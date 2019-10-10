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 Політика України
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Все про:Зеленський (3110) Росія (20141) Донбас (13270)

 Колишня влада не мала такого бажання закінчити війну, як нинішня, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що такого потужного бажання закінчити війну колишня влада не мала.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.

"Я думаю, що є шанс, що і російська сторона "втомилася" від цього процесу. Я думаю, що всі розуміють, що Україна ніколи не здасть свою територію і ніколи не здасть свою незалежність", - наголосив президент.

За словами Зеленського, українське суспільство розуміє, "які в нас військові, яка у нас громадськість, які у нас волонтери, які без засобів технічної підтримки, від самого початку продемонстрували, що вони захищатимуть Україну як би там не було".

Він вважає, що це важлива річ, яку розуміє Російська Федерація і терористи на тимчасово окупованій території Донбасу.

"Думаю, що ми маємо можливість з РФ у "нормандському форматі". Дійсно, я не хочу образити нікого, хто був на моєму місці раніше. Як би там не було, ми маємо захищати завжди інститут президентства. ...Так як ми хочемо закінчити війну, я думаю, що колишня влада такого бажання, як у нас, такого потужного тиску на це, я думаю, що все-таки не мала", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель нам дуже допомагає і вона дійсно не очікувала такої жорсткої реакції на формулу Штайнмаєра, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153189
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля,здатись це не закінчити війну,це програти.
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у мони три критических ошибки:
"Я думаю, что есть шанс, что и российская сторона "устала" от этого процесса."

первая - шо оно "думает".. Оно не думает, а повторяет то что слышит в ухо от других.
вторая - что "есть шанс".. Шанс есть у моники ПОКА что добраться до Ростова.
третья - что расея "устала"... Расея НИКОГДА не устает воевать...
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Опа... Так вон оно чьо? А я думав причина в Путіні, сєпарах, і рос армії.
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Прошлая власть была умнее, и понимала, кто такой путин. А нынешняя - сборище некомпетентный болванов, живущих иллюзиями, и откровенных подонков. Поэтому прошлая власть войну не закончила, наоборот, только начала. Построила армию, мобилизовала союзников. А нынешняя собирается сдаться.
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**** гнида гунявая.Нема слів одні матюки.Я патріот,Я люблю свою Батьківщіну.А воно ніхто ніжид ні Українець.Взагалі ніхто і ні що!
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После этих слов про прошлую власть он просто банальный негодяй.
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ошибаетесь, банальным негодяем он показал себя сразу же после выборов.
А эти слова-просто дополнение к образу.
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.....а на вопрос: "Чей Крым?" - он раздраженно ответит: "Не провоцируйте!"... Колишня влада не мала такого бажання закінчити війну, як нинішня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4078
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ТАК В О Й Н Ы НЕТ!!!
КОГДА ЮРИСТ ...КОГДА КТО ТО В ЭТОЙ СТРАНЕ НАЧНЁТ ОПЕРИРОВАТЬ ЮРИДИЧЕСКИМИ, А НЕ БЫТОВЫМИ ТЕРМИНАМИ???..


ЕСТЬ "ВОЕННЫЙ НАЛОГ" С ГРАЖДАН. ДВА! НАЛОГА (С ЗАРПЛАТЫ И ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДАМ) А В О Й Н Ы - НЕТ!..
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короче суть всего вью зеленой сопли.Во всем виноват Порох и партия ЕС.какое же оно чмо
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Я сподіваюсь хтось веде стенограму того, що воно меле?
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Что ты несешь, клоун-миротворец???

Закончи на наших условиях, а потом хвались! Дураку ясно, что уйло Украину не отпустит. Или война, или мир на условиях уйла.

Зеля, или ты дурак, или наркоман, или два в одном!
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У прошлой власти не было задачи прогнуться под путлера и слить страну, а нынешняя уже себя та ими попытками дискредитировала.
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У "Зе" с "ху@лом" общий спичрайтер??? Колишня влада не мала такого бажання закінчити війну, як нинішня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1312 .. или мне показалось
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наушник подключен к одному источнику))))
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ты сначала территории наши верни Крым и Донбасс, а потом говори про окончание войны..
если ты откажешься от этих территорий, то войны ты зеля проиграл!
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Это точно. Складывается такое впечатление что Украина вернула свои территории, а какая то мифическая партия войны будоражит общество и требует наступать дальше.
Позиция миротворца, а не жертвы агрессии приведёт к провалу на дипломатическом фронте - будут клевать со всех сторон.
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Я думаю, что есть шанс, что и российская сторона "устала" от этого процесса..."
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Нет! Сидя наа Монике та сторона никогда не устанет!
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Самый быстрый способ окончить войну - проиграть её" - Джордж Оруэлл
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и это брешет клоун, который только отступает..)))
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чогось сміюсь.. Єдине чого колишня влада НЕ МАЛА, то це дійсно - бажання закінчити війну за будь яку ціну. А зелена шмаркля реально хоче її закінчити, навіть пожертвуваши інтересами та незалежністю країни, ціна поступок значення для шмарклі не має.. Отака різниця. То хай краще не хоче так швиденько закрити це болюче питання, бо доведеться годувати чужу армію і жебракувати, та знову бути в приймах в засрахи.
Нічому не вчать уроки історіі блазнів, ні чому !!
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Быть вождем лишь тот один достоин, Кому и честь, и жизнь вручает слепо ВОИН
Жан Расин
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"Душа твая
належыць толькі Богу і гэтым палям, ***** - ваяводзе справядлівай вайны, жыццё
- усім добрым людзям, сэрца - каханай. Але гонар і чэсць - яны належаць толькі
табе і больш нікому."

Уладзiмiр Караткевiч. Перадайце калi ласка гэта вашаму галоунакамандуючаму.
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Мир должен быть добыт победой, а не соглашением. Цицерон

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не ну я всегда знал и понимал,шо он-тупой,но не до такой же степени.чувак несет ахинею и просто не понимает того,шо он говорит-ЖАХ!
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Так значит прошлая власть была хорошая или лучше этой? Только ради того что бы ху..ло успокоилось нужно было убрать Порошенко который сильно ему мешал
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>Я думаю, что есть шанс, что и российская сторона "устала" от этого процесса

может парашка и устала, но цели своей добилась что зеля пополз на коленях давать уступки, а надо было дальше её уставать
Источник: https://censor.net.ua/n315318>9
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"закончить" войну можно в 2 случаях
1. Когда ты войну и начал
2. Победой над агрессором
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Было бы логично, передать "булаву" человеку,который готов думать не о бенях и богданах а о стране.для Зё -это неподъемный труд-ни умом.ни опытом.и порядочностью ..не отличается.говорилка по бумажке не более того.
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