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Все про:Львівщина (966) обшук (799) митниця (579)

 ДБР проводить 40 обшуків на Львівській митниці

Державне бюро розслідувань проводить 40 обшуків на Львівській митниці ДФС. Обшуки відбуваються на пункті пропуску, митних постах і їхніх відділах митного оформлення.

Про це перша заступниця директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Саме зараз проводимо санкціоновані обшуки на Львівській митниці ДФС. А саме, на пункті пропуску, митних постах та їхніх відділах митного оформлення, а також за місцем проживання її службових осіб. Загалом – 40 обшуків", - зазначила вона.

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За словами Варченко, слідчі Центрального апарату ДБР разом зі співробітниками Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили незаконну схему із ввезення на територію України з країн ЄС дорогого брендового одягу за підробними документами. Орієнтовна вартість кожної партії становить не менше 400 тисяч доларів.

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"Перевіряємо причетність до цієї схеми службових осіб митниці, які, за попередньою версією слідства, сприяли незаконному переміщенню товару через митний кордон без проходження відповідних митних процедур. Одяг ввозили до України як секондхенд", - розповіла вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153163
 
 
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До 1 січня 2020 року контробас буде подоланий. Нєфьодов із Зє команди.
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На кордонах 60тис контрабандистів аж сіпаються зараз... -дупами вітчувають що місяць-другий будуть душити пуріців.. а потім і за ті 50кг візьмуться... ДБР проводить 40 обшуків на Львівській митниці - Цензор.НЕТ 7414
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Это полезно,если не перераспределение должностей для своих людей стоит за этим мероприятием.
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Сделайте нормальными таможенные сборы и нахер ни таможенников ни их проверяльщиков стране будет не нужно,и те и другие все взяточники.
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Клоунада продовжується - бус "секонд хенду" знайшли!!! А у нас у Львові в кожному магазині море товарів з ********** починаючи від отрави для мух і закінчуючи телевізорами - судячи по останніх подіях вони до нас приїхали через Шегині чи Краківець тому що на кордоні з *********** у нас все тіп - топ! Я вже промовчу про вугілля з ********** яке навіть до Львова доїхало про газ про бензин і солярку які різного роду "медведчуки" і "ахметови" везуть в Україну по "закону" правда по своєму по бандитському закону але то таке!
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а кто проверит гбр ведь без них контробанда не идет
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