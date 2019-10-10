 "40 секунд можуть врятувати життя": глава МОЗ закликає приєднатися до флешмобу проти самогубств

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.
"Сьогодні моя команда долучається до всесвітньої акції "40 секунд дії". Мета акції – підтримати людей у скрутному становищі, запобігти самогубству", - написала вона.
Скалецька зазначила, що майже 800 000 людей по всьому світу щороку завершують життя самогубством. Серед молодих людей віком 15 - 29 років – це одна з головних причин смертності".
"Я вас дуже прошу долучитись до акції #WorldSuicidePreventionDay Якщо у вас є близька людина чи колега у скрутному становищі – принаймні 40 секунд поговоріть з нею і підтримайте. Якщо ви маєте аудиторію та підписників – скажіть їм теплі слова, розкажіть про акцію.
Ви можете запобігти самогубству. Прості кроки, звичайні слова підтримки і тільки 40 секунд можуть врятувати життя", - написала Скалецька.
войнуболь?
От просто одразу згадалися одні з засновників андеґраундного електронного жанру Dark Electro, бельгійці Suicide Commando, композиція Cause Of Death: Suicide (Причина смерті: Суїцид) з альбому 2003 року Axis Of Evil.
Протягом усієї композиції зловісним рефреном звучать голосові семпли - "Кожного року приблизно один мільон людей помирає від суїцидів" та "Одна смерть кожні 40 секунд".
Suicide Commando - Cause Of Death: Suicide
...Йохан Ван Рой (лідер групи) на цьому фото, щоправда, так собі психолог
Кстати, пока была Супрун, у нашего МОЗ были весьма толковые рассылки по актуальным статьям и советам по здоровью. С момента прихода этой новой скандальной коррупционной шмары скалецкой всё это прекратилось. Так ситуация по здоровью нации в каденцию текущей власти будет только ухудшаться.