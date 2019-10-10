 У питанні "ПриватБанку" захищатиму інтереси України, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.
Журналісти запитали Зеленського, яка буде його реакція і позиція держави, якщо суд винесе рішення про повернення акцій колишнім власникам "ПриватБанку".
"У питанні "ПриватБанку" я захищатиму нашу країну, тільки інтереси держави Україна. Я поки що в своєму житті жодному судді не дзвонив. Нічого не просив. Хоча у мене, як у людини, дуже багато питань до нашого суду. Подивимося на результат. Якщо результат буде таким, що мені потрібно буде захищати Україну - я буду її захищати", - зазначив президент.
ЕСТЬ БЮДЖЕТ. ИЗ КОТОРОГО "ВЫНЯЛИ" БОЛЕЕ 5 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ.
А КТО ТУДА ЛОЖИЛ? "Я, ТЫ, ОН, ОНА..." КАЖДЫЙ, ВЫХОДЯ ИЗ МАГАЗИНА ВИДИТ В ЧЕКЕ "20% ПДВ".
Наверное, ПРАВИЛЬНО БУДЕТ "Я НЕ ДАМ ОГРАБИТЬ ЛЮДЕЙ ЕЩЁ РАЗ"?
ЄвроКоломойський!
Думаете случайно?
и что эти 20 миллионов так волнуются за свои денежки ?