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 Політика України
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 Київ не треба штовхати до втілення нереалістичних "формул", - євродепутат Кубілюс запропонував створити Керівну групу Європарламенту щодо мирного процесу в Україні

Країни Євросоюзу мають вітати прагнення керівництва України до миру та до реформ, але водночас не варто підштовхувати його до імплементації різного роду нереалістичних "формул".

Про це у середу під час пленарного засідання Європарламенту у Брюсселі в ході обговорення політичної ситуації в Україні заявив депутат Європейського Парламенту від Литви Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як ми бачимо, нове керівництво України шукає рішення, які б допомогли принести мир, безпеку і повернути територіальну цілісність, попри той факт, що ключі до миру знаходяться не в Києві, а в Кремлі. Тож ми маємо привітати бажання українського керівництва шукати мир, але ми не можемо штовхати його до імплементації будь-яких нереалістичних "формул", - наголосив європейський політик.

Він зауважив, що Україна, і це всім відомо, стала жертвою російської агресії, тому що зробила вибір на користь європейської інтеграції. Але не всі в Європі усвідомлюють, що Україна є також жертвою нездатності усього Заходу зупинити таку поведінку Росії.

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"Україна заслуговує на нашу набагато більш серйозну підтримку у реформах та у зусиллях з встановлення стабільності. На жаль, складається враження, що Україна також перетворюється на жертву президентської кампанії в Сполучених Штатах. Але мир – це не лише справа України. Саме тому я пропоную заснувати постійну Керівну групу Європарламенту, яка буде опікуватися мирним процесом в Україні, за зразком Керівної групи, яку ми маємо у питаннях щодо Brexit", - резюмував Кубілюс.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153161
 
   
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выпиши себе очки,ну или купи мозги ,может тогда начнешь понимать прочитанный текст - Страны Евросоюза приветствуют стремление руководства Украины к миру и к реформам, но при этом не стоит подталкивать его к имплементации разного рода нереалистичных "формул"Источник: https://censor.net.ua/n3153161
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ЧленхачХуг, тебе всё равно денег не дадут за твоё пороботство, лучшее на что можешь надеяться-дадут просроченную шалену бджилку))
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если троллишь - ну хоть чуть чуть дружи с логикой - а не просто кидай предложения с ключевиком в тексте
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Мда ЕС открыто говорит что то что подписал зЕбил дерьмо и даже пытается хоть как то вправить моги но зебилам пофиг у Петя во всем виноват.

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вот даже в Европе уже понимают глупость принятие формул - когда до наших зебилов это дойдет - мне аж интересно
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как вы осточертели, это ж барыга формул намутил, на кой вы тут фекалии размазываете,
статью хоть читало, полузмейо ?
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выпиши себе очки,ну или купи мозги ,может тогда начнешь понимать прочитанный текст - Страны Евросоюза приветствуют стремление руководства Украины к миру и к реформам, но при этом не стоит подталкивать его к имплементации разного рода нереалистичных "формул"Источник: https://censor.net.ua/n3153161
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