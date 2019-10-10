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Все про:Зеленський (3110) корупція (2602) Трамп (2136)

 "Ми схожі на корупціонерів?" - Зеленський розповів про головне питання на зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський звернувся з проханням до Дональда Трампа припинити вважати, що в Україні все ще процвітає корупція.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.

Так, Зеленський зазначив, що президент США Дональд Трамп відчуває втому від України, оскільки не знає, на що колишня влада витрачала гроші, які виділялися як допомога.

"Я йому сказав, подивіться на нас, хіба ми схожі на корупціонерів? Я вас дуже прошу, пане президенте, будь ласка, щоб Білий дім у вашій риториці змінив цей імідж", - розповів Зеленський про подробиці розмови в Нью-Йорку.

Президент України додав, що коли в США говорять про "корумповану історію" в Україні, це стосується кожного її громадянина, а це не так.

"Тому ми зустрілися, і я приділив цьому питанню час, щоб довести, і в нас відбулася дуже хороша зустріч", - сказав Зеленський.

Також читайте: Я хотів "затягнути" Трампа в Україну, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153168
 
   
 Топ коментарі
 
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Кумовство и прости господи сватовство это не коррупция?
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Ну да, целый день РЖАТЬ над вам, тыпилами, выбравшими это уёпище президентом - никаких сил может не хватить.
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Кумовство и прости господи сватовство это не коррупция?
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А що в Україні не процвітає корупція.Може сидить бабуся Бєня?
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Нет, Зеля, на коррупционера ты - не тягешь по уму, а Трампка - по сцыкотности своей. Или - наоборот... Х вас, клоунов, знает! Но то, что вы получите Оскара на "Тупой и еще тупее" - вне сомнения! Дуже дъякую!
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У порохнявых сегодня ацкий денек намечается. Гы
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Ну да, целый день РЖАТЬ над вам, тыпилами, выбравшими это ****** президентом - никаких сил может не хватить.
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Ага) день пылающих пердаков) "Ми схожі на корупціонерів?" - Зеленський розповів про головне питання на зустрічі з Трампом - Цензор.НЕТ 8469
Люблю их фейерверки и этот скорбный вой)
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А мокшанам все нейметься....Своих проблем мало?
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Не похожи, а ВЫЛИТЫЕ коррупционеры и марионетки коррупционеров.
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Трамп с Петей делил помощь конгресса США 50 на 50 с Зеленским не вышло , вот и весь скандал с США и импичмент Трампа. МВФ также запретил трогать Петю и Гонтареву , МВФ бабки эти двое откаты.
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На богдане с андреем клейма негде ставить...
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фотография с сегодняшней прессухи Зеленскавага..
"Ми схожі на корупціонерів?" - Зеленський розповів про головне питання на зустрічі з Трампом - Цензор.НЕТ 2724
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"Ми схожі на корупціонерів?" - Зеленський розповів про головне питання на зустрічі з Трампом - Цензор.НЕТ 6942

- мы похожи на клоунов? тю...а мы в Раду на работу... там у нас моно...моно...что-то...
короче все моно...если нуно!!!
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в бюджеті грошей додалось ?
якщо ні - то значить десь крадуть.
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Внешность и речи не являются критерием оценки коррупции - решение суда и только. "Ми схожі на корупціонерів?" - Зеленський розповів про головне питання на зустрічі з Трампом - Цензор.НЕТ 67
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первый же неудобный вопрос про фопы в 95 квартале и бубочка поплыл и сорвался на хамство и злобу
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Зараз нарахуємо 100 людей, які скажуть "ТАК". Гаплик бубочці- корупціонеру. "Спросите у людей на улице: "Пашинский - бандит?". Уверен: 100 людей спросите, 100 - ответит "Да", - Зеленский Чи таке "нарідне правосуддя" не підходить для Вовочки, його олігархів та його свинарчуків?
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А преференції Коломойському щодо ціни на електроенергію не корупція?
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"Мы похожи на коррупционеров?"- Спросил Зеля и отправился на встречу с Кислиным ))))
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А чому всі фірми, кінцевим бенефеціаром яких являється Зеленський і К ЗБИТКОВІ?! Це не корупція?!
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А космолотчик авакян не похож?а прохоботка в минфине знавшая про все махинаторские схемы потроха и его подельников не похожа?а богдаша,а кола немойский,а *****,а бакаша - поздравляльщик цуркиса,а ещё тысячи воров порохоботов на госдолжностях?
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Які гроші?Все поступало у вигляді зброї, товарів, інструкторів - фактично США саме собі платило.
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"власть тратила выделяемые в качестве помощи деньги"
скажите кто-нибудь этому придурку, что не бумажками "деньги" выделялись, а материальной помощью на сумму.
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Похожи Например, Рабошапик, "его на "100% прокурок". Хатынка под Киевом (на жену ессесно записана), хатынка под Страсбургом, на жену ессесно записана, стоимость под пол миллона евро с выплатов по кредиту > 80000 евро в месяц. Ну да, ну да, жена в страсбурге работает на 12000 евро в месяц. Остальные 68000 откуда? Министр енергетики Оржель? В собственности земли под половиной Обуховского района ну и по мелоче, 706 кв. м в Подольском районе Киева.
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Дешовые понты.Это непрез это дешовая шестера.
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А когда в стране о прослушке говорит даже не глава СБУ, не соответствующие органы, а сам президент, на что ЭТО похоже?!
Гарант Конституции...

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.
Винятки можуть бути встановлені лише судом...
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ДУЖЕ СХОЖІ... "Ми схожі на корупціонерів?" - Зеленський розповів про головне питання на зустрічі з Трампом - Цензор.НЕТ 1769 а як придивитися пильніше -типова крімінальна мішпуха "Ми схожі на корупціонерів?" - Зеленський розповів про головне питання на зустрічі з Трампом - Цензор.НЕТ 1021
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Ни один коррупционер не похож на коррупционеров - но это ничего не меняет во взяточничестве.
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Что? Уже побороли корупцию? Ааааа всё проспал. Стесняюсь спросить, а в какой тюрьме сидит Свинарчук?
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Моя сестра складає 91 долар на годину на ноутбуці. Її звільнили з роботи протягом трьох місяців, але останній раз її зарплата становила 20 835 доларів США, працюючи на ноутбуці кількaа гoдин.
Так я і почав .... >>>>>> w­w­w­.­C­a­s­h­F­l­o­w­7­7­.­C­o­m
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