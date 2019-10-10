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 Політика України
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Все про:Зеленський (3110) Приватбанк (321)

 У питанні "ПриватБанку" захищатиму інтереси України, - Зеленський

Зеленський заявив, що в питанні "ПриватБанку" він буде захищати тільки інтереси України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.

Журналісти запитали Зеленського, яка буде його реакція і позиція держави, якщо суд винесе рішення про повернення акцій колишнім власникам "ПриватБанку".

"У питанні "ПриватБанку" я захищатиму нашу країну, тільки інтереси держави Україна. Я поки що в своєму житті жодному судді не дзвонив. Нічого не просив. Хоча у мене, як у людини, дуже багато питань до нашого суду. Подивимося на результат. Якщо результат буде таким, що мені потрібно буде захищати Україну - я буду її захищати", - зазначив президент.

Читайте: Данилюк назвав ситуацію з "Приватбанком" однією з причин своєї відставки

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153175
 
 
 Топ коментарі
 
Бабломойский теперь у нас проходит под кличкой "Украина" В вопросе "ПриватБанка" буду защищать интересы Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5363
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Вон нова-собаков остался министром в интересах Украины!
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А КТО ТАКАЯ "УКРАИНА"? ГОСТИНИЦА???
ЕСТЬ БЮДЖЕТ. ИЗ КОТОРОГО "ВЫНЯЛИ" БОЛЕЕ 5 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ.
А КТО ТУДА ЛОЖИЛ? "Я, ТЫ, ОН, ОНА..." КАЖДЫЙ, ВЫХОДЯ ИЗ МАГАЗИНА ВИДИТ В ЧЕКЕ "20% ПДВ".
Наверное, ПРАВИЛЬНО БУДЕТ "Я НЕ ДАМ ОГРАБИТЬ ЛЮДЕЙ ЕЩЁ РАЗ"?
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Бабломойский теперь у нас проходит под кличкой "Украина"
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Лучше не надо сиди молчи так хоть на умного похож.
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Ваш личный опыт никому неинтересен.
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значить правату амба! інтереси країни, тобто бєні для бубочки передусім!
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Чому він Коломойського називає Україною? В вопросе "ПриватБанка" буду защищать интересы Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3748
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В акватории военно-морской базы ВМФ РФ в г. Тартус (Сирия) в не функциональном состоянии находятся подводные лодки ВМФ РФ с бортовыми номерами Б-237 («Ростов-на-Дону» ), Б-262 («Старый Оскол» ), Б-261 («Новороссийск» ) . Возможное вооружение - крылатые ракеты "Калибр". Причина не функциональности - отказ каскада электрических батарей советского производства. Все лодки проекта 636.3 «Варшавянка».
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Можна взнати, а Україна в його розумінні це хто? Беня-Веня і 95 квартал? Ну тоді він каже правду, тоді це так.
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Хозсуд по делу Привата перенесзаседание на 17.10.2019. Моника в это время будет на Нормандской встрече.

Думаете случайно?
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вот так выглядят двойные стандарты,пашинский "бандит" а по вопросу приват банка как решит суд
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Зеленський почав хамити у відповідь на незручні питання про призначення головою оборонного сектору чоловіка його однокласниці.
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Что-то все так орут, как будто Коломойскому уже вернули Приват. Приват - государственный банк. Успокойтесь. У питанні "ПриватБанку" захищатиму інтереси України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2481
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действительно,
и что эти 20 миллионов так волнуются за свои денежки ?
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После смены власти в Украине, Каломойский увидел хорошее «окно возможностей» для поиска мирового соглашения - уже с новым украинским правительством. По информации Financial Time, правительство и Офис президента Зеленского, уже обсуждают с Коломойским возможный «компромисс».
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Избавится от "долгов" перед "честным бизнесменом" в интересах Украины.
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Ну как будет защищать. Разведет руками и с гримаской скажет, ну не смогла, у нас независимые суды.
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И учителям зарплаты 4000 уе, конкурсы на должности-никакого кумовства, кортежей не будет и тд. Зебобики хавают. Вову в попку целуют, скоро запоребриковый свою подставит.
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