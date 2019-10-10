 Андрушко здоровий мужик, він нападає, він стрибає. Він дуже часто поводився неетично, - Зеленський про "захист" Мендель

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.

"Його прізвище Андрушко? Можна я вам чесно скажу? Я, звичайно, пана Андрушка бачив багато разів, він журналіст, але мені здається, він поводиться не зовсім коректно. По-перше, так в принципі чоловік не має поводитися щодо жінки", - сказав президент, коментуючи поведінку Мендель стосовно журналіста "Схем".

"Я панові Андрушку по-чесному внутрішньо прощав його поведінку щодо мене. Розумів, це журналісти ... це нормально, вони вільні, вони так рухаються ... Він здоровий мужик. Якби я не був президентом, я б йому відповів по-іншому. Він здоровий хлопець, він нападає, ну, дійсно це так. Він стрибає. Ми з ним скільки разів зустрічалися, я всім, всім своїм охоронцям кричав: "Хлопці, відійдіть, відійдіть. Я вас прошу ... ". Чому? Тому, що він заб’є їх просто, а вони почують, відчують, що мені щось загрожує і почнуть реагувати відповідно до законодавства України, але крім нього, є ще журналістська етика, є ще людські взаємини. Він не може мікрофоном бити мене по обличчю. Просто не може - ні мене, ні вас. Треба всюди мати хоч трохи етики. Журналістів поважаємо? Поважаємо. Він такий же хлопець, як і я. Ми з однієї сфери, між іншим", - сказав Зеленський.

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Разом з тим, глава держави підкреслив, що журналіст Андрушко дуже часто поводиться неетично і некоректно.

"Я вважаю, що він часто поводився неетично. Це, напевно, в "Схемах" не показували. У момент, коли він не вперше, ну не перший раз, як людина поводився некоректно, Юля як прессекретарка не мала права так реагувати, але емоційно, вона, є таке слово "емоційне виснаження", вона теж людина і вона не зло, вона прессекретарка, вона з вашої журналістської землі вийшла, з вашої професії, він не має права, коли вона його просить ... З ним це було дуже-дуже багато разів, це чесно ... Будь-яку людину можна довести до такого стану. Вона не має права як прессекретарка так реагувати. Вона вже не змогла, як людина відреагувала на пана Андрушка. Це правда і є етика", - додав Зеленський.

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста Крістофера Міллера, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів