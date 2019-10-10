 Колишня влада не мала такого бажання закінчити війну, як нинішня, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.
"Я думаю, що є шанс, що і російська сторона "втомилася" від цього процесу. Я думаю, що всі розуміють, що Україна ніколи не здасть свою територію і ніколи не здасть свою незалежність", - наголосив президент.
За словами Зеленського, українське суспільство розуміє, "які в нас військові, яка у нас громадськість, які у нас волонтери, які без засобів технічної підтримки, від самого початку продемонстрували, що вони захищатимуть Україну як би там не було".
Він вважає, що це важлива річ, яку розуміє Російська Федерація і терористи на тимчасово окупованій території Донбасу.
"Думаю, що ми маємо можливість з РФ у "нормандському форматі". Дійсно, я не хочу образити нікого, хто був на моєму місці раніше. Як би там не було, ми маємо захищати завжди інститут президентства. ...Так як ми хочемо закінчити війну, я думаю, що колишня влада такого бажання, як у нас, такого потужного тиску на це, я думаю, що все-таки не мала", - зазначив Зеленський.
А эти слова-просто дополнение к образу.
КОГДА ЮРИСТ ...КОГДА КТО ТО В ЭТОЙ СТРАНЕ НАЧНЁТ ОПЕРИРОВАТЬ ЮРИДИЧЕСКИМИ, А НЕ БЫТОВЫМИ ТЕРМИНАМИ???..
ЕСТЬ "ВОЕННЫЙ НАЛОГ" С ГРАЖДАН. ДВА! НАЛОГА (С ЗАРПЛАТЫ И ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДАМ) А В О Й Н Ы - НЕТ!..
Закончи на наших условиях, а потом хвались! Дураку ясно, что уйло Украину не отпустит. Или война, или мир на условиях уйла.
Зеля, или ты дурак, или наркоман, или два в одном!
если ты откажешься от этих территорий, то войны ты зеля проиграл!
Позиция миротворца, а не жертвы агрессии приведёт к провалу на дипломатическом фронте - будут клевать со всех сторон.
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Нет! Сидя наа Монике та сторона никогда не устанет!
Нічому не вчать уроки історіі блазнів, ні чому !!
Жан Расин
належыць толькі Богу і гэтым палям, ***** - ваяводзе справядлівай вайны, жыццё
- усім добрым людзям, сэрца - каханай. Але гонар і чэсць - яны належаць толькі
табе і больш нікому."
Уладзiмiр Караткевiч. Перадайце калi ласка гэта вашаму галоунакамандуючаму.
может парашка и устала, но цели своей добилась что зеля пополз на коленях давать уступки, а надо было дальше её уставать
Источник: https://censor.net.ua/n315318>9
1. Когда ты войну и начал
2. Победой над агрессором