 Якщо ми хочемо завершити війну - зустріч із Путіним має бути, поки що у форматі "нормандської четвірки", - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.
За словами Зеленського, саме Росія затягує зустріч "нормандської четвірки".
Зустріч з Росією може відбуватися у двох форматах.
"Зустрічатися ми з вами можемо в двох форматах: нормандський формат і моя пряма зустріч з президентом Росії. Про цю зустріч ніхто не говорить, тому що всі проти", - зазначив Зеленський.
На запитання, чи можлива пряма зустріч Зеленського з Путіним, він відповів: "Я не знаю, я не можу вам про це зараз сказати. Знаю одне - ця зустріч має бути. Якщо ми хочемо завершити війну - вона має бути. Ми зараз говоримо тільки про нормандський формат. Поки що він такий, я вдячний, що він у нас хоча б є. Зараз всі готові до нормандського формату".
Також він заявив, що поспішає із зустріччю "нормандської четвірки". Тому що статистика з фронту - "два дні/одна (загибла. - Ред.) людина.
Зеленского выбрали не побеждать, а закончить войну, которую вчистую проиграл его предшественник.
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Так что разваливаются ваши брехливые теории.
P.S. Остальные эпитеты про вас, зебов с лукашистами, модерируются.
ми хочемо зберегти нашу цілісність та державність!
мамкін палітік, мля
10.10.2019 10:51
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Карл фон Клаузевиц
наеобмануть избирателей, то им врут примерно так:
Я скажу Путину: спасибо, что вернули территории, сколько вы готовы заплатить за восстановление Донбасса?
Цим самим він ********** Путлера, щоб той висував все нові й нові умови
Це як дівку на побачення запрошувати - якщо показуєш їй, як сильно ти хочеш з нею зустрітися, їй значно вигідніше тебе маринувати й динамити, ніж погоджуватися
І головне: НАВІЩО ТОБІ ЗУСТРІЧ З ПУТІНИМ? Що вона дасть? Ти справді думаєш, що Путін припинить війну, якщо ти його попросиш? Якщо скажеш елітній шльондрі, що їй краще не спати з олігархами, а піти працювати прибиральницею?