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Все про:Зеленський (3110) Коломойський (598) Приватбанк (321)

 Зеленський про спори з Коломойським за "Приватбанк": У суді не все так чесно і не у всіх цих справах у нас може бути перемога. Тому потрібно ще до суду домовитися

Президент України Володимир Зеленський допускає програш у судах у спорах з бізнесменом і ексвласником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським у разі відсутності досудових домовленостей.

"У суді не все так чесно, не все так чисто, і не у всіх цих справах у нас може бути перемога. Тому потрібно на березі, ще до суду, домовитися. Але домовлятися має експерт міжнародний, про якого всі знають, що він independent one", - сказав Зеленський у ході пресмарафону, передає Цензор.НЕТ.

Водночас президент зауважив, що не отримав підтримки з цієї позиції.

"А як я можу вирішувати питання, не спілкуючись з людьми, з якими я маю вирішувати це питання? Тоді, будь ласка - НБУ, Коломойський, суд. Нехай самі займаються. Але всі мусять знати: якщо програють ці справи, то і відповідальність понесуть ті, хто до них залучений", - зазначив Зеленський.

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Президент також допустив можливість укладення "мирової угоди", проте заперечує потенційну компенсацію ексвласникам банку з державного бюджету.

"Угода може бути. Якщо ми чуємо від одного з джерел, що є слабкість в тій чи іншій справі, то потрібно розмовляти. Потрібно розмовляти. Ви не можете погрожувати, але потрібно говорити. Щоб держава не зазнала збитків ... Потрібно сісти і сказати: так не буде, грошей немає, ніхто нічого не поверне, врегульовуймо - ти хочеш жити в цій країні. Але мені не дають можливості це зробити", - сказав Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153217
 
 
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с языка сорвал притом полный день зашквара ЗЕ
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🤕? А скільки вас? Дайте номер карти! Сподмогну!😝
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Свинаренко вам сипле п'ятаками, ботики? Вони ж уже не в ходу!😆
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Кто нибудь может мне расшифровать в чем логика этого заявления? Если президент (!!!) говорит что "В суде не все так честно, не все так чисто, и не во всех этих делах у нас может быть победа" это что означает что даже президент, с его админ ресурсом, по делу государственной важности не может проконтролировать ЗАКОННОСТЬ принятия решения? Да я понимаю что ветви власти у нас формально разделены и независимы, что президент это исполнительная, а суд судебная... Но блин!!! Нести такую ересь и расписываться в том что мол "у нас коррупция и мы ничего с ней сделать не сможем, даже в конкретном больном вопросе" это уже явный перебор... Далее какие договоренности могут быть после такого заявления? К Коломойскому можно относиться как угодно, но считать его конченным идиотом не умеющим сложить два плюс два нельзя ни в коем случае. Итого как это выглядит с точки зрения Коломойского - звучит заявка, что админ ресурс не может проконтролировать принятие решения, что означает одно из двух - либо основания передачи Приватбанка государству были с такими грубыми схемами и нарушениями, что закрыть на них глаза ни один суд просто не сможет, либо механизм давления на суды с точки зрения олигарха такой сильный, что сам президент признает что государство выиграть суд не сможет. Так ЗАЧЕМ при любом из этих раскладов Коломойскому договариваться в досудебном порядке?
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