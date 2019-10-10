 "Укрспецтехніка" розробила контрбатарейний радар "Бісквіт", який є аналогом американських AN/TPQ-48. ФОТО

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Це варто побачити. Ліворуч - радар артилерійської розвідки "Бісквіт-КБ" виробництва приватної компанії "Укрспецтехніка" і розроблений за її власні кошти. У центрі - заступник голови правління "УСТ" Михайло Прохоренко. Далі - станція радіоелектронної боротьби для придушення систем навігації безпілотників "Анклав". Крайній праворуч - радар вимірювання початкової швидкості польоту снаряда (поки без назви). Це дуже важлива система для точного коригування вогню артилерії, визначення характеристик знарядь і боєприпасів", - наголосив журналіст.
"Укрспецтехніка" заявляє, що її новітня розробка - радар "Бісквіт", який уперше представлений на виставці, за своїми характеристиками є аналогом американських радарів ANTPQ-48,49, які перебувають на озброєнні ЗСУ і відмінно зарекомендували себе у війні. Дальність визначення координат артилерії противника - 20 км. При цьому, на відміну від американців, які обрізали у своїх радарах функцію коригування вогню нашої артилерії, у "Бісквіті" програмне забезпечення своє, і ефективність бойового застосування буде значно вищою", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.
"Зараз готуються державні випробування "Бісквіту", якщо заявлені характеристики будуть підтверджені - то ці радари мають стати однією з найважливіших систем розвідки і цілевказівки. Хочеться вірити, що все цьому проєкту вдасться. У такої системи, яка буде дешевшою, ніж американські, ізраїльські та навіть російські аналоги, в разі успішної постановки на озброєння у ЗСУ буде і велике майбутнє на експор", - резюмував Бутусов.
Нагадаємо, в районі проведення ООС застосовують комплекси артилерійської розвідки AN/TPQ-47, 48 та 36, які в рамках військової технічної допомоги надав уряд США.
Молодцы.
головне, побільше кацапчиків зкопитити.
Чисто навмання - Відар (давньосканд. Víðarr) - в скандинавській міфології бог помсти та мертвої тиші, син Одіна.
Цілком підходить: непомітна й страшна система, що тихо й цілеспрямовано розвідує простір війни радіохвилями, знаходить ворога - і спрямовує удар Мьєллніра помсти
А ще краще сидіти просто на дивані і нічого не робити, швидко та задарма)))
Ось відома копіпаста (з патріотичних та етичних міркувань замінив усі "наших", "у нас" на відповідні слова):
Такое ощущение, что кацапские разработчики боевой техники и вооружения немножко издеваются над своими зарубежными коллегами. В смысле названий создаваемой ими техники. Вот у Германии есть танк "Леопард". У Израиля -- "Меркава" (Боевая колесница). У Америки танк "Абрамс", у Франции "Леклерк", оба в честь знаменитых генералов. А у кацапов - Т-72Б "Рогатка". В честь рогатки.
Или, например, берут американцы и называют свою самоходную гаубицу "Паладин". А англичане свою называют "Арчер" (Лучник). Все путем. Тут подходят скрепоносцы и говорят: смотрите сюда. Вот самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 2С3 "Акация", самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" и дальнобойные самоходные пушки 2С5 "Гиацинт" и 2С7 "Пион", способные стрелять ядерными снарядами. Нюхайте, пожалуйста, букет.
Вот американцы берут и называют свою противотанковую управляемую ракету "Дракон". А другую называют "Шиллейла" (Дубинка). Все логично. Тут подходят лишнехромосомные и говорят: а вот гляньте-ка. Вот противотанковые ракеты 9М14М "Малютка", 9М123 "Хризантема" и противотанковая ракета "Метис" с ночным прицелом "Мулат". А чтоб вам совсем стало непонятно и страшно, была у них еще ракета под названием "Кромка".
А чтоб вы еще больше задумались, тяжелую боевую машину поддержки танков орки назвали "Рамка".
А чтоб у вас башка закружилась, новейший ракетный комплекс береговой обороны они назвали "Бал".
А чтоб у вас идиотская улыбка на репе образовалась, мордорский 30-ствольный самоходный огнемет называется ТОС-1 "Буратино".
А чтоб вас прям сегодня же в дурдом увезли - москальский подствольный гранатомет ГП-30 имеет название "Обувка".
От последнего даже я, человек привычный, охреневаю...
А ежели что, то есть еще 82-мм автоматический миномет 2Б9 "Василек", ротный миномет 2Б14 "Поднос", миномет 2С12 "Сани", система активной проводной охраны «Кактус» (5 000 Вольт на проводе), межконтинентальная баллистическая ракета "Курьер" с ядерным зарядом, межконтинентальная баллистическая ракета РТ-23 УТТХ "Молодец" с десятью ядерными зарядами, атомная подлодка проекта 705 "Лира", система управления артиллерийским огнем "Капустник", артиллерийский радиолокационный комплекс обнаружения целей «Зоопарк», контейнерная система управления ракетами "Фантасмагория", самоходное орудие "Конденсатор" и граната для подствольного гранатомета 7П24 "Подкидыш"
Цілком підходить: непомітна й страшна система, що тихо й цілеспрямовано розвідує простір війни радіохвилями, знаходить ворога - і спрямовує удар Мьєллніра помсти...
Ще й ім'я в тему: Vidar - індоєвропейський корінь Vid- ("бачити") + Radar
Але ніт... "бісквіт", мля...
как хош назови
хоть свиня
есть номер изделия
и классификация
а название - то такое
...
До речі. У скандинавській традиції свин (точніше вепр) - одна з тварин, пов'язаних з воїнськими архетипами. Хільдісвіні (давньосканд. Hildisvíni, "бойовий кабан") - це страшний вепр, на якому їздить богиня Фрейя. За "Піснею про Хюндле", Фрейя перетворила на вепра Хільдісвіні свого коханця Оттара (тут вже простір для фантазії...
гусаривікінги, мовчати!)
В епосі про Беовульфа стверджується, що зображення кабана на шоломі дає бонусні плюси захисту та атаки тому, хто його носить.
Мы то ладно, можем сдаться и радары эти будут использоваться против Европы, например, но зачем так унижать австралийцев? Они с 50-ю Ф-35 нападут на Трампщину и победят, будь у них не урезанные возможности что-ли?
А вообще - подленько поступают. Не тебе неб*же то что мне негоже.
в его комментах будет 0% содержания, и термины "Свыня", "Свинолочий", "Пэця", "липецька хфабрика", и тому подобный инфокал..
ЗЫ. просто у форумного долб%ба, голова и задница поменяны местами..
в его комментах будет 0% содержания, и термины "ЗЭбил", "шмаркля", "моника", "95квартал", и тому подобный инфокал..
ЗЫ. просто у форумного долб%ба, голова и задница поменяны местами..