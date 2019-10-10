EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  6427  49
Матеріали за темою:
Все про:НАБУ (2131) виставка (156) граната (481) Бутусов Юрій (1070) Гладковський (91)

 Фігурант корупційного скандалу із Гладковським Жуков представляє на виставці осколкові гранати, НАБУ не має до нього жодних претензій. ФОТО

Бізнес-партнер Гладковського-молодшого Віталій Жуков, відомий у справі НАБУ і розслідуванні Бігуса, представляє на виставці "Зброя та безпека" нові зразки озброєнь. Виробництво осколкових гранат до підствольних гранатометів і автоматичних гранатометів калібру 30 мм і 40 мм - це не може не привертати увагу.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Компанія "Вектор-В" заявила, що вперше в Україні освоїла повний цикл виробництва осколкових ВОГів – найбільш дефіцитного виду боєприпасів на фронті. Про це заявили головний конструктор Віктор Курихін (ліворуч) і керівник компанії Віталій Жуков (праворуч). Як відомо, саме ВОГи першими закінчилися на складах, їх активно продавали, це витратний матеріал локальної війни, не менше, ніж патрони. І нині Україна купує ВОГи в Болгарії за світовими цінами", - зазначив журналіст.

"Компанія заявляє: 1. Вони можуть розгорнути серійне виробництво таких осколкових гранат у десятках тисяч штук. 2. Вони освоїли виробництво детонатора, і всі повністю деталі - вітчизняного виробництва. 3. Вони можуть випускати гранати натовського калібру 40 мм - вони мають велику дальність і велику потужність, порівняно з калібром 30 мм, їх можна постачати на експорт, у разі розгортання масового виробництва і зниження собівартості, і в Україні вже розгорнуто виробництво 40 мм автоматичних гранатометів на "Кузні на Рибальському", - повідомив Бутусов.

Також читайте: НАБУ поховало справу Гладковського. Ми довели її до кінця, передали в НАБУ, і де результат? - Луценко

"Кумедно, але глава компанії Віталій Жуков - той самий фігурант корупційного скандалу Гладковського, виявляється, НАБУ не має до нього жодних претензій, і він спокійно виступає на виставці! Шкода, не спитав коментар, не впізнав просто. Все-таки виробництво ВОГів - більш резонансна подія на виставці. І ніяка преса туди не заходить, тихо все. Ну тепер популярність у експозиції має зрости. Справедливості заради: яким би не був скандал, але якщо компанія зуміла розробити важливий для держави боєприпас і за вигідними цінами, це в будь-якому випадку варте уваги і вивчення. Поцікавлюся в ГШ - чи звернули увагу на ВОГи, яких дуже-дуже бракує в боях "перемир'я", - резюмував головний редактор "Цензор.НЕТ".

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирьохсерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в межах програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь".

Фігурант корупційного скандалу із Гладковським Жуков представляє на виставці осколкові гранати, НАБУ не має до нього жодних претензій 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153180
 
   
 Топ коментарі
 
А пока посадили двух ветеранов, которые сопротивлялись зелиной капитуляции. Не хотят видите ли отдавать украинскую землю, за которую наши воины проливали кровь. Разбойники.
 показати весь коментар
 
От таке!.. выходит "БигусИнфо" брызгало мочой в благодарные глаза и уши обЩественности..
 показати весь коментар
 
Просто не сезон еще! Вот как придет сезон! Так и будут сажать усех! Фигурант коррупционного скандала Гладковского Жуков представляет на выставке осколочные гранаты, НАБУ не имеет к нему никаких претензий - Цензор.НЕТ 8656
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Просто не сезон еще! Вот как придет сезон! Так и будут сажать усех!
 показати весь коментар
 
 
А пока посадили двух ветеранов, которые сопротивлялись зелиной капитуляции. Не хотят видите ли отдавать украинскую землю, за которую наши воины проливали кровь. Разбойники.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Грымчака и Пашинского?))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
да уж. по ходу надо соевых сажать вместе с зелеными в одну камеру
 показати весь коментар
 
 
Цензор, почему не пишите цитату про Порошенка? Освещайте все мнения, не будьте ж продажными.
 показати весь коментар
 
 
На Цензоре достаточно спичей Порошенка. Зеленского больше, но Зеленский - президент, а Порошенко - уже нет.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Про Порошенко нельзя,цензор это порошенковская ботоферма.
 показати весь коментар
 
 
Цензор полностью и с потрохами (включая Бутусова) принадлежит пастору, то есть Народному Фронту. Здесь можно все что угодно кроме сомнения в праведности самого пастора и яценюков.
 показати весь коментар
 
От таке!.. выходит "БигусИнфо" брызгало мочой в благодарные глаза и уши обЩественности..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Бигус как раз и говорил что НАБУ прикормлено свинарчуками и получают от них скромные вознаграждения за тормоз расследования.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
БигусИнфо писали и о том, что хлопчики отстегивают и в НАБУ, и в Генпрокуратуру. вообще-то.
Но для сои кто главный враг? Ну ясен пень, что тот, кто пытается с коррупцией бороться.
 показати весь коментар
 
 
Бигус выскочил перед выборами как чертик из табакерки, вообще из неоткуда. Походу проект либо Бени либо Януковощей. Как у никого могли случайно оказаться материалы таких громких дел...
 показати весь коментар
 
 
Звичайно, Тому що вся та возня була проплаченим піаром від Зелёнськага!
 показати весь коментар
 
 
Зе - как это назвать ?...наверное как всегда что у тебя нет полномочий !!!..карлик гребаный Фигурант коррупционного скандала Гладковского Жуков представляет на выставке осколочные гранаты, НАБУ не имеет к нему никаких претензий - Цензор.НЕТ 295
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
НАБУ это чисто соевая контора, Сытник регулярно ездил на личные совещания с барыгой. Там надо делать жетские чистки.
 показати весь коментар
 
