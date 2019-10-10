 Я не боюся Майдану, але запевняю - кровопролиття не буде, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час спілкування з журналістами в межах пресмарафону в четвер у Києві.
"Порошенко відчув, що "формула Штайнмаєра" це ключик... Помилка Порошенка лише в одному - він думає, що він може бути лідером іншого Майдану. Він проти розведення (сил) і йому здається, що через це може бути Майдан. Він дещо підштовхує людей і своїми ЗМІ, і своїми діями", - сказав Зеленський.
Говорячи про те, чи готовий він до діалогу з людьми, які виходять на Майдан, і яка буде його реакція, Зеленський зазначив: "Я спілкуюся з людьми, і я готовий спілкуватися... Я нічого цього не боюся, в будь-який момент, у будь-яку секунду, якщо дійсно суспільство не захоче, щоб моя команда продовжувала, щоб я не був президентом, дивіться, кровопролиття не буде, я дуже спокійно до цього ставлюся".
"Але люди мають знати, що вони оберуть - вони точно не оберуть припинення війни і вони будуть вибирати з того меню товарів, які є на ринку, цьому продажному політичному ринку. Вони і зараз можуть подивитися, які є люди...", - резюмував Президент.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".
6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.
Вова, ты уже кровопролитие на Донбассе остановил?
Что же ты тогда 06.10.2019 свозил к центру Киева каких то вооруженных мужчин в зеленых машинах???
Клоун-зеленский давно переплюнул витю ростовского.
Яныку привет!!!
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Ізраіль ... І всі діла...
То что бы уместно на выборах и год назад теперь выглядит идиотизмом и заевшей пластинкой.
У Зеленского теперь и в подцепленном триппере будет порох виноват. Теперь этим он только злит людей.
Так я і почав .... >>>>>> www.CashFlow77.Com
На щастя Зе, дурних багато.
Roman Kulyk
@R_Kulyk
Зеленський: "Послабляти мене різними акціями не треба". Та ти себе сам послабляє жорсткіше будь-яких наших акцій. Сьогоднішньою прес-конфренцією так точно. Вона ще далека від завершення, а нарід прозріває від її вигляду та поведінки президента. Несеться потяг треша.
Устроить встречный, контролируемый пожар!
Гарантировать отсутствие жертв можно только в одном случае, когда ты контролируешь обе стороны.
потому надо чтобы его кровь пролилась
и чем побыстрее, он же торопится