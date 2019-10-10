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 Небажання уряду мати чесний зворотний сигнал від бізнесу, - Ляпіна розповіла про причини свого звільнення

Ексглава Державної регуляторної служби дізналася про своє звільнення з Facebook.

Про це вона розповіла 5 каналу.

"Мене не турбує моє звільнення, а більше я переймаюся планами уряду загалом змінити регуляторну політику в державі як таку. Бо поки це єдиний державний орган, що заважає уряду робити дурниці щодо підприємців", – заявила Ксенія Ляпіна, перебуваючи в робочому відрядженні до Житомира.

Вона розповіла, що дізналася новину про звільнення винятково з Фейсбуку міністра економіки Тимофія Милованова. Ляпіна додала, що очікувала на такий сценарій.

"Я прогнозувала, що це буде, але не знала коли. Регуляторна служба давала сигнали про впливи на середовище підприємницьке. Цей сигнал завжди був економічно обґрунтованим, а уряд, здається, не хотів його чути", – сказала Ляпіна.

Також вона акцентувала на низці ухвалених законопроєктів, після аналізу яких Державна регуляторна служба виступала з критикою. Приміром, про негативний вплив так званого "ФОПівського пакету", стосовно касових апаратів та кешбеку.

"Так само ми сигналізували і про істотні ризики законопроєкту №1210, який фактично на всю систему оподаткування накладає дуже великі ризики. Ми арґументовано довели, що фактично він призведе до вкрай негативних наслідків і нестабільності підприємницького середовища як такого", – зауважила Ксенія Ляпіна.

"Так само ми висловлювалися проти наявного формату закону "Про ринок землі", який було прийнято і зареєстровано у Верховній Раді. Усе це і стало так званим внутрішнім алярмом, який створив негативні емоції щодо Регуляторної служби", – підсумувала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153156
 
 
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А ты не заметила какую коррупционную систему при потрохе создал ревка с его держпрацей и взяточниками-инспекторами?
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у меня такое впечатление - шо зеленые временщики и потом уедут из Украины - просто модель поведения об этом говорит
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старый... осторожный и опытный , даже креативный коррупционный еще с Ющенковских времен...один из тех кто похоронил надежды Помаранчевой революции..Один из сопрезидентов (по квоте любых друзив) такого печально известного коррупционного образований как "тендерная палата". И всегда паратизировала на "розвитку підприємництва та захисті прав підприємців"...))
«А кто, скажет, здесь судья? - Ляпкин-Тяпкин. - А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!»
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