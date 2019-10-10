 Сподіваємося на успішні переговори з "Газпромом" щодо транзиту газу, але готуємося до найгіршого сценарію, - Герус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це під час Українського газового форуму заявив глава Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
"Нафтогаз" виконав хорошу роботу із закачування газу. Я сподіваюся, що ті переговори, які зараз активізувалися з представниками "Газпрому" РФ, вони закінчаться успішно й матимуть результат. Таким чином, транзит газу через Україну буде збережено та в нас буде спокійна зима. У будь-якому випадку ми готуємося до найгіршого сценарію, тому що чим краще готовий, тим менше ймовірності, що так і станеться", – сказав він.
Голова комітету зазначив, що нарощування власного видобутку газу - це найбільший пріоритет для України, але тільки конкурентний ринок стане запобіжником від стрибка цін у зимовий період.
"Ми маємо розуміти, що на ринку має з'явитися конкуренція, а цю конкуренцію складають трейдери, які займаються імпортом газу, тому роль імпортерів важлива в побудові ефективного конкурентного ринку", - підкреслив Герус.
Як повідомлялося, 9 жовтня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна зацікавлена у підписанні довгострокового контракту на транзит російського газу, тому тимчасовий договір терміном на один рік є неприйнятним для країни.
19 вересня в Брюсселі відбулися тристоронні переговори Україна-ЄС-РФ з транзиту газу через територію України. За підсумками переговорів віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович зазначив, що вони минули в позитивній і конструктивній обстановці.
Наступний раунд переговорів відбудеться 28 жовтня.
Зеленскому звонила Меркель. Категорически требовала имплементации требований комплекса соглашений о правилах поставки газа именуемым "Третьим энергопакетом".Это означает что Украина будет ОБЯЗАНА предоставить свои транзитные мощности для транспортировки газа из России в Европу вне зависимости от наличия или отсутствия договоров с импортером. Это позволит использовать России украинскую ГТС для транспортировки газа точно до того времени пока будет достроен "Северный поток-2".
Смотрел одного кренделя ( эксперда)). Так он вполне аргументированно доказывал шо щас с этим контрактом на транзит россию можно взять за яйца и не только заключить выгодный для Украины контракт а и на этой теме заставить их сдрыснуть с донбасса и сидьно подвинуть по крыму.
Но это не с нашей властью.
А все потому, что наш ловкий мальчик с нарушением регламента таки протянул в парламенте поправку в Закон, благодаря которой с 1 октября вот уже неделю мы включены в импорт электроэнергии из балалайни. Причем импорт осуществляет не абы кто, а частная компания «Юнайтед Энерджи». Компанию напрямую связывают с Игорем Коломойским, ну а с кем же еще.
Ну, о том, что дешевая электроэнергия из РФ идет на энергоемкие бабушкины ферросплавные заводики, я уже писала. И о рисках для нашей энергосистемы вплоть до кризиса тоже уже писала (если кто пропустил, то прочитать можно здесь).
А теперь я вам расскажу, что об этом говорят в самой балалайне. Вот, например, зам. министра балалайной энергетики Черезов заявил, что «поправка Геруса» (да, эта позорная х*йня получила свое имя, Герус может гордиться) даст возможность Украине импортировать электроэнергию из Крыма. Это уже даже не политический троллинг, это унижение Украины.
Там уже вовсю потирают потные ладошки в предвкушении. Эксперт местного Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ликует настолько, что даже не пытается замаскировать замысел, да и зачем: "Если Киев купит хоть один киловатт-час произведенной в Крыму энергии, это будет равнозначно признанию полуострова российским. Для подобных сделок заключаются торговые контракты, в которых прописана украинская компания-покупатель и продавец, юридическим адресом которого будет значиться "Крым, Российская Федерация".
Как, нравится?
Мало того, уже и бацька Лукашенко нацелился собрать сливки с этого мероприятия и отхватить жирную долю нашего энергорынка, вытеснив жопой украинских производителей. Тем более, что в 2020 году в Беларуси достраивается АЭС (не без помощи «Росатома»), рынки сбыта бацьку живо интересуют, а тут и Герус подсуетился, украинский рынок буквально подарил.
Правда, Герус уже понял, что жопа в огне, и начал ерзать в попытках как-то потушить разгорающийся пожар. И педалирует свои любимые тезисы о том, что он не коллаборант, а благодетель, ибо снижает цену электроэнергии, завышенную олигархами, публикует длинные портянки текстов с кучей диаграмм и таблиц - классический метод, когда пересічним нужно замылить глаза, ибо в этих таблицях человек с улицы не разберется никогда, даже если расширит сознание мухоморами. Но помогает ему это мало, вернее совсем никак.
Герус за неделю из просто любимого бабушкиного энергетюка стал символом энергетической капитуляции перед мордором. Манкурт, предатель и коллаборант - это самые мягкие эпитеты, которые Герус мог услышать в свой адрес, и поделом, ведь процесс уничтожения нашей энергонезависимости, к которой мы шли долго и трудно, фактически запущен. Им, Герусом. С подачи Коломойского. А за энергетической накроется лаптем и политическая независимость. Вон уже по отведению войск и контролю границ в Кремле вовсю быкуют. Дальше будет больше.
Но несмотря на всю эту метушню, Герус, кажется, допрыгался до неприятностей: говорить о нем стали еще громче, слова в его адрес становятся все ярче, а на сайте президента даже зарегистрировали петицию с требованием отменить «поправку Геруса».
Ну і нехай щастить.