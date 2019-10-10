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 Політика України
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Все про:Зеленський (3110) Донбас (13270) нормандська четвірка (616)

 Якщо ми не зможемо знайти діалог на "нормандському форматі" - діла не буде, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що шукатиме інші варіанти припинення війни на Донбасі, якщо не зможе знайти діалог щодо цього питання під час зустрічі в "нормандському форматі".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону в Києві, відповідаючи на запитання, на які умови Україна не піде під час реінтеграції Донбасу.

"Якщо ми в цілому не зможемо знайти діалог, якого в нас дійсно не було, якщо ми не зможемо на "нормандському форматі", і я це відчую, просто як людина, що не буде діалогу, то діла не буде", - відповів Зеленський.

Він додав, що відкрито про це скаже на "нормандському форматі".

"Якщо я відчую, що всі готові щось робити для того, щоб припинити війну, ми будемо це робити і будемо говорити про формат виведення військ тощо, йти за цим сценарієм. Якщо відчую, що ні, що там говориться про те, що ми не зможемо ніяк контролювати ні вибори, ні наш кордон ніяк, якщо я це відчую, я повернуся до вас і ми більше ніколи не будемо йти, принаймні найближчим часом (за всієї цієї влади) за цим планом, а шукатимемо інший варіант", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людям у Золотому казали, президент вас здасть, завтра тут буде "Л/ДНР". Навіщо залякувати? - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153205
 
 
 Топ коментарі
 
Диалога там не будет, а будет ультиматум от Путлера
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Диалога там не будет, а будет ультиматум от Путлера
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- Ні, путча в дєкабрє не буде. Він буде у грудні!
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все в наших руках господин президент. Давно пора показать свои стальные яйца и проявить власть.
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вы о чем? какие такие яйца? у него только член для игры на пианино Якщо ми не зможемо знайти діалог на "нормандському форматі" - діла не буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 842
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СУПЕР ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО. до 300 журналистов онлайн в живую задают вопроссы кому что в башку зашло и сразу без подготовок и подсказок ответы. супер всё придуркам вам рассказал что кто и как вредит ему и его планам.... я слушаю и пишу вот пока он даёт интервью отдельно... супер откровения.... а вам нужно раскрыть всё что они будут делать ? вынюхиваете стратегические замыслы президента а потом в москве придумывают новые требования .прекращайте лезть без мыла в жопу там где нельзя говорить... больше... лезите **** и лезите....что будете делать? план Б? план Ц? дауны остановитесь...((
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СУПЕР ЗЕ-ке дупу вылизал! до блеска! "Дуже дякую!"
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если будешь соглашаться на условия ******* - это не диалог, а капитуляция.
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ну так... об том и речь: "диалог" об "капитуляции"! "дуже дякую!"
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перерыв пока.... слушаю откровения и ответы на все абсолютно вопроссы журналистам.... без всяких бумажек и пауз ответы... много чего интересного о нём и то что думает и что будет и как я узнаю! супер встреча с журналистами.... мне нравится! всего пол года у власти а отвечает свободно и легко на все вопроссы и про всё. к тому же и на английском...меня в его ответах устроило и не насторожило ничего!!! немешайте слушать и быть в теме всего сказанного и отвеченного....
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Какие там еще "дела"!? Цитирую классика: "У тебя щас одно ДЕЛО: живым отсюда до Ростова - папы дохандехать!"
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Моника уже не прошла испытательный срок - и должна уйти.
Вопрос лишь - попросит ли пендель или сама?
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интересно, а он в принципе может с кем-то официально договариваться?
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К сожалению, если в формате не будет США - то путен съест Зеленского на обед... или ужин.
Его аппетит известен.
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А путі США у перемовини не хоче, відповідно...
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Антонов Олександр

@1945Antonov

США запропонували Україні варіант вирішення деокупації території на сході.В першу чергу аналітики з США наполягають на припиненні поставок води,електрики та інших ресурсів.Крім того перейти до повної соціальної і економічної блокади ОРДЛО
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чтобы было дело, нужно иметь неординарные и весомые аргументы или нестандартные выработанные рычаги влияния на путена...ну или хотя бы запись гей-порно с участием кремлёвской бледной моли....а так, приехать поулыбаться или поканючить - на него это не действует
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Сильно вредят дуракам те, кто их хвалит.
Демокрит
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Я посмотрел ЭТО (бред-марафон) ровно 30 секунд... Меня чуть кондратий не хватил.

И скажу Вам ребята как врач - это не лечится!
"Это просто какой-то..позор" (С)
Просто квинтэссенция апломба, безграмотности, косноязычия и просто дремучей глупости и т.д. и т.п., приправлення синдромом малороса-коксохимика в тяжелой форме.

Видимо по Фрейду не зря в день психического здоровья они этот парад олигофрении организовали...
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