 Уряд на правильному шляху. Це забезпечить вихід економіки з тіні, - Зеленський про законопроєкти щодо ФОПів

Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про те, як бути працівникам креативної індустрії, ІТ-індустрії у зв'язку з рішеннями нової влади щодо ФОПів, передає Цензор.НЕТ.
"Як працює та чи інша компанія ми з вами розуміємо. Що були ФОПи? Це нормально, коли ФОПи. ФОПи працюють - це нормально. Але коли компанії не захотіли нормально платити податки "в білу", вийти з тіні, вони придумали, що оформляють все на ФОПи. Дуже багато ФОПів працює в одній компанії. Ви ж знаєте, як усе це відбувається. Тому наші хлопці, уряд, все що вони хотіли, так це подолати такі корумповані схеми в будь-якій компанії, незалежно від того, чим займається компанія. Саме для цього законопроєкт. Я думаю, що вони на правильному шляху і це забезпечить нам вихід економіки з тіні. Усі мають платити податки", - розповів Зеленський.
Нагадаємо, ухвалений законопроєкт №1053-1 передбачає введення програмних реєстраторів розрахункових операцій, тобто впровадження електронних чеків. Ухвалений законопроєкт №1073 передбачає впровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 850 гривень і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів.
Також законопроєктом №1210 про внесення змін до Податкового кодексу пропонують уточнити низку норм, що стосуються ФОПів на єдиному податку, а законопроєкти № 1072 і №1057 встановлюють новий порядок подачі звітності ФОПами.
Если эти выкинут таки из упрощенки, закроюсь нах. Пусть квартал налоги платит.
А на общей системе при небольших объемах пусть негры работают.
А ответь мне на вопрос , когда с налоговиков снимают ответственность за неправомочные проверки ? Когда фактически законодательно строят институт опричников , это в помощь бизнесу ? Или в помощь бизнесу , когда любой может написать кляузу за якобы неправильный чек , даже не совершивпокупки , или по «заданию» карумпированного налоговика , и на этом основании ты получишь проверку внеплановую , это в помощь?
Налоговики с себя снимают всякую ответственность - это тоже за гранью здравого смысла.
Как обычно у нас - сама идея хорошая (вывести бизнес из тени) - но ее реализация (пока в некоторых пунктах проекта) оставляет желать лучшего.
Сегодня стало известно, что компания British American Tobacco (BAT) планирует полностью прекратить производство в Украине и закрыть Прилуцкую табачную фабрику.
Если это произойдет, около 1200 человек, которые сейчас работают на фабрике и обслуживают производство, потеряют рабочие места.
Причина этого - принятый Верховной Радой законопроект №1049, поправки к которому делают табачное производство в Украине нерентабельным. При таких условиях, по словам руководителей компании, BAT будет вынужден закрыть производство в Украине.
По этой же причине о намерениях закрыть свои украинские фабрики сообщили и другие международные табачные компании - Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI) и Imperial Tobacco (IT). Поэтому, если законопроект №1049 вступит в действие, Украину покинут сразу четыре крупные международные компании.
Что будет, если "табачные гиганты" уйдут из Украины?
Закроются 4500 рабочих мест
Компании BAT, PMI и JTI возглавляют рейтинг лучших работодателей Украины.
Если они будут вынуждены закрыть производства в Украине, более четырех тысяч человек потеряют работу. Стоит заметить, что это не просто работа.
А именно те рабочие места, которые пока еще редкость в Украине - с официальным трудоустройством, полностью белой зарплатой, медицинским страхованием для работников и членов их семей, оплачиваемыми отпусками и больничными.
Пострадает государственный бюджет
4 из 10 крупнейших налогоплательщиков в Украине - это международные табачные компании, которые ведут свой бизнес легально, "по-белому" и без теневых схем.
В 2018 году эти производители в сумме заплатили 48 млрд гривен налогов в государственный бюджет.
Часть налогов также поступает в городские бюджеты городов, где расположены фабрики - Прилуки, Кременчуг, Харьков, Киев.
По оценкам экспертов, больше всего от закрытия заводов пострадают Прилуки и Кременчуг.
Компания ВАТ инвестировала в модернизацию Прилуцкой табачной фабрики более 520 млн долл. США является крупнейшим в Черниговской области налогоплательщиком.
Украинские курильщики вынуждены будут перейти на "паленку"
Закон 1049 повышает обязательную наценку дистрибьюторов, оптовиков и розничников на сигареты и тем самым заставляет производителей поднять цены на сигареты на 10-15 грн.
Причем, ничего из этих денег не попадет в бюджет. Все осядет в карманах посредников, поскольку это не налог, а просто коррупционная схемадля увеличения доходов розничных сетей, представители которых избраны народными депутатами от "Слуги урода".
Кто кроме торговых сетей выигрывает от нового закона?
Львовская табачная фабрика, которая, избегая уплаты налогов, незаконно зарегистрировала свои сигареты как сигариллы. Это предприятие также имеет печальную славу благодаря производству подделок известных марок на своих конвейерах.
Поэтому, когда цены на качественные, сертифицированные и легальные сигареты вырастут на 10-15 грн, большинству курильщиков не останется ничего другого, кроме как перейти на низкопробные подделки, изготовленные из непроверенного сырья и без соблюдения государственных стандартов безопасности.
Ранее BAT анонсировал, что переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в Румынию.
Как сообщили в киевском офисе ВАТ, такое решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой украинского ЗЕ-правительства.
Докладываю: я, как НЕкурящий гражданин-украинобот, всячески приветствую и поддерживаю действия нашей "зелёной власти", ведущие к сворачиванию деятельности в Украине крупнейших мировых табачных компаний. Вижу в этом несколько положительных моментов:
Во-первых, несколько тысяч человек, плюс их семьи (а вместе со смежными предприятиями - несколько десятков тысяч) останутся без работы и средств к существованию. Учитывая, что 73% из них голосовали за "новые лица", я могу за них только порадоваться
Затем, это автоматически приведёт к резкому росту стоимости табачных изделий. Что тоже, ооочень мягко говоря, не добавит популярности в народе господам вазеленским.
Это второй положительный момент.
(достаточно вспомнить реакцию широких народных масс на регулярное повышение стоимости ликёро-водочных и дефицит табачных изделий в позднем совке и чем это для него, в итоге, закончилось)
Третье. Бюджет следующего года автоматически недосчитывается порядка 50 миллиардов гривен налоговых поступлений. Великолепно.
Значит, грядёт дефицит бюджета и, как следствие - его урезание, секвестирование.
Что влечёт за собой урезание бюджетных расходов, в том числе - зарплат господам учителям, врачам, ментам и прочим.
Из коих, как мы помним, также, как минимум, три четверти, "устали" от правления "проклятого шоколадного барыги".
Повторюсь: не к обещанному увеличению приведёт, а к урезанию заработных плат.
Восторг ширнармасс опять же неизбежен.
И последнее.
Как спортсмен, физически не переносящий запах табачного дыма, надеюсь на то, что резко выросшая цена, а затем, вполне возможно, и дефицит табачных изделий, приведут к некоторому уменьшению количества курильщиков в нашей стране. Что тоже было бы весьма неплохо, согласитесь
Резюмируя:
- слава коломойскому кукольному театру!
- больше законов - дебильных и разных!
- гоните инвесторов из страны ссаными тряпками!
- не останавливайтесь -- давите производителей горилчаных изделий!
- да здравствует полный пи...ц экономики в кратчайшие сроки!
В общем, чувствую, наш будущий Майдан будет размером с половину Киева.
Иначе все желающие подержаться за вымя вазеленских на нём не поместятся...
Отто Йорк
ФОП завозит ювелирку по белой схеме (ибо платить таможне за чёрный или серый импорт не в состоянии), и всё что он может это показывать до 1 миллиона и платить 5% с оборота (1 млн. оборот - не смешно?. У меня племяш программером получает больше 1млн. грн. зарплаты). А ещё забыли как ФОП за свою точку отстёгивает от $500 за квадрат наликом в конвертике владельцам коммерческой недвижимости сидящим в ВР, в том числе и в партии ЗЕ.
Дадим ЗЕлёный коридор Золотому Веку с турецким и китайским контрабандным дерьмом, абы ФОП-ы из ювелирной области ему не мешали и не составляли конкуренцию.
Ну сделайте оборот для ФОП-ов хотя бы до 3-5 млн. на 2-й группе и для всех, а не избранных. И ФОП-ы сами побегут ставить кассовые аппараты даже на продажу картошки.
Оборот аналогичного ФОП-а с фиксированным налогом в Чехии составляет 40тыс. евро в месяц (14,5 млн. грн. в год). Причём на затраты ФОП может ставить даже обеды в кафе и ресторанах (не говоря уже о стоимости аренды), покупать одежду и делать причёски, и это снимается с оборота.
Як казав мені колись один фіськал: Ві же у гасударьства деньги варуєте! Сволота!
"Бей своих, что бы чужие боялись" - странная экономическая политика.
1) Высокие налоги.
2) Беспредел контролирующих органов.
3) Незаконные товары (наркота ...).
1и2 в наличии! А бороться будем с теми, кто сам себя обеспечил работой!
По данным ООН:
Интенсивное развитие - если совокупный налог менее 35%
Стабилизация экономики - 35-42%.
Экстенсивное развитие - 42-50%
Сворачивание - более 50%.