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Все про:Зеленський (3110) відставка (568) Данилюк Олександр (355) Приватбанк (321)

 Відставка Данилюка не пов'язана із ситуацією навколо "ПриватБанку", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що відставка Олександра Данилюка з посади секретаря РНБО не пов'язана з ситуацією навколо "ПриватБанку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресмарафону.

Відповідаючи на запитання журналістів, що за словами Данилюка його звільнення відбулося через ситуацію навколо "ПриватБанку" та конфлікт з Андрієм Богданом, Зеленський сказав: "Я не згоден з Данилюком. Думаю, що Данилюк знає мене дуже добре і знає, що я завжди до нього ставився дуже добре. Краще, ніж будь-яка людина з мого оточення. Тому я не згоден з його позицією, що він пішов через "ПриватБанк". Це було некоректно".

За словами Зеленського, Данилюк хотів бути прем'єр-міністром.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан має піти у відставку, - Данилюк

"Я йому сказав чесно: Сань, ти дійсно нормальна, професійна людина, але я вибрав іншу кандидатуру", - заявив Зеленський.

Складні відносини з Богданом також вплинули на те, що Олександр Данилюк пішов з поста секретаря РНБО.

Раніше колишній секретар РНБО Олександр Данилюк сказав, що однією з головних причин його відставки була спроба запобігти "неправильним рішенням у процесі Приватбанку"

Видання "Новое время" з посиланням на джерела повідомило, що Данилюк йде через загострення відносин з Богданом і Коломойським.

30 вересня президент України підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153210
 
 
 Топ коментарі
 
Моника ещё и нагло врет!
Данилюк четко сказал - что ушел по двум причинам:
1. возврат Привата Коломойскому решен
2. капитуляция по формуле Штайнмаера
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О как) у Данылюка связана а у бубочки не связана. Отставка Данилюка не связана с ситуацией вокруг "ПриватБанка", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9191
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О как) у Данылюка связана а у бубочки не связана. Отставка Данилюка не связана с ситуацией вокруг "ПриватБанка", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9191
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да там такая подборка от Цензора заглавий, что мама не горюй. Можно только смеяться, хотя больше плакать от речей президента. Чего только стоит, что опалченцев судьбу будет решать нормандский, а не ЗАКОН.
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Лучше молчать и выглядеть дураком чем открыть рот и развеять все сомнения(с)
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мой брат говорит-лучше не досказать чем пересказать. Сказка у Зе не впечатляет.
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капитуляция по формуле Штайнмаера



Никто никуда не капитулировал. Никакого прогресса как не было так и не будет. Путину украинское "Приднестровье" нужно.


Данилюк был бы отличным Премьер-министром. Так что Вове тут можно поверить.




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фото его какое то неубедительное да и выступление тоже, так и ждешь, что снимет штаны да по роялю...
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он не просто еврей,
оно криворожский еврей с соцгорода
а это говорит о многом
))))))))))))))
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Моника ещё и нагло врет!
Данилюк четко сказал - что ушел по двум причинам:
1. возврат Привата Коломойскому решен
2. капитуляция по формуле Штайнмаера
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Даю подсказку: Маленький, зелёный. Врёт, глазом не моргнёт.
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рішення по привату давно є, його просто відтягують. щоб і мвф нє спугнуть. і шоб бєня бил здаров. а все інше то бла бла
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Мвф не настолько глупы и обещали вернуться после решения вопроса с Привет банком
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Почему то большинство верит Данилюку. А вот врать команде Зе как оказалось не привыкать
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між ними став Богдан - смотрящій Коломойскаго.
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У вас у всех сложные отношения с украинцами...
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Шо? И тут треугольник! Амур де труа не получилось. Мандельша не захотела.
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Ах вооот оно "Што"!!! Данилюк Зе-ьикову Бобику хвоста прищемил!?!? Ты хоть бы постеснялась такое в эфир ляпать, Моника Шмарклятая!!!
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Вовочка краще за Данилюка знає, що той думає, відчуває та робить. Ой
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Скажите на милость-это было выступление политика или все таки и коми Відставка Данилюка не пов'язана із ситуацією навколо "ПриватБанку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3936 ка с 95. Он что вообще ничего не понимает и не видит границы между брехней и правдой...
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У них там прямо партийные страсти кипят по-семейному. Из-за разногласий с завхозом преЗЕдента уходит руководитель не последнего органа в стране...
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Зеленский: между МВФ и Коломойским, дефолтом и Майданом. Видео Октябрь 10, 2019Без рубрикиКомментарии
Відставка Данилюка не пов'язана із ситуацією навколо "ПриватБанку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9887Зеленский до сих пор не решился озвучить свою позицию по Приватбанку. Терять поддержку Коломойского в ВР он не хочет, но и без МВФ придется объявлять дефолт, что равносильно отставке.
Думаю, ни один ролик не дался Дубинскому так тяжело, как этот. Закрыв рот, нос и уши ему пришлось втирать своим подписчикам полную дичь. Как результат, пожалуй, впервые количество дислайков у Дубинского сравнялось с лайками, а комментарии все сплошь отрицательные.
Такое мнение огласил сегодня в ФБ политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Что заставило Коломойского жертвовать репутацией своего преданного пропагандиста, который послушно отпроституировал?
Все дело, конечно, связано с Приватбанком. МВФ уже дал понять, что не возобновит кредитование, если Зеленский согласится на какой либо пересмотр решения по Приватбанку. И самое главное, это обязательство Коломойского возвратить 5 млрд долл. В противном случае его, по идее, должно ждать уголовное преследование в Украине.
В тему:
- Это будет шок для Украины: в случае отмены национализации Приватбанка МВФ прекратит программу - Данилюк
- «Деньги или Коломойский». Почему власти не договорились с МВФ и грозит ли теперь Украине дефолт

То есть, для Коломойского дело Приватбанка - это дело о личной свободе и личном богатстве.
Зеленский до сих пор не решился озвучить свою позицию по Приватбанку. Терять поддержку Коломойского в ВР он не хочет, но и без МВФ придется объявлять дефолт, что равносильно отставке.
Накануне большой пресс-конференции Зеленского, где наверняка всплывет вопрос Приватбанка, Коломойский решил припугнуть Президента срывом формулы Штайнмайера, показав свою солидарность с Аваковым. Правда, кроме кнута, Дубинский озвучил и пряник, сказав, что протесты «патриотов» не приведут к Майдану. Или приведут?
Зеленскому не позавидуешь. Он живет с зажатыми яйцами. Но он сам виноват, потому что пришел во власть, не имея никаких высших принципов. А в наше время беспринципный президент долго не продержится.
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Прогноз прежний: закончит плачевно и досрочно («Впереди неизбежный экономический и политический кризис, а Зеленский утратит власть - прогноз»).
И напоследок. На политических перспективах Дубинского можно поставить крест. Он решил остаться тем, кем он был до своего депутатства - талантливым пропагандистом и манипулятором группы Приват. Что ж, каждому свое.
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какое мелочное говно ты, зеленский...
человек уволился, зачем ты его обсираешь???
да преЗЕК - мелкий пакостник..)) фу.....
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Так, так все зрозуміло, а Безсмертний кому там в твоїй команді мішав?
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Дааа, Похоже Коломойский пересерет каденцию Зеленского.Зря он его поддерживает, и напрасно взял этого якута Богдана.Полно суперюристов в стране.Да и выбор премьера мне кажется менее правильным...Гончарук слабее Данилюка, на порядок!
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там еще будет много отставок. команда сырая. Відставка Данилюка не пов'язана із ситуацією навколо "ПриватБанку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6056
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А де вони наберуть зі "звареними вкруту" яйцями? Чи хоча б з пашот яйцями Відставка Данилюка не пов'язана із ситуацією навколо "ПриватБанку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2089
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не знаю. но мне кажется будет международная поддержка.
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Значить, Богдан свою людину на премєра проштовхував, а Данилюка так, на період виборів світили - опозиціонер же. Потім - ну, на тобі РНБО, пограйся у поважну людину, яка нічого не вирішує: дорадчий орган при прізідєнтє. Ну, а Богдан - людина поважна і за нею Карабас-Барабас стоїть. Тут ігнорування небезпечне...
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клован як завжди бреше ! Він каже " Данилюк имел сложние отношения с богданом ! "
Так українське суспільство давно показало ХТО є ХТО ! ДВІ петіції про звільнена богдана , що в КОРОТКИЙ срок набрали потрібну кількість голосів - і на другомі кінці Данилюк - той хто пішов у відставку із - за незгоди з рішеннями та курсом клована !
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короче - бОгдан наше всё!...а кто это не понял...нах ))))))
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то есть куратор от Бени и бывший прихлебай Азарова для него важней чем реформатор Данилюк???? вот и все, что нужно знать про Зеублюдков! Занавес!!!)))
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