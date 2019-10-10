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 Від початку доби найманці РФ здійснили 8 обстрілів, зосередившись переважно на донецькому напрямку. Втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби до опівдня російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 8 разів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Поблизу Кримського, що на луганському напрямку, близько 8 години ранку окупанти влаштували 25-хвилинний обстріл з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

7 обстрілів зафіксовано на донецькому напрямку.

По 2 рази ворог обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил у районах Новотроїцького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру, і Водяного – з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

7 мін 120-го калібру противник з 8 ранку за 35 хвилин випустив з боку Спартака по наших оборонцях Авдіївки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ зі 122-мм артилерії і мінометів, за добу - 24 обстріли, - штаб

Також повідомляється, що автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували під час нічного обстрілу позицій наших військ неподалік Пищевика та ранкового – біля населеного пункту Новоселівка Друга.

"За наявною інформацією, упродовж поточної доби Об’єднані сили втрат не зазнали і продовжують надійно контролювати ситуацію на лінії зіткнення", - додали в пресслужбі Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153214
 
 
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Опять обстрелы!?!? "Они что у вас - газет не читают!?!?" Мир - во всем мире! Шаурма и фонтаны! Мендель и крендель! Зе-бик и Бо-бик!
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