 
так делайте,в чем дело?кто мешает? Фигурант коррупционного скандала Гладковского Жуков представляет на выставке осколочные гранаты, НАБУ не имеет к нему никаких претензий - Цензор.НЕТ 4675
 показати весь коментар
 
 
Alex Rozhenko, батенька, от Вас нестерпимо несет козлиной мочой и стекломоем. Будьте любезны, удалиться в ближайшую лахтинскую наливайку и освободить интеллигентных людей от Вашей вони.
А для кацапских и зебильных ботов скажу понятнее - в спам козлорылые!
 показати весь коментар
 
 
Ооо, наконец, вижу отлуп беспредельной тупости роженко, видать в Лахти ещё темники не сменили, серут и воняют, как и год назад. НепАрАдАк! Или уже у подху..ловника пригожина нетУ денех на апгрейд ботов?
 показати весь коментар
 
 
труба ручна портновська тварь, регулярно йому служить
 показати весь коментар
 
 
Так кроме НАБУ , претензий не имеют и ГПУ , и ГБР и СБУ и всякие другие БУ-БУ . Один Бигус всё знает . Фигурант коррупционного скандала Гладковского Жуков представляет на выставке осколочные гранаты, НАБУ не имеет к нему никаких претензий - Цензор.НЕТ 6669 .
 показати весь коментар
 
 
ета парахаскотская падстава! дайтє вовє врємя, павєрьте
 показати весь коментар
 
 
Метою всіх скандалів було знеславити Петю.
Поставити до влади своїх людей.
Не здивуюсь, якщо на активісті нападали з тією ж метою.
 показати весь коментар
 
 
Может стоит вспомнить на чем был основан этот заказной "скандал"?
 показати весь коментар
 
 
***** Г+Г сделал из Гладковских главных коррупционеров, барыг и мародеров, прилепил к ним Петю, быдло схавало, а теперь их нужно наградить, со слов *****. Что непонятно? У них нарушение на 16 млн грн неуплаты НДС, а Приват кинули на 160 млрд, но как все красиво лохам подали про свинарчуков, тут ни дать ни взять...
 показати весь коментар
 
 
Это при порохе они были свинарчуки, теперь они гладковские!
 показати весь коментар
 
 
Нацжены Авакяна, где свинарчуки? где корупкия? язык в жопу засунули и ждете очередную команду Фас от кацапожидовской мафии Украины, по уничтожению всего украинского.
 показати весь коментар
 
 
Феерично!
За год существования конторы освоили полный цикл производства, имея в активах стол стул и телефон) Фігурант корупційного скандалу із Гладковським Жуков представляє на виставці осколкові гранати, НАБУ не має до нього жодних претензій - Цензор.НЕТ 8323
 показати весь коментар
 
 
Походу, теперь надо сажать тех кто оболгал невинного человека?)
 показати весь коментар
 
 
Ковали, ковали из гавна саблю....
Чё-то не получается?
 показати весь коментар
 
А що хтось на щось інше надіявся чи може чого кращого чекав від кацапа-клоуна який привселюдно Україну до порноактриси прирівнював?
 показати весь коментар
 
 
спец операция цапов прошла успешно - шо еще обсуждать та
 показати весь коментар
 
 
Отлично! Бутусов! Но у нас по закону все равны? Тогда почему Вы не возмущаетесь отсутствием внимания НАБУ к рюкзакам Авакова? Чем продажа по завышеным ценам рюкзаков отличается от продажи по завышенным ценам высотрмеров?
 показати весь коментар
 
Так Аваков же с Народного Фронта как и Бутусов с пастором. Ну нельзя ему клевать руку кормящую.
 показати весь коментар
 
Вам что не ясно!!! Чтобы прекратить войну нужно "просто перестать стрелять"(как говорит наш Презерватив!!!)!!!! Поэтому нужно сделать так, чтобы было не чем!!! И не кому!!! Поэтому нужно посадить всех кто боролся и будет бороться с Россией!!! И развалить все производства!!! Вчера опять объявился Опаршин ну тот друган Гриценка который был руководителем избыточного майна в Армии!!! А после таких уродов люди на фронт пошли с охотничими ружьями!!! И один аккумулятор был к 10ти БТРам!!! И этот урод рассказывает опять про избыточное майно!!!Вместо увеличения денег на закупку нового вооружения!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Ну что -73% черни, соснули с проглотиком?
 показати весь коментар
 
 
ну прямо мирные инициативы! Помню, когда американцы представляли нейтронную бомбу, народ реагировал: человека нет - джинсы остались.
 показати весь коментар
 
Все что нужно знать о пи_дуне Зеленском и новой власти
Єто одна воровскпя щайка
 показати весь коментар
 
Моя сестра складає 91 долар на годину на ноутбуці. Її звільнили з роботи протягом трьох місяців, але останній раз її зарплата становила 20 835 доларів США, працюючи на ноутбуціi кількaа гoдин.
Так я і почав .... >>>>>> w­w­w­.­C­a­s­h­F­l­o­w­7­7­.­C­o­m
 показати весь коментар
 
Петя еще в 2014 развернул производство лучших в мире гранатометов 40 мм. получив государственную техдокументацию и госзаказ на Кузню на Рыбальском. Поскольку под этот гранатомет не было гранат натовского стандарта 40мм., то Петя только в 2015 заработал на продаже за бугор 15 млн. баксов. И зарабатывал до продажи Кузни Тигипко. Гранат по прежнему нет и в войска такие гранатометы не поступают. Вообще.
 показати весь коментар
 
Развернуто производство ...
А схема откатов уже развернута? Если нет, нах такое производство.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору