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Все про:Жеваго (15) Зеленський (3110) Кошкіна (6) Пашинський (274) Порошенко (9777) Правоохоронні органи (239) правопорушення (18)

 Зеленський проводив нараду з силовиками на тему "посадок", які "мають сподобатися" людям, - Кошкіна

В Офісі президента обговорювалися порядок і пріоритетність резонансних справ, з конкретними прізвищами, щоб було "швидко" і "сподобалося людям".

Про це на своїй сторінці в Facebook написала головна редакторка Lb.ua Соня Кошкіна, передає Цензор.НЕТ.

"Коли багато і довго говориш, є шанс проговоритися. Спершу - пряма мова, потім розповім суть. Отже. Цитата: "Коли я прийшов, на другий день думав, ми будемо саджати всіх корупціонерів. При цьому, коли перші наручники наділи, всі сказали "ай , яй, яй", президент не має права впливати на правоохоронні органи. Я: "ок", але я можу збирати наради і говорити з правоохоронцями які їхні дії? Ага, так можна. А якщо ходить бандит по вулиці, мені дзвонять і кажуть : "Ця людина вбиває, бреше, був депутатом" ... Я можу їх запитати: де посадки таких людей? Ну, ви можете, але дуже акуратно. Тобто, я повинен ще слова підбирати! Не дай Боже, це буде вплив ... Вийдіть на вулицю і у ста людей запитайте: "Пашинський - бандит?" - Я вам сто зі ста даю, люди скажуть "так". Тепер розповідаю. Недавно я дізналася, що в Офісі Президента дійсно проводилася велика нарада з силовиками, на предмет того "а де посадки?". Причому не просто посадки, але "щоб швидко і сподобалося людям", - повідомила журналістка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Запитайте у людей на вулиці: "Пашинський - бандит?". Упевнений: 100 людей запитайте, 100 відповість "Так", - Зеленський. ВIДЕО

"Не/законність - не важлива (не жартую). Саме в такій тональності було обговорено. Ключове "швидко" і "сподобалося людям". У рамках розмови визначили чотири пріоритетні справи. Перша - Порошенко (тут все зрозуміло). Друга - Пашинський. Третя - Жеваго (його вчора в розшук оголосили). Четверту я поки не знаю. Займаюся. Чесно кажучи, я не повірила спершу. Подумала, що джерело не так передає сенс - недоговорює, спотворює тощо, тому що не може в ОП обговорюватися порядок (!!) і пріоритетність (!!) справ, щоб "швидко" і "сподобалося людям". Саме, що "вийдіть на вулицю і запитайте "(тут дивлячись в якому місті виходити. Головне, до Львова або Самбора не завіятись випадково)", - зазначила головна редакторка "ЛБ".

"Але виявилося, що не тільки в ОП, але ще і з вузьким колом депутатів, які ... голосували за це руками (проти висловилися вісім осіб). Тут я остаточно пріфігіла і стала посилено перевіряти. Все підтвердилося. Чому не написала відразу? Джерел було два. Надійних, перевірених, але два. А у мене стара звичка: спиратися на три. Завжди. Особливо якщо мова про настільки серйозні речі. Ну а раз сам Володимир Олександрович все підтвердив, то хто я, щоб мовчати?" - резюмувала Кошкіна.

Зеленський проводив нараду з силовиками на тему посадок, які мають сподобатися людям, - Кошкіна 01
Зеленський проводив нараду з силовиками на тему посадок, які мають сподобатися людям, - Кошкіна 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153215
 
   
 Топ коментарі
 
то есть сажать собираються не тех, кто нарушил закон, а тех чтоб нариду понравилось?
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бубочка сліпо вірить шо посадивши пєцю не буде ніякого майдану,і військові з ветеранами будуть паслушними...вітін урок нічому так не навчив!
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Помниш у классика? "Передайте товарисчу Сталину что произошла чудовищная ошипка"?
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Ну що, зебіли, тепер будете заперечувати той очевидний факт, що в Україні встановл.ється авторитаризм та по зразку "на параші" диктатура ***** (але в українському варіанті)???
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А спросить например про Богдана 100 человек - шо будет?
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Это смотря как сформулировать. Можно "посадки, которые понравятся людям", а можно "посадки, которые ждет и обоснованно требует народ (на основании общеизвестных, доказанных фактов)". Кишкина, несомненно, в одном "окопе" с рыгами (читай- с барыгой).
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Удивительно, что каналы Медведчука сегодня акредитованы по полной, а нейтральных журналистов практически нет.
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нейтральных , это вы о сонечке ...ой , а с кем это мы по шампусику , да неужели - пашинский ,
независимый журналист , такая же редкость , как алмаз в навозе
Зеленский проводил совещание с силовиками на тему "посадок", которые "должны понравиться" людям, - Кошкина - Цензор.НЕТ 2646
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Берёт инфу из третьего источника. Работа такая у журналиста.
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А может на этой встрече в элитном ресторане решались проблемы нашего военно-промышленного комплекса?
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"Нейтральных"? А такие у нас есть??? Зеленский проводил совещание с силовиками на тему "посадок", которые "должны понравиться" людям, - Кошкина - Цензор.НЕТ 8871 Зеленский проводил совещание с силовиками на тему "посадок", которые "должны понравиться" людям, - Кошкина - Цензор.НЕТ 8871 Зеленский проводил совещание с силовиками на тему "посадок", которые "должны понравиться" людям, - Кошкина - Цензор.НЕТ 8871 Мертвечук- "друг, товарищ и брат" барыги. Так шо гаденькие вопросики будет кому задать, будь спок. Зеленский проводил совещание с силовиками на тему "посадок", которые "должны понравиться" людям, - Кошкина - Цензор.НЕТ 8871 А вот при барыге нам такое и не снилось. Только журнашлюхи с 5-го и других карманных барыгиных кАналов, с заранее заготовленными и согласованными "вопросами". В записи. Даже не "теплая ванна", а "джакузи и вибромасажем". Зеленский проводил совещание с силовиками на тему "посадок", которые "должны понравиться" людям, - Кошкина - Цензор.НЕТ 4734
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Доказывать прокурор в суде будет,а не по требованию народа.
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Никто не спорит. Конечно, прокурор! Только ПРОКУРОР, а не плокулол, который за 5 лет (!!!) не посадил ни одного вора, сливал в судах все дела (в т.ч. и по овощной банде) и обогащался на этом!
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Ти чув як воно казало? Так воно вже сьогодні в прямому ефірі те саме мололо,! Тримайте наркомана!
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а я вот требую обосновано (на основании общеизвестных, доказанных фактов) посадить тебя.
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Ты можешь "требовать" что угодно. Особенно если я 5 лет разворовывал государственные бабки и направлял их в свои оффшоры.
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вот за єто тебя и посадить за "розворововывание государственных бабок в офшоры".
Голосуем и вперед на нары, максимка.
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Голосуй-не голосуй (в палате на Фрунзе,103), всё равно получишь....
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Вижу шо тебе тоже не особо нравится зелино "правосудие".
Моргни если тебя привязали и заставляют писать за деньги)
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А вот требую посадить КОЛОМОЙСКОГО он разворовывал государственные бабки и выводил их в овшоры, что доказано международной аудиторской компанией Kroll(Результати незалежного розслідування компанії Kroll підтвердили, що ПАТ "Приватбанк" було об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5.5 млрд. дол. США).
Выведеные средства он пытался отмыть с США (Коломойского подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе, в отмывании денег).
ГДЕ ПОСАДКА КОЛОМОЙСКОГО???
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А про него 100 человек с улицы Зе не говорили,что он бандит!!!)))
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Зеленский это Шариков. Об этом было понятно с самого начала. Вчера душили котов, душили, душили.
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Зеля забыл, что за беззаконие отвечать придется. И за все остальное тоже
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Нічого він не забув бо нічого забувати. Хто у нас і за що відповів? Але треба зробити так, щоб він та його банда були першими.
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Краще прогуляюсь , чим слухати дурачка...зе-бе-бе...

Зеленский проводил совещание с силовиками на тему "посадок", которые "должны понравиться" людям, - Кошкина - Цензор.НЕТ 5195
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А передайте кто-то рябому в шапке, что каждую неделю сажать будем - а на выхлопе пашинский за бытовуху - это ссанина в морду.
Хотя... у зекоМаны так вся предвыборная компания прошла.
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На те й розрахунок, довести все до повного абсурду і мордобою на майдані, а потім заверещати: ПУТЕНВВЄДІ!
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Лучшие посадки, которые понравятся людям это - Коломойский, Портнов, Аваков, Медведчук.
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И добавляй туда же (не скромничай!): Порошенко, Бойко, Рабинович.
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Вообще если Кошкина объявила войну Зеленскому, то это будет интересно посмотреть. Соня очень системный журналист, который был профи еще лет десять назад и она очень хорошо умеет находить слабые места нашего политикума.
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В принципе все нормально .Свыня с Ахметовым купил Яроша , моцква остальных поцтреотов . А стадо бунтует ! Зеленский проводил совещание с силовиками на тему "посадок", которые "должны понравиться" людям, - Кошкина - Цензор.НЕТ 4323 ПОСАДИШЬ ПЕТРА ОФШОРНОГО , за тобой Украина .
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Сколько за каждый высер получаешь？
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Не меряй все по себе ****** !
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то есть зеля по сути отдает приказ на политические преследования
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Тобто грається в президента..
Про рейтинг свій дбає...
І вказує кого посадити, а кого ні.
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бред, ни о чем. видно что информации реальной нет и решила сделать пук. четвертым был святаш, он на богдана стул сел в столовой. хахахахахаха
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соня всегда была такой.
Сначала ляпнет, а потом глазками луп-луп...
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Садить будет не Президент, а Суд.
Впереди много интересного, порохоботы.
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Вся политика в стране сводится всего к двум вопросам:
1) Кто будет собирать бабло с народа и в каком количестве?
2) Кто будет это бабло распределять и между кем?
Все остальные обсуждения в СМИ, в Верховной Раде и на кухнях - это темы "пустышки" для отвлечения от этих двух принципиальных вопросов.
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вот вам и клоун. убрать неугодных себе и поднять свой рейтинг у народа! а все его за дурочка считают ))
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янык уже садил юлю. и где янык и где юля сейчас..
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юля зараз за "ЗЄ". Бо розуміє, що коломийський так посадить, що комар носа не підточить
Проти хуцпи майже неможливо боротися, а державним методом управління в Україні стала саме хуцпа.
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Интересно кого первого посадють Медведчука или Колоахметова?
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Полный беспредел.

Зе, ты совсем охренел???
Тебя вынесут за пару дней с твоей шоблой!
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А выполнить обещание предыдущего президента Слабо?
Посадить трех его друзей.

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ТРЕБУЮ ПОСАДИТЬ КОЛОМОЙСКОГО, МЕДВЕЙЧУКА, ПОРТНОВА для начала, это очень понравится людям.
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МеДведчука ("Д" пропустил), Портнов отдельный вопрос через "Беню" (кстати ту него отдельнльно по убийствам в Днепре)
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Уже коли авакянівські пси затягнули на постерунок школярку за плякатик з вимогою відставки пані Моніки, було зрозуміло, що шикується жидокацапський режим фашистського типу. Тоді, на початку літа, ще був шанс врятувати країну. Тепер шансів уже нема. За півроку безповоротно знищено позицію України в міжнародній спільноті, випущено обліґацій з нереальними відсотками на мільярди долярів, причому одному тільки Коломойському надано пільг та "компенсацій" на мільярди гривень, підготовано здачу Путінові сухопутного коридору до Криму (війська буде відведено практично до Маріуполя), знищено конституційний лад численними (я б сказав, незліченними) порушеннями Конституції, законів, реґляментів.
Тепер починаються політичні репресії проти патріотичної частини політикуму.
Дайте йому ще 100 днів. А потім можете починати будувати окопи вдовж Дніпра.
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И что? Почему это удивляет? На сцене выступал чтобы хлопала публика,президента должность получил теперь будет то же самое
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Никого не смутило то что чувак на следующий день хотел делать посадки? Это дно! Чувак шёл в президенты и не представлял как в государстве работают институты власти! Кого вы выбрали?
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Ксения Василенко(Соня Кошкина) хотела этим нас удивить или эпатировать?Напрасно старалась,потому что запрос на посадку в особенности Порошенко ,действительно есть.И это очень хорошо ,что президент слышит своих людей,и выполняет их запрос.
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А вот наша справочка.что представляет из себя Ксения Василенко(Кошкина).
Lexus RX, недвижимость в центре Киева, обеды в дорогих ресторанах и поездки за границу. Такие недешевые прихоти могут себе позволить бизнесмены ТОП-уровня или же политики. Но есть в Украине журналистка, которая пользуется всеми этими благами и глазом не моргает. Ее псевдоним широко известен многим, а особенно политикам-мужчинам. Это Соня Кошкина, по паспорту Ксения Никитична Василенко, шеф-редактор издания «Левый берег» и ведущая программы на 24 канале.
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Выписка из Реестра МВД подтверждает, что на имя Ксения Василенко зарегистрирован автомобиль Lexus RX 270. Приобретен он был в в октябре 2014 года. Именно в эти дни шли ожесточенные бои в Донецком аэропорту. Однако Сони тогда явно было не до ситуации в зоне АТО, ведь на кону такое ценное приобретение, как авто класса «люкс», которое стоит ориентировочно 1,5 млн. грн. Даже трудно представить, сколько обмундирования и средств обороны можно было бы купить на эти деньги….
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Если женщина что-то хочет - надо дать, иначе она возьмет сама..))
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Как стало известно, в январе 2016 года Высший административный суд окончательно лишил Ксению Василенко (Соню Кошкину) ученой степени кандидата политических наук. История с лишением кандидатства тянулась с 2012 года.
Заместитель декана по научной работе философского факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доцент кафедры украинской философии и культуры, кандидат философских наук и преподаватель - Сергей Валерьевич Руденко, ознакомившись с диссертацией Ксении Василенко (Сони Кошкиной) на тему «Интернет-издание как фактор формирования демократической политической культуры», поставил под сомнение научную ценность данной работы, кроме того, усмотрел в ней изрядное количество откровенного плагиата.
Кошкина безуспешно все эти годы пыталась доказать, что достойна звания кандидат политических наук. Но суд встал на сторону правды и признал ее простым плагиатором, только цену себе набивает.
Оказывается Ксения еще и плагиатом занимается.
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Свинособаки.... Гантарева...... Ахметка, Королевская - фин террористов и поставка им раций!
Кононенко..... Медведев.... Бойко...
Вам список куда сбросить? Мы тут всем украинским народом на пункты скинемся!
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