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Все про:амністія (72) Зеленський (3110) тероризм (2150) Донбас (13270)

 Питання про амністію для терористів, які воюють на Донбасі, має обговорюватися в "нормандському форматі", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сказав, що питання про амністію терористам, які воюють на Донбасі, має обговорюватися в "нормандському форматі".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.

"Це питання має обговорюватися в "нормандському форматі". Тобто, що це буде за закон, що це за амністія, кого ми амністуємо, а кого не амністуємо, яким чином, хто загалом має розглядатися в форматі питання амністії. Або це цивільні, які працювали вчителями чи медиками, а їх це стосується?" - зазначив президент.

За словами Зеленського, йому здається, що є категорії людей, яких зовсім не стосується це питання.

"Тому всі ці питання почнуть проговорюватися в "нормандському форматі"", - підсумував президент.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Вадим Пристайко заявив, що "формула Штайнмаєра" не передбачає амністію осіб, які брали участь у військових діях проти Збройних сил України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніякої амністії для терористів, які воювали на Донбасі, не буде, - міністр оборони Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153178
 
 
 Топ коментарі
 
а этот мудила не желает узнать мнение украинцев ? или то шо москали продавят с тем и согласимся ? Вопрос об амнистии для террористов, которые воюют на Донбассе, должен обсуждаться в "нормандском формате", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9115
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Абалдеть !!!! а народ Украины , и Матери что потеряли сыновей значить покуй ... Зе ты не клоун - ты 314дарас
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а этот мудила не желает узнать мнение украинцев ? или то шо москали продавят с тем и согласимся ? Вопрос об амнистии для террористов, которые воюют на Донбассе, должен обсуждаться в "нормандском формате", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9115
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Он будет спрашивать мнение, только если будет точно уверен что г+г сформировал его. Просто лицемерная мразь.
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А где ж ты был, когда Пэтро амнистию боевикам Дамбаса в своем "минском договорняке" прописал?
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кто о чем, а вшивый - про баню! или Беню!?
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а я и при Петре был против амнистии . и мое мнение на этот счет не изменилось . а ваши тогда возмущались а теперь языки в ЗЕленую жопу засунули и помалкиваете
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А може в Українському форматі?Бо це Українцям потім жити разом з терористами Лугандону,а не німцям та французам.
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Це будуть вирішувати Портнов, Богдан і Разумков.
Твій голос мав якесь значення тільки на виборах. І то - востаннє.
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Абалдеть !!!! а народ Украины , и Матери что потеряли сыновей значить покуй ... Зе ты не клоун - ты 314дарас
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клован ,реально найшвидше полетить з посади Вопрос об амнистии для террористов, которые воюют на Донбассе, должен обсуждаться в "нормандском формате", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7517, амністію ,мля воно буде надавати, після консультацій в нормандському..... з х#йлом???
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Канешна есть! вот тока сиреневое вещество сверЬху сильно повреждено наркотой и ударами по куполу от Бени!
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https://lb.ua/news/2015/02/12/295325_opublikovan_polniy_tekst_novogo.html

Пункт 5. Задовбався постити у цій темі, але нічого.
Мовчали чотири роки тому?
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Зато сейчас, когда Зеля собрался это дело внедрять, говорим. А ты, бот и сейчас молчишь
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Я не бот) все что я услышал,. что будет документ, где будет написано кто амнистируется, а кто нет. Например сектор экономики днр/лнр, всякие бухгалтера и прочие администраторы - скорее всего получат амнистию. Весь силовой сектор - будет наказан, если не сбежит раньше. Как-то так. Я не думаю, что там настолько идиоты, чтобы подписать амнистию убийцам или другую дичь.
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"Вопрос об амнистии для террористов", а не для бухгалтеров. разницу чуешь?
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потім він пообіцяв, що винесе питання на суспільний діалог.
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Ксенія а для Вас особисто і з Повагою змушений вже десятий раз запостити лінк:
https://lb.ua/news/2015/02/12/295325_opublikovan_polniy_tekst_novogo.html

