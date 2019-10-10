EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1304  10
Все про:Медведчук (510) Козак (9) 112_Україна (46)

 Козак, Медведчук - одна історія, - Зеленський про власника 112 каналу

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що кум Путіна, український нардеп Віктор Медведчук є власником 112 каналу, якому 26 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала цифрові ліцензії.

Про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

Спочатку у Зеленського виник такий діалог із журналістом 112 каналу.

- У Вас же власник Медведчук?
- Ні, Тарас Козак.
- Козак, Медведчук - одна історія.

Потім Зеленський зазначив, що з колишньою владою у Медведчука був шантаж: "Закрити вас чи не закрити. Ось чим вони займалися, а ви це чудово знаєте".

Водночас президент наголосив, що зараз питання про анулювання ліцензії телеканалу ухвалювалося Нацкомісією, яка була призначена ще попередньою владою. Однак, за його словами, новий склад Нацради чесно розгляне це питання, а президент не буде на них впливати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради підтримав створення ТСК щодо каналів "групи Медведчука", - нардеп Василевська-Смаглюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153213
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а якже дружаня суркіс? як його махінації в енергетиці, з виплатами уефа?
 показати весь коментар
 
И в этой истории когда то надо перевернуть страницу.Я считаю что время выдавать гнидам по заслугам пришло.Иначе будут плодиться новые гниды
 показати весь коментар
 
козак, мертвечук, і путін ти забув - одна історія.... Ну, і якщо ти цього забув, то тоді ще й ти.
 показати весь коментар
 
 
путина в приличном обществе не принято вспоминать)))
 показати весь коментар
 
Что этот Зеля себе позволяет - наехал на потужного патриота и коллегу Пети Порошенка по СДПУ (о). Вот раньше было правильно, патриотично, утром - деньги, вечером - с̶т̶у̶л̶ь̶я̶ в особняк Пети в Козыне.
 показати весь коментар
 
 
как-то стыдливо опустили тот момент, когда Зеля сказал об анти-украинской позиции медведчука))
 показати весь коментар
 
 
И каким же образом он наехал? Тем что сказал что лицензию отобрала предыдущая власть?
 показати весь коментар
 
Любят наши "можновладці" сваливать все на "папередников"....
 показати весь коментар
 
Петики настолько ненавидят Зеленского, что просто обязаны в этой теме поддержать Козака и Медведчука Ну же, соевые, у вас же дна нет...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору