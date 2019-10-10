 Правоохоронці мають до 1 листопада показати результат з кількох гучних справ, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.

"Першого листопада вони мають показати результат з кількох гучних справ", - сказав він.

Зеленський запевнив, що не здійснює жодного впливу на правоохоронців, зокрема в контексті розслідування кримінальної справи стосовно колишнього народного депутата Сергія Пашинського.

"Я тут ні до чого, я не впливаю", - сказав він.

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