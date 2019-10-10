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 Політика України
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Все про:Зеленський (3110) Кабмін (3193)

 У всіх міністрів випробувальний термін, не буде реальних результатів до кінця року - звільнимо, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у всіх міністрів випробувальний термін до кінця року.

Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Є випробувальний термін. Я всім міністрам сказав, і всім правоохоронцям. Я сказав відверто: реальні справи, дієві справи. Будь ласка, принесіть нам до кінця року. Не буде - ми всіх звільнимо", - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, він за те, щоб міністерства України були найкращими у світі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Може так бути, що миротворча місія з'явиться на кордоні між Україною та Росією, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153195
 
 
 Топ коментарі
 
Если министры не справляются - значит их хуе..во подбирали, а раз так - значит премьер-министр хреновый, он же их подбирал. Поэтому если министры не справляются - должны быть уволены все, без права занимать госдолжности в течение следующих 5 лет, шоб не лезли развлекаться куда не надо.
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Зебилы раельно неадекватные... кому ваши высеры нужны? Неужели после нова-собакова министром, по конкурсу... до особо отсталых не дошло? Иди на фейсбук пиши клоуну, ваше мнение очень важно для него.
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із сорока вибрали оце. щось треба вирішувати з наданням виборчого права всім підряд
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Если министры не справляются - значит их ***..во подбирали, а раз так - значит премьер-министр хреновый, он же их подбирал. Поэтому если министры не справляются - должны быть уволены все, без права занимать госдолжности в течение следующих 5 лет, шоб не лезли развлекаться куда не надо.
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Зебилы раельно неадекватные... кому ваши высеры нужны? Неужели после нова-собакова министром, по конкурсу... до особо отсталых не дошло? Иди на фейсбук пиши клоуну, ваше мнение очень важно для него.
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Если премьер-министр хреновый, то значит и приЗедент хреновый, ведь он же его представляет на должность, и ВР хреновая, ведь она проголосовала за его назначение.
А если приЗедент и ВР хреновые, то значит народ тоже хреновый, ведь он за них проголосовал.
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У тебя животное номер на каком уже прилепили?
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Премьера уже можно увольнять! Катается в рабочее время по рабочему кабинету на самокате..... У всіх міністрів випробувальний термін, не буде реальних результатів до кінця року - звільнимо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1994
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Аваков? Маркарова? Без испытательного?
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Министра...который премьер хрен ты уволишь втечении года....его "программу" рада приняла..
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Погодите, вот изменят УЗЕ Конституцию -- вот тогда и реформы пойдут, как по маслу У всіх міністрів випробувальний термін, не буде реальних результатів до кінця року - звільнимо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2698
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а президента можно уволить за несоотвествие?
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Ключові слова "не буде реальних результатів"!
А яким метром зелебенські будуть вимірювати реальні результати????
Що це таке реальні результати, зарплата вчителів 4000$???
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А що для вашої команди результат? Ми бачимо руйнування в усьому, чого б ви не торкнулись. За цей час не створено нічого потрібного людям та країні
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А может уволим того кто их туда назначал?
А то хорошо устроился - ни за что не отвечвать
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із сорока вибрали оце. щось треба вирішувати з наданням виборчого права всім підряд
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Парламентско-президентская республика, он там каким боком?.
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Ну как же? О_О А "прокурор свой на 100, нет 200 %"!
Это от большого ума и многих знаний. У всіх міністрів випробувальний термін, не буде реальних результатів до кінця року - звільнимо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1870
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Ну що ж... Хто має вуха і очі - зрозуміє, що робити...

По слухам, решение о передаче Привата Коломойскому уже принято.
Суд - будет только формальностью.
Беня нагреет украинцев дважды: на 5 млрд. долларов, украденых в 2017 году, и еще на 2,5 млрд компенсации за "потерянные активы".
Vitaly Rojdaev
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Внимание, будьте осторожны!
Наш Генератор Случайных Обещаний работает на чистом кокаине. Не дайте остановиться удивительной зеленой машинке - подбросьте ей колумбийского кокоса)))
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Моника уже не прошла испытательный срок - и должна уйти.
Вопрос лишь - попросит ли пендель или сама?
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Не порядок,при Пети ******** сидели до конца,все 5 лет,как положено,только щас уехали,кто на курсы английского,кто куда
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Ivan Ihorovych

@IvanIhorovych

- Убивство Сашка Білого; - Перестрілка ДСО і поліції; - Стрілянина йовбаків на Закарпатті; - Переатестація беркутівців і мусорів; - Ілля Ківа... Який ще "випробувальний період" потрібен для Авакова?
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