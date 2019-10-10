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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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 Я не боюся Майдану, але запевняю - кровопролиття не буде, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кровопролиття в разі організації масових акцій не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час спілкування з журналістами в межах пресмарафону в четвер у Києві.

"Порошенко відчув, що "формула Штайнмаєра" це ключик... Помилка Порошенка лише в одному - він думає, що він може бути лідером іншого Майдану. Він проти розведення (сил) і йому здається, що через це може бути Майдан. Він дещо підштовхує людей і своїми ЗМІ, і своїми діями", - сказав Зеленський.

Говорячи про те, чи готовий він до діалогу з людьми, які виходять на Майдан, і яка буде його реакція, Зеленський зазначив: "Я спілкуюся з людьми, і я готовий спілкуватися... Я нічого цього не боюся, в будь-який момент, у будь-яку секунду, якщо дійсно суспільство не захоче, щоб моя команда продовжувала, щоб я не був президентом, дивіться, кровопролиття не буде, я дуже спокійно до цього ставлюся".

"Але люди мають знати, що вони оберуть - вони точно не оберуть припинення війни і вони будуть вибирати з того меню товарів, які є на ринку, цьому продажному політичному ринку. Вони і зараз можуть подивитися, які є люди...", - резюмував Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єдина сторона, яка отримує перемогу, від "формули Штайнмаєра", це Росія, - євродепутатка Калнієте

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153176
 
 
 Топ коментарі
 
По сути это интервью - приговор себе. По крайней мере как президенту. Надеюсь только на этом все и закончится.
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Старая песня о главном. Я готов к Майдану, но заверяю - кровопролития не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3416
Никто на акциях протеста против капитуляции даже не вспоминает Пороха. Партийную символику рекомендуют не использовать.

О чем Моника лопочет?
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А сегодня что мешает?Вот прямо сейчас возьми листик, напиши что думаешь и иди одиночным пикетом, или не хочешь?
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Бійся бобік,бійся.порох ні до чого. порох теж тварь ще та.Справжні люди тебе знесуть.ти дуже багато зсебе думаєш.Не хочу ругатись.Краще промовчу.
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"но заверяю - кровопролития не будет, - Зеленский"

Вова, ты уже кровопролитие на Донбассе остановил?
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Не надо манипулировать, ЗЕ! В воскресенье на Майдане были и представители "Батькивщини", и "Свободы", и Меджлиса, которые туда точно не из-за призывов Порошенко пришли! Во всяком случае, первых двое трудно назвать лояльными к Пороху.
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Серъезно кровопролития не будет???
Что же ты тогда 06.10.2019 свозил к центру Киева каких то вооруженных мужчин в зеленых машинах???
Клоун-зеленский давно переплюнул витю ростовского.
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Зебобик, наконец ты начал понимать, что тебе надо собирать вещи на Ростов!

Яныку привет!!!
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Майдана не буде, буде путч.......... )))))) або : "кіна не буде, будуть танці" !!!!!
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А поки ...лобзання !.. Я не боюся Майдану, але запевняю - кровопролиття не буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7443
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.Я не боюся Майдану, але запевняю - кровопролиття не буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8329...
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Революції виникають там, де є для цього підгрунття. А внас воно є завжди....
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Так ёжику понятно, что кровопролития не будет. Кто за тебя, зебила, кровь лить будет? Тебе бы успеть из Украины непонятно куда сдернуть...
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Вчора , депутати , активісти , ветерани АТО ООС , міста Сміли Черкаської обл , направили звернення до президента Зеленського , де висловили свій протест проти формули Штайнмаєра , капітуляції , та відведення ЗСУ з позицій !
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може хоч цього не випустять, ну та не цікаво, ще один буде звідти корчити легітимного.
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Який Ростов ? Про що ви кажете ?
Ізраіль ... І всі діла... Я не боюся Майдану, але запевняю - кровопролиття не буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9184
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Если не боится то пускай уже сейчас подыскивает домик возле легетивного
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шо, одразу стрілятиме беніна шмаркля? Чи почекає трохи?
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кровопролития не надо конечно, но брансбойтами с холодной водой можно попробовать. Эти патриоты уже надоели всем. Посмотрим сколько их припрется.
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Так ты говоришь-животное житомирское???
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Петруха больной человек,слишком сильно он любит деньги,власть и бухло. Такой себе украинский Ельцин винницкого разлива еврейских кровей.
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По данныи Луценко,на руках у населения до пять миллионов стволов!!! С таким арсеналом можно Китай захватить, не то ,что Зе на Ростов отправить.
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Зелень ти погана , у тебе параноя ! Причому тут Порошенко ?? Подивися скільки партій проти твоєї дурості ! Партія "БЮТ " -то теж Порошенко ? А партія "Голос " -теж Порошенко ??? Партії які проти капітуляції, та формули Штайнмаєра--" БЮТ ", " ЕС ", "Голос", "НФ" , Радикальна партія Ляшка " спілки ветеранів АТО_ООС , волонтерські організації , і і і !!!
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А что вы хотите услышать от Зешарикова? Только "Абыр. Абыр...абырвалг!"
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Зеленый капитулянт не был бы собой если бы не приплел не в тему Порошенко.

То что бы уместно на выборах и год назад теперь выглядит идиотизмом и заевшей пластинкой.
У Зеленского теперь и в подцепленном триппере будет порох виноват. Теперь этим он только злит людей.
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Петя реально до сих пор не смирился с тем что он теперь не харант а простой депутат,хоть и лидер фракции. Жаба душит поросенка. Кстати,он после выборов в Раду обещался отойти от руководства фракции,но сейчас об этом и не вспоминает
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****, только проститутки выбирают на твоем рынке капитуляцию в позе раком!
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Навіщо нам кровопролиття? Тільки класика - "без пролиття крові" - перевішаємо на ліхтарях, або ******** методом - пластикову затяжку на шию, ривок і споглядаєш як вона немов курча без голови гасає доки не впаде і здохне... Я не боюся Майдану, але запевняю - кровопролиття не буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2564
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похоже,что он просто-безнадежен.настолько не понимающего куда он попал президента у Украины еще не было
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Какие вы только порохоботы дебилы!!! ржу немогу))))))))))))
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они из детского сада - Пеппа длинный язычек -
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В истерике бьешься? Я не боюся Майдану, але запевняю - кровопролиття не буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5941Выпей своего боярышника может полегчает?
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Моя сестра складає 91 долар на годину на ноутбуці. Її звільнили з роботи протягом трьох місяців, але останній раз її зарплата становила 20 835 доларів США, працюючи на ноутбуці кількaа г0дин.
Так я і почав .... >>>>>> w­w­w­.­C­a­s­h­F­l­o­w­7­7­.­C­o­m
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У чела когнитивній диссонанс. Воно пять лет купалось в аплодисментах, обсирая будущих политических оппонентов и сейчас не может понять, что просто жило в своем ватном мирке
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если сейчас и будет Майдан , то оч быстрый и простой . Мусора не будут долго сопротивляться и стрелять . у народа оружия завались . И понятное дело .что народ будет против РФ - Параши .Главное что бы в рез несчастного случая , а именно необережного обращения с оружием нашли застреленных( как Кирпу ) - Порошенка и его свиту ,Рыгов и всех олигархов .
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Зачем Украине потери проукраинской элиты? Может с тебя начать??
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Нет начнем с коллаборантов ,жуликов и воров - Порошенко и компания , Рыги . олигархи .можешь и ты с ними ,кому в рай занимайте очередь .
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Обіцянка - цяцянка, а дурному радість.
На щастя Зе, дурних багато.
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Roman Kulyk

@R_Kulyk

Зеленський: "Послабляти мене різними акціями не треба". Та ти себе сам послабляє жорсткіше будь-яких наших акцій. Сьогоднішньою прес-конфренцією так точно. Вона ще далека від завершення, а нарід прозріває від її вигляду та поведінки президента. Несеться потяг треша.
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Один из способов погасить пожар в степи или лесу.
Устроить встречный, контролируемый пожар!
Гарантировать отсутствие жертв можно только в одном случае, когда ты контролируешь обе стороны.
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а эта сопля может это устроить
потому надо чтобы его кровь пролилась
и чем побыстрее, он же торопится
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