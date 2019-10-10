 Правоохоронці мають до 1 листопада показати результат з кількох гучних справ, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.
"Першого листопада вони мають показати результат з кількох гучних справ", - сказав він.
Зеленський запевнив, що не здійснює жодного впливу на правоохоронців, зокрема в контексті розслідування кримінальної справи стосовно колишнього народного депутата Сергія Пашинського.
"Я тут ні до чого, я не впливаю", - сказав він.
У моники большой "бзык" и страх перед Порохом, и желание во чтобы то не стало перехайпится - как у любого третьесортного актеришки)
Нудный пенс очень точно сказал об этом еще 2 дня назад:
https://www.youtube.com/watch?v=TRpXKng_9s8
Зеленский президент - артист. Во всём. Формула #Зе.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению 5.5 млрд.долл. из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
О встрече украинские СМИ сообщили накануне: она состоялась во время пребывания их в Нью-Йорке 25 сентября.
Встреча Богдана и Кислина прошла через дорогу от отеля Parker,
где Зеленский провел встречу с представителями еврейской диаспоры США в ресторане "Русская чайная".
"Кислина вместе с Львом Парнасом и Игорем Фруманом вызывают на допрос сразу 3 комитета Конгресса.
Его считают эмиссаром русской мафии в США, тесно связанным с покойным вором в законе Япончиком из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными из Измайловской ОПГ.
С 1970-х Кислин плотно работал с Дональдом Трампом. Его первый контракт заключался в том, что он поставил 300 телевизоров в один из отелей Трампа.
Позже Кислин тесно сотрудничал с Руди Джулиани, даже став его советником
При этом встреча была организована с целью возвращения конфискованных денег Виктора Януковича после Евромайдана. "И вот теперь новый поворот, связанный с намерением Кислина вернуть конфискованные миллиарды Виктора Януковича.
Интересно, что это совпало с арестом Пашинского, который и организовал спецконфискацию денег Януковича.
Кислину был запрещен въезд в Украину Службой безопасности Украины. Но Зеленский запрет снял, и в августе 2019 Кислин прилетал в Киев.
Напомним, в ходе визита лидера Украины в США Владимир Зеленский провел встречу с известным миллионером Сэмом Кислиным в районе гостиницы "Паркер
Примечательно, что СМИ напрямую связывают Кислина как с украинской, так и российской организованной преступностью. Более того, было даже две встречи: официальная - в гостинице, а другая, конспиративная, - в узком кругу.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/191543_1570609957
Не знаю, что они там будут проверять, но на фотке со встречи с Кислиным таки был Зеля.Кто не видел, посмотрите
це дурна практика.
Это не давление, и президент не может никого посадить. И это он умудряется заливать за пол часа
Имя!
На брифинге журналисты спросили, может ли Кремль гарантировать, что боевики отведут войска от линии разграничения на Донбассе.
«Мы говорим об урегулировании внутриукраинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса - самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта», - ответил Песков.