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 Політика України, Суспільство
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Все про:війна (1755) Зеленський (3110) Донбас (13270) Золоте (40)

 Людям у Золотому казали, президент вас здасть, завтра тут буде "Л/ДНР". Навіщо залякувати? - Зеленський

Жителів Золотого на лінії зіткнення в Луганській області лякають терористами "ЛНР", "ДНР" з метою посіяти паніку, попри те, що ситуація там повністю контролюється українськими військовими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час пресмарафону сьогодні в Києві.

"Було зібрання, приїхали якісь люди. Я вірю, що це були не ветерани. Поговорили з людьми, показали їм папери "ЛНР", "ДНР". Звідки в них ці папери? Сказали, що їх кидають, і завтра тут буде "ЛНР", "ДНР". Потім приїхали наші люди і запитали, що там було. Було зібрання, прийшло 500 людей. 498 показали на двох людей, які ходять і кажуть, що Зеленський вас здасть, про це вже домовилися, завтра ми відійдемо, вас захоплять, вас розстріляють... Місцеві це розказали", - розповів Зеленський.

Водночас він наголосив, що якщо добровольці хочуть захищати українців зі зброєю в руках, їм потрібно вступати до ЗСУ, які повністю контролюють ситуацію.

"Навіщо ходити і кричати, завтра ви побачите. Навіщо залякувати людей, вони і так бояться!" - резюмував президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфлікт поліції з добровольцями в Кремінній: поліція відкрила кримінальне провадження

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у середу, 9 жовтня з Харкова до міста Золоте Луганської області виїхали близько 20 авто (за даними поліції - більш ніж 25). У них представники "Національного корпусу", журналісти і волонтери вирушили на мирну акцію проти розведення військ.

На блокпосту в місті Кремінна колону зупинили правоохоронці, які заблокували проїзд. Між поліцейськими і мітингувальниками сталися сутички. Правоохоронець вистрілив у повітря. Коли одна з машин намагалася прорватися через кордон поліції, то наїхала на ногу поліцейському, співробітника Нацполіції госпіталізували.

Згодом на місце прибув лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький. Правоохоронці пояснили йому, що зупинили авто для перевірки. Після цього колону машин пропустили далі.

Під час огляду автомобілів і особистих речей учасників протесту і журналістів поліцейські вилучили 6 одиниць мисливської зброї. Зброю обіцяють перевірити і, якщо вона легальна, повернути власникам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153197
 
   
 Топ коментарі
 
Зе, переноси офис преЗЕдента в Золотое - и не надо разговоров, говнюк
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а шо не так хотя вовка туда не сунется обосрался он ещё в станице Людям в Золотом говорили, президент вас сдаст, завтра тут будет "Л/ДНР". Зачем запугивать? - Зеленский - Цензор.НЕТ 3523
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а шо не так хотя вовка туда не сунется обосрался он ещё в станице
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Может быть потому, что так оно и есть? Это может быть причиной?
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Вот именно! Зачем запугивать!? Завтра у вас не будет ДНР\ДНР, а будет 95-й!! А еще, кто выживет, сможет и сватофф посмотреть!
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а дійсно, навіщо людей залякувати.... краще забрати звідти українська війська і нехай ходять туди ті, хто 5 років вбивав і катував - що тут страшного, Зе не дурак - він знає що робить, він не велосипеді - бо грохнуть, а холопів - та нехай грохають
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Зе, переноси офис преЗЕдента в Золотое - и не надо разговоров, говнюк
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Та да, дійсно, навіщо так сразу в лоба казати. Треба було почекати, щоб сюрприз їм був. А ви взяли та все зіпсували. Ох і бібочка.
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А кто ж там будет, зебиленок, если украинская армия отходит. Солдаты НАТО???
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у министров и депутатов от Моники95 должны быть такие как справа.
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Как зачем? Еще то ли гитлер то ли геббельс говорил - пропаганда не должна говорить правду, пропаганда должна воздействовать на умы.
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гуцульська головоломка ?? Як раз для менделів
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Питання в іншому - до якої межі згодні розводити? До Дніпра, чи далі, до Дністра і Збруча?
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а я в принципе не понимаю, почему украинские войска должны покидать территорию Украины Людям у Золотому казали, президент вас здасть, завтра тут буде "Л/ДНР". Навіщо залякувати? - Зеленський - Цензор.НЕТ 394
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угу... пришли местные сепары к Зе в Золотом и сказали - отводи , все будет хАрАшо... а те кто не хотят отвода ВСУ - это провокаторы...
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Отчет ветерана о встрече опубликовал Цензор - и не получил аккредитации, и это отличная новость - Зеленое знает, что о нем говорят здесь люди.
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ще 112-й свистів, що їм акредитацію не дали; але Кужеєв таки з ним сперечався...
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ну как-то с 2014 територия Украины ни как не увеличивается а скорее наоборот уменьшается не смотря на желозобетонные обещялки сильных мира сего..... у преЗидента есть план возврата територий в случее срыва договоренностей???
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На этот случай у них всех есть двойное гражданство и недвижимость за границей.
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Говорили как есть. Не нужно всех держать за идиотов.
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Я думаю людям виднее чем Зештанмаеру из своего ОПУ. Тем более они в етом уже убедились и не раз. После каждых переговоров ВСУ только отступают.
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А тут вообще полный алес, еще до переговоров уже отступают. Что будет после переговоров не хочется даже думать
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Воно реально іпануте.
им нужно вступать в ВСУ, которые полностью контролируют ситуацию Источник: https://censor.net.ua/n3153197
Як ВСУ буде контролювати ситуацію якщо він їх відведе звідти?
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воно або реально тупе, або нас тримає за ідіотів
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Зє навіть ***** не може нормально зкопіювати. Це не прес-марафон, це тупо стендап. Розширена версія відосіка в Інстаграмі. Про якийсь hard-talk взагалі мови не йде. Сидить з десяток якихось чєртєй і слухають монолог на вільну тему. Людям в Золотом говорили, президент вас сдаст, завтра тут будет "Л/ДНР". Зачем запугивать? - Зеленский - Цензор.НЕТ 1122
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какой сценарий написали, тот и озвучивает Людям у Золотому казали, президент вас здасть, завтра тут буде "Л/ДНР". Навіщо залякувати? - Зеленський - Цензор.НЕТ 9318 он разве в состоянии что-то внятно и своими словами озвучить?
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кто говорил? вова говори фактами а не как баба на базаре
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вова говорит на языке своих избирателей
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Я слухаю цю всю муть вживу... Там він далі звиздів, мовляв, одну жінку з тих двох, які "проти", звозили до Станиці; і та, мовляв, переконалася, що "там все нормально".
Тільки не сказав, чия нині влада в Станиці і навколо... Що там, в деміталіризованій зоні нема навть українських поліцейських!
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ну то бубочка з*їзди в золоте, та поспілкуйся( без охорони) з місцевими, сам на сам.хоча знаючи його- сцикотно! з банкової то віднєй
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Отводить войска в одностороннем порядке..., люди боятся и не зря.
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Знакомый почерк. Напомнить кто строил всю свою на принципе "если не я, то путлер"?
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так зебіл і є ******, тільки зі своїми мухами.
А справжне ***** - йому платило бабоси: комент Scorpman Y від 10.10.2019 12:14
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Петик ссылается на коммент петика, причём оба боты. Это слишком смешно, даже для ваших Людям у Золотому казали, президент вас здасть, завтра тут буде "Л/ДНР". Навіщо залякувати? - Зеленський - Цензор.НЕТ 2211
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а зебіл неспростовним фактам не довіряє? Лише власним видумкам?
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Ты там скажи куратору, ну или кто там у вас, я вашего скорпи не читаю, от слова вообще, а его комменты ко мне сразу отправляю в спам, ибо пишет на 99% полный бред. Не забудешь?
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Понятно, що ти зебіл, тому віриш лише *****.
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Ставить знак равенства между теми, кого твоя шайка именует словом "зебил" и путлером это ещё смешнее.
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если ВСУ отведут, то что будет мешать синему буряту с автоматом "пострелять по хохлам" в Золотом? все правильно сказали людям, если не будет там наших, будут ихние
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Сполучені Штати запропонували українському уряду варіант вирішення деокупацію території на сході країни.
В першу чергу аналітики з США наполягають на припиненні поставок води, електрики та інших ресурсів. Крім того перейти до повної соціальної і економічної блокади непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей.
Мета - максимальне ускладнення існування жителів незаконних республік і доведення гуманітарної ситуації до критичної позначки.
Фахівці Atlantic Council вважають, що економічна блокада дозволить повернути окуповані території.
Обмеження і повне припинення надходження грошових коштів викличе негативне ставлення місцевих жителів до керівництва само-проголошених республік.
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бесполезно, мне кажется оно само не понимает, что вякает...(
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Зе и дальше живёт своими иллюзиями и мантрами Богдана.
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а и правда

зачем?
пусть будет нежданчик)))
обещали же что посмеёмся...
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Снова страшилки -"Путин нападёт". Путину нужен мир для снятия санкций с России. Впрочем если войска не отведут он снова в выиграше - типа с ними невозможно договариваться.
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он реально не понимает, что вернуться на отвоеванные позиции в 500 м за апру часов не получится? их отвоевывали ГОДАМИ - хер ты потом на них вернешься.

разбазарить за 1 сутки то что отвоевывалось годами - легко

мелочь ты тупая..
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для завершення портрету класичного ватніка не вистачало саме цього "вивсьоврьоті"
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"Честно говоря, нам пришлось держать его за руки, чтобы он не пошел пешком к самому Луганску. Потому что он сказал: "Это все моя земля, это все - украинская земля". То, что мы видели, как люди там живут, как они таскают этими тачками через разбомбленный мост, он им сказал, не скрываясь за спинами охраны: "Я отремонтирую этот мост". - Пристайко....... Людям у Золотому казали, президент вас здасть, завтра тут буде "Л/ДНР". Навіщо залякувати? - Зеленський - Цензор.НЕТ 9971
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Всегда так было, а теперь не будет? И почему интересно, боевики лично поклялись президенту и он конечно верит им а не украинским гражданам?
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А хто там буде? ОБСЕ з третиною росіян у складі своєму моніторить до 8 вечора, а вночі до ранку там будуть дрг лднр, та і взагалі ніяких гарантій від рашки, невже досвід 2014 по Криму нічого не навчив?
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Бо ти вже здаєш українців. Якщо 73 % тобі це пробачать, то українство - ні
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"Вас зарежут, но не больно, зуб даю!"...
Если там все зебилы,то их мне не очень жалко, жалко территории Украины!
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Той Украины, которая отвоевана КРОВЬЮ защитников и которая сейчас, как Кемска волость, бездумно и преступно, сдается гидрантом-наркошей *********!
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Деревянный во всю голову...
Неужели нет ни одного советника в его команде который внятно мог ему объяснить, что необходимо делать при применении формулировки "эвакуация мирного населения в зоне боевых действий"?!
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зеленський, невже ти підеш захищати тих людей? Ти відводиш українське військо, а там, де немає українських воїнів обов"язково залізають шнирі типу "соплі", "ржавого", упиря" гліста" і інший людський непотріб, який тепер став ДНР.. То ти особисто їх захистиш? Чи як?
Шмаркля - ти трусло, залежне, кероване ТРУСЛО!
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А то люди в Золотом сами не знают, что будет после того, как уйдут ВСУ.
Типа люди в Золотом не понмают, что сейчас делает Моника Зеленски.

И почему запугивать? Предупрежден - значит вооружен.
Конечно Монике Зеленски удобнее было бы просто тихо кинуть население на растерзание сепарам и сделать вид, что ничего не было.

Когда его люди заявили про то, что жители Золотого за то, чтобы ВСУ ушли, где они эту инфу взяли? Правильно - подрулили к митингу сепаров и у них поинтересовались. Сепарам конечно ВСУ в Золотом не нужны.

А теперь вопрос. Если жители Золотого видят, что сепары прямо сейчас и тут свободно проводят свои митинги, то что они должны ожидать после вывода ВСУ?
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Заявились не люди туда. а грязные вонючие свиньи типа тебя и всех кто любит сывочолого потужнорехформатора...дебилы бл.я
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Жирная и вонючая свинья, и ее хохлята-микроросы неуймуться. Все реванша хотят ублюдки.
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