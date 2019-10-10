 Кількість ухвалених владою України законодавчих актів безпрецедентна. Ми готові і хочемо її підтримувати, - Могеріні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.
Виступаючи в середу ввечері в Брюсселі на пленарному засіданні Європарламенту, присвяченому ситуації в Україні, вона нагадала, що п'ять років тому, на початку її мандата, Україна була "чи не єдиною проблемою зовнішньополітичного порядку денного ЄС".
"Новий уряд (України, – ред.) проявив сміливий підхід до реформ, - констатувала вона. - Очікування громадськості дуже високі. Кількість законодавчих актів, ухвалених з цього літа, безпрецедентна. І ми готові й хочемо підтримати новий уряд України в забезпеченні того, щоб ця хвиля законодавства справді дала практичні результати".
Могеріні назвала серед пріоритетних завдань судову реформу, боротьбу з корупцією, з олігархічними структурами, реформування енергетичного сектора.
"Ми також працюємо з Україною і Росією в рамках нашого діалогу, щоб укласти новий контракт із газового транзиту", - наголосила Могеріні.
Вона схвалила підсумки зустрічі Тристоронньої контактної групи, що відбулася 1 жовтня в Мінську, та висловила сподівання, що "так звана формула Штайнмаєра" може стати кроком "до певного прогресу в справі виконання Мінських угод усіма сторонами".
Могеріні підтвердила підтримку Євросоюзом роботи "нормандського формату", Тристоронньої контактної групи та ОБСЄ і заявила, що ЄС "продовжуватиме це робити до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України".
Під час дискусії європейські парламентарії висловили солідарність з Україною, висловилися за подальшу підтримку її Євросоюзом. Однак деякі з них скептично оцінили "формулу Штайнмаєра", яка, на їхню думку, містить односторонні вигоди для Росії.
Значит принимать законодательные акты даже не читая их это демократично?
чи ви прагнете мене перконати що портнов не пройдисвіт, не авантюрист і не злочинець ?
нагадати тобі де тоді були портнов та богдан ?
це якось змінює сутність вашого богдана чи портнова, який спочатку був в юльки ?
в міжнародній політиці цей хлопак явно Петькі поступається.
та і взагалі, певно розумовими здібностями не виблискує.
його би мали посадити на довічний термін.
питай взельцмана, чому опариш не сидить.
його охороняв аваков.
непереконливо !
такий смішний ігорок...адвокатик портнова блазень блазня...
взагалі зе схильний сам все контролювати, такий собі контрол-фрік, тому і спитаємо все з нього ж.
Пусть Могерини проанализирует, как можно объявить импичмент Монике Зеленски по тому закону, который под себя сделала Моника Зеленски.
Что вы вокруг-да около...