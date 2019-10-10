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 Політика України, Суспільство
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Все про:затримання (3036) Крим (7569) Леонов Едуард (3) Приходько Олег (3)

 Окупанти затримали проукраїнського активіста із Сак Приходька (оновлено)

В окупованому Криму затримано проукраїнського активіста із Сак Олега Приходька.

Про це Крим.Реалії повідомив український політик з Євпаторії, народний депутат України сьомого скликання (від "Свободи") Едуард Леонов, передає Цензор.НЕТ.

"Про це повідомила дочка Олега Приходька. Сказала, що в середу ввечері увірвалися в будинок і відвезли в ФСБ батька. Відвезли в чому був. Причини невідомі, ніякої нової інформації, ні у рідних, ні у мене досі немає", – сказав Леонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму оштрафували активіста, у якого вилучили портрет Бандери

Затриманого окупантами в середу 9 жовтня в окупованому Криму проукраїнського активіста Олега Приходька відвезли в невідомому напрямку разом з його дружиною Любов’ю Приходько. Про це пізніше Крим.Реалії повідомила дочка активіста Наталія.

Вона розповіла, що досі не знає, де її батьки. "Я нічого не знаю, не знаю, куди відвезли, забрали не тільки батька, а й маму", - сказала Наталія.

За інформацією видання, адвокатську допомогу родині Приходько надаватиме Назім Шейхмамбетов.

8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153150
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленый клоун купился на дешовую разводку путина, - теперь ФСБ будет ловить "террористов" где-только можно.. Вы сделали это вместе, зебилы!
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ведут себя хуже немцев в оккупацию
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для хуйла не проблема назбирати купу заручників і тиснути на Україну.
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НЕЕЕ Нрвую партию старушек набирают для ОБМЕНА ВЗАМЕН КЕМСКОЙ ВОЛОСТИ с таким то Сцарем как Пианист почему бы и нет.... скоро это все будет как прибыль заложена в бюджет *********....
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Еще одна единица для поредевшего обменного фонда...
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А если позвонить Баканову насчёт "этого черта" Путина?..
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Сан-Приходько...типа, мужик из Италии или Ишпании?
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Зеленый клоун купился на дешовую разводку путина, - теперь ФСБ будет ловить "террористов" где-только можно.. Вы сделали это вместе, зебилы!
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коментар відмічено як спам  
 
Сан-Приходько...типа, мужик из Италии или Ишпании?
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для ***** не проблема назбирати купу заручників і тиснути на Україну.
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Наловите кучу тех, кто хранит портрет Путина и флаг РФ, вот и обменный фонд будет.
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Наши Пашинского арестовали, зеркальный ответ...
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Дурак он. Зачем остался на оккупированной территории? Чтоб стать еще одним, кого Украина будет вынуждена обменять на задержанного террориста?
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А вы что хотели? Окупация она и есть окупация. Кто то думал что ето хихоньки. У ***** в заложниках не 100 и не 200 украинцев а миллионы на окупированных территориях. И никогда им ***** не даст покоя. И их всех нужно освобождать вместе с украинской землей, а не пиариться на десятке обменяных.
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