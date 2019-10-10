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Все про:Зеленський (3110) зброя (1406) США (5616) Трамп (2136)

 Питання поставок зброї і компанії Burisma не були предметом розмови з Трампом, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що в ході телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом не було питань щодо поставок зброї в Україну і щодо компанії Burisma.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це Зеленський заявив під час пресмарафону в Києві.

"Зі зброєю і історією з "Бурісмою" це ніяк не пов'язано ... шантажу не було, це не було предметом розмови", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "дзвінок ніяк не міг впливати на наші відносини з Америкою".

Зеленський зазначив, що, перш за все, хотів довести Трампу, що Україна - не країна корупціонерів і нова влада має намір боротися з цією проблемою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я хотів "затягнути" Трампа в Україну, - Зеленський

"Не тільки Трампа, а й багатьох представників США цікавить питання про те, куди йдуть гроші американських платників податків. Це нормально", - сказав президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153171
 
 
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Тупо врет, хуцпа, может себе позволить.
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"Рубаха-парень" ,"человек из народа" классно разводит....Впускают пару человек ,первые задают вопросы ни о чем, он полчаса рассказывает ни о чем...остальные статисты.
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Це сьогодні стрічка буде засрана кавееном Зєлєнского ? Може обійдемось вечірньою аналітикою Бутусова (чи хто там буде від Цензору)?
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Народ требует шоу. Народ хочет услышать все из первых уст
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Тому народу,що біля мене-пох. на марафони. Воно бурчить на зменшення субсидій,й переживає,щоб газ не подорожчав.
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Сделайте себе приятное, разочаруйте их, и наблюдайте.
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