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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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 Меркель нам дуже допомагає і вона дійсно не очікувала такої жорсткої реакції на формулу Штайнмаєра, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель дуже допомагає Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у ході спілкування з журналістами в рамках пресмарафону в четвер у Києві.

"Пані Меркель, я їй дуже вдячний, вона дійсно нам дуже допомагає. Вона дійсно не очікувала реакції, скажу так, не хочу називати прізвища, колишніх лідерів нашої держави і чинних з приводу такої жорсткої реакції на формулу Штайнмаєра, оскільки багато разів це питання порушувалося. І з української сторони це підтримувалося, в їхніх розмовах. І не тільки в непублічній, але і в публічній площині", - заявив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ не треба штовхати до втілення нереалістичних "формул", - євродепутат Кубілюс запропонував створити Керівну групу Європарламенту щодо мирного процесу в Україні

За словами Зеленського, пані Меркель зараз є людиною, яка об'єднує всіх навколо нормандського формату.

"Зараз саме вона погоджує з нашою стороною, ми обговорюємо дату, і буде погоджувати з Францією і Росією. Тобто ми готові на будь-яку дату. Вона над цим ретельно працює. Вона дійсно стурбована, що хтось не хоче розведення, хтось дійсно боїться ...", - додав глава держави.

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський на брифінгу озвучив домовленості на переговорах ТКГ щодо Донбасу в Мінську - обмін заручниками, зустріч "нормандської четвірки" і початок розведення сил у Петровському і Золотому.

Нагадаємо, 6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153186
 
 
 Топ коментарі
 
Северным потоком она обеспокоена. Придурок.
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Фрау не учла,что народ Украины это не ватное стадо и тут такие номера не прокатят !
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Фрау не учла,что народ Украины это не ватное стадо и тут такие номера не прокатят !
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козацька кров у українців, але ще б трохи конструктиву.
Бо козаків колись боялась вся європа, бо вони могли нагнути усіх там. Тільки от попали в пастку дипломатичну, цього якраз бракувало
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Северным потоком она обеспокоена. Придурок.
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100 %, а Клоун думає,що вона йому допомагає
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Зеленскому звонила Меркель. Категорически требовала имплементации требований комплекса соглашений о правилах поставки газа именуемым "Третьим энергопакетом".Это означает что Украина будет ОБЯЗАНА предоставить свои транзитные мощности для транспортировки газа из России в Европу вне зависимости от наличия или отсутствия договоров с импортером. Это позволит использовать России украинскую ГТС для транспортировки газа точно до того времени пока будет достроен "Северный поток-2". Хроника одного Президента .. Наше дрожащее несчастье пообещало.
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Третій енергопакет повинен був виконати ..барига з*коблевими * а не утримувати монстра *Нафтогаз * ..
..
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Трампа уже обгавкали и обгадили. Меркелиху тоже...Пебилы, а где ж потужна антепутенская коалиция, созданная свынячим гением? Кто в ней остался? Президенты Парагвая и Гвинеи-Бисау?
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ватничек, Парагвай и Гвинея-Бисаю - это ты сейчас про путинскую коалицию? только ты еще Северную Корею забыл, великую ядерную державу
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Я про коалицию, созданную твоим кудрявым сыньононосым господарем, соевый лже-патриот. Зрение падает? От нефиг лайно рошеновское жрать. Вас же предкпреждали, что Свынюка от жадности туда всякую гадость пихает
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Сегодня у свидетелей слепого траста будут очень болеть пальцы....
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При чому Меркель до управління Україною.
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Пустая трата времени - с 2016г. встреч не было и не будет, так что засунь минские-2 куда подальше и начинай копать ров или по примеру Яценюка строить стену.
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А Трампу он говорил совершенно другое.
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А самолёт у неё тоже намного лучше, чем у тебя. Как у дедушки Трампа, когда летит, машет вальяжно крыльями?
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опять "папередники"... Зеля не путай попытки решить дело миром раньше и твою формулу путина в авторстве лаврова... и какого хе.. немецкий канцлер что то там за Украину решает?
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Меркель дійсно допомагає. Так само як кишенькові злодії допомагають пенсіонерам у трамваях.
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Санкции по-немецки: В 2018 году товарооборот России с Германией составил 59 606 820 030 долл. США, увеличившись на 19,27% (9 631 397 605 долл.)
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Помогает???

Да, "помогает", за деньги уйла помогает сдать Украину.
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Рибентроппиха не ожидала, Моника лижет её, а украинский народ пинает
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Какое неожиданное заявление, а Трампу плакался шо госпожа Мерькель слабо шевелится в разрешении некоторых вопросов. Просто двойные стандарты в лице зели на лицо!!.
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