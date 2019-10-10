 У питанні "ПриватБанку" захищатиму інтереси України, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.

Журналісти запитали Зеленського, яка буде його реакція і позиція держави, якщо суд винесе рішення про повернення акцій колишнім власникам "ПриватБанку".

"У питанні "ПриватБанку" я захищатиму нашу країну, тільки інтереси держави Україна. Я поки що в своєму житті жодному судді не дзвонив. Нічого не просив. Хоча у мене, як у людини, дуже багато питань до нашого суду. Подивимося на результат. Якщо результат буде таким, що мені потрібно буде захищати Україну - я буду її захищати", - зазначив президент.

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