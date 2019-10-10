 Зеленський про спори з Коломойським за "Приватбанк": У суді не все так чесно і не у всіх цих справах у нас може бути перемога. Тому потрібно ще до суду домовитися

"У суді не все так чесно, не все так чисто, і не у всіх цих справах у нас може бути перемога. Тому потрібно на березі, ще до суду, домовитися. Але домовлятися має експерт міжнародний, про якого всі знають, що він independent one", - сказав Зеленський у ході пресмарафону, передає Цензор.НЕТ.

Водночас президент зауважив, що не отримав підтримки з цієї позиції.

"А як я можу вирішувати питання, не спілкуючись з людьми, з якими я маю вирішувати це питання? Тоді, будь ласка - НБУ, Коломойський, суд. Нехай самі займаються. Але всі мусять знати: якщо програють ці справи, то і відповідальність понесуть ті, хто до них залучений", - зазначив Зеленський.

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Президент також допустив можливість укладення "мирової угоди", проте заперечує потенційну компенсацію ексвласникам банку з державного бюджету.

"Угода може бути. Якщо ми чуємо від одного з джерел, що є слабкість в тій чи іншій справі, то потрібно розмовляти. Потрібно розмовляти. Ви не можете погрожувати, але потрібно говорити. Щоб держава не зазнала збитків ... Потрібно сісти і сказати: так не буде, грошей немає, ніхто нічого не поверне, врегульовуймо - ти хочеш жити в цій країні. Але мені не дають можливості це зробити", - сказав Зеленський.