ПУНКТ 5)))))
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якщо все ясно, то що конкретно буде обговорювати ваше зе ?
і що говорить нам непідписаний президентом закон про амністію бойовиків ?
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по-перше не моє, по-друге хз. Закон буде я так розумію новий заздалегідь показувати ЗМІ, ось і побачимо. Якщо там буде зрада, я перший побіжу на майдан

Є тільки один плюс - "вогонь на упередження", який посилає зе сигнал, що за зраду буде боляче. Але водночас, не треба нагнітати також
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тебе много новых законов показали перед голосованием вслепую?
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Там Є пункт .Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп. для вас Мистер).
Поки цей пункт не виконується домовленості не виконуються значить всі інші пункти не мають значення.

Як зелень його забуде в новому договорі буде біда
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та не забуде. Звичайно добре, що активісти "активізувалися" трохи раніше, такби мовити вогонь на упередження, але я думаю там сидять не довбні))
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Там сидят портновы с богданами, срать им на Украину
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Ботва, все прекрасно знают про этот пункт успокойся уже. И нас, то, что Зеля собирается это в жизнь внедрять не устраивает
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каждый ответ - новый зашквар.
Вопрос амнистии террористов должен обсуждаться только народом Украины.
И каждый из нас на данном этапе скажет, что террорист должен понести наказание
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По нормальному никаких вопросов амнистии сепарам вообще возникать не должно. Вопрос должен быть только в длительности срока. Но у нас нормального ничего не осталось - всё через жопу и зраду.
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Европейцы очень гуманные люди, как и их суд, ответ заранее всем известный))
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что он несет?????????? амнистия для тех кто воюет против нашей страны(((((((((
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Вы, ботва, с одной методички пишете. Все прекрасно знают про 5 пункт, успокойся уже. И нас, то, что Зеля собирается это в жизнь внедрять не устраивает
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А референдум по этому вопросу Зеля уже провел? А что так?
Или опять ему цетр Разумкова, обзвонив свои дежурные 2018 респондентов, нарисует нужный результат?
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Амністія для терористів? Світ такого ще не бачив. Клован вже повністю зняв маску та змив грім. Хавайте, зебіли.
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Ви Мінські угоди прочитайте, які Порох підписував. Там є пункт про Амністію. Чи будете казати, що у нього вибору не було. Варіант був - масштабний наступ, чи не так?
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маштабний наступ ?
самогубців чи що ?
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Хитро маскируешся, ботва. Подводит то, что методичка у вас одна. Про то, что ПОДПИСАЛ Порох, все знают. И то, что Зеля собирается это в жизнь ВНЕДРЯТЬ нас не устраивает.
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Вопрос об амнистии для террористов, которые воюют на Донбассе, должен обсуждаться и решатся в "нормандском формате", - продажный ЗЕбил капитулянт.. Это наверно ты собрался с проклятой паРашей при поддержке тебя Да нет, нет проклятый ...резидент Иуда обсуждаться и решатся будет только в украинском формате, наказание кровавым нелюдям убийцам террористам будет исключительно украинским народом а не тобой Иудой с твоим любимым а Украине вражеским кремлём.. Ятолькосно что убить 13 000 украинцев многих десятков ранить , покалечить в том числе пропавших без з вести .сделать около двух миллионов украинцев беженцами на своей родной украинской земле Крыма и Донбасса такое ..могли сделать только многие тысячи нелюдей террористов и все они должны понести самое суровое вплоть до высшего наказание..
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Про амнистию - Минские читайте же
https://lb.ua/news/2015/02/12/295325_opublikovan_polniy_tekst_novogo.html

Пункт 5. Читайте и перечитывайте внимательно.
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Если один сливал Украину, это не дает право сливать Украину другому ! И тыкать пальцем, "а он тоже ..." Обоих к ответу !!!
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Это правда. Но еще есть правда, что если послать нах Минские, ЕС снимает санкции с России. Теперь искать надо выход.
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"искать выход" - нужно не путём капитуляции, сдачи территорий, амнистий преступникам, уступок масковии !

