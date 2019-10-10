 Питання про амністію для терористів, які воюють на Донбасі, має обговорюватися в "нормандському форматі", - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.
"Це питання має обговорюватися в "нормандському форматі". Тобто, що це буде за закон, що це за амністія, кого ми амністуємо, а кого не амністуємо, яким чином, хто загалом має розглядатися в форматі питання амністії. Або це цивільні, які працювали вчителями чи медиками, а їх це стосується?" - зазначив президент.
За словами Зеленського, йому здається, що є категорії людей, яких зовсім не стосується це питання.
"Тому всі ці питання почнуть проговорюватися в "нормандському форматі"", - підсумував президент.
Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Вадим Пристайко заявив, що "формула Штайнмаєра" не передбачає амністію осіб, які брали участь у військових діях проти Збройних сил України.
Твій голос мав якесь значення тільки на виборах. І то - востаннє.
Пункт 5. Задовбався постити у цій темі, але нічого.
Мовчали чотири роки тому?
https://lb.ua/news/2015/02/12/295325_opublikovan_polniy_tekst_novogo.html
ПУНКТ 5)))))
і що говорить нам непідписаний президентом закон про амністію бойовиків ?
Є тільки один плюс - "вогонь на упередження", який посилає зе сигнал, що за зраду буде боляче. Але водночас, не треба нагнітати також
Поки цей пункт не виконується домовленості не виконуються значить всі інші пункти не мають значення.
Як зелень його забуде в новому договорі буде біда
Вопрос амнистии террористов должен обсуждаться только народом Украины.
И каждый из нас на данном этапе скажет, что террорист должен понести наказание
Или опять ему цетр Разумкова, обзвонив свои дежурные 2018 респондентов, нарисует нужный результат?
самогубців чи що ?
https://lb.ua/news/2015/02/12/295325_opublikovan_polniy_tekst_novogo.html
Пункт 5. Читайте и перечитывайте внимательно.
Выход может быть только путем физического уничтожения преступников и финансово-матерриального истощения страны агрессора, желательно с ее развалом !
Пункт 5))))) Чуваки, ну ви глузуєте чи що?))
Я не підтримував амністію злочинців.
А тебе задают прямой вопрос "как ты относишься к тому, что бы тебе отрезали яйца и ушли от ответственности - назвавшись "попочленцем Д/ЛНР" !? Я думаю, что ты адабрямс - так же говорит твой клоун !
я написал достаточно четко, как по мне. Бандиты должны быть наказаны) Очевидно, что те, кто отрезает людям яйца, входят в их число)))
https://censor.net.ua/ua/news/410173/***************************************************************************************
Але ж не відмовились, так? А якщо відмовимося, ЄС знімає з рашки санкції. Тобто Україну вже 5 років як "нагнули", а ви активізувалися лише зараз.
Якщо ти мав громадянську позицію і ранішу - то шана й дяка)))
«В мене є така таблічка»(це про втрати на фронті)
«Ви пойміть, що заморозили ( США військова допомога)... еее, я ж не знав. А розмова була в липні, а взнав аж в вересні. Але заморозили до розмови. Ми навіть про це не говорили, тому ніхто не давив. Я тільки потім взнав»...
Пздц!
Він навіть не розуміє, що заморозка ДО розмови -це і є спосіб тиску!!!
«Всі лідєри в восторгє від формули штайнмайєра, всі підтримують»
Блд, Вова!!!! Ну канєшно ж підтримують!
Їм нах не всралися наша війна і необхідність тупа ти ніжкою на путіна. Вони з ним дружити хотять. Завжди хотіли, бо насамперед думають про свої країни!
«Наші туди ( в Золоте)приїхав ли і з 500 людей, 498 були за мир, а одна жінка проти. Наші її взяли і повезли»
«Порошенко не проти формули, бо вона і є рішення до миру»
Бліяяяяятьььь, Вова...