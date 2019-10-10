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Матеріали за темою:
Все про:війна (1755) Зеленський (3110) Путін (10980) нормандська четвірка (616)

 Статистика така - два дні, один загиблий, тому я поспішаю з датою зустрічі з Путіним, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві, що докладає зусиль для якнайшвидшої зустрічі в нормандському форматі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ.

"У мене вже є варіанти дат, на які ми погоджуємося, тому що я рахую кожен день. У мене дуже просто ... статистика така - два дні, одна людина. Всі говорять, куди ти рвешся ... Я рвуся? У мене табличка з прізвищами - два дні, одна людина. Так потрібно мені поспішати?" - сказав Зеленський, відповідаючи на питання про те, коли відбудеться зустріч "нормандської четвірки".

Він також повідомив, що 9 жовтня спілкувався з канцлером Німеччини Меркель і питання зустрічі порушувалося.

"Вони (Німеччина. - Ред.) будуть обговорювати це питання з французькою стороною в найближчі дні ... І потім вони будуть пропонувати дату російській стороні", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо ми хочемо завершити війну - зустріч із Путіним має бути, поки що у форматі "нормандської четвірки", - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153177
 
   
 Топ коментарі
 
Торопится сдать Украину хуйлу. Ой молодец вова... трудолюбивый.
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Моряков освободил трибунал в Гааге. бубочко просто пиарнулось.
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Так все просто? Чтоб закончить войну надо просто провести встречу с хуйлом? И хуйло проникнется и все прекратит?
Яке ж воно тупе, боже-боже...
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Торопится сдать Украину *****. Ой молодец вова... трудолюбивый.
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Так уже сдал когда освободил моряков. Или сдал когда заговорил о формуле Штайнмайера. Или сдал когда подписали формулу. Постоянно сдает и сдает, а эта Украина все никак не сдается благодаря порохоботам на проперженных диванах.
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Моряков освободил трибунал в Гааге. бубочко просто пиарнулось.
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Сенцова тоже трибунал освободил?
А как освобождает трибунал можно посмотреть на примере кораблей. Эту часть решения трибунала раша просто проигнорировала - и как с гуся вода.
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Корабли остались потому что зеля сиграл в поддавки с ****** и фактически признал что моряки нарушили российскую границу. То есть сам истец отказался от претензий.
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Ну что и требовалось доказать - Зеленский виноват и потому что освобождает, и потому что не освобождает. Классический прием из методички.
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уж кто б про методички писал, но не зелений бот)
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Хватит разную херню людям пытаться накрутить...
Никакой трибунал, не имееет отношения к освобождению моряков и тем более к обмену пленными.Россия как и США, не признают никакие решения этих судов (нет ратификации статутов).Они (США и РФ), считают свои суды первой инстанцией.Суд в Гааге (военный суд), 4-5 месяцев назад вынес приговор по Афганистану, против США.Штаты в ответ ввели санкции против судей, которые выносили решения.Хватит выдавать желаемое за действительное.Плевать все хотели на Гаагу, что США, что Россия.
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Не надо только США пытаться обмазать расейским гавном, ок? Статистика така - два дні, один загиблий, тому я поспішаю з датою зустрічі з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4891 Там правовое государство в отличие от вонючей масковской орды.
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Да какая разница ? Я хочу сказать лишь то, что оба государства плевать хотели на всякие международные суды.А некоторые пытаются сказать, что суд в Гааге, это первая инстанция, которую все должны исполнять - это не правда!
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Кретин, хотя бы понимаешь, что ты перечислил не технологию, не план, не последовательность действий, ты перечислил хаотические движения, характерные глупому дилетанту, клоуну, шуту, который напялил на себя корону.
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Встретятся, пуйло пошлет его в своей манере с кривой ухмылкой, ...я не я, и лошадь не моя, миру мир, два народа..., и что дальше то?
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Моня, обтекай. Тогда она прибежит, поплачится в Ленкины сиськи, и с соплями будет по телевизору рассказывать, что он не знал, не мог предвидеть, не продозревал...
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alex rozhenko успокойся уже со своим зеленским! обмен произошел ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ РАЗВЕДЧИКАМ , КОТОРЫЕ ДОБЫЛИ цемаха! вова просто попал в нужное время! хорош петь вове оды, обычное трепло он! где корабли которые арестованы вместе с моряками? не напрягай мозг, слушай конференцию бубочки!
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Что-то "клоун с булавой" постоянно попадает в нужное время что со снятием неприкосновенности, что с законом про импичмент, что с освобождением украинцев с российского плена. Один потужный сивочолый лидер 5 лет сидел с булавой - и ни разу в нужное время не попал.
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Ты реально дебил? При Порошенко были освобождены сотни наших людей.
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Откуда? Из подвалов днр, когда Украина напрямую вела переговоры с террористами?
Сколько человек освободили конкретно из российских тюрем кроме Савченко?
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Марк Твен говорил: Никогда не спорьте с идиотами, вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом.
Плюньте на соевых дебилов. Они просто дебилы.
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Вот только зелебобики даже не представляют, какое дно пробивают, опускаясь на всё низший и низший уровень.
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И тысячи погибли и сотни попали в плен.
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Неприкосновенность не снята а закон про импичмент провален. Все что было это все обычный треп
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Действительно ты зебот Какую нахрен неприкосновенность сняли В конституции статью убрали , а в кпк оставили благодаря сговору зе слуг оставили
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Вы пишете какой-то бред.Цемах никто, просто распиаренный Украиной "свидетель".Вы слишком преувеличиваете его значение в авиакатастрофе.Вы реально думаете, что прибывая столько времени в СбУ, будучи ценным свидетелем, Нидерланды и США, не допросили бы его ? Цемах - это фейк, бесполезный свидетель, полезный идиот, не более.Начинайте думать, а не выдумывать.
Да и все показания Цемаха, ничего не будут значить, так как эти заявления в видении Нидерландов будут звучать так : Выкрали, пытали, унижали, выбили показания.Да и все это абсолютно не важно, так как управлять системой БУК, могут только профессиональные военные, но не сепаратисты.Следовательно никакого доступа какому то левому с улице не кто никогда бы не дал, а сказки от него слушать о перемещениях..Ну такое...Все это херня, был бы действительно ценный свидетель и участник, уже бы сидел не в Украине, а в Штатах!!!
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Війна все одно не закінчиться.Не для того москалі її почали.щоб просто так перестати воювати.
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Миллионы... именно столько умерло от голода. Но ему пофиг, его предки "изяштерны" хорошо служили кремлю, зерно конфисковали выше плана.
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Хочет чтобы ***** обломало об Украину рога и сдохло. А не кормить его все новыми поколениями украинских детей. Статистика така - два дні, один загиблий, тому я поспішаю з датою зустрічі з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 35
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А ему сказали, что пока не будет разведения сторон в трех районах встречи не будет? Кремль на этом настаивает.
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А цього йому Богдан на вушко не нашіптував! То все Богдан винен!!!
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нада к новому году всєх прадать і на пмж в ізраїль
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Так все просто? Чтоб закончить войну надо просто провести встречу с ******? И ***** проникнется и все прекратит?
Яке ж воно тупе, боже-боже...
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рашка дождалась своего преза)) заодно еще одну галочку о встречах со знаменитостями можно поставить+фотку+мемуары написать "Как я остановил агрессию и установил малороссию в Украине")))
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Так перестали ж уже стрелять. Может уже на 15 км отвести войска?
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Зразу за Дніпро відвести. "Где-то посередине сойдемся"
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ну, зустрінешся ти, шмаркля, з ху"лом в живу, ну, подивишся йому підлесливо у вічі, ну, потиснеш руку своєму кумиру, і що? все, кацапи стріляти перестали, полоненних повернули і пішли нах з нашої землі? яке ж ти дурне і тупе, Господи! ну за що нам це все?? і головне, що 73% зебілів щелепи позвішували і шмарклями обтекли від такого грандіозного ходу гімнюка зеленого
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Ууу... раньше был ОДИН "сказочный д...***" а теперь их два! Я вот одного не пойму: он так натурально КОСИТ под "маняшу" или оно такое - по жизни!?
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Господи, какой же он тупой... Он что, реально думает уговорить путина прекратить войну??? Типа сделает путе приятное ртом, путя расчувствуется, и заберет войска с Донбасса??? Да путин срал на все уговоры, а на зелю отдельно два раза. С русней нельзя договориться, русню могут остановить только танки. И санкции. Т.к. санкции = деньги, а деньги = танки.
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Ну какие там "танки" - оно тяжелее микрофона ничего в рученки не брало... Ну... еще рот-ом умеет... А увидит "танка" - жидко опорожниться!
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Это ты тупой думая что он думает уговорить путена.
У него другие цели...
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Статистика такая, что как армией стал рулить новый преЗЕдент, и проталкивать свой "мир".
Количество погибших и потерянных территорий УВЕЛИЧИЛОСЬ!

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А у Пороха "статістіка" була значно краще, бо у нього атвєткі були значно потужніше.
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Да-а-а, давно я уже про ответки не слышал... Слышу только как наших металлом поливают...........
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Люди искусства - чего бы мы без них делали? Придумают себе образ, так и идут с ним по жизни! Ну чего Пу с тобой встречаться? Встречаются с теми, кто хоть что-то решает, а с тобой, ну какой резон - сопли тебе утереть? Может ему с Аваковым встретиться?
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Да подпиши сдачу и какое то время не будет погибших зато страны не будет
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А де вони подінуться? Орки "пєрєстанут стеляць"?
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Як ветерани до Зеленського ходили

Статистика така - два дні, один загиблий, тому я поспішаю з датою зустрічі з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6329

Victor Tregubov: Привіт, рідні.

Я трішечки поспілкувався з паном Володимиром Зеленським. Забігаючи наперед скажу, що спілкування було не зовсім теплим, в чому, здебільшого, моя провина - не дотримався етикету привітання. Але, принаймні, певний конструктив був - я маю, що вам розповісти.

Сьогодні на пів на п'яту до Офісу президента запросили групу ветеранів - майже повністю з тих, хто так чи інакше виходив на акції протесту проти нього, або навіть організовував їх. На жаль, я не знаю багатьох в обличчя - були азовці, зокрема Матрос, був Жора Турчак, був Карась, був Саша Погребиський - загалом близько дюжини осіб. Ну і я, ваш покірний. З "того боку", окрім власне Зеленського, були Андрій Єрмак, Микола Тищенко, генерал Хомчак. Була й така собі "проміжна сторона" - по-перше, керівництво Мінвету, по-друге - Фацевич, голова Нацполіції, по-третє - Єгор Чернєв, ветеран, що пройшов до парламенту по списку Слуги народа. Може, когось забув. Я зараз спробую переказати півтори години жвавої бесіди по пам'яті, тож вибачте, якщо щось впущу. Також, очевидно, що свої питання та репліки я пам'ятаю краще, ніж репліки колег - це не тому, що я так себе люблю, просто пам'ять людська так влаштована.

Бесіда почалася майже без вступного слова, але якось швидко перескочила на тему звільнення заручників. Це взагалі в команді Зеленського вважають великою перемогою і яскравим свідченням, що їм і далі все вдаватиметься, тож треба вірити. Особисто Зеленський вважає, що вдало склеїв простачка, і що дуже вигідно здійснив обмін. Обурювався на критику щодо Цемаха - за його словами, той був абсолютним нулем та пустишкою в якості свідка.

Тут я трішки не витримав і запитався, як же так сталося, що відразу після цього голандський парламент одноголосно проголосував за початок розслідування ролі України в загибелі Боїнга.

Зеленський попросив вимкнути камеру (так я дізнався, що була ввімкнута якась камера) та досить емоційно пояснив, що до цього мав переговори на усіх рівнях з голандцями, які взяли з Цемаха усе, що можна взяти, і повністю схвалили його передачу.

- То що, виходить, вас голандці кинули? - перепитав я.

Мені пояснили, що голандці взагалі виявилися не дуже лояльними партнерами - он як голосували за повернення РФ у ПАСЕ.

(в принципі, вірю. Тільки вбачаю певну проблему в том, що нашого очільника можуть кинути голандці - йому ще з росіянами говорити…)

Взагалі з західною підтримкою, за словами Зеленського, в України проблеми: викручують руки по Мінських угодах, прямо дають зрозуміти, що не хочуть бачити Україну в НАТО, хочуть позбутися санкцій.

(ні, я не став згадувати попередника, який якось з цим впорався - припустимо, обрання Зеленського частина західних лідерів справді могла сприйняти як можливість позбутися попередніх домовленостей)

- Я б сам відмовився від Мінських, в перший же день хотів! - казав він, - але мені дали зрозуміти, що автоматично знімуть санкції.

Далі мова пішла про розведення. За словами наших візаві, мова поки що йде лише про окремі пункти, і про невеликі дистанції.

- Ну, ви ж воювали, знаєте, що відійти на 500 метрів - можна швидко й повернутися - переконував Хомчак.

Присутні мали певні сумніви. Як на мене - то залежно від ділянки. ДУЖЕ залежно від ділянки.

За версією влади, сірої зони не буде взагалі. В населених пунктах буде українська влада, українські поліцейські сили та військові Спільного центру по контролю та координації (росіян там немає - я спершу трішки офонарів, бо коли я служив, їх там була половина, але Хомчак нагадав мені, що вони звідти вийшли). А якщо що - ВСУ підтягнеться.
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Мені не дуже віриться в ефективність такого захисту, особливо якщо ворог піде всерйоз. Але, принаймні, цього разу конкретно пояснили, як вони взагалі уявляють ситуацію.

Зеленський сподівається вирішити справи з Донбасом за рік. Якщо за рік не вдасться - схильний, цитую "вибудувати вал" - я це зрозумів, як повернення до діючого статус-кво з ізоляцією окупованих територій. Взагалі, він впевнений, що у будь-який момент може зіскочити і повернутись до цього стану (а от я - ні). Але цей варіант він розглядає, як негативний, тому прагне до реінтеграції.

Власне, це й було найважливіший для мене запитанням - як він розглядає реінтеграцію, на що готовий піти і що буде пропонувати Путіну. Але саме на це я відповіді й не отримав. Зеленський прямо стверджує, що форсував процес мирних перемовин для виходу на Нормандський формат і прямого діалогу з Путіним. Але що він йому запропонує? Тут він посилається на те, що такі речі не розголошуються, і просить просто дати йому шанс.

Власне, це і є головна проблема особисто для мене. Я вголос зауважив - нічого особистого, та я не вірю, що квнщик затащить кдбшника.

Це справді так. Зеленський може вірити в свою зорю. Навіть якщо вважати, що він повністю щирий, мене лякає думка, що така людина, як він, від імені моєї країни буде торгуватися з такою людиною, як Путін. Зеленський ж стверджує, що вони просто обміняються умовами, а він зможе з цих запропонованих варіантів обрати найкращий, та не нарватися на негативні.

І так, він каже, що розглядає можливість проведення виборів на окупованих територіях, якщо російські війська підуть, а українські збройні сили - не зайдуть (хоча, можливо, зайдуть інші українські державні органи). І це будуть вибори за українськими законами, хоча він впевнений, що, на жаль, на них все одно переможуть місцеві "авторитети".

(тут я зауважив, що для того, щоб вибори пройшли за українськими законами, партії "місцевих авторитетів" мають бути зареєстровані в Мінюсті України. Він чомусь впевнений, що для них це проблемою не буде. Мені здалося, він просто не знає, як це робиться)

Зрештою, наприкінці бесіди Зеленський, як на мене, зробив велику помилку. Йому вже час було йти - здається, мала бути телефонна розмова з одним з європейських лідерів. Саша Погребиський попросив його передати привіт Богдану та вимагати від нього вибачень перед ветеранами. Адже Богдан звинуватив мітингуючих 6 жовтня у тому, що вони збиралися за гроші. А йому - та іншим присутнім там ветеранам - трішки образливо це чути.

- Хлопці, - каже Зеленський своїм характерним тоном, - 99% з вас нормальні люди. Але є ж 1%… Коротше, мені ж теж кладуть на стіл записи. Я ж знаю, хто з ким про що домовлявся і хто кому скільки платив. А привіт Богдану я передам.

Усю бесіду Зеленський намагався будувати діалог на емоційній ноті "мужики, я свій". Якщо йому й вдалося з кимось встановити якийсь емоційний контакт, то цей фініш, судячи з витягнутих облич поряд, його лихо порвав. Просто так вийшло, що більшість з присутніх там людей точно знала, що ніхто на цьому мітингу за гроші не стояв. І одне з двох - або людина перед нами кидає слабенький понт, невдало вбиваючи між нами клин, або - що, може, й гірше - йому локшину на вуха вішають не тільки голандці, а й власні спецслужби. Ну б**дь. Нормально ж спілкувались.

(десь в цей момент я зрозумів, що "ну б**дь!" кажу вголос, а не про себе, і стулив пельку)

Далі Зеленський пішов, а хлопці ще певний час дискутували з іншими присутніми. Особливо палко сперечалися азовці з Фацевичем, виясняючи, хто більше не правий у сутичках на шляху до Золотого, їхні побратими чи поліція. Але я невдовзі пішов геть.

Якщо вам цікаве моє враження - для мене ця розмова дещо прояснила, але нічого не змінила. Навіть якби я змусив себе повірити в щирість Зеленського, я не потягну змусити себе повірити в його професійність як дипломата. Я не можу на це ставити долю моєї країни. А це означає, що я буду й надалі протестувати - можливо, тепер із більш чітким усвідомленням, що і як відбувається. І в якій ми ситуації.
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вот и главненькое : "Але що він йому (Путину) запропонує? Тут він посилається на те, що такі речі не розголошуються, і просить просто дати йому шанс." тайные переговоры будут, одним словом.
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Олександр Погребиський: Насправді Вітя вже багато чого описав я тільки додам, чого у Віті немає.

Відпочатку в залі поставили дві камери, але у один момент Зеленський сказав їх виключити, взагалом привід ніби був бо наче інсайдик злив, але насправді це вже чули з різних джерел.
Далі я напишу про те які, питання задавав я

- Якщо ви посилаєтесь на Мінськ, як документ, що забов'язує нас відводити війська, чи збираєтесь ви піднімати питання на міжнародних зустрічах, зокрема у Франції вивід ворожих сил і засобів з Дебальцево, адже по Мінську Дебальцево має залишитись під нашим контролем?

- Це питання підніматись не буде.
- Вибори на окупованих територіях будуть проводитись після того як наші війська зайдуть?
- Ні без наших військ.

Ну і третє була вимога по Богдану, але Вітя вже це описав....
Богдан має вибачитись перед ветеранами за 06.10., та публікацію про нібито проплачених мітингуючих.
Але Зеленський пояснив, що йому приносять роздруківки..... і там пишуть про якісь суми....Чи на роздруківках були «Славнозвісні Скріни» залишилось невідомим, так як Зеленський поспішав.

Від мене:
Невідомим залишилась позиція стосовно цілей, невпевненою виглядала позиція, постійно діалог зводився до звільнення полонених....
Вийшли ні з чим.....

Можливо будуть зустрічі ще....невідомо чи нас покличуть знову.

https://ibigdan.livejournal.com/24208526.html
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торопиться надо когда понос...или блох ловишь!
в остальном...надо взвешивать каждое слово и каждое телодвижение...
поспешил - людей насмешил!!! хотя...кому это говорить )))
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Диванная соевая дивизия не согласна с такой арифметикой! Торопится они считают не нужно так как у них потери не такие критические, разве что когда инсульт у кого и тому подобное
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А Вы считаете, что встреча Зели с Путей автоматически прекратит эти гибели?
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А Вы считаете, что не встреча Зели с Путей автоматически прекратит эти гибели?
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Я считаю, что война будут продолжаться столько, сколько захочет Путин. Вне зависимости от того, будет встреча или нет. Путин заинтересован убивать украинцев и он это будет делать до тех пор, пока они не сдадутся. Договориться с Путиным о чем-либо, кроме капитуляции невозможно, потому что Путину никакая другая договоренность не нужна и не интересна.

Единственное, что мы можем сделать - отбить у него охоту воевать, сделав это максимально невыгодным. Но для этого уж точно не надо кричать о том, как сильно Зеля хочет пожать руку Путину и на какие уступки он готов пойти за это сомнительное право. Это автоматически ослабляет переговорную позицию на будущей встрече.

Судите сами: будет ли Вас уважать девушка, которую Вы несколько месяцев уламывали пойти с Вами на свидание, выполняя все ее капризы? Ей выгоднее будет динамить Вас, выдвигая все новые условия. И даже если Вы уговорите ее и она придет на свидание, то на свидании она будет диктовать свои условия и как только ей что-то не понравится - развернется и уйдет. Так и поступит Путин, если Зеле удастся уговорить его на встречу: он просто будет диктовать условия, а если Зеля откажется их принять - пошлет Зелю и уедет из Парижа. А потом за право слледующей встречи Зеля будет еще полгода бегать за Путиным и идти на новые уступки
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давайте немного бильш стысло, нет времени читать опусы на по страницы)) что вы вкладываете в слово капитуляция?
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это все называется "принуждение к миру" со стороны Путина, как было с Грузией и Абхазией.
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по-перше хутін - *****.
по-друге, московія НІКОЛИ не виконувала ніяких домовленостей, доведено історією.
І не треба нам розповідати "майси", все з тобою вже зрозуміло.
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Моника Зеленски жаждет встречи с ****** из-за статистики по погибшим, которая ниже смертности от алкоголя и ДТП.

Значит дело совсем не в погибших бойцах ВСУ.
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Если отремонтировать дороги, то ежедневных погибших будет меньше в разы, и путлеру ни на какие уступки не надо идти...
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Радує майже 100% солідарність у коментах.
Уже зрозуміло навіть пересічним (і не персічним) українцям,
що Хрен Моржовий мир дасть тільки на своїх умовах.
Це розуміють і на Заході.
А Зе чомусь так добивається цієї зустрічі.
Як кажуть "Коваль коня кує, а жаба і собі ногу підставляє".
Єдине, що може спинити цю війну, це дошкульні удари по ворогу.
І мне тільки на фронті.
Підйом економіки України, зростання рівня життя її громадян
знецінять усю ворожу пропоганду, заставлять русофілів лікті собі кусати і
подумати нарешті, куди їх завела віра в "богоізбранность" себе і свого ідола .
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Не удивлюсь , что он еще и в Деда Мороза верит .
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Этот упырь на хайпе 'заботе о людях' просто хочет слить Украину под кацапию.
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А чому ти, ідіот, вирішив, що після твоєї зустрічі з Путіним це припиниться?
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Статистика такая - два дня, один погибший

Их кровь на руках зеленого капитулянта. Как и кровь украинских героев, которые погибли освобождая землю Украины.(занимая "серую зону").
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"один погибший" - это у него "статистика", а он еще и мерзкий циник. о погибших так не говорят, да этот Зеля насквозь пропитан цинизмом и насмешками над человеческой жизнью (не жидовской).
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Монику никто из представителей армии не уполномачивал вести переговоры о капитуляции ради спасения их жизней, они добровольно воюют. А те, кто не хочет защищать Украину - могут в любой день уйти.
Поэтому Моника спекулирует псевдо пацифизмом, которым лишь прикрывает финансковые схемы Коломойского
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А те, кто не хочет защищать Украину - могут в любой день уйти и устроиться в Квартал 95
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все равно моника круче чем предшественница)) Моника хотя бы президенту подчиняется а предшественница подлизывала какому-то вице-президенту и увольняла ген.прокурора по его команде. Нынешняя моника круче, с яйцами
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Хорошо в свое время разыграть из себя дурака.Гораций
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Моя сестра складає 91 долар на годину на ноутбуці. Її звільнили з роботи протягом трьох місяців, але останній раз її зарплата становила 20 835 доларів США, працюючи на ноутбуці кілька г0динн.
Так я і почав .... >>>>>> w­w­w­.­C­a­s­h­F­l­o­w­7­7­.­C­o­m
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Моя сестра складає 91 долар на годину на ноутбуці. Її звільнили з роботи протягом трьох місяців, але останній раз її зарплата становила 20 835 доларів США, працюючи на ноутбуці кілька г0дин.
Так я і почав .... >>>>>> w­w­w­.­C­a­s­h­F­l­o­w­7­7­.­C­o­m
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Так ты же об етом и договорился с Путиным чтобы он каждый день убивал одного и калечил двоих наших воинов. Или забыл как договорился с ним о одностороннем обстреле наших позиций а нашим приказал простоперестатьстрелять?
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куда ты торопишься, вова. убивает путин.
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Так ето же результат твоих прошлых переговоров с ******.
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ты падло торопишься выполнить то зачем тебя поставили - проиграть войну, сдать Украину рашистам, зеля таких как ты не просто гнать надо а вешать как муссолини
кровь этого погибшего защитника Украины на твоих руках это ты его убил полицай
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Да выбрали преза. У него еще и склероз, россияйцы недавно сказали, что они не могут прекратить стрелять их боевики не слушаются.
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Защита украинских граждан это обязанность )(уйла? Он чего накурился перед встречей?
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