Выход может быть только путем физического уничтожения преступников и финансово-матерриального истощения страны агрессора, желательно с ее развалом !
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Ну що поробиш, дурне - воно в є дурне. Питання про амністію терористів повинно в першу чергу обговорюватися всередині країни, х громадянським суспільством. Бо тебе президентом України призначив не Нормандський формат, а громадяни України і їм ти повинен звітувати в першу чергу, а не Нормандському флрмату. Як видно людина не розуміє ні хто вона є, ні що вона повинна робити.
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Тобто я можу назватися апалчєнцам і відрізати тобі яйця без наркоза? Питання про амністію для терористів, які воюють на Донбасі, має обговорюватися в "нормандському форматі", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5203
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відріжь яйця Петі краще, це він, а не я підписав цю декларацію.
Я не підтримував амністію злочинців.
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Ты по видимому совсем с головой не дружишь,.. Какя разница, кто из них первый - они оба предателя.
А тебе задают прямой вопрос "как ты относишься к тому, что бы тебе отрезали яйца и ушли от ответственности - назвавшись "попочленцем Д/ЛНР" !? Я думаю, что ты адабрямс - так же говорит твой клоун !
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>>Я не підтримував амністію злочинців.

я написал достаточно четко, как по мне. Бандиты должны быть наказаны) Очевидно, что те, кто отрезает людям яйца, входят в их число)))
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Брехня! В тому пункті яким ти тут козиряєш, ні чого такого не написано! Так що готуй яйця, скоро твоя цяцька перестане бути твоєю.
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ні дякую, я думаю що мої яйця залишуться при мені Питання про амністію для терористів, які воюють на Донбасі, має обговорюватися в "нормандському форматі", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1033
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Блін, кацапе, в Україні діє Конституція, гарантом якої є президент. Цей президент обирається народом України і присягає на Конституції України. Підкажи,тле тут Нормандський формат? Га? 😁 І ще, посилання на публікації кацапських журналістів - не аргумент. Хоча проти мого твердження взагалі аргументів нема. 😊
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Нічого не зрозумів з твого посту, "кацапе".

https://censor.net.ua/ua/news/410173/***************************************************************************************

Але ж не відмовились, так? А якщо відмовимося, ЄС знімає з рашки санкції. Тобто Україну вже 5 років як "нагнули", а ви активізувалися лише зараз.
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Все фантазуєш? 😁 Ти мої пости читав п'ятирічної давнини? Брехло! 😊
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"ви" я мав на увазі весь той кіпіш який зараз на цензорі і десь ще.
Якщо ти мав громадянську позицію і ранішу - то шана й дяка)))
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А моя позиція ніколи не змінюється. Змінюються президенти. Біда в тому, що жоден з них в повній мірі не був на моїй позиції. Скажу більше - інертне і інфантильне населення України так і не дало можливості стати президентом жодному представнику Західної України. Ні Чорновола свого часу, ні Кошуоинському тепер. Боїться. І отримує ОЦЕ.
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Їх задача не читати, що ви пишите - їхня задача нагнітати істерію в суспільстві.
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зеля про цей пункт забуває .Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп. Цей пункт росія ніколи би не виконала значить не було би і амністіі. А зелень про цей пункт забуває
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Амністія для терористів! Яка краса!!! А Пашинський що віддав наказ бити терористів з усіх стволів - бандит! 100 зєбілів не можуть помилятися!
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"Вопрос об амнистии для террористов, которые воюют на Донбассе, должен обсуждаться в "нормандском формате", - Зеленский" - вопрос об амнистии для террористов, которые воюют на Донбассе, не должен обсуждаться ни в каком формате. Не хотят сидеть в тюрьме, за поребрик, если там примут.
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мне кажется скрепы не позволят им жить в Украине, они сразу же сдрыснут в рашку
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Велика кількість скрєпоносцев здриснула якраз в Україну.
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А як же конституція і закони України? Вже не мають значення?
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Вот это "президент" Украины! Обалдеть. Януковощ был пророссийским, а этот просто российский мудила!
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тобто амністія буде полюбасу, от тільки шмаркля з ху"лом ще пошепчуться в ушко, як би так втюхати це гарнюсінько зелелохотрату, ну, шоб як перемогу оформити зебіла на всіх данбаських фронтах
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Вопрос об амнистии для террористов, которые воюют на Донбассе, должен обсуждаться и решатся в "нормандском формате", - продажный ЗЕбил капитулянт.. Это наверно ты собрался с проклятой паРашей при поддержке тебя Да нет, нет проклятый ...резидент Иуда обсуждаться и решатся будет только в украинском формате, наказание кровавым нелюдям убийцам террористам будет исключительно украинским народом а не тобой Иудой с твоим любимым а Украине вражеским кремлём.. Ясно что убить 13 000 украинцев, десятки тысяч ранить , покалечить в том числе пропавших без вести, около двух миллионов украинцев сделать беженцами на своей родной украинской земле Крыма и Донбасса. Да такое ..могли сделать только многие тысячи бандитов нелюдей террористов и все они до одного должны понести самое суровое вплоть до высшего наказание..
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Афигеть. Тоесть будет обсуждаться с ****** а не с украинцами и не по украинским законам? Так нах. нам тогда такой президент. Давайте сразу ***** в Киеве посадим нами командовать
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Амнистия для террористов, которые воюют на Донбассе и каждый день убивают наших. Коррупциорерам и офшорникам тоже амнистия будет?
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«-я прийшов і думав, що на другий день будуть всі сидіти, а мені кажуть: нєєєє, так не можна, астарожна. І тоді я взнав, що президент не може саджати»
«В мене є така таблічка»(це про втрати на фронті)
«Ви пойміть, що заморозили ( США військова допомога)... еее, я ж не знав. А розмова була в липні, а взнав аж в вересні. Але заморозили до розмови. Ми навіть про це не говорили, тому ніхто не давив. Я тільки потім взнав»...
Пздц!
Він навіть не розуміє, що заморозка ДО розмови -це і є спосіб тиску!!!
«Всі лідєри в восторгє від формули штайнмайєра, всі підтримують»
Блд, Вова!!!! Ну канєшно ж підтримують!
Їм нах не всралися наша війна і необхідність тупа ти ніжкою на путіна. Вони з ним дружити хотять. Завжди хотіли, бо насамперед думають про свої країни!
«Наші туди ( в Золоте)приїхав ли і з 500 людей, 498 були за мир, а одна жінка проти. Наші її взяли і повезли»
«Порошенко не проти формули, бо вона і є рішення до миру»
Бліяяяяятьььь, Вова...
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Сук@! Если толпы сепаров с пороховым нагаром на руках начнут сдаваться и заявлять что "мы стояли с палками на посту но в душе всегда любили Украину а ранения у нас от своих же(сепаров) как раз за то что мы такие хорошие иногда хорошо высказывались об Украине"... и по действующему законодательству наши суды будут обязаны в это поверить, а наши собесы дать им пенсию по инвалидности. Закон об єтой амнистии должен приниматься не в "нормандском формате" а с участием всех родственников погибших наших солдат.
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Дебил!!! Это внутренее дело Украины!!! И все должно решаться в рамках украинского законодательства!!!!
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Порошенко давно уже согласился в подписанных Минских соглашениях с амнистией террористов-боевиков - "Обеспечить помилование и амнистию". Почему Порошенко до сих пор на свободе?
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Ну, вот. Жыдовский мудачек, пианист членов, начал открывать рот. Информация из его гнилого чрева выходит вполне прогнозируемая. Может быть заигравшийся в президенты мальчик не ориентируется в элементарных понятиях? Тогда ему место в специализированном медицинском учреждении, а не в "оп".
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Вопрос об амнистии для террористов, которые воюют на Донбассе, НИГДЕ не должен обсуждаться !!!! ДЕБИЛ и предатель!!!!
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