество украинцев, которые выехали заграницу и не вернулись более 21 дня, так они там больше 21 дня находятся, а потом месяц и более дома
если уже считать то мигрантов, тех которые получили гражданство другой страны
а не тех кто более 21 дня отсутствует, у меня сосед, его не было летом месяца два наверное, потом приехал и уехал с семьёй опять но в Турцию или куда они там ездили на отдых короче
потом приехали, скоро опять кажись поедет
Бо не буде кому на євреїв працювати!