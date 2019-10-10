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 Економіка
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Все про:дороги (785) металургія (138) ТЕЦ (25)

 Можна використовувати в будівництві доріг, - експерти про необхідність реалізації промислових шлаків

Українські підприємства та екологічні організації підкреслюють важливість раціонального використання вторинного продукту металургійних заводів і ТЕЦ. Так звані промислові шлаки в Україні не реалізуються навіть на 50%, тоді як в Європі ця цифра сягає 93-х відсотків.

Про це повідомляє 5 канал.

"Зараз в Україні великі накопичення шлакової продукції: це понад 50 млн відходів теплоелектростанцій і понад 100 млн відходів металургійних комбінатів, плюс існує великий потенціал збільшення реалізації в інші галузі", – заявила старший аналітик Recycling Solutions Юлія Радченко.

Один з найбільш популярних і ефективних методів реалізації промислових шлаків є їх використання в будівництві. Зокрема, в будівництві доріг.

"Ці матеріали є більш надійними, більш якісними як будівельні матеріали, ніж природні, до того ж вони є більш безпечними, тому що, наприклад, природні матеріали вони досить радіоактивні", – підкреслює президент ГО "Жива планета" Світлана Березіна.

У питанні реалізації промислових шлаків роль держави у стимулюванні бізнесу є однією з головних.

"Головне, що може зробити держава – це логістика і якісь преференції для перевезень вторинної сировини. І друге – це державне замовлення. У всьому світі існують так звані зелені закупівлі, до того ж повинна даватися пріоритетність використання матеріалів вторинного використання. Тільки так ми вийдемо на циклічну економіку", – заявив президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Експерти зазначають: всі механізми для розв'язання проблеми промислових шлаків в Україні є, необхідна лише активна участь держави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153152
 
 
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Подождите, подождите... У нас всегда найдутся "умники" которые будут еще и продавать отходы. Т.е. поиметь гешефт с того, что десятками лет никому не нужно было Можно использовать в строительстве дорог, - эксперты о необходимости реализации промышленных шлаков - Цензор.НЕТ 2850
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"Эти материалы являются более надежными, более качественными как строительные материалы, чем природные, к тому же они являются более безопасными, потому что, например, природные материалы они довольно радиоактивны" - Эврика!!! Нобелевскую премию ей, и сичяшшже! Бл@, где вас таких берут?????
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Аметка решил выгодно продать свой шлак и поделиться с бенькой,который навешает лапши на уши лоху зеле о необходимости этой операции.
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Для справки: чистый шлак нельзя просто класть под асфальт. У шлака есть свойства превращаться со временем в бетон. Здесь - это плохо, так как не выполняется условие дренажа и сцепления с асфальтом. Но шлак с небольшой примесь цемента даёт прекрасный строительный материал - шлакоблок, многим известный. И вот в чём проблема - владельцы металлургии не хотят заниматься производством стройматериалов, а допускают к "шлаковой горе" за немалые деньги, что отбивает охоту у предпринимательства этим заниматься. К тому же в этой же шлаковой горе есть ценные отходы -ферросилиций, который некоторые нелегально собирают и сдают, куда надо. Это владельцы тоже отдавать не хотят. Вот и придумайте, как заставить владельца шлаковой горы бесплатно расстаться с имуществом. Только за бесплатно предпринимателю будет выгодно перерабатывать шлак.
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