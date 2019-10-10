 Суд постановив допитати Трубу і Портнова як свідків у справі нападу на Порошенка, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

Про це у своєму блозі повідомив адвокат Ігор Головань, передає Цензор.НЕТ.

"Кримінальне провадження зареєстроване, однак слідчий Національної поліції чогось не хотів допитати осіб, які створили для організації нападу всі умови. Йдеться про директора ДБР Романа Трубу і телеграм-блогера Андрія Портнова. Шевченківський суд помилку слідчого виправив і постанову про відмову у задоволенні клопотання представника потерпілих про допит Р.М.Труби та А.В.Портнова скасував", - повідомив Головань, оприлюднивши відповідний документ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жоден слідчий ДБР не причетний до поширення інформації про які-небудь провадження, - Труба про "злив даних" Портнову