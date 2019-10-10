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Все про:Зеленський (3110) спрощенка (10)

 Уряд на правильному шляху. Це забезпечить вихід економіки з тіні, - Зеленський про законопроєкти щодо ФОПів

Законопроєкти про реформування у сфері спрощеної системи оподаткування та ФОПів пов'язані з бажанням подолати корумповані схеми ухилення від сплати податків.

Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про те, як бути працівникам креативної індустрії, ІТ-індустрії у зв'язку з рішеннями нової влади щодо ФОПів, передає Цензор.НЕТ.

"Як працює та чи інша компанія ми з вами розуміємо. Що були ФОПи? Це нормально, коли ФОПи. ФОПи працюють - це нормально. Але коли компанії не захотіли нормально платити податки "в білу", вийти з тіні, вони придумали, що оформляють все на ФОПи. Дуже багато ФОПів працює в одній компанії. Ви ж знаєте, як усе це відбувається. Тому наші хлопці, уряд, все що вони хотіли, так це подолати такі корумповані схеми в будь-якій компанії, незалежно від того, чим займається компанія. Саме для цього законопроєкт. Я думаю, що вони на правильному шляху і це забезпечить нам вихід економіки з тіні. Усі мають платити податки", - розповів Зеленський.

Також дивіться: "Кожному депутату по касовому апарату", - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, ухвалений законопроєкт №1053-1 передбачає введення програмних реєстраторів розрахункових операцій, тобто впровадження електронних чеків. Ухвалений законопроєкт №1073 передбачає впровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 850 гривень і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів.

Також законопроєктом №1210 про внесення змін до Податкового кодексу пропонують уточнити низку норм, що стосуються ФОПів на єдиному податку, а законопроєкти № 1072 і №1057 встановлюють новий порядок подачі звітності ФОПами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153179
 
   
 Топ коментарі
 
Удачливый предприниматель - миллионер с убыточными или малоприбыльными фирмами вещает о уклонении от налогов малым бизнесом.
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Ви, щелені всі на правильному шляху. До політичного харакірі. Господь, коли хоче когось покарати, то забирає розум. Як оце у вас. Ви підете курку, яка несе золоті яйця і відвертаєте від себе свій же електорат. Він вам цього не пробачить. Бо повівся на ваші обіцянки пресувати олігархів а не їх самих. І саме тому привів вас у владу. Ну що ж, ФОПи можуть повторити банальну і заїжджену фразу: "Я тебе породив - я тебе і уб'ю!".
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16 лет работаю абсолютно по закону, все платежи по безналу. Платил четко при всех властях, кризисах, войне, оккупации и пр. Но каждая приходящая власть начинает с наездов на фопы и единый налог.
Если эти выкинут таки из упрощенки, закроюсь нах. Пусть квартал налоги платит.
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Удачливый предприниматель - миллионер с убыточными или малоприбыльными фирмами вещает о уклонении от налогов малым бизнесом.
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Невже платять бариги всі податки по-чесному? Чому тоді половина економіки в тіні?
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Так сапожники и парикмахеры наоткрывали фирм в оффшорах . Берут пример с нашего зелебобика . Всех их сук к ногтю . А вообще , хочу поздравить комерсов - избирателей зели . вы себя сделали сами . И это не последний раз. Баран ответит своим курдюком.
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Ви, щелені всі на правильному шляху. До політичного харакірі. Господь, коли хоче когось покарати, то забирає розум. Як оце у вас. Ви підете курку, яка несе золоті яйця і відвертаєте від себе свій же електорат. Він вам цього не пробачить. Бо повівся на ваші обіцянки пресувати олігархів а не їх самих. І саме тому привів вас у владу. Ну що ж, ФОПи можуть повторити банальну і заїжджену фразу: "Я тебе породив - я тебе і уб'ю!".
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Мародер держит свои говнокварталы в офшорах, а зелохам впариват какую-то дичь.
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блин.. устройте массовые проверки этих фопов и найдите тех кто работает по черному - на зачем рубить под корень!!! есть люди у которых это единственный доход и они работают по белому !!!
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16 лет работаю абсолютно по закону, все платежи по безналу. Платил четко при всех властях, кризисах, войне, оккупации и пр. Но каждая приходящая власть начинает с наездов на фопы и единый налог.
Если эти выкинут таки из упрощенки, закроюсь нах. Пусть квартал налоги платит.
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дурик не понимает шо такое - упрощенная система - это когда не надо вести документацию - а не платить больше или меньше
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Таких никто и не собирается трогать,речь не о них
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Я его не просто читал,а изучал подробно.Так как это моя работа и мой хлеб.Отличный Закон-я всеми руками ЗА!И для потребителя,государства и для мелких фопов огромная польза.Страдают только крупные площадки,где собраны тысячи фопов и страдают любители выжимать последнее из предприятий,не вкладывая в производство и модернизацию,теневики вообще в сильном трауре.
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В чём огромная польза ? В запрете ФОПу 3 группы оказывать услуги . Т.е рем.руппу , работающую по Б.Н. с НДС нужно переоформлять ? Была уже чмыристая команда одного харанта , они тоже решили загнать мелкий бизнес под плинтус .Гнали их сраною метлой . Нынешних ждёт такая-же судьба.
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янык то же начал с фопов - получил первый Налоговый Майдан и вынужден был отсупить - именно с этого и начался его закат
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С услугами пока неясно,но это будет перегибом,тут я согласен и против этого.Что ждет нынешних-увидим,но прошлые конкретно обделались жидким
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По услугам нужно разбираться по видам деятельности. Маркетинг через 3 группу - чаще всего уменьшение базы налогообложения для своих ООО. Также знаю ФОПа на 3 группе, где нет наемных работников, но клининговые услуги по сети аптек по всей Украине. Каждый день
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Так не только же этот закон влияет. Есть проект закона про упрощенку. Там выбрасываются из третьей группы масса квэд для самозанятых специалистов.
А на общей системе при небольших объемах пусть негры работают.
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Пока проект,примут ли-увидим.Это да,мне не нравится такая фигня.Будем посмотреть,хватит ли ума принять этот бред.Но сам закон о фопах-отличная штука.Еще немного допилить и мелкие фопы себя неплохо будут чувствовать
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Хреновый ты специалист , ну то такое .
А ответь мне на вопрос , когда с налоговиков снимают ответственность за неправомочные проверки ? Когда фактически законодательно строят институт опричников , это в помощь бизнесу ? Или в помощь бизнесу , когда любой может написать кляузу за якобы неправильный чек , даже не совершивпокупки , или по «заданию» карумпированного налоговика , и на этом основании ты получишь проверку внеплановую , это в помощь?
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проверки на предприятия и начинались с якобы не соблюдения кассовой дисциплины ,спровоцированное подставным лицом
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Так я этого «прохфессиАнала» об этом , и спрашиваю .
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если человек работает - он не когда не будет защищать ,ухудшение его деятельности ,даже если это и не было бы связано с расходами - но тут не так - но я уже писал - решение и это только начало - нанимаем одного бухгалтера на несколько фопов на первичку по документам и все - бублик они, а не больше налогов получат,а я думаю предложений будет намного больше - зебилы - но думаю надо все таки протестовать
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Это да. Но они уничтожают упращенку , как таковую . Упращенка вывела из тени огромные деньги для бюджета . Теперь это будут потери . Плюс бухгалтера нужно ставить на минималку .
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+ касовий апарат, +електронний підпис, +щомісячне ТО касового апарату, +інтернет для касового апарату, +навчання касира в сертифікованому центрі, +прив'язка касового апарату до місця торгівлі по ЖПС, ++++++
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Ты закон читало?Или так,ляпаешь абы було?Смешной ты-не понимаешь о чем речь,но туда же,свои пять вставить и обосраться
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Да-это только в пользу.Выдавай нормальный чек,который есть в базе и никакие кляузы не страшны.Хочешь левачить-бойся кляуз и проверок.Это нормально-так живет весь цивилизованный мир.Какая проверка может испугать простого фопа?Который честно работает и платит налоги
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Для справки , нет в Европе чековой базы . Кассовые аппараты для внутреннего удобства ведения бизнеса . Ты плохо вычитал закон , и очень слабо понимаешь о чем речь , и как он работает . Там огромный задел для коррупционной составляющей . Первое , что случится , это повышение цен , второе ещё большее закрытие платящих налоги , увеличение нагрузки на государство ( увеличение субсидируемых, и ставших на учёт в центрах занятости ) .
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Не совсем так. Базы налоговой работают безобразно. И штрафы по ЭККА - явный перегиб. Если бы была задействована любая европейская модель - было бы хорошо. Но упрАщёнцы все равно были бы недовольны.
Налоговики с себя снимают всякую ответственность - это тоже за гранью здравого смысла.
Как обычно у нас - сама идея хорошая (вывести бизнес из тени) - но ее реализация (пока в некоторых пунктах проекта) оставляет желать лучшего.
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З смартфона тобі чек видать? В смартфон? А як в мене нема смартфону для твого чека?
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Да и как мелкий ФОП. 2500000 оброт, прибыль 20% максимум. 500000 - 30000 налоги за год, минус 15000 обслуживание кассового аппарата и -2% от оборота комисия банка за терминал, а это 50000 гривен. остается 395 тысяч гривен. делим их на 12 месяцев. 31 тысячу в месяц зарабатываем. 1000 евро. А потом Господа от Власти возмущаются что выезжает население с страны.
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А на "крупних площадках" це протизаконно? Та ладно, наведи норму закону який це забороняє!
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отак Зе біляткам та к..єм смачно по губам! браааво!!! їжте бл..ді!
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Формула: дай возможность подниматься начинающим ФОПам, дабы много бизнесов в стране возникло, а с зажравшихся олигархов дери по полной, вот это справедливо
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ну і добре, багато бізнесів нині діючих виросли з малого, а якщо дійсно виросли, то платити звісно треба.
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Так так и есть,в этом Законе.Как раз на это он и ориентирован-на мелкого фопа.
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Всі повинні платити податки, не чіпайте тільки олігархів та дуже багатих, бо я їх сам боюсь.
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я так думаю - шо 14 числа и фопы примут участия в акциях по всей Украине
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Хм... А мне кажется, что наоборот загонит большинство мелких предпринимателей в тень или просто убьем мелкий бизнес.
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Нет,для мелких там все намного упрощается и намного свободнее будут работать.Этот закон в основном против площадок с тысячами фиктивных фопов и потоками контрабанды
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Тоже не факт, что этим площадкам не будет проще вынести себя за пределы украинской юрисдикции.
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Я хоч і сам ФОП,але жарь фофа! Жарь! Бо більшість там твій елєхторат!
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вот когда тупые люди берутся делать то в чем не разбираются и получаются такие мысли - главное в упрощенной системе это отсутствие документооборота - именно по этому она и называется упрощенная система налогообложения - а не суммы оплаты - ну теперь один бухгалтер будет обслуживать 8 фопов и государство получить все равно ровно столько налогов сколько и раньше - это же очевидно - вот дебилы
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Ты читал проект закона,ыксперд по экономике?Или так,ляпнул абы было?
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это не проект это уже Закон - вот в том то и дела - такие как ты беруться комментировать и умничать в чем вообще не понимают - ты с твоим комментом еще один конкретный пример
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Это еще не Закон,так как начало его действия не скоро.Времени много на адаптацию.Я то как раз понимаю все отлично,знаю что комментирую.Уже больше 40 лет этим занимаюсь.А вот такие как ты действительно не понимаете,или замешаны в мутных схемах и вас этот закон напрягает.Судя по бреду в втоей писанине,ты даже приблизительно не понимаешь,о чем принят этот закон и как он будет действовать.И кто больше всех против.Прикольно....Но одно радует-никто не собирается идти на поводу у противников,а значит вам надо готовиться
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Який відсоток на виборах дали Прилуки за ЗЕ? Отож хай сидять без роботи)

Уряд на правильному шляху. Це забезпечить вихід економіки з тіні, - Зеленський про законопроєкти щодо ФОПів - Цензор.НЕТ 8669

Сегодня стало известно, что компания British American Tobacco (BAT) планирует полностью прекратить производство в Украине и закрыть Прилуцкую табачную фабрику.
Если это произойдет, около 1200 человек, которые сейчас работают на фабрике и обслуживают производство, потеряют рабочие места.
Причина этого - принятый Верховной Радой законопроект №1049, поправки к которому делают табачное производство в Украине нерентабельным. При таких условиях, по словам руководителей компании, BAT будет вынужден закрыть производство в Украине.

По этой же причине о намерениях закрыть свои украинские фабрики сообщили и другие международные табачные компании - Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI) и Imperial Tobacco (IT). Поэтому, если законопроект №1049 вступит в действие, Украину покинут сразу четыре крупные международные компании.

Что будет, если "табачные гиганты" уйдут из Украины?

Закроются 4500 рабочих мест
Компании BAT, PMI и JTI возглавляют рейтинг лучших работодателей Украины.
Если они будут вынуждены закрыть производства в Украине, более четырех тысяч человек потеряют работу. Стоит заметить, что это не просто работа.
А именно те рабочие места, которые пока еще редкость в Украине - с официальным трудоустройством, полностью белой зарплатой, медицинским страхованием для работников и членов их семей, оплачиваемыми отпусками и больничными.

Пострадает государственный бюджет
4 из 10 крупнейших налогоплательщиков в Украине - это международные табачные компании, которые ведут свой бизнес легально, "по-белому" и без теневых схем.
В 2018 году эти производители в сумме заплатили 48 млрд гривен налогов в государственный бюджет.
Часть налогов также поступает в городские бюджеты городов, где расположены фабрики - Прилуки, Кременчуг, Харьков, Киев.
По оценкам экспертов, больше всего от закрытия заводов пострадают Прилуки и Кременчуг.
Компания ВАТ инвестировала в модернизацию Прилуцкой табачной фабрики более 520 млн долл. США является крупнейшим в Черниговской области налогоплательщиком.

Украинские курильщики вынуждены будут перейти на "паленку"
Закон 1049 повышает обязательную наценку дистрибьюторов, оптовиков и розничников на сигареты и тем самым заставляет производителей поднять цены на сигареты на 10-15 грн.
Причем, ничего из этих денег не попадет в бюджет. Все осядет в карманах посредников, поскольку это не налог, а просто коррупционная схемадля увеличения доходов розничных сетей, представители которых избраны народными депутатами от "Слуги урода".

Кто кроме торговых сетей выигрывает от нового закона?
Львовская табачная фабрика, которая, избегая уплаты налогов, незаконно зарегистрировала свои сигареты как сигариллы. Это предприятие также имеет печальную славу благодаря производству подделок известных марок на своих конвейерах.

Поэтому, когда цены на качественные, сертифицированные и легальные сигареты вырастут на 10-15 грн, большинству курильщиков не останется ничего другого, кроме как перейти на низкопробные подделки, изготовленные из непроверенного сырья и без соблюдения государственных стандартов безопасности.

Ранее BAT анонсировал, что переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в Румынию.
Как сообщили в киевском офисе ВАТ, такое решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой украинского ЗЕ-правительства.
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к сожалению это только начало - все начали с Арселон Меттл
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Ага! Пришли молодые-энергичные, "щас мы бюджет вмиг наполним и переполним"... А оно вОна как выходит.
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Правильно, ЗЕ....., гони инвесторов из страны ссаными тряпками!

Докладываю: я, как НЕкурящий гражданин-украинобот, всячески приветствую и поддерживаю действия нашей "зелёной власти", ведущие к сворачиванию деятельности в Украине крупнейших мировых табачных компаний. Вижу в этом несколько положительных моментов:

Во-первых, несколько тысяч человек, плюс их семьи (а вместе со смежными предприятиями - несколько десятков тысяч) останутся без работы и средств к существованию. Учитывая, что 73% из них голосовали за "новые лица", я могу за них только порадоваться

Затем, это автоматически приведёт к резкому росту стоимости табачных изделий. Что тоже, ооочень мягко говоря, не добавит популярности в народе господам вазеленским.
Это второй положительный момент.
(достаточно вспомнить реакцию широких народных масс на регулярное повышение стоимости ликёро-водочных и дефицит табачных изделий в позднем совке и чем это для него, в итоге, закончилось)

Третье. Бюджет следующего года автоматически недосчитывается порядка 50 миллиардов гривен налоговых поступлений. Великолепно.
Значит, грядёт дефицит бюджета и, как следствие - его урезание, секвестирование.
Что влечёт за собой урезание бюджетных расходов, в том числе - зарплат господам учителям, врачам, ментам и прочим.
Из коих, как мы помним, также, как минимум, три четверти, "устали" от правления "проклятого шоколадного барыги".
Повторюсь: не к обещанному увеличению приведёт, а к урезанию заработных плат.
Восторг ширнармасс опять же неизбежен.

И последнее.
Как спортсмен, физически не переносящий запах табачного дыма, надеюсь на то, что резко выросшая цена, а затем, вполне возможно, и дефицит табачных изделий, приведут к некоторому уменьшению количества курильщиков в нашей стране. Что тоже было бы весьма неплохо, согласитесь

Резюмируя:
- слава коломойскому кукольному театру!
- больше законов - дебильных и разных!
- гоните инвесторов из страны ссаными тряпками!
- не останавливайтесь -- давите производителей горилчаных изделий!
- да здравствует полный пи...ц экономики в кратчайшие сроки!

В общем, чувствую, наш будущий Майдан будет размером с половину Киева.
Иначе все желающие подержаться за вымя вазеленских на нём не поместятся...

Отто Йорк
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Полный бред.Сам сочинил этот анекдот или где то вычитал?Небось,на сайтах табако компаний?
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ты цап - вообще с нашей действительностью не знаком - пшел отсюда
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Здрысьни,гнида ватносоевая.Цапа ты в зеркале видишь,когда там отражаешься.Смешной ватный соевоглот-пшел отсюда,на свою ватную Дзюдохерию,молиться Мародеру им свинарчукам с пашинским.Не лезь в те темы,где ты полный 0
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Ага. Щоб корова більше давала молока її треба більше доїть і менше кормить.
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Прикольно наблюдать,как возмущаются те,кто совершенно не понимает суть принимаемых изменений,не читал и не вникал в детали.А ведь там для простых фопов много полезного и им намного упрощается форма отчетности,убирается лишняя документация,журналы,повышается потолок.Но дурачкам этого не надо,им оставь как есть,потому что крупные делки возмущаются.Подумать своими мозгами никак у мелких фопов не получается,надо думать мозгами владельцев Розетки,Мегамаркета и прочих,где под одной крышей тысячи липовых фопов и которые больше всех пострадают от этого Закона и вынуждены будут сравнительно честно показывать доходы.Не надо быть семи пядей во лбу,чтобы понять простую истину-ни один мелкий фоп не сможет конкурировать с тысячей таких же фопов под крышей супермаркета,например,или Розетки,так как закупочные цены и начальная стоимость услуг,затраты у мелкого будут в 2 раза больше,а продать дороже он никогда не сможет.Для этих мелких дурачков принимается Закон,им послабления и польза-но стадо воет,им все не нравится.Прикольно!!!!И смешно
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ты тупое - разобьют по 2.5 лимона еще на 20 фопов и бублик ты получишь а не повышение налогов - наймут только бухгалтера для видения документов и все ,все - тупые вы животные
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Тупое-это такое как ты,не понимающее вообще ничего и дальше бреда не идущее.Не разобьют,почитай закон и поймешь почему,для этого его и приняли,чтобы не разбивали.От таких как ты тупых и недалеких ыкспердов больше вреда,чем понимания.Смешной ты...Но продолжай,выставляй свою тупость напоказ
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Підртримуємо введеня нових правил по роботі з РРО та ФОПів. Перш за все, ці рішення НАПРАВЛЕНІ ДЛЯ ВИВОДУ З ТІНЬОВОГО РИНКУ ТАКИХ КОНТОР ЯК "РУЗЕТКА", Цитрина, які торгуют тупо вчорну, не платять подадтків та сприяють розвитку та розповсюдженню контрабанди
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Именно!!!Поддерживаю написанное тобой на все 100!!!Но стадо тупых дебилов,не понимая о чем принято в Законе-уже воют,как ужаленные в жопу бабуины.И при этом сами же жалуются,что не могут конкурировать по честному с розетками и массово уезжают.А когда им создают условия и дают послабления-начинают возмущаться
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готов платить больше - ты наверное очень богатый и у тебя европейская зарплата - за все глупости нынешней власти - заплатить - простой потребитель ,в виде увеличившейся цены - аксиома
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Гена, а разве можно сравнить затраты рузетки с затратами ФОПа на рекламу, на маркетинг? Удел бедного ФОПа это криворукие лохотроны Промуа и ОЛЬХа - два просмотра в день)))
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Ну да. Куда уж ФОП-у сидящем на 5% ЕСВ конкурировать с Золотым веком, ввозящим чёрный и серый контрабас и работающему по другим схемам уклонения.
ФОП завозит ювелирку по белой схеме (ибо платить таможне за чёрный или серый импорт не в состоянии), и всё что он может это показывать до 1 миллиона и платить 5% с оборота (1 млн. оборот - не смешно?. У меня племяш программером получает больше 1млн. грн. зарплаты). А ещё забыли как ФОП за свою точку отстёгивает от $500 за квадрат наликом в конвертике владельцам коммерческой недвижимости сидящим в ВР, в том числе и в партии ЗЕ.

