 Статистика така - два дні, один загиблий, тому я поспішаю з датою зустрічі з Путіним, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ.
"У мене вже є варіанти дат, на які ми погоджуємося, тому що я рахую кожен день. У мене дуже просто ... статистика така - два дні, одна людина. Всі говорять, куди ти рвешся ... Я рвуся? У мене табличка з прізвищами - два дні, одна людина. Так потрібно мені поспішати?" - сказав Зеленський, відповідаючи на питання про те, коли відбудеться зустріч "нормандської четвірки".
Він також повідомив, що 9 жовтня спілкувався з канцлером Німеччини Меркель і питання зустрічі порушувалося.
"Вони (Німеччина. - Ред.) будуть обговорювати це питання з французькою стороною в найближчі дні ... І потім вони будуть пропонувати дату російській стороні", - сказав Зеленський.
А как освобождает трибунал можно посмотреть на примере кораблей. Эту часть решения трибунала раша просто проигнорировала - и как с гуся вода.
Никакой трибунал, не имееет отношения к освобождению моряков и тем более к обмену пленными.Россия как и США, не признают никакие решения этих судов (нет ратификации статутов).Они (США и РФ), считают свои суды первой инстанцией.Суд в Гааге (военный суд), 4-5 месяцев назад вынес приговор по Афганистану, против США.Штаты в ответ ввели санкции против судей, которые выносили решения.Хватит выдавать желаемое за действительное.Плевать все хотели на Гаагу, что США, что Россия.
Сколько человек освободили конкретно из российских тюрем кроме Савченко?
Плюньте на соевых дебилов. Они просто дебилы.
Да и все показания Цемаха, ничего не будут значить, так как эти заявления в видении Нидерландов будут звучать так : Выкрали, пытали, унижали, выбили показания.Да и все это абсолютно не важно, так как управлять системой БУК, могут только профессиональные военные, но не сепаратисты.Следовательно никакого доступа какому то левому с улице не кто никогда бы не дал, а сказки от него слушать о перемещениях..Ну такое...Все это херня, был бы действительно ценный свидетель и участник, уже бы сидел не в Украине, а в Штатах!!!
Яке ж воно тупе, боже-боже...
У него другие цели...
Количество погибших и потерянных территорий УВЕЛИЧИЛОСЬ!
Victor Tregubov: Привіт, рідні.
Я трішечки поспілкувався з паном Володимиром Зеленським. Забігаючи наперед скажу, що спілкування було не зовсім теплим, в чому, здебільшого, моя провина - не дотримався етикету привітання. Але, принаймні, певний конструктив був - я маю, що вам розповісти.
Сьогодні на пів на п'яту до Офісу президента запросили групу ветеранів - майже повністю з тих, хто так чи інакше виходив на акції протесту проти нього, або навіть організовував їх. На жаль, я не знаю багатьох в обличчя - були азовці, зокрема Матрос, був Жора Турчак, був Карась, був Саша Погребиський - загалом близько дюжини осіб. Ну і я, ваш покірний. З "того боку", окрім власне Зеленського, були Андрій Єрмак, Микола Тищенко, генерал Хомчак. Була й така собі "проміжна сторона" - по-перше, керівництво Мінвету, по-друге - Фацевич, голова Нацполіції, по-третє - Єгор Чернєв, ветеран, що пройшов до парламенту по списку Слуги народа. Може, когось забув. Я зараз спробую переказати півтори години жвавої бесіди по пам'яті, тож вибачте, якщо щось впущу. Також, очевидно, що свої питання та репліки я пам'ятаю краще, ніж репліки колег - це не тому, що я так себе люблю, просто пам'ять людська так влаштована.
Бесіда почалася майже без вступного слова, але якось швидко перескочила на тему звільнення заручників. Це взагалі в команді Зеленського вважають великою перемогою і яскравим свідченням, що їм і далі все вдаватиметься, тож треба вірити. Особисто Зеленський вважає, що вдало склеїв простачка, і що дуже вигідно здійснив обмін. Обурювався на критику щодо Цемаха - за його словами, той був абсолютним нулем та пустишкою в якості свідка.
Тут я трішки не витримав і запитався, як же так сталося, що відразу після цього голандський парламент одноголосно проголосував за початок розслідування ролі України в загибелі Боїнга.
Зеленський попросив вимкнути камеру (так я дізнався, що була ввімкнута якась камера) та досить емоційно пояснив, що до цього мав переговори на усіх рівнях з голандцями, які взяли з Цемаха усе, що можна взяти, і повністю схвалили його передачу.
- То що, виходить, вас голандці кинули? - перепитав я.
Мені пояснили, що голандці взагалі виявилися не дуже лояльними партнерами - он як голосували за повернення РФ у ПАСЕ.
(в принципі, вірю. Тільки вбачаю певну проблему в том, що нашого очільника можуть кинути голандці - йому ще з росіянами говорити…)
Взагалі з західною підтримкою, за словами Зеленського, в України проблеми: викручують руки по Мінських угодах, прямо дають зрозуміти, що не хочуть бачити Україну в НАТО, хочуть позбутися санкцій.
(ні, я не став згадувати попередника, який якось з цим впорався - припустимо, обрання Зеленського частина західних лідерів справді могла сприйняти як можливість позбутися попередніх домовленостей)
- Я б сам відмовився від Мінських, в перший же день хотів! - казав він, - але мені дали зрозуміти, що автоматично знімуть санкції.
Далі мова пішла про розведення. За словами наших візаві, мова поки що йде лише про окремі пункти, і про невеликі дистанції.
- Ну, ви ж воювали, знаєте, що відійти на 500 метрів - можна швидко й повернутися - переконував Хомчак.
Присутні мали певні сумніви. Як на мене - то залежно від ділянки. ДУЖЕ залежно від ділянки.
За версією влади, сірої зони не буде взагалі. В населених пунктах буде українська влада, українські поліцейські сили та військові Спільного центру по контролю та координації (росіян там немає - я спершу трішки офонарів, бо коли я служив, їх там була половина, але Хомчак нагадав мені, що вони звідти вийшли). А якщо що - ВСУ підтягнеться.
Зеленський сподівається вирішити справи з Донбасом за рік. Якщо за рік не вдасться - схильний, цитую "вибудувати вал" - я це зрозумів, як повернення до діючого статус-кво з ізоляцією окупованих територій. Взагалі, він впевнений, що у будь-який момент може зіскочити і повернутись до цього стану (а от я - ні). Але цей варіант він розглядає, як негативний, тому прагне до реінтеграції.
Власне, це й було найважливіший для мене запитанням - як він розглядає реінтеграцію, на що готовий піти і що буде пропонувати Путіну. Але саме на це я відповіді й не отримав. Зеленський прямо стверджує, що форсував процес мирних перемовин для виходу на Нормандський формат і прямого діалогу з Путіним. Але що він йому запропонує? Тут він посилається на те, що такі речі не розголошуються, і просить просто дати йому шанс.
Власне, це і є головна проблема особисто для мене. Я вголос зауважив - нічого особистого, та я не вірю, що квнщик затащить кдбшника.
Це справді так. Зеленський може вірити в свою зорю. Навіть якщо вважати, що він повністю щирий, мене лякає думка, що така людина, як він, від імені моєї країни буде торгуватися з такою людиною, як Путін. Зеленський ж стверджує, що вони просто обміняються умовами, а він зможе з цих запропонованих варіантів обрати найкращий, та не нарватися на негативні.
І так, він каже, що розглядає можливість проведення виборів на окупованих територіях, якщо російські війська підуть, а українські збройні сили - не зайдуть (хоча, можливо, зайдуть інші українські державні органи). І це будуть вибори за українськими законами, хоча він впевнений, що, на жаль, на них все одно переможуть місцеві "авторитети".
(тут я зауважив, що для того, щоб вибори пройшли за українськими законами, партії "місцевих авторитетів" мають бути зареєстровані в Мінюсті України. Він чомусь впевнений, що для них це проблемою не буде. Мені здалося, він просто не знає, як це робиться)
Зрештою, наприкінці бесіди Зеленський, як на мене, зробив велику помилку. Йому вже час було йти - здається, мала бути телефонна розмова з одним з європейських лідерів. Саша Погребиський попросив його передати привіт Богдану та вимагати від нього вибачень перед ветеранами. Адже Богдан звинуватив мітингуючих 6 жовтня у тому, що вони збиралися за гроші. А йому - та іншим присутнім там ветеранам - трішки образливо це чути.
- Хлопці, - каже Зеленський своїм характерним тоном, - 99% з вас нормальні люди. Але є ж 1%… Коротше, мені ж теж кладуть на стіл записи. Я ж знаю, хто з ким про що домовлявся і хто кому скільки платив. А привіт Богдану я передам.
Усю бесіду Зеленський намагався будувати діалог на емоційній ноті "мужики, я свій". Якщо йому й вдалося з кимось встановити якийсь емоційний контакт, то цей фініш, судячи з витягнутих облич поряд, його лихо порвав. Просто так вийшло, що більшість з присутніх там людей точно знала, що ніхто на цьому мітингу за гроші не стояв. І одне з двох - або людина перед нами кидає слабенький понт, невдало вбиваючи між нами клин, або - що, може, й гірше - йому локшину на вуха вішають не тільки голандці, а й власні спецслужби. Ну б**дь. Нормально ж спілкувались.
(десь в цей момент я зрозумів, що "ну б**дь!" кажу вголос, а не про себе, і стулив пельку)
Далі Зеленський пішов, а хлопці ще певний час дискутували з іншими присутніми. Особливо палко сперечалися азовці з Фацевичем, виясняючи, хто більше не правий у сутичках на шляху до Золотого, їхні побратими чи поліція. Але я невдовзі пішов геть.
Якщо вам цікаве моє враження - для мене ця розмова дещо прояснила, але нічого не змінила. Навіть якби я змусив себе повірити в щирість Зеленського, я не потягну змусити себе повірити в його професійність як дипломата. Я не можу на це ставити долю моєї країни. А це означає, що я буду й надалі протестувати - можливо, тепер із більш чітким усвідомленням, що і як відбувається. І в якій ми ситуації.
Відпочатку в залі поставили дві камери, але у один момент Зеленський сказав їх виключити, взагалом привід ніби був бо наче інсайдик злив, але насправді це вже чули з різних джерел.
Далі я напишу про те які, питання задавав я
- Якщо ви посилаєтесь на Мінськ, як документ, що забов'язує нас відводити війська, чи збираєтесь ви піднімати питання на міжнародних зустрічах, зокрема у Франції вивід ворожих сил і засобів з Дебальцево, адже по Мінську Дебальцево має залишитись під нашим контролем?
- Це питання підніматись не буде.
- Вибори на окупованих територіях будуть проводитись після того як наші війська зайдуть?
- Ні без наших військ.
Ну і третє була вимога по Богдану, але Вітя вже це описав....
Богдан має вибачитись перед ветеранами за 06.10., та публікацію про нібито проплачених мітингуючих.
Але Зеленський пояснив, що йому приносять роздруківки..... і там пишуть про якісь суми....Чи на роздруківках були «Славнозвісні Скріни» залишилось невідомим, так як Зеленський поспішав.
Від мене:
Невідомим залишилась позиція стосовно цілей, невпевненою виглядала позиція, постійно діалог зводився до звільнення полонених....
Вийшли ні з чим.....
Можливо будуть зустрічі ще....невідомо чи нас покличуть знову.
https://ibigdan.livejournal.com/24208526.html
в остальном...надо взвешивать каждое слово и каждое телодвижение...
поспешил - людей насмешил!!! хотя...кому это говорить )))
Единственное, что мы можем сделать - отбить у него охоту воевать, сделав это максимально невыгодным. Но для этого уж точно не надо кричать о том, как сильно Зеля хочет пожать руку Путину и на какие уступки он готов пойти за это сомнительное право. Это автоматически ослабляет переговорную позицию на будущей встрече.
Судите сами: будет ли Вас уважать девушка, которую Вы несколько месяцев уламывали пойти с Вами на свидание, выполняя все ее капризы? Ей выгоднее будет динамить Вас, выдвигая все новые условия. И даже если Вы уговорите ее и она придет на свидание, то на свидании она будет диктовать свои условия и как только ей что-то не понравится - развернется и уйдет. Так и поступит Путин, если Зеле удастся уговорить его на встречу: он просто будет диктовать условия, а если Зеля откажется их принять - пошлет Зелю и уедет из Парижа. А потом за право слледующей встречи Зеля будет еще полгода бегать за Путиным и идти на новые уступки
по-друге, московія НІКОЛИ не виконувала ніяких домовленостей, доведено історією.
І не треба нам розповідати "майси", все з тобою вже зрозуміло.
Значит дело совсем не в погибших бойцах ВСУ.
Уже зрозуміло навіть пересічним (і не персічним) українцям,
що Хрен Моржовий мир дасть тільки на своїх умовах.
Це розуміють і на Заході.
А Зе чомусь так добивається цієї зустрічі.
Як кажуть "Коваль коня кує, а жаба і собі ногу підставляє".
Єдине, що може спинити цю війну, це дошкульні удари по ворогу.
І мне тільки на фронті.
Підйом економіки України, зростання рівня життя її громадян
знецінять усю ворожу пропоганду, заставлять русофілів лікті собі кусати і
подумати нарешті, куди їх завела віра в "богоізбранность" себе і свого ідола .
Их кровь на руках зеленого капитулянта. Как и кровь украинских героев, которые погибли освобождая землю Украины.(занимая "серую зону").
Поэтому Моника спекулирует псевдо пацифизмом, которым лишь прикрывает финансковые схемы Коломойского
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кровь этого погибшего защитника Украины на твоих руках это ты его убил полицай