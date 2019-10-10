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Все про:вибори (4542) Зеленський (3110) США (5616)

 Нехай обирають свого президента самі, не хочу втручатися у вибори США, - Зеленський

Президент Зеленський заявив, що не збирається жодним чином втручатися у вибори США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.

"Я не хочу втручатися жодним чином у вибори незалежної країни під назвою Сполучені Штати Америки. І тому я не буду цього робити. ...Вибирайте свого президента самі. А ми, якщо можна, ви теж не будете, ви і не впливаєте, і не будете надалі, в майбутньому, впливати на вибори в незалежній Україні", - заявив президент.

Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що ГПУ почне кримінальне розслідування щодо того, чи навмисне українські правоохоронні органи "злили" під час президентської кампанії 2016 року в США фінансові документи, в яких фігурує глава виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт, переслідуючи таким чином мету вплинути на результати виборів на користь кандидата від демократів Гіларі Клінтон.

Злив даних "чорної бухгалтерії" Партії регіонів ЗМІ США став причиною відставки Манафорта з поста глави кампанії Трампа і приводом для одного з ключових обвинувачень у розслідуванні справи про змову з Кремлем, яка докучала Трампу протягом останніх двох з половиною років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання поставок зброї і компанії Burisma не були предметом розмови з Трампом, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153183
 
 
 Топ коментарі
 
Поздно ты уже ето сделал.
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Клоун уже такое дно пробил, что теперь никого не смущает 100% прокурор.
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Та ладно, у него его вмешалка ещё не выросла...
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Благородный и уверенный в том, что американцы уже готовы самостоятельно сделать такой ответственный выбор.
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Закройте гео хотя бы на месяц на больничку, привяжите к батарее, не двайте нюхать!
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Ага, именно поэтому на 100% твой прокурор, возобновил дело.
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Клоун уже такое дно пробил, что теперь никого не смущает 100% прокурор.
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У меня такое стойкое чувство что этот 10 часовой марафон клоун Зе будет выгребать удары по голове как минимум лет 10 ... вот что значит выбрать не политика и без команды... Вибирайте свого президента самі, не хочу втручатися у вибори США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7571
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скоро появится полная запись разговора,не надо оправдываться))
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Скоро запись появится Трампа с Путиным,там намного интереснее
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Появится-тогда и будет о чём говорить. Спешка, как говорится, нужна только при ловле блох))
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А скромный какой Володька то оказался
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Хватит им самим выбирать ,одного дурочка уже выбрали ...
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почувствовал себя пупом ЗЕмли. Только, на самом деле, является тем, что ниже пупа Нехай обирають свого президента самі, не хочу втручатися у вибори США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5827
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Ну, я вважаю американці у таких довбойобів як Зе, ну точно питати кого ім обирати не будуть, бо там не крутять цілодобово "Слугу народа" і Сватів, там взагалі свої блазнів вистачає. Такщо відповідь не зараховано воФчику!
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моника зелински и в сша успела нагадить
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Народ США в глубоком пардоне благодарит Зе, за то, что теперь им самим будет разрешено принять участие в выборах собственного президента.
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И Трамп такой - вот за это спасибо тебе душевно, дорогой Владимир Александрович Нехай обирають свого президента самі, не хочу втручатися у вибори США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6382
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