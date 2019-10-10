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Все про:Зеленський (3110) Правоохоронні органи (230)

 Правоохоронці мають до 1 листопада показати результат з кількох гучних справ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що правоохоронці мають до 1 листопада показати результати розслідування низки резонансних кримінальних справ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.

"Першого листопада вони мають показати результат з кількох гучних справ", - сказав він.

Зеленський запевнив, що не здійснює жодного впливу на правоохоронців, зокрема в контексті розслідування кримінальної справи стосовно колишнього народного депутата Сергія Пашинського.

"Я тут ні до чого, я не впливаю", - сказав він.

Також читайте: Я не боюся Майдану, але запевняю - кровопролиття не буде, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153185
 
 
 Топ коментарі
 
Шо там с тарифами и зп для учителец по 4000евро ???
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Продолжает набирать обороты громкий скандал, связанный с встречей главы Офиса президента и ближайшего соратника Владимира Зеленского Андрея Богдана с одиозным русским мафиози Сэмом Кислиным.
О встрече украинские СМИ сообщили накануне: она состоялась во время пребывания их в Нью-Йорке 25 сентября.
Встреча Богдана и Кислина прошла через дорогу от отеля Parker,
где Зеленский провел встречу с представителями еврейской диаспоры США в ресторане "Русская чайная".
"Кислина вместе с Львом Парнасом и Игорем Фруманом вызывают на допрос сразу 3 комитета Конгресса.
Его считают эмиссаром русской мафии в США, тесно связанным с покойным вором в законе Япончиком из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными из Измайловской ОПГ.
С 1970-х Кислин плотно работал с Дональдом Трампом. Его первый контракт заключался в том, что он поставил 300 телевизоров в один из отелей Трампа.
Позже Кислин тесно сотрудничал с Руди Джулиани, даже став его советником
При этом встреча была организована с целью возвращения конфискованных денег Виктора Януковича после Евромайдана. "И вот теперь новый поворот, связанный с намерением Кислина вернуть конфискованные миллиарды Виктора Януковича.
Интересно, что это совпало с арестом Пашинского, который и организовал спецконфискацию денег Януковича.
Кислину был запрещен въезд в Украину Службой безопасности Украины. Но Зеленский запрет снял, и в августе 2019 Кислин прилетал в Киев.
Напомним, в ходе визита лидера Украины в США Владимир Зеленский провел встречу с известным миллионером Сэмом Кислиным в районе гостиницы "Паркер
Примечательно, что СМИ напрямую связывают Кислина как с украинской, так и российской организованной преступностью. Более того, было даже две встречи: официальная - в гостинице, а другая, конспиративная, - в узком кругу.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/191543_1570609957
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Вор должен сидеть в тюрьме ! 73% граждан Украины за это проголосовали. Вова действуй.
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Шо там с тарифами и зп для учителец по 4000евро ???
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ВСЕ ответы моники зеленских - о Порошенко ...
У моники большой "бзык" и страх перед Порохом, и желание во чтобы то не стало перехайпится - как у любого третьесортного актеришки)
Нудный пенс очень точно сказал об этом еще 2 дня назад:
https://www.youtube.com/watch?v=TRpXKng_9s8

Зеленский президент - артист. Во всём. Формула #Зе.
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Наворованное олигархами - это и есть и зарплаты и дороги и все остальное.
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та и квартал95 - тоже:
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению 5.5 млрд.долл. из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
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КАК ТАМ С ТАМОЖНЕЙ - ДВЕ НЕДЕЛИ УЖЕ ПРОШЛИ И ТАК ВО ВСЕМ - ПРОСТО УЖЕ БОЛТОВНЯ НАДОЕЛА - А ДЕЛА ПРОСТО ВЗРЫВАЮТ ОТ ВОЗМУЩЕНИЯ
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Ахметов,парашенко,ефремов....В качестве бонуса лояльности - каломойского в жертву. Чуть позже.
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Так ефремова отпустили уже. Теперь коломойскому отдать приват в жертву? Шаришь.. не зря ты за него голосовал, все твои хотелки будут выполнены! Правоохоронці мають до 1 листопада показати результат з кількох гучних справ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3639
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"Я не давлю на ментов но если они до 1 ноября не сошьют дело или не найдут лохов для посадок я их выпорю."
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хм... так ты уже им давал 3 месяца назад всего ОДИН месяц.... че не справились?! клоун
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Неужели Коломойского возьмут за жабры?
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хто, каломойський сам себе за зябри? Де ж Ви таке бачили?!!
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На 14 число Пэдро собирается опять раскачивать ситуацию .Не закрыв его, ЗЕ своим бездействием подыгрывает Порошенко обрести образ политического мученика и борца против воплощения формулы Штайнмайера, им же и подписанной, вместо того чтобы сидеть в СИЗО с корешем Пашинским.
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вообще такая постановка вопроса и есть давление на правоохранительные органы Правоохранители должны до 1 ноября показать результат по нескольким громким делам, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5298
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Продолжает набирать обороты громкий скандал, связанный с встречей главы Офиса президента и ближайшего соратника Владимира Зеленского Андрея Богдана с одиозным русским мафиози Сэмом Кислиным.
О встрече украинские СМИ сообщили накануне: она состоялась во время пребывания их в Нью-Йорке 25 сентября.
Встреча Богдана и Кислина прошла через дорогу от отеля Parker,
где Зеленский провел встречу с представителями еврейской диаспоры США в ресторане "Русская чайная".
"Кислина вместе с Львом Парнасом и Игорем Фруманом вызывают на допрос сразу 3 комитета Конгресса.
Его считают эмиссаром русской мафии в США, тесно связанным с покойным вором в законе Япончиком из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными из Измайловской ОПГ.
С 1970-х Кислин плотно работал с Дональдом Трампом. Его первый контракт заключался в том, что он поставил 300 телевизоров в один из отелей Трампа.
Позже Кислин тесно сотрудничал с Руди Джулиани, даже став его советником
При этом встреча была организована с целью возвращения конфискованных денег Виктора Януковича после Евромайдана. "И вот теперь новый поворот, связанный с намерением Кислина вернуть конфискованные миллиарды Виктора Януковича.
Интересно, что это совпало с арестом Пашинского, который и организовал спецконфискацию денег Януковича.
Кислину был запрещен въезд в Украину Службой безопасности Украины. Но Зеленский запрет снял, и в августе 2019 Кислин прилетал в Киев.
Напомним, в ходе визита лидера Украины в США Владимир Зеленский провел встречу с известным миллионером Сэмом Кислиным в районе гостиницы "Паркер
Примечательно, что СМИ напрямую связывают Кислина как с украинской, так и российской организованной преступностью. Более того, было даже две встречи: официальная - в гостинице, а другая, конспиративная, - в узком кругу.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/191543_1570609957
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Комиссия по разведке палаты представителей США подала официальный запрос на проверку информации о конспиративной встрече во время визита в США президента Зеленского с основателем компании Trans Commodities Сэмом Кислиным известным как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, фигурирующий в деле присвоения экс-президентом Януковичем государственных средств.
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О, это уже интересно!
Не знаю, что они там будут проверять, но на фотке со встречи с Кислиным таки был Зеля.Кто не видел, посмотрите
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а навіщо дату призначати?
це дурна практика.
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Точно! А скільки часу пройшло від наказу "побороти корупцію на митниці"?
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я не вмешивюсь, но план выдал )) А потому, раз люди сказали, что Пашинский бандит, значит будет сидеть, даже если алканафт с бутылкой на него нападал, а он защищадся зарегистрированным пистолетом. (совсем не оправдывая Пашинского, но видимо по другим коррупционным делам на него вообще ничего нет, раз за один день быстренько закрыли без заставы, не отложив как другие резонансные дела).
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Пагубий,Югик,Тугчинов и ах...Петя к "Чикатило"-Пашинскому пускай на "кичу" на шконки возле параши поселятся тюльку жрать и срок тянуть.
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громкие? это посадить мужика который целую неделю свою стену перфоратором насилует?
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Правоохранители должны до 1 ноября показать результат

Это не давление, и президент не может никого посадить. И это он умудряется заливать за пол часа Правоохоронці мають до 1 листопада показати результат з кількох гучних справ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 277
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Про правоохранительные органы он эпично в граните отлил: "Коли я прийшов, я думав - на другий день будемо всіх саджати. При цьому перші ж наручники надягли на мене всі навколо і сказали: ай-яй-яй, президент не має права впливати на правоохоронні органи". [тут должен быть смайлик фейспалма]
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Вор должен сидеть в тюрьме ! 73% граждан Украины за это проголосовали. Вова действуй.
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О как! Пятилетку за три года! Сидеть будут все! И немного больше! Но наших ребят трогать нельзя... И Беню.... Нельзя.
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РФ заявила, что не гарантирует отвод своих войск на Донбассе

На брифинге журналисты спросили, может ли Кремль гарантировать, что боевики отведут войска от линии разграничения на Донбассе.
«Мы говорим об урегулировании внутриукраинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса - самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта», - ответил Песков.
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