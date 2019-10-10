 "Укрспецтехніка" розробила контрбатарейний радар "Бісквіт", який є аналогом американських AN/TPQ-48. ФОТО

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Це варто побачити. Ліворуч - радар артилерійської розвідки "Бісквіт-КБ" виробництва приватної компанії "Укрспецтехніка" і розроблений за її власні кошти. У центрі - заступник голови правління "УСТ" Михайло Прохоренко. Далі - станція радіоелектронної боротьби для придушення систем навігації безпілотників "Анклав". Крайній праворуч - радар вимірювання початкової швидкості польоту снаряда (поки без назви). Це дуже важлива система для точного коригування вогню артилерії, визначення характеристик знарядь і боєприпасів", - наголосив журналіст.

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"Укрспецтехніка" заявляє, що її новітня розробка - радар "Бісквіт", який уперше представлений на виставці, за своїми характеристиками є аналогом американських радарів ANTPQ-48,49, які перебувають на озброєнні ЗСУ і відмінно зарекомендували себе у війні. Дальність визначення координат артилерії противника - 20 км. При цьому, на відміну від американців, які обрізали у своїх радарах функцію коригування вогню нашої артилерії, у "Бісквіті" програмне забезпечення своє, і ефективність бойового застосування буде значно вищою", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.

"Зараз готуються державні випробування "Бісквіту", якщо заявлені характеристики будуть підтверджені - то ці радари мають стати однією з найважливіших систем розвідки і цілевказівки. Хочеться вірити, що все цьому проєкту вдасться. У такої системи, яка буде дешевшою, ніж американські, ізраїльські та навіть російські аналоги, в разі успішної постановки на озброєння у ЗСУ буде і велике майбутнє на експор", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, в районі проведення ООС застосовують комплекси артилерійської розвідки AN/TPQ-47, 48 та 36, які в рамках військової технічної допомоги надав уряд США.