 Уряд на правильному шляху. Це забезпечить вихід економіки з тіні, - Зеленський про законопроєкти щодо ФОПів

Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про те, як бути працівникам креативної індустрії, ІТ-індустрії у зв'язку з рішеннями нової влади щодо ФОПів, передає Цензор.НЕТ.

"Як працює та чи інша компанія ми з вами розуміємо. Що були ФОПи? Це нормально, коли ФОПи. ФОПи працюють - це нормально. Але коли компанії не захотіли нормально платити податки "в білу", вийти з тіні, вони придумали, що оформляють все на ФОПи. Дуже багато ФОПів працює в одній компанії. Ви ж знаєте, як усе це відбувається. Тому наші хлопці, уряд, все що вони хотіли, так це подолати такі корумповані схеми в будь-якій компанії, незалежно від того, чим займається компанія. Саме для цього законопроєкт. Я думаю, що вони на правильному шляху і це забезпечить нам вихід економіки з тіні. Усі мають платити податки", - розповів Зеленський.

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Нагадаємо, ухвалений законопроєкт №1053-1 передбачає введення програмних реєстраторів розрахункових операцій, тобто впровадження електронних чеків. Ухвалений законопроєкт №1073 передбачає впровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 850 гривень і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів.

Також законопроєктом №1210 про внесення змін до Податкового кодексу пропонують уточнити низку норм, що стосуються ФОПів на єдиному податку, а законопроєкти № 1072 і №1057 встановлюють новий порядок подачі звітності ФОПами.