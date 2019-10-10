 Кількість ухвалених владою України законодавчих актів безпрецедентна. Ми готові і хочемо її підтримувати, - Могеріні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.

Виступаючи в середу ввечері в Брюсселі на пленарному засіданні Європарламенту, присвяченому ситуації в Україні, вона нагадала, що п'ять років тому, на початку її мандата, Україна була "чи не єдиною проблемою зовнішньополітичного порядку денного ЄС".

"Новий уряд (України, – ред.) проявив сміливий підхід до реформ, - констатувала вона. - Очікування громадськості дуже високі. Кількість законодавчих актів, ухвалених з цього літа, безпрецедентна. І ми готові й хочемо підтримати новий уряд України в забезпеченні того, щоб ця хвиля законодавства справді дала практичні результати".

Могеріні назвала серед пріоритетних завдань судову реформу, боротьбу з корупцією, з олігархічними структурами, реформування енергетичного сектора.

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"Ми також працюємо з Україною і Росією в рамках нашого діалогу, щоб укласти новий контракт із газового транзиту", - наголосила Могеріні.

Вона схвалила підсумки зустрічі Тристоронньої контактної групи, що відбулася 1 жовтня в Мінську, та висловила сподівання, що "так звана формула Штайнмаєра" може стати кроком "до певного прогресу в справі виконання Мінських угод усіма сторонами".

Могеріні підтвердила підтримку Євросоюзом роботи "нормандського формату", Тристоронньої контактної групи та ОБСЄ і заявила, що ЄС "продовжуватиме це робити до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України".

Під час дискусії європейські парламентарії висловили солідарність з Україною, висловилися за подальшу підтримку її Євросоюзом. Однак деякі з них скептично оцінили "формулу Штайнмаєра", яка, на їхню думку, містить односторонні вигоди для Росії.

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