 Київ не треба штовхати до втілення нереалістичних "формул", - євродепутат Кубілюс запропонував створити Керівну групу Європарламенту щодо мирного процесу в Україні

Про це у середу під час пленарного засідання Європарламенту у Брюсселі в ході обговорення політичної ситуації в Україні заявив депутат Європейського Парламенту від Литви Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як ми бачимо, нове керівництво України шукає рішення, які б допомогли принести мир, безпеку і повернути територіальну цілісність, попри той факт, що ключі до миру знаходяться не в Києві, а в Кремлі. Тож ми маємо привітати бажання українського керівництва шукати мир, але ми не можемо штовхати його до імплементації будь-яких нереалістичних "формул", - наголосив європейський політик.

Він зауважив, що Україна, і це всім відомо, стала жертвою російської агресії, тому що зробила вибір на користь європейської інтеграції. Але не всі в Європі усвідомлюють, що Україна є також жертвою нездатності усього Заходу зупинити таку поведінку Росії.

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"Україна заслуговує на нашу набагато більш серйозну підтримку у реформах та у зусиллях з встановлення стабільності. На жаль, складається враження, що Україна також перетворюється на жертву президентської кампанії в Сполучених Штатах. Але мир – це не лише справа України. Саме тому я пропоную заснувати постійну Керівну групу Європарламенту, яка буде опікуватися мирним процесом в Україні, за зразком Керівної групи, яку ми маємо у питаннях щодо Brexit", - резюмував Кубілюс.