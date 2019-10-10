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Все про:допит (531) Порошенко (9777) Портнов (118) Труба (152) ДБР (554) Головань Ігор (10)

 Суд постановив допитати Трубу і Портнова як свідків у справі нападу на Порошенка, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

Шевченківський районний суд м.Києва виніс ухвалу, згідно з якою Андрій Портнов і директор Державного бюро розслідувань Роман Труба мають бути допитані як свідки у кримінальному провадженні у справі спроби нападу на п'ятого президента України Петра Порошенка, під час якого постраждали співробітники Управління державної охорони.

Про це у своєму блозі повідомив адвокат Ігор Головань, передає Цензор.НЕТ.

"Кримінальне провадження зареєстроване, однак слідчий Національної поліції чогось не хотів допитати осіб, які створили для організації нападу всі умови. Йдеться про директора ДБР Романа Трубу і телеграм-блогера Андрія Портнова. Шевченківський суд помилку слідчого виправив і постанову про відмову у задоволенні клопотання представника потерпілих про допит Р.М.Труби та А.В.Портнова скасував", - повідомив Головань, оприлюднивши відповідний документ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жоден слідчий ДБР не причетний до поширення інформації про які-небудь провадження, - Труба про "злив даних" Портнову

Суд постановив допитати Трубу і Портнова як свідків у справі нападу на Порошенка, - адвокат Головань 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153199
 
   
 Топ коментарі
 
На петю був напад? А може то замах був на безцінне життя потужного сивочолого реформатора?
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Как его лихо понизили в должности Суд постановив допитати Трубу і Портнова як свідків у справі нападу на Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8550
С ближайшего подручного Янука - до интернет-блоггера.
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Так это портнов-подхуйловник стены домов расписывает: Мёд, Телеграмм?
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Це коли було?Невже Портнов з Трудою нападали?))
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На януковоща тоже помнится нападали, куриным яйцом чуть не насмерть тернопольский студент забил, может в этого канхветками бросали?
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Конфетами нет смысла. Он бы их ловил на лету и по карманам ныкал. Шоб перепродать Суд постановил допросить Трубу и Портнова в качестве свидетелей по делу нападения на Порошенко, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3816
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януковоч помниться тоже никого не убивал!
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Чего уж там мелочиться, а кого убил скромный вегетарианец Шиульгрубер?
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один з допитів в дбр. організували то нацкорпус і боцман лічно.а нацжони всім відомо хто кришує
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нападение на порошенко? а кто нападал? белка?
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На петю був напад? А може то замах був на безцінне життя потужного сивочолого реформатора?
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Ты опять старый дятел вместо домино стучишь по клвае. Иди проветрись!
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и шо,хотели свыню на салкисон пустить?
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Читать не умеешь? На свиней пока не нападали, они в Раде заседают, две конкретные свиняки, по 395 кг каждая, прикидываются Слугами. Буфет опустошают за 2 минуты. остальные слуги теперь с собой гороховый суп в банках носят, жрут твари прячмо в зале заседаний.
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Это гамно. Интересуешься? Могу выслать на дегустацию.
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Свыня це та, що колись тебе висрала через дупу на помийці
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Когда одни просто чешут языки, другие действуют.
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Попросили Трубу и Портнова Свыню заколоть. Через полчаса они выходят из свинарника и говорят:
- Заколоть не закололи. Но зато покоцали конкретно
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Надо бы забрать у Свыни спички. Как бы он теперь Козын не подпалил
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Ты какой-то неадекватный. Мягко говоря. Трудно с бутылки вставал с утра?
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А откуда ты знаешь - какими "встают с бутылки"?
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он с неё не встаёт. он так ходит. с бутылкой в...
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О, профессиональные жертвы бутылок подтянулись. Суд постановив допитати Трубу і Портнова як свідків у справі нападу на Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 9919
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От не надо тут провокувать форумчан на образлыви диалоги!
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за нападение на порошенко розыскивается белка. последний раз была замечена у юрия луценко .
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У свиночолого🐷 , є легалізована ,нагородна зброя ! Він може навіть відстрілюватись !😆
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Дупа триколорна Ибнута, ти що робиш на українському форумі? Працюєш? Суд постановив допитати Трубу і Портнова як свідків у справі нападу на Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3881
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Кто-то нападал на барыгу? Суд постановив допитати Трубу і Портнова як свідків у справі нападу на Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8077 Наверное, как и на Шокина. Суд постановив допитати Трубу і Портнова як свідків у справі нападу на Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8077 Бред.
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На Свиночолого кроме регулярного похмелья никто не нападал.
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