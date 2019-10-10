 Фігурант корупційного скандалу із Гладковським Жуков представляє на виставці осколкові гранати, НАБУ не має до нього жодних претензій. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Компанія "Вектор-В" заявила, що вперше в Україні освоїла повний цикл виробництва осколкових ВОГів – найбільш дефіцитного виду боєприпасів на фронті. Про це заявили головний конструктор Віктор Курихін (ліворуч) і керівник компанії Віталій Жуков (праворуч). Як відомо, саме ВОГи першими закінчилися на складах, їх активно продавали, це витратний матеріал локальної війни, не менше, ніж патрони. І нині Україна купує ВОГи в Болгарії за світовими цінами", - зазначив журналіст.

"Компанія заявляє: 1. Вони можуть розгорнути серійне виробництво таких осколкових гранат у десятках тисяч штук. 2. Вони освоїли виробництво детонатора, і всі повністю деталі - вітчизняного виробництва. 3. Вони можуть випускати гранати натовського калібру 40 мм - вони мають велику дальність і велику потужність, порівняно з калібром 30 мм, їх можна постачати на експорт, у разі розгортання масового виробництва і зниження собівартості, і в Україні вже розгорнуто виробництво 40 мм автоматичних гранатометів на "Кузні на Рибальському", - повідомив Бутусов.

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"Кумедно, але глава компанії Віталій Жуков - той самий фігурант корупційного скандалу Гладковського, виявляється, НАБУ не має до нього жодних претензій, і він спокійно виступає на виставці! Шкода, не спитав коментар, не впізнав просто. Все-таки виробництво ВОГів - більш резонансна подія на виставці. І ніяка преса туди не заходить, тихо все. Ну тепер популярність у експозиції має зрости. Справедливості заради: яким би не був скандал, але якщо компанія зуміла розробити важливий для держави боєприпас і за вигідними цінами, це в будь-якому випадку варте уваги і вивчення. Поцікавлюся в ГШ - чи звернули увагу на ВОГи, яких дуже-дуже бракує в боях "перемир'я", - резюмував головний редактор "Цензор.НЕТ".

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирьохсерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в межах програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь".