 У всіх міністрів випробувальний термін, не буде реальних результатів до кінця року - звільнимо, - Зеленський

Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Є випробувальний термін. Я всім міністрам сказав, і всім правоохоронцям. Я сказав відверто: реальні справи, дієві справи. Будь ласка, принесіть нам до кінця року. Не буде - ми всіх звільнимо", - заявив Зеленський.
За словами Зеленського, він за те, щоб міністерства України були найкращими у світі.
А если приЗедент и ВР хреновые, то значит народ тоже хреновый, ведь он за них проголосовал.
А яким метром зелебенські будуть вимірювати реальні результати????
Що це таке реальні результати, зарплата вчителів 4000$???
А то хорошо устроился - ни за что не отвечвать
Это от большого ума и многих знаний.
По слухам, решение о передаче Привата Коломойскому уже принято.
Суд - будет только формальностью.
Беня нагреет украинцев дважды: на 5 млрд. долларов, украденых в 2017 году, и еще на 2,5 млрд компенсации за "потерянные активы".
Vitaly Rojdaev
Наш Генератор Случайных Обещаний работает на чистом кокаине. Не дайте остановиться удивительной зеленой машинке - подбросьте ей колумбийского кокоса)))
Вопрос лишь - попросит ли пендель или сама?
Ivan Ihorovych
@IvanIhorovych
- Убивство Сашка Білого; - Перестрілка ДСО і поліції; - Стрілянина йовбаків на Закарпатті; - Переатестація беркутівців і мусорів; - Ілля Ківа... Який ще "випробувальний період" потрібен для Авакова?