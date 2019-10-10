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 Політика України
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Все про:Андрушко (6) Зеленський (3110) бешкет (418) Мендель (42)

 Андрушко здоровий мужик, він нападає, він стрибає. Він дуже часто поводився неетично, - Зеленський про "захист" Мендель

Президент України Володимир Зеленський прокоментував поведінку своєї прессекретарки Юлії Мендель стосовно журналіста "Схем" Андрушка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.

"Його прізвище Андрушко? Можна я вам чесно скажу? Я, звичайно, пана Андрушка бачив багато разів, він журналіст, але мені здається, він поводиться не зовсім коректно. По-перше, так в принципі чоловік не має поводитися  щодо жінки", - сказав президент, коментуючи поведінку Мендель стосовно журналіста "Схем".

"Я панові Андрушку по-чесному внутрішньо прощав його поведінку щодо мене. Розумів, це журналісти ... це нормально, вони вільні, вони так рухаються ... Він здоровий мужик. Якби я не був президентом, я б йому відповів по-іншому. Він здоровий хлопець, він нападає, ну, дійсно це так. Він стрибає. Ми з ним скільки разів зустрічалися, я всім, всім своїм охоронцям кричав: "Хлопці, відійдіть, відійдіть. Я вас прошу ... ". Чому? Тому, що він заб’є їх просто, а вони почують, відчують, що мені щось загрожує і почнуть реагувати відповідно до законодавства України, але крім нього, є ще журналістська етика, є ще людські взаємини. Він не може мікрофоном бити мене по обличчю. Просто не може - ні мене, ні вас. Треба всюди мати хоч трохи етики. Журналістів поважаємо? Поважаємо. Він такий же хлопець, як і я. Ми з однієї сфери, між іншим", - сказав Зеленський.

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Разом з тим, глава держави підкреслив, що журналіст Андрушко дуже часто поводиться неетично і некоректно.

"Я вважаю, що він часто поводився неетично. Це, напевно, в "Схемах" не показували. У момент, коли він не вперше, ну не перший раз, як людина поводився некоректно, Юля як прессекретарка не мала права так реагувати, але емоційно, вона, є таке слово "емоційне виснаження", вона теж людина і вона не зло, вона прессекретарка, вона з вашої журналістської землі вийшла, з вашої професії, він не має права, коли вона його просить ... З ним це було дуже-дуже багато разів, це чесно ... Будь-яку людину можна довести до такого стану. Вона не має права як прессекретарка так реагувати. Вона вже не змогла, як людина відреагувала на пана Андрушка. Це правда і є етика", - додав Зеленський.

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста Крістофера Міллера, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153207
 
 
 Топ коментарі
 
З його слів Андрушко просто термінатор.
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фууууу, мерзость.(
низкое, скользкое отстойное чмо! "Андрушко здоровый мужик, он нападает. Часто он вел себя неэтично", - Зеленский о "защите" Менедль - Цензор.НЕТ 6905
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ЭТИМ МАРАФОНОМ ЗЕЛЕНСКИЙ ВИДИМО ДЕЛАЕТ НАМ ПРОЦАЛЬНЫЕ 7-40 оти Боже ш ты мой какие мы все пугливе и все на нас нападают Зеля а какого еврейского ера ты вообще полезло в политику.... если тени собственной боишься... Андрушко здоровый мужик, он нападает, он прыгает. Он очень часто вел себя неэтично, - Зеленский о "защите" Мендель - Цензор.НЕТ 9497
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Стецьгав, ее давно переименовали
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А почему ты меня называешь ватником, козломордое шоколадное отродье? Да. Действительно, не хватило 1-го голоса в соевом Киевкнессете, чтоб переименовать Московскую в Годзенко? А теперь прогавкай, кто составляет большинство там? Ваша соевая мерзость. Так кто здесь ватник, порохоботина?
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фууууу, мерзость.(
низкое, скользкое отстойное чмо! "Андрушко здоровый мужик, он нападает. Часто он вел себя неэтично", - Зеленский о "защите" Менедль - Цензор.НЕТ 6905
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та с его слов Андрушко сам в состоянии путч свершить
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Ясно понятно, зеленая банда своих не бросает. Будут до конца врать и передергивать.
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Коричневая банда тянет мазу за грымчаков и пашинских. Бо свои люди.
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" Он такой же парень как и я. Мы из одной сферы между прочим ." Боже , храни Украину !
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Они даже понять не могут что такими высказываниями делают ситуацию только хуже, нечем понять!
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А Зеленський - маленький мужик, для нього всі здорові. Так а за що його обирала прекрасна половина суспільства? За те, що дуже маленький імпотент?
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Президенту лучше бы заменить свою Мендельвошку ибо она очень сильно нервирует очень многих.
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Если Мандель посадить на цепь то она ни на кого не нападёт
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Сегодня У Вовы день полного зашквара пусть говорит он уже с утра наговорили целую кучу дерьма вечером будет шторм в соц сетях
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І це все у всесвітній день психічного здоров"я
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пздц.. я думаю это будет вишенка на тортике но подождем еще - у Зе еще есть 8 часов... Андрушко здоровый мужик, он нападает, он прыгает. Он очень часто вел себя неэтично, - Зеленский о "защите" Мендель - Цензор.НЕТ 4652
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нюхнёт пару дорожек и на 8 часов словесного поноса
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я боюсь что у него микрофон не смогут забрать и до утра...
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Если она девочкой на людей бросается, сташно представить её женщиной.
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Может от того и бросается, что хочет наконец то стать женщиной?))
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Дивлюсь прес- марафон . І ця " сумка " юля мендель в епізоді зі Скрипніком як
ДОБРЕ навчений нахабний СТОРОЖЕВИЙ ПЕС ! Ну і звичайно клован її захищає !
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выскочила в момент неудобного вопроса скрыпника,стережет своего босса аки овчарка
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типично российско-малороссийский подход!!! У орков всегда виноваты их же жертвы!!!
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Ну що ж... Якщо питання преЗЕденту, то нехай буде питання!
Коли вибачишся малорос ?
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/videos/2439672626129391/
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Що воно пришелепкувате меле? Я розумію, що у Вофкі сьогодні особисте свято - День психічного здоров'я . Санітари навіть йому нову гамівну сорочку одягнули. Але чому цю шизофренічну маячню повинні всі слухати? 😕
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вован клован ху...ло,прыгает .людей дуре.думає що всі тупі та дурні.
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Замість того щоб звільнити цю халяву, він її захищає.
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девочку защищает.
а между тем, она же не только Андрушка от преза грудью оттеснила,та же участь постигла закордонного журналиста ))
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Та якби правду казав, а то бреше людям у вічі. Всі ж бачили, хто в тій ситуації винуватий.
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Це відповідь чоловіка і президента, гаранта Конституції? Офігеть
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у Мендель и Пескова есть что-то общее - отсуцтвует мозг и чувство такта.........
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Передайте своему Президенту, пусть поменяет Мендель на кого то другого! Более профессионального и адекватного человека... и проблема отпадет.
Пусть учиться у других президентов.
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Нет у нас президента! А Передасту шо ни передай - все передастом останется.
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Доброго дня! Ну в теории возможно да - но на практике он президент. Его же выбрали демократично, не как референдум в Крыму. По сему, лучше передать Богдану (Коломойскому), их Зеленский точно услышит.
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Доброго! Его, увы, выбрали на волне, по принципу: Абы не Порох! Ну...Вот и поменяли себе: "Кобеляку на батька!" Я ненавидел Пороха, но голосовал за НЕГО, только, чтоб ... не за вот ... это вот.. вон то...Недоразумение в соплях.
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О , новый мем - ато андрушко нападьот .. .

Ато путен нападьот -уже не актуально ..
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Люди, что оно бурмочет сейчас в прямом эфире про "своего прокурора"!!!!!!
Это пиз....дец, это полный швах и дно! Андрушко здоровый мужик, он нападает, он прыгает. Он очень часто вел себя неэтично, - Зеленский о "защите" Мендель - Цензор.НЕТ 1450
Какое же оно скользкое, подлое и продажное дерьмо......................
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Эта Мендель очень несимпатичная ХАБАЛКА. Но хабалка хитрая, изворотливая. В любом случае - не ЕЕ дело ограждать Зелю от журналистов.
Если он ее защищает - значит, поддерживает ее хабалистость. ******** хабалок.
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прыгает потому что его не пускают, а журналист не может сзади постоянно отираться
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Тогда вы - короли дураков, если выбрали дурака в презы.
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Топтун Андрушко , чуть не затовк гаранта! Добре що Мандель слона на скаку , зупинила !😆
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Слушаешь Зе и понимаешь какое чмо взобралось в президентское кресло и почему оно ненавидит Пороха.Уж слишком заметна профнепригодность клоуна.
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Андрушко для полноты картинки надо было сесть и зарыдать. Тьфу.
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Поэтому против здорового мужика была брошена здоровая мендель.
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Наш презедент, это нечто!
У него так "хорошо" поставлена речь, что хер поймёшь о чем он вообще говорит!
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Откуда взялись все те, которые так бездарно играют Зеленского за него? Октябрь 10, 2019Без рубрикиКомментарии

Вот Андрей Богдан, вот Юлия Мендель, они уже столько всего наговорили и наделали, что президенту дня не хватит, чтобы перетолковать сказанное и сделанное ими на иной, правильный лад.
Завтра Владимир Зеленский будет демонстрировать мастер-класс по общению с прессой. Для этого придумали какую-то карусельную систему, которая позволит ему обслужить любопытство почти бесконечного количества журналистов на протяжении целого дня марафон-общения. Такую изобретательность можно лишь приветствовать, готовьте новую страницу в Книге рекордов Гиннеса. Однако о президентстве Зеленского говорит не только президент, но и его действия. В частности, кадровые назначения. Некоторые из них просто орут, даже когда сами назначенцы молчат.
Такие оценки озвучил накануне известный журналист Леонид Швец для издания «Слово и Дело».
Ярким заявлением власти, что она думает о гражданских активистах, стало трудоустройство Романа Матковского первым заместителем департамента защиты национальной государственности СБУ. Полковник Матковский настолько отличился на ниве защиты национальной государственности, что его выперли из «конторы» еще в 2017 году, когда он провалил операцию по дискредитации Виталия Шабунина, руководителя Центра противодействия коррупции.
И Шабунин, и Юрий Бутусов, главред «Цензор.НЕТ», напомнили, что мастер оперативных разработок Матковский не только собрал тогда массовку липовых протестующих, но и решил заснять мероприятие с высоты птичьего полета, для чего нанял оператора дрона. Тот сам оказался гражданским активистом (откуда бы об этом знать сотруднику СБУ, да?) и, естественно, рассказал, как «конторские» готовили провокацию.
- На высокую должность в СБУ назначен подлец, руководивший спецоперацией против Шабунина
То, что в результате скандала полковник улетел со службы, неудивительно: не справился, «спалился». Хотя по-хорошему, с треском должно было слететь все руководство СБУ, практикующее грязные методы борьбы с критиками власти, но для этого требовалась соответствующая политическая оценка произошедшему государственным руководством, а откуда ей было взяться?

Теперь руководство и страны, и СБУ поменялось, и Роман Матковский вдруг опять понадобился. Ценный специалист, больше некому стать на защиту национальной государственности. Забавно, что Виталия Шабунина команда Зеленского еще на стадии президентской гонки привлекала как эксперта по борьбе с коррупцией, а вот теперь привлекла Матковского. Экие гримасы жизни.
Покомандовав короткое время Службой внешней разведки, в СБУ на должность заместителя главы и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью вернулся Владислав Бухарев, верный друг и спонсор «Квартала 95». Бывший глава налоговой милиции и депутат от «Батькивщины» уже руководил однажды печально известным управлением «К», о необходимости ликвидации которого было столько сказано, в том числе Владимиром Зеленским. Но то слова, а управление «К» и генерал-лейтенант Бухарев - вот они.
Вот Андрей Богдан, вот Юлия Мендель, они уже столько всего наговорили и наделали, что президенту дня не хватит, чтобы перетолковать сказанное и сделанное ими на иной, правильный лад. Зеленскому скоро станет некогда говорить свое, все время будет уходить на перетолковывание чужого, попытки докричаться и продемонстрировать: «Они - это ненастоящий я! Я лучше, умнее и тоньше, приятнее, в конце концов…»
- Зеленскому пора выгнать подлого Богдана - Atlantic Council
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- Выгнать нафиг: журналисты требуют увольнения Мендель
Ну, допустим, а откуда тогда взялись все вот эти, которые так бездарно играют Зеленского за него?
Вот и вопрос, который обязательно должен прозвучать завтра.
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"есть такое слово "эмоциональное истощение" Источник: https://censor.net.ua/v3153207
ну так отправь ее на покой, зачем добивать деточку ???
нельзя быть таким жестоким..))))))))))))
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епучие порохосвиньи...это даже хуже кацапов, могут вывести любого. Это такие истеричные нрязные и вонючие животные, которые опчему-то считают себя украинцами. Ну нацепите на вонючую и визгливую свинью вышиванку, она станет украинцем?
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он не нападал и не прыгал, а овчарку надо на людях держать в наморднике
ты посмотри это чмо ещё позорится уже тем что защищает а не извиняется за поведение своей дуры администраторши которой вообще с людьми работать противопоказано
кстати, откуда вообще это чучело нарисовалось? чья-то доця или типа того, куда можно было это одоробло пристраивать на такую видную должность
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о чём я, какую видную должность.. какой профессионализм когда президент клоун олигарха мальчик на подсосе
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