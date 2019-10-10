EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  616  19
Все про:Німеччина (1293) паспорт (425) посольство (329) Мельник Андрій (69)

 МЗС Німеччини наказало усім своїм консульствам не визнавати паспорти РФ, видані в ОРДЛО, - посол Мельник

Міністерство закордонних справ Німеччини наказало всім консульствам країни не визнавати російські паспорти, видані громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму Twitter.

"Зрада скасовується: керівництво МЗС Німеччини особисто повідомило мене про вказівку всім німецьким консульствам не визнавати російські паспорти, видані українцям на окупованому Донбасі", - йдеться в повідомленні

Раніше Анатолій Матіос заявив, що паспорти РФ отримали 13 тисяч жителів окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, вчора Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорили питання відновлення територіальної цілісності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмаєра" не вирішує всі питання, необхідні для виконання мінських угод, - МЗС Німеччини

МЗС Німеччини наказало усім своїм консульствам не визнавати паспорти РФ, видані в ОРДЛО, - посол Мельник 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153158
 
   
 Топ коментарі
 
гарна новина.
А як там з депутанами від Бундестага, що шастають в окупований хуйлопами Крим?
Може, їм теж треба заборонити такі "подорожі"?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
питання не в тому. Просто ******* від народження - жопорукі та недолугі. Вони й від зеленки можуть померти))
 показати весь коментар
 
Ну да... в условиях санкций Пуйло дало команду к импортозамещению - и в результате производства этих батареи рукожопами на Московии... положительный эффект составил - минус 15 военных преступников!
 показати весь коментар
 
Літій-іонні акумулятори, а не батареї. Вони використовуються в телефонах, смартфонах, планшетах, ноутах та інших самокатах і лісапетах.
 показати весь коментар
 
Любі окремі елементи накопичувальні чи разові підключені послідовно чи паралельно в один корпус звуться батареєю.
 показати весь коментар
 
А парашенковский талибан скулил неделю! А оно и нет зрады.
 показати весь коментар
 
Порошенко у тебя как затычка во всех дырках. Убрать и обосрешься?
 показати весь коментар
 
гарна новина.
А як там з депутанами від Бундестага, що шастають в окупований ********* Крим?
Може, їм теж треба заборонити такі "подорожі"?
 показати весь коментар
 
 
Вот это потужный шаг обоссанных нациков!
Вот это паддержка!
 показати весь коментар
 
В ситуації , колии уряд РФ займається підробкою документів , я б взагалі казав , не визнавати російські паспорти . Ну хіба що дипломатичні , і то тільки з довідкою про несудимість і справкою від нарколога
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору