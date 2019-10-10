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 Політика України
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Все про:Зеленський (3110) КМДА (715) Київ (6575) Кличко (734)

 Я обов'язково поспілкуюся з Кличком перед тим, як вирішуватиму питання про його звільнення, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що думає про те, щоб звільнити Кличка. На запитання про те, кого він бачить майбутнім главою КМДА, президент не відповів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресмарафону.

За словами Зеленського, він думає про те, щоб звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА.

На питання про те, кого він бачить майбутнім главою КМДА, президент відповів: "Кого я бачу - це моє особисте бачення".

"Я вважаю, що ці функції (повноваження мера і глави КМДА. - Ред.) мають бути розділені. Ми спілкувалися з мером. На скільки я знаю, він проти поділу цих функцій. Я не бачу конфлікту в цьому питанні, просто у мене одна думка, у нього - інша. Ми побачили, як це в інших столицях світу відбувається. У деяких столицях це об'єднано, в деяких розділено. Я гадаю, що потрібно розділити ці функції. Це моя думка, тому я сказав, що не проти закону про столицю", - зазначив Зеленський.

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"Я обов'язково буду спілкуватися з мером Кличком перед тим, як я вирішу його звільнити", - підсумував президент.

Нагадаємо, 3 жовтня Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про столицю, що розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153203
 
 
 Топ коментарі
 
Кличко, будь другом, не подведи страну. Один хороший удар и обойдемся без Майдана
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Кто нибудь млжет заткнутт этот фонтан маразма?
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Ринг так ринг! Да, Вовчик?
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НАРКОША против ФИЛОСОФА!)))))

рассмеши тупого отдыхает!)))
Сразу можно выдавать весь банк этим двум ГЕНИЯМ
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Кто нибудь млжет заткнутт этот фонтан маразма?
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не это монлог на сутки марафон под стимами Я обязательно пообщаюсь с Кличко перед тем, как буду решать вопрос о его увольнении, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4124
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Кличко, будь другом, не подведи страну. Один хороший удар и обойдемся без Майдана
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100% будет штатный бенин пропагандист с г+г. Чтобы там зеля не гундосил.
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Естественно. Бюджет Киева на следующий год около 70 млрд.грн. И как папа Беня пропустит такой лакомый кусок? Не смешите его пейсы.
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"Не треба боятися того, чого не треба боятися!" (с) В.А. Зеленський 2019 Цитати видатних людей **********. Я обязательно пообщаюсь с Кличко перед тем, как буду решать вопрос о его увольнении, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9087
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не ну моника таки побьет рекорд по выведенным людям на протест - теперь еще и киевляне начнут протестовать - а не проще ли эту власть настойчиво просить пойти далеко и навсегда
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Ну а смысл? 73% куда денешь? Это еще не самый плохой вариант. Пропаганда хорошо поработала, им хоть на бутылку сесть лишь бы не "мородер пецься"
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Про які 73% ти маєш на увазі? Це було давно і неправда. Їх вже давно немає 😁
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Дааа.... записать разговор этих 2-х "перлов мысли в слух" - мечта любого психотерапевта - любителя. Одному скворечник отбили, у другого его и не было никогда, он им курил...
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кто ты такой чмырь чтоб увольнять избранного мэра?
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Ты чмырь читать умеешь? Я обязательно пообщаюсь с Кличко перед тем, как буду решать вопрос о его увольнении, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5052
Зеленский его не из мэров увольнять будет, а как главу КГГА.
вы, порохоботы, совсем с катушек съехали. Я обязательно пообщаюсь с Кличко перед тем, как буду решать вопрос о его увольнении, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8057
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ты чмырь тупой? по конституции эти должности совмещаются. избранный мэр назначается главой МДА
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Ты чмырь ипанутый, читай Законы Украины.
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Киев-то как расцвел за последние 5 лет. Новые станции метро, развязки и парки. Никакой хаотической застройки. Потужное развитие городского транспорта и инфраструктуры! Теперь все это похерится
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и куда теперь девать уникальный шулявский мост, ведь уже лярд на него потратили?
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Может Веталек успеет обклеить его стеклом и сделать пешеходным?
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ну, для этого придется еще миллиард выделить. успеет?
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Педалік , сміливо дивиться у , вчорашній , день !😆
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То триндець! Та поясніть хтось, що Кличко НЕ НАЗНАЧЕНИЙ А ВИБРАНИЙ! Посада міського голови - ВИБОРНА! Так, принаймі, поки-що, згідно закону. І ніхто його звільнити не має права, навіть найвеличніший лідер **********. Його лише виборці можуть відкликати 9гіпотетично).
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посада голови міста - виборна, а от посада голови адміністрації як раз таки по призначенню
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а вдруг зеленский не может смотреть в завтрашний день? что тогда? а если он окрасил себя в тот цвет - в который окрасил? а что по этому поводу думают два заместителя кличко, четыре из которых до сих пор лежат в министерстве? я считаю, что виталию владимировичу сначала надо поговорить с погибшими миллиционерами с майдана, а то не дай боже чего случится, и киевлянам тогда придется готовится к земле
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"боксера обидеть может каждый, но не каждый успевает извиниться.."(с)
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объясните кто-то этому идиоту, что
а) его как раз и спросили - каково его "личное видение"
б) разные мнения - это как раз и есть конфликт.

он еще тупее чем я думал..
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Боже, какой он идиот! Я,Я,Я - головка от известно чего. Вовка лысая головка
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Профессор Преображенский спрашивает

- Зеленский еще "марафонит"..
- Да к сожалению..
(профессор падает без сознания)
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Не надо было его выбирать . Его место в "Лиге смеха" .
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Добре. Але зустріч повинна відбутися на стадіоні. Бити тебе Вофка будуть сильно, але акуратно. До речі, Бубонька - не забудь перед зустріччю здати аналізи сечі і калу . Думай-ТЕ!
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Кличко это следующий президент, после Зеленского. К гадалке не ходи - чуткий и умный украинский народ другого для себя и не выберет.
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Понавибірали , глухонімих в радісти , а тепер не нарардуються ! При Свиночолому 🐷, такого не було !
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шо Кличко шо другие разницы никакой, в городе с самым большим бюджетом дороги и мосты построить нельзя а вот землёй поторговать это самое оно....
Киеву нужен хозяйственник и управленец а не пришлый новый назначенец......

p.s.
наши нашим не доверяют!
из ноу-хау видел татжиков на печерске возле дома асфальт ложили......
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какое ты имеешь право его уволнять?!ты мразота зеленая!
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Зеля его не назначал, а выбирали киевляне, и не зеле его увольнять. Решать киевлянам на выборах.
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