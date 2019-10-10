 Окупанти затримали проукраїнського активіста із Сак Приходька (оновлено)

Про це Крим.Реалії повідомив український політик з Євпаторії, народний депутат України сьомого скликання (від "Свободи") Едуард Леонов, передає Цензор.НЕТ.

"Про це повідомила дочка Олега Приходька. Сказала, що в середу ввечері увірвалися в будинок і відвезли в ФСБ батька. Відвезли в чому був. Причини невідомі, ніякої нової інформації, ні у рідних, ні у мене досі немає", – сказав Леонов.

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Затриманого окупантами в середу 9 жовтня в окупованому Криму проукраїнського активіста Олега Приходька відвезли в невідомому напрямку разом з його дружиною Любов’ю Приходько. Про це пізніше Крим.Реалії повідомила дочка активіста Наталія.

Вона розповіла, що досі не знає, де її батьки. "Я нічого не знаю, не знаю, куди відвезли, забрали не тільки батька, а й маму", - сказала Наталія.

За інформацією видання, адвокатську допомогу родині Приходько надаватиме Назім Шейхмамбетов.

8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.