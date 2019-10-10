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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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 Кількість ухвалених владою України законодавчих актів безпрецедентна. Ми готові і хочемо її підтримувати, - Могеріні

Увага Європейського Союзу до України зовсім не ослабла, як це може здатися, як і не зникли проблеми, пов'язані з цією країною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.

Виступаючи в середу ввечері в Брюсселі на пленарному засіданні Європарламенту, присвяченому ситуації в Україні, вона нагадала, що п'ять років тому, на початку її мандата, Україна була "чи не єдиною проблемою зовнішньополітичного порядку денного ЄС".

"Новий уряд (України, – ред.) проявив сміливий підхід до реформ, - констатувала вона. - Очікування громадськості дуже високі. Кількість законодавчих актів, ухвалених з цього літа, безпрецедентна. І ми готові й хочемо підтримати новий уряд України в забезпеченні того, щоб ця хвиля законодавства справді дала практичні результати".

Могеріні назвала серед пріоритетних завдань судову реформу, боротьбу з корупцією, з олігархічними структурами, реформування енергетичного сектора.

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"Ми також працюємо з Україною і Росією в рамках нашого діалогу, щоб укласти новий контракт із газового транзиту", - наголосила Могеріні.

Вона схвалила підсумки зустрічі Тристоронньої контактної групи, що відбулася 1 жовтня в Мінську, та висловила сподівання, що "так звана формула Штайнмаєра" може стати кроком "до певного прогресу в справі виконання Мінських угод усіма сторонами".

Могеріні підтвердила підтримку Євросоюзом роботи "нормандського формату", Тристоронньої контактної групи та ОБСЄ і заявила, що ЄС "продовжуватиме це робити до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України".

Під час дискусії європейські парламентарії висловили солідарність з Україною, висловилися за подальшу підтримку її Євросоюзом. Однак деякі з них скептично оцінили "формулу Штайнмаєра", яка, на їхню думку, містить односторонні вигоди для Росії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153151
 
