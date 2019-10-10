 Можна використовувати в будівництві доріг, - експерти про необхідність реалізації промислових шлаків

Про це повідомляє 5 канал.

"Зараз в Україні великі накопичення шлакової продукції: це понад 50 млн відходів теплоелектростанцій і понад 100 млн відходів металургійних комбінатів, плюс існує великий потенціал збільшення реалізації в інші галузі", – заявила старший аналітик Recycling Solutions Юлія Радченко.

Один з найбільш популярних і ефективних методів реалізації промислових шлаків є їх використання в будівництві. Зокрема, в будівництві доріг.

"Ці матеріали є більш надійними, більш якісними як будівельні матеріали, ніж природні, до того ж вони є більш безпечними, тому що, наприклад, природні матеріали вони досить радіоактивні", – підкреслює президент ГО "Жива планета" Світлана Березіна.



У питанні реалізації промислових шлаків роль держави у стимулюванні бізнесу є однією з головних.

"Головне, що може зробити держава – це логістика і якісь преференції для перевезень вторинної сировини. І друге – це державне замовлення. У всьому світі існують так звані зелені закупівлі, до того ж повинна даватися пріоритетність використання матеріалів вторинного використання. Тільки так ми вийдемо на циклічну економіку", – заявив президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Експерти зазначають: всі механізми для розв'язання проблеми промислових шлаків в Україні є, необхідна лише активна участь держави.