 Відставка Данилюка не пов'язана із ситуацією навколо "ПриватБанку", - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресмарафону.
Відповідаючи на запитання журналістів, що за словами Данилюка його звільнення відбулося через ситуацію навколо "ПриватБанку" та конфлікт з Андрієм Богданом, Зеленський сказав: "Я не згоден з Данилюком. Думаю, що Данилюк знає мене дуже добре і знає, що я завжди до нього ставився дуже добре. Краще, ніж будь-яка людина з мого оточення. Тому я не згоден з його позицією, що він пішов через "ПриватБанк". Це було некоректно".
За словами Зеленського, Данилюк хотів бути прем'єр-міністром.
"Я йому сказав чесно: Сань, ти дійсно нормальна, професійна людина, але я вибрав іншу кандидатуру", - заявив Зеленський.
Складні відносини з Богданом також вплинули на те, що Олександр Данилюк пішов з поста секретаря РНБО.
Раніше колишній секретар РНБО Олександр Данилюк сказав, що однією з головних причин його відставки була спроба запобігти "неправильним рішенням у процесі Приватбанку"
Видання "Новое время" з посиланням на джерела повідомило, що Данилюк йде через загострення відносин з Богданом і Коломойським.
30 вересня президент України підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Никто никуда не капитулировал. Никакого прогресса как не было так и не будет. Путину украинское "Приднестровье" нужно.
Данилюк был бы отличным Премьер-министром. Так что Вове тут можно поверить.
оно криворожский еврей с соцгорода
а это говорит о многом
))))))))))))))
Данилюк четко сказал - что ушел по двум причинам:
1. возврат Привата Коломойскому решен
2. капитуляция по формуле Штайнмаера
Зеленский до сих пор не решился озвучить свою позицию по Приватбанку. Терять поддержку Коломойского в ВР он не хочет, но и без МВФ придется объявлять дефолт, что равносильно отставке.
Думаю, ни один ролик не дался Дубинскому так тяжело, как этот. Закрыв рот, нос и уши ему пришлось втирать своим подписчикам полную дичь. Как результат, пожалуй, впервые количество дислайков у Дубинского сравнялось с лайками, а комментарии все сплошь отрицательные.
Такое мнение огласил сегодня в ФБ политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Что заставило Коломойского жертвовать репутацией своего преданного пропагандиста, который послушно отпроституировал?
Все дело, конечно, связано с Приватбанком. МВФ уже дал понять, что не возобновит кредитование, если Зеленский согласится на какой либо пересмотр решения по Приватбанку. И самое главное, это обязательство Коломойского возвратить 5 млрд долл. В противном случае его, по идее, должно ждать уголовное преследование в Украине.
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То есть, для Коломойского дело Приватбанка - это дело о личной свободе и личном богатстве.
Зеленский до сих пор не решился озвучить свою позицию по Приватбанку. Терять поддержку Коломойского в ВР он не хочет, но и без МВФ придется объявлять дефолт, что равносильно отставке.
Накануне большой пресс-конференции Зеленского, где наверняка всплывет вопрос Приватбанка, Коломойский решил припугнуть Президента срывом формулы Штайнмайера, показав свою солидарность с Аваковым. Правда, кроме кнута, Дубинский озвучил и пряник, сказав, что протесты «патриотов» не приведут к Майдану. Или приведут?
Зеленскому не позавидуешь. Он живет с зажатыми яйцами. Но он сам виноват, потому что пришел во власть, не имея никаких высших принципов. А в наше время беспринципный президент долго не продержится.
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Прогноз прежний: закончит плачевно и досрочно («Впереди неизбежный экономический и политический кризис, а Зеленский утратит власть - прогноз»).
И напоследок. На политических перспективах Дубинского можно поставить крест. Он решил остаться тем, кем он был до своего депутатства - талантливым пропагандистом и манипулятором группы Приват. Что ж, каждому свое.
человек уволился, зачем ты его обсираешь???
да преЗЕК - мелкий пакостник..)) фу.....
Так українське суспільство давно показало ХТО є ХТО ! ДВІ петіції про звільнена богдана , що в КОРОТКИЙ срок набрали потрібну кількість голосів - і на другомі кінці Данилюк - той хто пішов у відставку із - за незгоди з рішеннями та курсом клована !