 Зеленський проводив нараду з силовиками на тему "посадок", які "мають сподобатися" людям, - Кошкіна

Про це на своїй сторінці в Facebook написала головна редакторка Lb.ua Соня Кошкіна, передає Цензор.НЕТ.
"Коли багато і довго говориш, є шанс проговоритися. Спершу - пряма мова, потім розповім суть. Отже. Цитата: "Коли я прийшов, на другий день думав, ми будемо саджати всіх корупціонерів. При цьому, коли перші наручники наділи, всі сказали "ай , яй, яй", президент не має права впливати на правоохоронні органи. Я: "ок", але я можу збирати наради і говорити з правоохоронцями які їхні дії? Ага, так можна. А якщо ходить бандит по вулиці, мені дзвонять і кажуть : "Ця людина вбиває, бреше, був депутатом" ... Я можу їх запитати: де посадки таких людей? Ну, ви можете, але дуже акуратно. Тобто, я повинен ще слова підбирати! Не дай Боже, це буде вплив ... Вийдіть на вулицю і у ста людей запитайте: "Пашинський - бандит?" - Я вам сто зі ста даю, люди скажуть "так". Тепер розповідаю. Недавно я дізналася, що в Офісі Президента дійсно проводилася велика нарада з силовиками, на предмет того "а де посадки?". Причому не просто посадки, але "щоб швидко і сподобалося людям", - повідомила журналістка.
"Не/законність - не важлива (не жартую). Саме в такій тональності було обговорено. Ключове "швидко" і "сподобалося людям". У рамках розмови визначили чотири пріоритетні справи. Перша - Порошенко (тут все зрозуміло). Друга - Пашинський. Третя - Жеваго (його вчора в розшук оголосили). Четверту я поки не знаю. Займаюся. Чесно кажучи, я не повірила спершу. Подумала, що джерело не так передає сенс - недоговорює, спотворює тощо, тому що не може в ОП обговорюватися порядок (!!) і пріоритетність (!!) справ, щоб "швидко" і "сподобалося людям". Саме, що "вийдіть на вулицю і запитайте "(тут дивлячись в якому місті виходити. Головне, до Львова або Самбора не завіятись випадково)", - зазначила головна редакторка "ЛБ".
"Але виявилося, що не тільки в ОП, але ще і з вузьким колом депутатів, які ... голосували за це руками (проти висловилися вісім осіб). Тут я остаточно пріфігіла і стала посилено перевіряти. Все підтвердилося. Чому не написала відразу? Джерел було два. Надійних, перевірених, але два. А у мене стара звичка: спиратися на три. Завжди. Особливо якщо мова про настільки серйозні речі. Ну а раз сам Володимир Олександрович все підтвердив, то хто я, щоб мовчати?" - резюмувала Кошкіна.
независимый журналист , такая же редкость , как алмаз в навозе
Голосуем и вперед на нары, максимка.
Моргни если тебя привязали и заставляют писать за деньги)
Выведеные средства он пытался отмыть с США (Коломойского подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе, в отмывании денег).
ГДЕ ПОСАДКА КОЛОМОЙСКОГО???
Хотя... у зекоМаны так вся предвыборная компания прошла.
Про рейтинг свій дбає...
І вказує кого посадити, а кого ні.
Сначала ляпнет, а потом глазками луп-луп...
Впереди много интересного, порохоботы.
1) Кто будет собирать бабло с народа и в каком количестве?
2) Кто будет это бабло распределять и между кем?
Все остальные обсуждения в СМИ, в Верховной Раде и на кухнях - это темы "пустышки" для отвлечения от этих двух принципиальных вопросов.
Проти хуцпи майже неможливо боротися, а державним методом управління в Україні стала саме хуцпа.
Зе, ты совсем охренел???
Тебя вынесут за пару дней с твоей шоблой!
Посадить трех его друзей.
Тепер починаються політичні репресії проти патріотичної частини політикуму.
Дайте йому ще 100 днів. А потім можете починати будувати окопи вдовж Дніпра.
Lexus RX, недвижимость в центре Киева, обеды в дорогих ресторанах и поездки за границу. Такие недешевые прихоти могут себе позволить бизнесмены ТОП-уровня или же политики. Но есть в Украине журналистка, которая пользуется всеми этими благами и глазом не моргает. Ее псевдоним широко известен многим, а особенно политикам-мужчинам. Это Соня Кошкина, по паспорту Ксения Никитична Василенко, шеф-редактор издания «Левый берег» и ведущая программы на 24 канале.
http://informat.com.ua/lexus-v-obmen-na-krovat-chem-zhivet-zhurnalistka-sonja-koshkina/
Заместитель декана по научной работе философского факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доцент кафедры украинской философии и культуры, кандидат философских наук и преподаватель - Сергей Валерьевич Руденко, ознакомившись с диссертацией Ксении Василенко (Сони Кошкиной) на тему «Интернет-издание как фактор формирования демократической политической культуры», поставил под сомнение научную ценность данной работы, кроме того, усмотрел в ней изрядное количество откровенного плагиата.
Кошкина безуспешно все эти годы пыталась доказать, что достойна звания кандидат политических наук. Но суд встал на сторону правды и признал ее простым плагиатором, только цену себе набивает.
Оказывается Ксения еще и плагиатом занимается.
Кононенко..... Медведев.... Бойко...
Вам список куда сбросить? Мы тут всем украинским народом на пункты скинемся!