   
 Топ коментарі
 
лучше чем при Пете, не думая.
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Могерини?
Значит принимать законодательные акты даже не читая их это демократично?
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Вполне ожидамая рекция. Портнов и беня. Других аргументов у вас небывает.
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Могерини?
Значит принимать законодательные акты даже не читая их это демократично?
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Представь, завтра проснулся а пети нету, на мальдивах он, что будешь делать, ведь вся поддержка сразу рухнет, ведь она построена на антагонизме к Петру Алексеечу ?
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луще ты об этом подмай. Если Пети не удет, кто тебе будет башлять за твои глупости?
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Я поклонник Шмария вообще та,уже ж не раз писал, он мне сотку баксов перечислит, я пойду на ул. Б. Хмельницкого и сниму на камеру желающих. Даст Бог не пропаду. Кстати, Шмарий , считай, на Мальдивах
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не мне просто, конкретно интересно , шо они приняли хорошего,хоть по одной из перечисленных позиций?
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і портнова - автора цих законопроектів
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Вполне ожидамая рекция. Портнов и беня. Других аргументов у вас небывает.
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так це ж не я тримає в своєму колі людей януковоща.
чи ви прагнете мене перконати що портнов не пройдисвіт, не авантюрист і не злочинець ?
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це в часи Майдану ?
нагадати тобі де тоді були портнов та богдан ?
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это между майданами! В перерывах на офшор.
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ні, це на момент створеня партії, яка ще ніяких злочинів не вчинила.
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т.е. заклдывался фундамет будущих казнокрадов! Стоял у истоков.
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у істоков стоїть ваш богдан, який в тій партії на спільних злочинах заробив свій мілійонний статок.
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і що з того ?
це якось змінює сутність вашого богдана чи портнова, який спочатку був в юльки ?
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вам би позитивні сторони знаходити, а не гіршим вихвалятись.
в міжнародній політиці цей хлопак явно Петькі поступається.
та і взагалі, певно розумовими здібностями не виблискує.
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у богдана позитивных сторон больше. Он не прятася с чужим паспортом на Мальдивах.
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...он небыл государственным деяетелем.
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Ігоре, цю картинку бачили триста раз, вона доводить тільки те, що ці люди 20 років назад сфотографувалися разом, а дії їх зовсім різні. Де зараз Азіров Кіля чи Рибак ? Згадай краще СДПУ(о) або "ЕдУ"
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там было много политических авантюристов таких как Порошенко.
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основний критерій це те, що ваш любий портнов, в адвокати якого ви записались, вчиняв злочини проти країни та людей.
його би мали посадити на довічний термін.
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Если Портнов сдалал преступаление, то почему его не посадил самый четсный пгкугог?
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бо портнов втік, а теперішня "чесна" влада найняла його писати закони.
питай взельцмана, чому опариш не сидить.
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Портнов вернулся в Укараину при Порошенко.
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він повернувся під гарантії нової влади.
його охороняв аваков.
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он вернулся потому что против него небло обвинений.
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а може і були, але їх приховали труба, наприклад, який не виконує рішення суду і не відкриває карної справи проти портнова по факту злочинів.
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никаких може. Если бы они были, то его арестовали.
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у вас проблемы с логикой и здравым смыслом.
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що йому міг зробити Петя ? впіймати і морду набити ?
такий смішний ігорок...адвокатик портнова Кількість ухвалених владою України законодавчих актів безпрецедентна. Ми готові і хочемо її підтримувати, - Могеріні - Цензор.НЕТ 742 блазень блазня...
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в зельцмана ручний потужний прокурор.
взагалі зе схильний сам все контролювати, такий собі контрол-фрік, тому і спитаємо все з нього ж.
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назаначать Генпрокурора квота Президента!
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а давати йому вказівки це теж квота президента ?
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Зеля не давал ему указания, в отличие от пети.
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9,3 млрд рефінансування, які кредитонеспроможні вивели за кордон, за що мають карні справи.
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поищите на цензоре за 15год.там уже была потрачена сумма 15,2 и планировалась еще 6,6.
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Давай еще чесани как твоего папу, лоха, обували в наперстки резвые ребятишки в адидасе возле проходной завода. Кто заставлял быдло совать бабло в пирамиды МММ, трасты, левые банки? Каждый нормальный коммерс в 90х первые деньги наживал на тупых лохах.
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Чудо, продолжи ник, после буквы Д еще 4 буквы. Фото 2001 года. Чем тебе не нравится ПР??? Образованная в средине 90х, главная задача-передача полномочий и финансов в регионы. По сегодняшнему-децентрализация.
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судебную реформу, борьбу с коррупцией, с олигархическими структурами, реформирование энергетического сектора.Источник: https://censor.net.ua/n3153151 - народ, кто мне готов рассказать ,шо сделали зебилы, по какой то хоть одной из этой позиции - только конкретно ,а не их обещания и рассказы ?
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Оказывается главное количество, а не качество и возможность выполнения.

Пусть Могерини проанализирует, как можно объявить импичмент Монике Зеленски по тому закону, который под себя сделала Моника Зеленски.
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А что попередники делали, что снова нужно бороться с коррупцией .
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Сохранили ту самую систему, при которой коррупция смысл существования самой системы. Ну, чтобы было с чем бороться, пройдя на второй срок.
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АНЕКДОТ ..ДУРДОМ ..вокруг дурдома поставили забор и покрасили его в желтый цвет на следующий день забора ема снесли больные.. поставили новый забор покрасили в красный цвет..на следующий день опять больные снесли забор....поставили еще раз новый забор покрасили в оранжевый цвет опять сесли забор.. поставив в очередной раз забор покрасили его зеленой краской... забор стоит день, два больные ходят вокруг него, но забор не трогают.... главный врач спрашивает больных- а чего этот забор не трогаете такой же и в зеленную краску окрашен.. а больной ему отечает- вот именно что в зеленый.... а мы ждем пока созреет... Количество принятых властью Украины законодательных актов беспрецедентно. Мы готовы и хотим ее поддерживать, - Могерини - Цензор.НЕТ 5604 это я к тому что даже дурики по своему понимают что кое что должно вызревать созревать.. а в Раде фракция СН даже переплюнула больных психушки....
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Зеленский, которого мы заслужили. Зе - это приговор украинскому вышиванковому патриотизму, когда одной рукой прижимаешь к груди Кобзаря, а другой поддрачиваешь на Сватов и шансон. Это та зрада, в которой нельзя признаться даже самому себе. Это сраная хохляцкая местечковость. © сеть
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Кто из петюнчиков первый осмелится про "вмешательство во внутренние дела Украины" со стороны ЕС заскулить?
Что вы вокруг-да около...
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А где ты увидел вмешательство, лапоть ?
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Опять ты, фуфаечник, под прокси - с утра ОРДЛО призывал путену подарить...
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