 Людям у Золотому казали, президент вас здасть, завтра тут буде "Л/ДНР". Навіщо залякувати? - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час пресмарафону сьогодні в Києві.
"Було зібрання, приїхали якісь люди. Я вірю, що це були не ветерани. Поговорили з людьми, показали їм папери "ЛНР", "ДНР". Звідки в них ці папери? Сказали, що їх кидають, і завтра тут буде "ЛНР", "ДНР". Потім приїхали наші люди і запитали, що там було. Було зібрання, прийшло 500 людей. 498 показали на двох людей, які ходять і кажуть, що Зеленський вас здасть, про це вже домовилися, завтра ми відійдемо, вас захоплять, вас розстріляють... Місцеві це розказали", - розповів Зеленський.
Водночас він наголосив, що якщо добровольці хочуть захищати українців зі зброєю в руках, їм потрібно вступати до ЗСУ, які повністю контролюють ситуацію.
"Навіщо ходити і кричати, завтра ви побачите. Навіщо залякувати людей, вони і так бояться!" - резюмував президент.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у середу, 9 жовтня з Харкова до міста Золоте Луганської області виїхали близько 20 авто (за даними поліції - більш ніж 25). У них представники "Національного корпусу", журналісти і волонтери вирушили на мирну акцію проти розведення військ.
На блокпосту в місті Кремінна колону зупинили правоохоронці, які заблокували проїзд. Між поліцейськими і мітингувальниками сталися сутички. Правоохоронець вистрілив у повітря. Коли одна з машин намагалася прорватися через кордон поліції, то наїхала на ногу поліцейському, співробітника Нацполіції госпіталізували.
Згодом на місце прибув лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький. Правоохоронці пояснили йому, що зупинили авто для перевірки. Після цього колону машин пропустили далі.
Під час огляду автомобілів і особистих речей учасників протесту і журналістів поліцейські вилучили 6 одиниць мисливської зброї. Зброю обіцяють перевірити і, якщо вона легальна, повернути власникам.
им нужно вступать в ВСУ, которые полностью контролируют ситуацию Источник: https://censor.net.ua/n3153197
Як ВСУ буде контролювати ситуацію якщо він їх відведе звідти?
Тільки не сказав, чия нині влада в Станиці і навколо... Що там, в деміталіризованій зоні нема навть українських поліцейських!
А справжне ***** - йому платило бабоси: комент Scorpman Y від 10.10.2019 12:14
В першу чергу аналітики з США наполягають на припиненні поставок води, електрики та інших ресурсів. Крім того перейти до повної соціальної і економічної блокади непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей.
Мета - максимальне ускладнення існування жителів незаконних республік і доведення гуманітарної ситуації до критичної позначки.
Фахівці Atlantic Council вважають, що економічна блокада дозволить повернути окуповані території.
Обмеження і повне припинення надходження грошових коштів викличе негативне ставлення місцевих жителів до керівництва само-проголошених республік.
зачем?
пусть будет нежданчик)))
обещали же что посмеёмся...
разбазарить за 1 сутки то что отвоевывалось годами - легко
мелочь ты тупая..
Если там все зебилы,то их мне не очень жалко, жалко территории Украины!
Неужели нет ни одного советника в его команде который внятно мог ему объяснить, что необходимо делать при применении формулировки "эвакуация мирного населения в зоне боевых действий"?!
Шмаркля - ти трусло, залежне, кероване ТРУСЛО!
Типа люди в Золотом не понмают, что сейчас делает Моника Зеленски.
И почему запугивать? Предупрежден - значит вооружен.
Конечно Монике Зеленски удобнее было бы просто тихо кинуть население на растерзание сепарам и сделать вид, что ничего не было.
Когда его люди заявили про то, что жители Золотого за то, чтобы ВСУ ушли, где они эту инфу взяли? Правильно - подрулили к митингу сепаров и у них поинтересовались. Сепарам конечно ВСУ в Золотом не нужны.
А теперь вопрос. Если жители Золотого видят, что сепары прямо сейчас и тут свободно проводят свои митинги, то что они должны ожидать после вывода ВСУ?