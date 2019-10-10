 Якщо ми не зможемо знайти діалог на "нормандському форматі" - діла не буде, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону в Києві, відповідаючи на запитання, на які умови Україна не піде під час реінтеграції Донбасу.
"Якщо ми в цілому не зможемо знайти діалог, якого в нас дійсно не було, якщо ми не зможемо на "нормандському форматі", і я це відчую, просто як людина, що не буде діалогу, то діла не буде", - відповів Зеленський.
Він додав, що відкрито про це скаже на "нормандському форматі".
"Якщо я відчую, що всі готові щось робити для того, щоб припинити війну, ми будемо це робити і будемо говорити про формат виведення військ тощо, йти за цим сценарієм. Якщо відчую, що ні, що там говориться про те, що ми не зможемо ніяк контролювати ні вибори, ні наш кордон ніяк, якщо я це відчую, я повернуся до вас і ми більше ніколи не будемо йти, принаймні найближчим часом (за всієї цієї влади) за цим планом, а шукатимемо інший варіант", - сказав Зеленський.
Вопрос лишь - попросит ли пендель или сама?
Его аппетит известен.
Антонов Олександр
@1945Antonov
США запропонували Україні варіант вирішення деокупації території на сході.В першу чергу аналітики з США наполягають на припиненні поставок води,електрики та інших ресурсів.Крім того перейти до повної соціальної і економічної блокади ОРДЛО
Демокрит
И скажу Вам ребята как врач - это не лечится!
"Это просто какой-то..позор" (С)
Просто квинтэссенция апломба, безграмотности, косноязычия и просто дремучей глупости и т.д. и т.п., приправлення синдромом малороса-коксохимика в тяжелой форме.
Видимо по Фрейду не зря в день психического здоровья они этот парад олигофрении организовали...