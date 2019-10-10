 У всіх міністрів випробувальний термін, не буде реальних результатів до кінця року - звільнимо, - Зеленський

Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Є випробувальний термін. Я всім міністрам сказав, і всім правоохоронцям. Я сказав відверто: реальні справи, дієві справи. Будь ласка, принесіть нам до кінця року. Не буде - ми всіх звільнимо", - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, він за те, щоб міністерства України були найкращими у світі.

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