 Сподіваємося на успішні переговори з "Газпромом" щодо транзиту газу, але готуємося до найгіршого сценарію, - Герус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це під час Українського газового форуму заявив глава Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Нафтогаз" виконав хорошу роботу із закачування газу. Я сподіваюся, що ті переговори, які зараз активізувалися з представниками "Газпрому" РФ, вони закінчаться успішно й матимуть результат. Таким чином, транзит газу через Україну буде збережено та в нас буде спокійна зима. У будь-якому випадку ми готуємося до найгіршого сценарію, тому що чим краще готовий, тим менше ймовірності, що так і станеться", – сказав він.

Голова комітету зазначив, що нарощування власного видобутку газу - це найбільший пріоритет для України, але тільки конкурентний ринок стане запобіжником від стрибка цін у зимовий період.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна повністю запаслася газом на зиму, - Коболєв

"Ми маємо розуміти, що на ринку має з'явитися конкуренція, а цю конкуренцію складають трейдери, які займаються імпортом газу, тому роль імпортерів важлива в побудові ефективного конкурентного ринку", - підкреслив Герус.



Як повідомлялося, 9 жовтня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна зацікавлена у підписанні довгострокового контракту на транзит російського газу, тому тимчасовий договір терміном на один рік є неприйнятним для країни.

19 вересня в Брюсселі відбулися тристоронні переговори Україна-ЄС-РФ з транзиту газу через територію України. За підсумками переговорів віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович зазначив, що вони минули в позитивній і конструктивній обстановці.

Наступний раунд переговорів відбудеться 28 жовтня.





