EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  816  10
Все про:Мінздоров'я (985) самогубство (291) Зоряна Скалецька (29)

 "40 секунд можуть врятувати життя": глава МОЗ закликає приєднатися до флешмобу проти самогубств

10 жовтня світ відзначає день психічного здоров'я. Команда МОЗ приєднується до всесвітньої акції "40 секунд дії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.

"Сьогодні моя команда долучається до всесвітньої акції "40 секунд дії". Мета акції – підтримати людей у скрутному становищі, запобігти самогубству", - написала вона.

Скалецька зазначила, що майже 800 000 людей по всьому світу щороку завершують життя самогубством. Серед молодих людей віком 15 - 29 років – це одна з головних причин смертності".

"Я вас дуже прошу долучитись до акції #WorldSuicidePreventionDay Якщо у вас є близька людина чи колега у скрутному становищі – принаймні 40 секунд поговоріть з нею і підтримайте. Якщо ви маєте аудиторію та підписників – скажіть їм теплі слова, розкажіть про акцію.

Також читайте: Ми плануємо відмовитися від застарілих медичних довідок, які обросли корупційними схемами, - Скалецька

Ви можете запобігти самогубству. Прості кроки, звичайні слова підтримки і тільки 40 секунд можуть врятувати життя", - написала Скалецька.

40 секунд можуть врятувати життя: глава МОЗ закликає приєднатися до флешмобу проти самогубств 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153190
 
 
 Топ коментарі
 
Чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц.
 показати весь коментар
 
 
40 cек -это мало, нужно работать и работать десятилетия, чтобы не было самоубийств. Нужно оздоравливать психику детей, прекращать в школах буллинг, усиливать ответственность родителей за жестокое отношение к детям, прекратить пропаганду алкоголя на ТВ и регламентировать его продажу, прекратить беспредел с наркоторговлей и его крышеванием силовиками и властями, снизить преступность в стране, ввести в школьную программу изучение психологии хотя бы на минимальном уровне и многое другое. Так что это предложение министра хорошее, конечно, но малопродуктивное.
 показати весь коментар
 
 
Етот флешмоб как раз к Зелештанмаеру. Он подойдет к самоубийце и спросит его, хочет ли он закончить войну боль?
 показати весь коментар
 
"40 секунд могут спасти жизнь"
От просто одразу згадалися одні з засновників андеґраундного електронного жанру Dark Electro, бельгійці Suicide Commando, композиція Cause Of Death: Suicide (Причина смерті: Суїцид) з альбому 2003 року Axis Of Evil.
Протягом усієї композиції зловісним рефреном звучать голосові семпли - "Кожного року приблизно один мільон людей помирає від суїцидів" та "Одна смерть кожні 40 секунд".
Suicide Commando - Cause Of Death: Suicide
...Йохан Ван Рой (лідер групи) на цьому фото, щоправда, так собі психолог

"40 секунд можуть врятувати життя": глава МОЗ закликає приєднатися до флешмобу проти самогубств - Цензор.НЕТ 8126
 показати весь коментар
 
Проблема суицидов,кстати, очень актуальная. В моей области за год около тисячи.При єтом от инфекционних болезней умирает около ста.
 показати весь коментар
 
Фигня это всё - одна только пропаганда пониженого потребления сахара (или тупо здорового питания) населению смогла бы спасать десятки тысяч жизней каждый год в одной только Украине. Основные палачи в современном мире это стресс, сладкая и жирная пища (ну ещё недостаток подвижности).
Кстати, пока была Супрун, у нашего МОЗ были весьма толковые рассылки по актуальным статьям и советам по здоровью. С момента прихода этой новой скандальной коррупционной шмары скалецкой всё это прекратилось. Так ситуация по здоровью нации в каденцию текущей власти будет только ухудшаться.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору