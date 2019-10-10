 Статистика така - два дні, один загиблий, тому я поспішаю з датою зустрічі з Путіним, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ.

"У мене вже є варіанти дат, на які ми погоджуємося, тому що я рахую кожен день. У мене дуже просто ... статистика така - два дні, одна людина. Всі говорять, куди ти рвешся ... Я рвуся? У мене табличка з прізвищами - два дні, одна людина. Так потрібно мені поспішати?" - сказав Зеленський, відповідаючи на питання про те, коли відбудеться зустріч "нормандської четвірки".

Він також повідомив, що 9 жовтня спілкувався з канцлером Німеччини Меркель і питання зустрічі порушувалося.

"Вони (Німеччина. - Ред.) будуть обговорювати це питання з французькою стороною в найближчі дні ... І потім вони будуть пропонувати дату російській стороні", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо ми хочемо завершити війну - зустріч із Путіним має бути, поки що у форматі "нормандської четвірки", - Зеленський