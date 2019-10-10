 Андрушко здоровий мужик, він нападає, він стрибає. Він дуже часто поводився неетично, - Зеленський про "захист" Мендель

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.
"Його прізвище Андрушко? Можна я вам чесно скажу? Я, звичайно, пана Андрушка бачив багато разів, він журналіст, але мені здається, він поводиться не зовсім коректно. По-перше, так в принципі чоловік не має поводитися щодо жінки", - сказав президент, коментуючи поведінку Мендель стосовно журналіста "Схем".
"Я панові Андрушку по-чесному внутрішньо прощав його поведінку щодо мене. Розумів, це журналісти ... це нормально, вони вільні, вони так рухаються ... Він здоровий мужик. Якби я не був президентом, я б йому відповів по-іншому. Він здоровий хлопець, він нападає, ну, дійсно це так. Він стрибає. Ми з ним скільки разів зустрічалися, я всім, всім своїм охоронцям кричав: "Хлопці, відійдіть, відійдіть. Я вас прошу ... ". Чому? Тому, що він заб’є їх просто, а вони почують, відчують, що мені щось загрожує і почнуть реагувати відповідно до законодавства України, але крім нього, є ще журналістська етика, є ще людські взаємини. Він не може мікрофоном бити мене по обличчю. Просто не може - ні мене, ні вас. Треба всюди мати хоч трохи етики. Журналістів поважаємо? Поважаємо. Він такий же хлопець, як і я. Ми з однієї сфери, між іншим", - сказав Зеленський.
Разом з тим, глава держави підкреслив, що журналіст Андрушко дуже часто поводиться неетично і некоректно.
"Я вважаю, що він часто поводився неетично. Це, напевно, в "Схемах" не показували. У момент, коли він не вперше, ну не перший раз, як людина поводився некоректно, Юля як прессекретарка не мала права так реагувати, але емоційно, вона, є таке слово "емоційне виснаження", вона теж людина і вона не зло, вона прессекретарка, вона з вашої журналістської землі вийшла, з вашої професії, він не має права, коли вона його просить ... З ним це було дуже-дуже багато разів, це чесно ... Будь-яку людину можна довести до такого стану. Вона не має права як прессекретарка так реагувати. Вона вже не змогла, як людина відреагувала на пана Андрушка. Це правда і є етика", - додав Зеленський.
Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.
Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста Крістофера Міллера, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів
низкое, скользкое отстойное чмо!
ДОБРЕ навчений нахабний СТОРОЖЕВИЙ ПЕС ! Ну і звичайно клован її захищає !
Ну що ж... Якщо питання преЗЕденту, то нехай буде питання!
Коли вибачишся малорос ?
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/videos/2439672626129391/
а между тем, она же не только Андрушка от преза грудью оттеснила,та же участь постигла закордонного журналиста ))
Пусть учиться у других президентов.
Ато путен нападьот -уже не актуально ..
Это пиз....дец, это полный швах и дно!
Какое же оно скользкое, подлое и продажное дерьмо......................
Если он ее защищает - значит, поддерживает ее хабалистость. ******** хабалок.
У него так "хорошо" поставлена речь, что хер поймёшь о чем он вообще говорит!
Вот Андрей Богдан, вот Юлия Мендель, они уже столько всего наговорили и наделали, что президенту дня не хватит, чтобы перетолковать сказанное и сделанное ими на иной, правильный лад.
Завтра Владимир Зеленский будет демонстрировать мастер-класс по общению с прессой. Для этого придумали какую-то карусельную систему, которая позволит ему обслужить любопытство почти бесконечного количества журналистов на протяжении целого дня марафон-общения. Такую изобретательность можно лишь приветствовать, готовьте новую страницу в Книге рекордов Гиннеса. Однако о президентстве Зеленского говорит не только президент, но и его действия. В частности, кадровые назначения. Некоторые из них просто орут, даже когда сами назначенцы молчат.
Такие оценки озвучил накануне известный журналист Леонид Швец для издания «Слово и Дело».
Ярким заявлением власти, что она думает о гражданских активистах, стало трудоустройство Романа Матковского первым заместителем департамента защиты национальной государственности СБУ. Полковник Матковский настолько отличился на ниве защиты национальной государственности, что его выперли из «конторы» еще в 2017 году, когда он провалил операцию по дискредитации Виталия Шабунина, руководителя Центра противодействия коррупции.
И Шабунин, и Юрий Бутусов, главред «Цензор.НЕТ», напомнили, что мастер оперативных разработок Матковский не только собрал тогда массовку липовых протестующих, но и решил заснять мероприятие с высоты птичьего полета, для чего нанял оператора дрона. Тот сам оказался гражданским активистом (откуда бы об этом знать сотруднику СБУ, да?) и, естественно, рассказал, как «конторские» готовили провокацию.
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То, что в результате скандала полковник улетел со службы, неудивительно: не справился, «спалился». Хотя по-хорошему, с треском должно было слететь все руководство СБУ, практикующее грязные методы борьбы с критиками власти, но для этого требовалась соответствующая политическая оценка произошедшему государственным руководством, а откуда ей было взяться?
Теперь руководство и страны, и СБУ поменялось, и Роман Матковский вдруг опять понадобился. Ценный специалист, больше некому стать на защиту национальной государственности. Забавно, что Виталия Шабунина команда Зеленского еще на стадии президентской гонки привлекала как эксперта по борьбе с коррупцией, а вот теперь привлекла Матковского. Экие гримасы жизни.
Покомандовав короткое время Службой внешней разведки, в СБУ на должность заместителя главы и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью вернулся Владислав Бухарев, верный друг и спонсор «Квартала 95». Бывший глава налоговой милиции и депутат от «Батькивщины» уже руководил однажды печально известным управлением «К», о необходимости ликвидации которого было столько сказано, в том числе Владимиром Зеленским. Но то слова, а управление «К» и генерал-лейтенант Бухарев - вот они.
Вот Андрей Богдан, вот Юлия Мендель, они уже столько всего наговорили и наделали, что президенту дня не хватит, чтобы перетолковать сказанное и сделанное ими на иной, правильный лад. Зеленскому скоро станет некогда говорить свое, все время будет уходить на перетолковывание чужого, попытки докричаться и продемонстрировать: «Они - это ненастоящий я! Я лучше, умнее и тоньше, приятнее, в конце концов…»
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Ну, допустим, а откуда тогда взялись все вот эти, которые так бездарно играют Зеленского за него?
Вот и вопрос, который обязательно должен прозвучать завтра.
ну так отправь ее на покой, зачем добивать деточку ???
нельзя быть таким жестоким..))))))))))))
ты посмотри это чмо ещё позорится уже тем что защищает а не извиняется за поведение своей дуры администраторши которой вообще с людьми работать противопоказано
кстати, откуда вообще это чучело нарисовалось? чья-то доця или типа того, куда можно было это одоробло пристраивать на такую видную должность