Дадим ЗЕлёный коридор Золотому Веку с турецким и китайским контрабандным дерьмом, абы ФОП-ы из ювелирной области ему не мешали и не составляли конкуренцию.

Ну сделайте оборот для ФОП-ов хотя бы до 3-5 млн. на 2-й группе и для всех, а не избранных. И ФОП-ы сами побегут ставить кассовые аппараты даже на продажу картошки.

Оборот аналогичного ФОП-а с фиксированным налогом в Чехии составляет 40тыс. евро в месяц (14,5 млн. грн. в год). Причём на затраты ФОП может ставить даже обеды в кафе и ресторанах (не говоря уже о стоимости аренды), покупать одежду и делать причёски, и это снимается с оборота.
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Той міліон в закон писали коли курс долара був 7,53грн.
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Підртримуємо введеня нових правил по роботі з РРО та ФОПів. Перш за все, ці рішення НАПРАВЛЕНІ ДЛЯ ВИВОДУ З ТІНЬОВОГО РИНКУ ТАКИХ КОНТОР ЯК "РУЗЕТКА", Цитрина, які торгуют тупо вчорну, не платять подадтків та сприяють розвитку та розповсюдженню контрабанди.
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А ті правила падають, що ти сраний інспектор-фіськал їх підтримуєш?
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Ідіот, економіка виходить з тіні - коли це ВИГІДНО, а не під примусом. Якщо намагатися вивести її заборонами і силою, не змінюючи правил, то економіка або знайде інші шляхи залишатися в тіні, або стиснеться до мінімуму. Воєнний комунізм таваріщєй так нічому і не навчив.
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не коммунізм, але закон та порядок. Знаете щось про таку установу як IRS?
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вы бы не умничали - налоговое управление штатов не сразу стало таким как сейчас и люди в штатах по другому вообще живут,там с самого начала местное самоуправление было и так далее - нельзя брать и тупо сравнивать
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Я тобі закон напишу, а ти спробуй по ньому вижити і мене красивого солодко нагодувати.
Як казав мені колись один фіськал: Ві же у гасударьства деньги варуєте! Сволота!
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Т.е. тех кто минимизирует прижать - кишка тонка!
"Бей своих, что бы чужие боялись" - странная экономическая политика.
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Почему в любой стране бизнес уходит в тень?
1) Высокие налоги.
2) Беспредел контролирующих органов.
3) Незаконные товары (наркота ...).
1и2 в наличии! А бороться будем с теми, кто сам себя обеспечил работой!
По данным ООН:
Интенсивное развитие - если совокупный налог менее 35%
Стабилизация экономики - 35-42%.
Экстенсивное развитие - 42-50%
Сворачивание - более 50%.
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"Очень много ФОПов работает в одной компании" - так ты запрети делить большую компанию на ФОПы,но ты взял и ликвидировал эти ФОПы.У тебя,хитрого квартального лгунишки,была именно такая цель,а не побороть коррумпированные схему.
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